Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Leki nie lubią mrozu - ostrzegają farmaceuci. I tłumaczą, dlaczego

apteka, leki
Leki tracą swoje właściwości na mrozie
Leki tracą swoje właściwości na mrozie - ostrzegają lekarze. Warto o tym wiedzieć, zamawiając preparaty z aptek online do punktów odbioru, które nie są zlokalizowane w ogrzewanych budynkach. Jakie skutki może mieć zażywanie niewłaściwie przechowywanych leków?
Kluczowe fakty:
  • Jakie preparaty można zamawiać w aptece internetowej i jak duża jest skala takich zakupów? Kiedy odbiór leków jest możliwy tylko w stacjonarnej aptece?
  • Większości leków nie można przechowywać w minusowych temperaturach, potwierdzają farmaceuci. Które specyfiki należy trzymać w temperaturze pokojowej, a które w lodówce?
  • Jak w ogóle należy przechowywać leki? Przypominamy zalecenia ekspertów.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "zdrowie" w tvn24.pl.

Problem jest poważny, bo rynek leków sprzedawanych przez internet jest ogromny. Sprawie przyjrzał się Marek Nowicki we wtorkowym wydaniu "Faktów TVN". - Obecnie w aptekach internetowych Polacy wydają ponad 3 miliardy złotych rocznie na leki bez recepty - informował w swoim materiale. Bez recepty, bo wyłącznie takie preparaty można kupić online. 

Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami
Dowiedz się więcej:

Czy wrócą reklamy aptek? Lekarze ostrzegają przed skutkami

Na odległość nie kupimy produktów wydawanych na podstawie recepty, potwierdza Główny Inspektorat Farmacetyczny. "Możemy co prawda zamówić taki lek przez internet, ale odbiór zawsze musi nastąpić w aptece stacjonarnej - farmaceuta wyda go dopiero po okazaniu recepty" - informuje instytucja na swojej stronie.

Jak relacjonował Marek Nowicki, w obecnej chwili produkty, które zamawiamy w sieci - np. probiotyki -  leżą na mrozie w punktach, gdzie dostarczane są paczki. W ostatnich dniach temperatury w niektórych miejscach w Polsce spadały poniżej -10 stopni Celsjusza, co oznacza, że preparaty czekają na odbiór w temperaturze podobnej do tej, jaka występuje w zamrażarkach. Tymczasem większości leków w takich warunkach przechowywać nie można, co potwierdzają farmaceuci.

- Preparaty, które my w aptekach przechowujemy w temperaturze lodówkowej, czyli między 2 a 8 stopni Celsjusza, czyli powyżej zera, mają najczęściej dopisek właśnie nie zamrażać - tłumaczył w materiale "Faktów" Łukasz Konka, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi. Dlaczego?

Bo leki zamrożone tracą swoje właściwości, np. probiotyki bez recepty. Inne mogą się rozwarstwiać i krystalizować, zwłaszcza jeżeli zawierają sporą ilość wody.

- Nie mamy możliwości zapewnienia właściwego dawkowania, bo nawet jeżeli nie ulegną degradacji składniki aktywne w takim produkcie, to po prostu może się okazać, że przyjmując dawkę leku, tej substancji mamy za mało albo w innej dawce mamy jej za dużo - mówiła w rozmowie z "Faktami" Iza Książek, dyrektorka Narodowego Instytutu Leków. W efekcie leczenie staje się mniej skuteczne, nieskuteczne albo wręcz szkodliwe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Będą zmiany w darmowych lekach? Resort: zamierzamy analizować listy

Będą zmiany w darmowych lekach? Resort: zamierzamy analizować listy

Leki na ADHD działają inaczej, niż przypuszczano. "Uprzednio nagradzają mózg"

Leki na ADHD działają inaczej, niż przypuszczano. "Uprzednio nagradzają mózg"

Kiedy konsekwencje poddania leków zbyt niskiej temperaturze mogą być szczególnie groźne? W przypadku osób szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci lub seniorzy. Dlatego między innymi farmaceuci apelują o to, by leki kupować w aptekach stacjonarnych.

Z dala od światła i nie w łazience

Jak w ogóle przechowywać leki, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji? "Zawsze dokładnie czytaj informacje na temat przechowywania leku zamieszczone na opakowaniu i w ulotce dołączonej do leku. Jeżeli nie ma takiej informacji, przechowuj lek w temperaturze pokojowej, czyli od 15 do 25°C", podpowiadają eksperci MZ na stronie pacjent.gov.pl. "Jeśli nie jest to konieczne, nie przechowuj leków w lodówce. Niskie temperatury mogą być równie szkodliwe, jak wysokie", przestrzegają.

Jak informują, niektóre produkty są szczególnie wrażliwe. Np. zakupione w aptece leki termolabilne należy przetransportować w specjalnych torebkach w jak najkrótszym czasie i przełożyć do lodówki. Do takich leków zalicza się m.in.:

  • insuliny
  • szczepionki
  • niektóre krople do oczu, probiotyki, globulki i czopki
  • niektóre antybiotyki w zawiesinie.
To, czym popijasz leki, ma znaczenie. Ekspertka tłumaczy, czego absolutnie unikać
Dowiedz się więcej:

To, czym popijasz leki, ma znaczenie. Ekspertka tłumaczy, czego absolutnie unikać

"Tego typu preparaty umieszczaj na środkowej półce lodówki, z daleka od ścian i żywności. Lek może przymarznąć do ścianki w kontakcie z nią. Nie układaj leków w drzwiach lodówki. W ten sposób leki są narażone na duże wahania temperatur", czytamy na portalu MZ.

