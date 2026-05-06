Zdrowie Lekarze nie chcą wyboru: tylko publicznie albo prywatnie. Nowy raport NRL Anna Bielecka |

Łukasz Jankowski: doskonale wiadomo, że pieniędzy jest za mało

Wraca debata o łączeniu pracy lekarzy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Choć temat pojawia się cyklicznie, rzadko dotyczy konkretnego projektu ustawy. W przestrzeni publicznej mieszają się różne pomysły, od całkowitego zakazu tzw. dual practice, przez premiowanie wyłączności dla sektora publicznego, po rozwiązania oparte na przejrzystości i dobrowolnych zachętach.

Nowy raport Naczelnej Rady Lekarskiej "Perspektywa 27" pokazuje, że problem nie sprowadza się do prostego dylematu "publiczne albo prywatne". Chodzi raczej o wybór odpowiednich narzędzi regulacyjnych, od restrykcji i mechanizmów jawności po system zachęt do pracy w publicznej służbie zdrowia. Autorzy analizują, które z rozwiązań mają społeczne poparcie, a które mogą pogłębiać problemy z dostępnością świadczeń i deficytem kadr.

- Przyszłość pracy lekarzy w sektorze publicznym i prywatnym zależy od znalezienia równowagi pomiędzy interesem pacjentów, wynagrodzeniami a możliwościami finansowymi państwa. Obecne badania pokazują, że większość lekarzy byłaby gotowa pracować wyłącznie w systemie publicznym, jeśli ich pensje sięgałyby około trzykrotności średniego wynagrodzenia - mówi w rozmowie z tvn24.pl Mateusz Białoszewski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Badań i Analiz.

Wnioski z badania "Perspektywa 27"

Jak wskazuje WHO, łączenie pracy w obu sektorach to zjawisko powszechne, a jego skutki zależą od lokalnych warunków. OECD z kolei podkreśla, że skuteczna polityka kadrowa wymaga całościowego podejścia, od wynagrodzeń i planowania zatrudnienia po jakość i dostępność usług medycznych.

Badanie ankietowe "Perspektywa 27" miało na celu poznanie opinii lekarzy i lekarzy dentystów zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Lekarzy NIL na temat ewentualnego rozdzielenia aktywności zawodowej między świadczenia finansowane publicznie, zwłaszcza przez NFZ, oraz usługi prywatne. Badanie trwało od 29 kwietnia do 4 maja 2026 roku i zakończyło się uzyskaniem ponad dwóch tysięcy pełnych ankiet.

Pełny, prosty zakaz łączenia aktywności zawodowej po obu stronach systemu popiera tylko 15,1 proc. badanych.

- Wyniki badania "Perspektywa 27" potwierdzają, że respondenci nie popierają prostego modelu pełnego zakazu łączenia pracy publicznej i prywatnej przez lekarza. Znacznie większą akceptację zdobyły rozwiązania porządkujące i transparentnościowe: rozdzielenie kolejek, harmonogramów i rozliczeń, ograniczenia stosowane przy realnym konflikcie interesów - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Białoszewski.

Lekarze domagają się jasnych zasad rozdzielających oba systemy. Ponad 71 procent respondentów popiera pomysł pełnego oddzielenia kolejek, grafików i rozliczeń między świadczeniami publicznymi a prywatnymi. Prawie 70 procent uważa, że ewentualne ograniczenia powinny być wprowadzane tylko wtedy, gdy rzeczywiście pojawia się konflikt interesów. Z kolei ponad połowa badanych lekarzy deklaruje, że mogłaby pracować wyłącznie w publicznej ochronie zdrowia, jeśli zapewni się im odpowiednie wynagrodzenia, mniej biurokracji i lepszą organizację pracy.

Jakie wynagrodzenia wskazywali ankietowani? Dwie trzecie ankietowanych uważa, że gwarantowane wynagrodzenie w publicznym systemie powinno wynosić co najmniej trzykrotność średniej krajowej (według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 8 903,56 zł - red.). Najczęściej wskazywane kwoty to 25-30 tysięcy złotych miesięcznie - tak odpowiedziało 20 procent badanych. Tyle samo osób oczekiwałoby pensji w przedziale 30-40 tysięcy złotych. Dla 15 procent odpowiednia byłaby kwota 40-60 tysięcy, a dla 10 procent badanych 20-25 tysięcy złotych.

Tymczasem póki co, od lipca, zgodnie z tzw. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia pensje minimalne wyniosą w przypadku lekarza i dentysty ze specjalizacją 12 910,16 zł brutto, w przypadku lekarza i dentysty bez specjalizacji - 10 595,23 zł brutto, a stażysty - 8458,38 zł brutto.

Możliwe skutki sztywnego zakazu

Lekarze podkreślają w raporcie, że sztywny zakaz łączenia pracy w sektorze publicznym i prywatnym groziłby odpływem kadry z systemu publicznego, wydłużeniem kolejek i trudnościami w obsadzeniu dyżurów.

Jeszcze mniej akceptacji budzi pomysł, by lekarz pracujący w ramach NFZ nie mógł świadczyć prywatnie tych samych usług. Zdecydowana większość ankietowanych, prawie 68 procent, jest przeciwko takiemu rozwiązaniu. Popiera je niespełna co czwarty respondent.

Wielu respondentów zwracało też uwagę, że ewentualne zasady powinny być różnicowane w zależności od funkcji i odpowiedzialności. Najostrzejsze ograniczenia powinny dotyczyć osób decydujących o kolejkach, kontraktach i przydziale zasobów, czyli tam, gdzie potencjalny konflikt interesów ma największe znaczenie systemowe.

Więcej środków albo mniej świadczeń

Mateusz Białoszewski zwracał uwagę, że obecny system ochrony zdrowia jest w dużej mierze niesprawny ze względów finansowych. - System jest skrajnie niedofinansowany w stosunku do oczekiwań. Polska przeznacza na zdrowie [na świadczenia publiczne - red.] około 6 procent PKB, podczas gdy Niemcy 13-14 procent, a ich gospodarka jest niemal pięć razy większa. To powoduje, że większość środków w polskiej ochronie zdrowia pochłaniają wynagrodzenia i podstawowe koszty działania, pozostawiając niewiele na inwestycje i rozwój - komentował w rozmowie z tvn24.pl.

- Możemy na przykład zmniejszyć zakres świadczeń oferowanych pacjentom lub zwiększyć środki na ochronę zdrowia - mówi Białoszewski i zaznacza, że zwiększenie finansowania nie musi oznaczać automatycznego podniesienia składki zdrowotnej. Jego zdaniem warto przyjrzeć się grupom, które dziś są z tej składki zwolnione lub korzystają z preferencyjnych zasad. - Z każdym rokiem niedofinansowania ten deficyt rośnie - dodaje ekspert.

Przejrzystość i profilaktyka

- Na niewielkiej grupie pracujących Polaków spoczywa dziś ciężar finansowania nie tylko systemu ochrony zdrowia, lecz także szeregu świadczeń społecznych takich jak 800+. Wydaje się więc, że optymalizacja w tym zakresie i pewien solidaryzm w płaceniu składek jest jednym z możliwych rozwiązań - podkreśla Białoszewski.

Ekspert zauważa, że choć prywatna ochrona zdrowia bywa postrzegana jako lepiej zorganizowana, nie można stawiać prostych znaków równości między tymi dwoma sektorami. - Rynek prywatny tak samo jak publiczny nie jest jednorodny. Mamy małe praktyki, duże podmioty i indywidualne gabinety. Porównując te systemy, trzeba pamiętać, że w obu są różne poziomy organizacji - tłumaczy.

Jego zdaniem rozwój e-rejestracji to sygnał, że państwowa służba zdrowia zaczyna się modernizować, choć na razie dotyczy niewielkiej liczby świadczeń. - To pewne światełko w tunelu i kierunek na przyszłość - dodaje.

Mniej "gaszenia pożarów"

Białoszewski zwraca również uwagę na potrzebę większej transparentności i skupienia się na profilaktyce zdrowotnej, a nie tylko leczeniu. - W przypadku prywatnych podmiotów każde świadczenie wiąże się z opłatą, więc firmom medycznym paradoksalnie zależy na tym samym, na czym zależy systemowi publicznemu, czyli na utrzymaniu zdrowia pacjentów - tłumaczy.

- System powinien się skupić na zachowywaniu zdrowia, a nie na leczeniu pożarów. Diagnostyka, czyli ten pierwszy krok, to kluczowy element, który powinien być mocno wspierany - podsumowuje ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.