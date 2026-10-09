Zdrowie Sejm naprawia lukę. Chodzi o finansowanie leczenia HIV i HCV Oprac. Piotr Wójcik |

Zakażenia wirusem HIV. W ciągu pięciu lat wskaźnik zakażeń potroił się Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutter Wisp/AdobeStock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W czwartek posłowie zajęli się równolegle rządowym oraz prezydenckim projektem przepisów związanych z finansowaniem świadczeń realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej dotyczących HIV i HCV. Jako wiodący wybrano projekt rządowy. Pierwotnie regulacje były zapisane w zawetowanej przez prezydenta ustawy dotyczącej sytuacji lekarzy spoza Unii Europejskiej.

HIV: osoby leczone nie zarażają innych

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dotyczy ona zmiany źródła finansowania badań diagnostycznych pacjentom z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, przebywającym w zakładach penitencjarnych. Ustawa umożliwia też leczenie nieubezpieczonym osobom z HIV. Doprecyzowuje, że osoby żyjące z HIV, niezależnie od statusu ubezpieczeniowego, będą miały dostęp do wizyt lekarskich, na których realizowany jest program leczenia antyretrowirusowego, w ramach programu polityki zdrowotnej, bez dodatkowych opłat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Po wecie prezydenta rząd wraca do przepisów o HIV i WZW C

- To zmiana konieczna, zarówno z perspektywy zdrowia jednostki, jak i bezpieczeństwa publicznego. Terapia antyretrowirusowa nie tylko ratuje życie i zdrowie pacjentów, ale także skutecznie ogranicza transmisję wirusa. Osoby skutecznie, leczone, u których poziom wirusa jest niewykrywalny, nie zakażają innych. Leczenie pełni więc funkcję i terapeutyczną i profilaktyczną – argumentowała w czwartek, podczas pierwszego czytania projektu w komisji zdrowia, wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.

Problem dotyczy luki prawnej

Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczącą chorób zakaźnych, zawierającą regulacje, które przewiduje opublikowany przez resort zdrowia projekt, zawetował w czerwcu prezydent Karol Nawrocki. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Chodziło wówczas o zawarte w niej przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, które się w niej znalazły. Tamta wersja ustawy przewidywała wydłużenie do 1 maja 2027 r. terminów na złożenie egzaminu z języka polskiego przez wspomnianych medyków. W ocenie prezydenta ta część regulacji budziła poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.

- Nie mogę jednak zaakceptować sytuacji, w której do ustawy dotyczącej walki z ciężkimi chorobami zostają dopisane przepisy budzące poważne wątpliwości i dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę - argumentował wówczas prezydent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wirus atakuje Polaków w sile wieku. Nieleczony może prowadzić do przedwczesnej śmierci

Spotkało się to z mocną krytyką ze strony resortu zdrowia. - Decyzja prezydenta uderza w pacjentów żyjących z HIV, chorych na WZW C oraz w placówki medyczne - oceniła ówczesna rzeczniczka MZ Anna Choszcz-Sendrowska. Rzeczniczka resortu zdrowia wyjaśniała, że ustawa była odpowiedzią na lukę prawną powstałą w 2022 roku. Wtedy część finansowania świadczeń zdrowotnych została przeniesiona do NFZ, ale nie zapewniono odpowiednich podstaw prawnych do finansowania świadczeń dla nieubezpieczonych osób żyjących z HIV.

- W efekcie obecnie pacjenci mają zapewniony dostęp do leczenia, ale NFZ nie ma jednoznacznej podstawy prawnej do finansowania części świadczeń związanych z ich leczeniem i monitorowaniem - mówiła w czerwcu Choszcz-Sendrowska.

Kancelaria prezydenta: można współdziałać

Obecna wersja zawiera jedynie przepisy regulujące finansowanie diagnostyki HCV i leczenia HIV.

- Oba projekty [rządowy i prezydencki – red.] są właściwie jednobrzmiące i nie zawierają tej podważanej wetem regulacji. Pozwala nam to dzisiaj nad tym ważnym z punktu widzenia ochrony zdrowia projektem pracować. Chciałem podziękować, że to weto zostało rozpoznane nie jako atak na ustawę rządową, bo zawierała ona wiele dobrych regulacji, ale też tę jedną, nieakceptowaną przez głowę państwa. Można współdziałać w tych najważniejszych sprawach – powiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wytykając przy okazji, że prezydencki projekt był mrożony od czerwca, aż został przygotowany równoważny do niego projekt rządowy.

Oba projekty były rozpatrywane przez komisję równocześnie, a za wiodący uznano rządowy. Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 15 posłów, a dwie osoby się wstrzymały od głosu.