Eksperci przypominają też inne ważne zasady, jak ta, by trzymać leki w oryginalnych i zamkniętych opakowaniach wraz z ulotką, nie wyrzucać części opakowania, która zawiera datę ważności leku i przechowywać produkty apteczne z dala od światła słonecznego, najlepiej w zamykanych szafkach. Co ważne, ostrzegają, by domowej apteczki nie trzymać w łazience lub kuchni, co często robimy. Dlaczego? Bo w tych pomieszczeniach panują wyższe wartości temperatury oraz wilgotności, co może przyspieszyć rozkład substancji czynnych w lekach.

Fałszywe leki, prawdziwe ofiary. GIF ostrzega
Dowiedz się więcej:

Fałszywe leki, prawdziwe ofiary. GIF ostrzega

"Chroń leki przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt domowych" - to kolejne ważne zasady.

Autorka/Autor: ap/pwojc

Źródło: Fakty, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieLekiLekarzeAptekizakupy przez internetMróz
Czytaj także:
Teheran
Iran ostrzega sojuszników USA, Amerykanie wycofują swój personel
Świat
imageTitle
Biegacz uderzył w skoczków. "Każdy zdyskwalifikowany oszukuje celowo"
EUROSPORT
Tomasz Maciejewski
Demografia wymusza zmiany. Czym będą "pokoje narodzin" w szpitalach?
Piotr Wójcik
"Załoga 11" dotarła na ISS
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"
METEO
Muzeum Literatury w Warszawie
Pierwszy konkurs przegrała. Marszałek zorganizował drugi
WARSZAWA
W weekend WKD planuje prace na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy dni ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD
WARSZAWA
Miał molestować kobietę w hotelu (zdjęcie ilustracyjne)
39-latek nie żyje, brat z zarzutem zabójstwa
Poznań
Chmura dymu po pożarze kurnika
Duży pożar kurnika, chmura dymu nad miastem
Łódź
imageTitle
16-latek zachwycił świat. "Najlepszy debiut w historii?"
EUROSPORT
Usuwanie awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach
Awaria w Kielcach. Część miasta bez dostaw ciepła
Kielce
hpv zgnila pomarancza owoc reka shutterstock_2031463946
Wirus, który nie daje objawów. Potem gnijący twór, który zabija. "Mamy wszystko, by tak nie było"
Agata Daniluk
Zabezpieczony pistolet
Pił i zaczepiał, aż wyrzucili go z lokalu. Wrócił z bronią
Poznań
Rosyjscy żołnierze przewożą system Oriesznik na teren Białorusi
"Te działania grożą rozszerzeniem i zaostrzeniem wojny". USA oskarżają Rosję
Świat
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Najpierw śnieg, później marznące opady. Może być ślisko
WARSZAWA
Protest przeciwko SCT przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie
Sąd rozpatrzył skargi na Strefę Czystego Transportu w Krakowie
Kraków
Zwłoki 73-latki były w jej pokoju w hostelu.
Zamieszkała w hostelu na czas przeprowadzki. Prokuratura ustaliła, kto ją zabił
Łódź
Donald Trump
Trump o "zdobyciu" Grenlandii. "NATO powinno przewodzić"
Świat
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
BIZNES
imageTitle
"Kampania oszczerstw". Ostry konflikt mistrzowskiej pary
EUROSPORT
Imigranci opuszczający USA
Więcej imigrantów wyjechało niż przyjechało. Po raz pierwszy od pół wieku
Świat
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
BIZNES
Oświadczenia prasowe Jarosława Kaczyńskiego z udziałem polityków PiS
PiS szuka kandydata na premiera. Kaczyński "ma w głowie nazwisko"
Polska
Julio Iglesias
"Wykorzystywał mnie prawie każdej nocy". Julio Iglesias oskarżony
Świat
Szambiarki muszą wywozić nieczystości z Białołęki do odległych zlewni (zdj. ilustracyjne)
Fatalna sytuacja na Białołęce. Ogromne kłopoty z opróżnianiem szamb
WARSZAWA
Pobicie o podłożu kibicowskim. Policja poszukuje sprawców
"Pobili pokrzywdzonego na tle kibicowskim". Apel policji
Katowice
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Zamknięto molo w Sopocie
METEO
11-latek potrącony na przejściu
Kierowca autobusu potrącił 11-latka na przejściu dla pieszych
Opole
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
BIZNES
Maciej Musiał
Rok temu sprzątał dla WOŚP, a w tym? Maciej Musiał znów zaskoczył
WOŚP 2026
Kobieta poszukiwana po ataku na seniorkę
Seniorka zaatakowana nożem na ulicy. Zatrzymano nastolatkę
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica