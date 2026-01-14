Leki nie lubią mrozu - ostrzegają farmaceuci. I tłumaczą, dlaczego

Leki tracą swoje właściwości na mrozie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Jakie preparaty można zamawiać w aptece internetowej i jak duża jest skala takich zakupów? Kiedy odbiór leków jest możliwy tylko w stacjonarnej aptece?

Większości leków nie można przechowywać w minusowych temperaturach, potwierdzają farmaceuci. Które specyfiki należy trzymać w temperaturze pokojowej, a które w lodówce?

Jak w ogóle należy przechowywać leki? Przypominamy zalecenia ekspertów.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " zdrowie" w tvn24.pl.

Problem jest poważny, bo rynek leków sprzedawanych przez internet jest ogromny. Sprawie przyjrzał się Marek Nowicki we wtorkowym wydaniu "Faktów TVN". - Obecnie w aptekach internetowych Polacy wydają ponad 3 miliardy złotych rocznie na leki bez recepty - informował w swoim materiale. Bez recepty, bo wyłącznie takie preparaty można kupić online.

Dowiedz się więcej: Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami

Na odległość nie kupimy produktów wydawanych na podstawie recepty, potwierdza Główny Inspektorat Farmacetyczny. "Możemy co prawda zamówić taki lek przez internet, ale odbiór zawsze musi nastąpić w aptece stacjonarnej - farmaceuta wyda go dopiero po okazaniu recepty" - informuje instytucja na swojej stronie.

Jak relacjonował Marek Nowicki, w obecnej chwili produkty, które zamawiamy w sieci - np. probiotyki - leżą na mrozie w punktach, gdzie dostarczane są paczki. W ostatnich dniach temperatury w niektórych miejscach w Polsce spadały poniżej -10 stopni Celsjusza, co oznacza, że preparaty czekają na odbiór w temperaturze podobnej do tej, jaka występuje w zamrażarkach. Tymczasem większości leków w takich warunkach przechowywać nie można, co potwierdzają farmaceuci.

- Preparaty, które my w aptekach przechowujemy w temperaturze lodówkowej, czyli między 2 a 8 stopni Celsjusza, czyli powyżej zera, mają najczęściej dopisek właśnie nie zamrażać - tłumaczył w materiale "Faktów" Łukasz Konka, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. Dlaczego?

Bo leki zamrożone tracą swoje właściwości, np. probiotyki bez recepty. Inne mogą się rozwarstwiać i krystalizować, zwłaszcza jeżeli zawierają sporą ilość wody.

- Nie mamy możliwości zapewnienia właściwego dawkowania, bo nawet jeżeli nie ulegną degradacji składniki aktywne w takim produkcie, to po prostu może się okazać, że przyjmując dawkę leku, tej substancji mamy za mało albo w innej dawce mamy jej za dużo - mówiła w rozmowie z "Faktami" Iza Książek, dyrektorka Narodowego Instytutu Leków. W efekcie leczenie staje się mniej skuteczne, nieskuteczne albo wręcz szkodliwe.

Kiedy konsekwencje poddania leków zbyt niskiej temperaturze mogą być szczególnie groźne? W przypadku osób szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci lub seniorzy. Dlatego między innymi farmaceuci apelują o to, by leki kupować w aptekach stacjonarnych.

Z dala od światła i nie w łazience

Jak w ogóle przechowywać leki, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji? "Zawsze dokładnie czytaj informacje na temat przechowywania leku zamieszczone na opakowaniu i w ulotce dołączonej do leku. Jeżeli nie ma takiej informacji, przechowuj lek w temperaturze pokojowej, czyli od 15 do 25°C", podpowiadają eksperci MZ na stronie pacjent.gov.pl. "Jeśli nie jest to konieczne, nie przechowuj leków w lodówce. Niskie temperatury mogą być równie szkodliwe, jak wysokie", przestrzegają.

Jak informują, niektóre produkty są szczególnie wrażliwe. Np. zakupione w aptece leki termolabilne należy przetransportować w specjalnych torebkach w jak najkrótszym czasie i przełożyć do lodówki. Do takich leków zalicza się m.in.:

insuliny

szczepionki

niektóre krople do oczu, probiotyki, globulki i czopki

niektóre antybiotyki w zawiesinie.

"Tego typu preparaty umieszczaj na środkowej półce lodówki, z daleka od ścian i żywności. Lek może przymarznąć do ścianki w kontakcie z nią. Nie układaj leków w drzwiach lodówki. W ten sposób leki są narażone na duże wahania temperatur", czytamy na portalu MZ.

Eksperci przypominają też inne ważne zasady, jak ta, by trzymać leki w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach wraz z ulotką, nie wyrzucać części opakowania, która zawiera datę ważności leku i przechowywać produkty apteczne z dala od światła słonecznego, najlepiej w zamykanych szafkach. Co ważne, ostrzegają, by domowej apteczki nie trzymać w łazience lub kuchni, co często robimy. Dlaczego? Bo w tych pomieszczeniach panują wyższe wartości temperatury oraz wilgotności, co może przyspieszyć rozkład substancji czynnych w lekach.

"Chroń leki przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt domowych" - to kolejne ważne zasady.