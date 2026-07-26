Tabata, pływanie, bieganie. Jak spalać kalorie efektywnie i bezpiecznie?

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Oddech i tętno przyspieszają, mięśnie zaczynają piec, ciało zalewa pot - to oznaki, że wysiłek jest intensywny, a więc nasz organizm spala w jego trakcie dużo kalorii. Jak dużo? To zależy od wielu czynników. Po pierwsze, znaczenie mają budowa ciała, waga, płeć, wiek i stan zdrowia. Po drugie, liczy się też to, czy na co dzień jesteśmy aktywni fizycznie i od jak dawna sport jest obecny w naszym życiu. Osoba, która od lat trenuje regularnie, spala podczas ćwiczeń więcej kalorii niż ktoś, kto dopiero zaczyna.

- Im więcej mamy masy mięśniowej, tym większy jest nasz wydatek energetyczny - wyjaśnia Monika Domagała*, trenerka. Dlatego ważniejszy niż BMI, czyli wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie wzrostu i wagi, jest skład ciała. U kobiet poziom tłuszczu w ciele powinien mieścić się między 20 a 32 procent, a u mężczyzn - między 14 a 25 procent.

Kolejną kwestią, od której zależy to, ile kalorii spalimy w trakcie treningu, jest to, jakie ćwiczenia wykonujemy. Treningi oporowe to te, w trakcie których pobudzamy mięśnie do pracy z obciążeniem. Możemy się przy tym ograniczyć do ciężaru własnego ciała albo skorzystać z różnych akcesoriów, takich jak hantle, sztangi, taśmy i gumy oporowe. - Chociaż najwięcej kalorii spalamy podczas cardio, nie powinno się rezygnować z ćwiczeń siłowych dwa-trzy razy w tygodniu, ponieważ to poprzez nie budujemy naszą masę mięśniową. Im większa ona jest, tym większa jest nasza podstawowa przemiana materii - mówi Monika Domagała.

Cardio to inaczej trening aerobowy lub wytrzymałościowy. Jego celem nie jest budowanie masy mięśniowej, a poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej. To właśnie podczas intensywnego treningu aerobowego spalamy najwięcej kalorii. Może on przybierać różne formy. Podpowiadamy, przy których z nich wydatek energetyczny jest największy i jak mądrze próbować różnych ćwiczeń.

Strefy tętna

Zanim o konkretnych rodzajach treningu, ważna jest jeszcze jedna kwestia - strefy tętna. To określone zakresy wartości tętna, które określają, jak intensywny jest nasz trening na podstawie tego, jak szybkiej pracy wymaga od naszego serca. Żeby wyznaczyć swoje strefy tętna, najpierw trzeba wyliczyć swoje tętno maksymalne, czyli najszybsze, jakie nasze serce może osiągnąć podczas wysiłku. Są różne wzory na jego wyliczenie, ale najczęściej korzysta się z bardzo prostego - odejmujemy swój wiek (w latach) od 220. Czyli jeżeli ktoś ma 30 lat, to jego tętno maksymalne wynosi 190 uderzeń na minutę, a jeżeli 50 - 170.

Spalanie tłuszczu osiągamy w drugiej strefie tętna, czyli wtedy, kiedy oscyluje ono pomiędzy 60 a 70 procent tętna maksymalnego. Dla 30-latki to będą wartości między 114 a 133 uderzeń na minutę. Dlatego joga czy pilates - mimo że warto uwzględnić je w planie treningowym - nie są dobrymi aktywnościami do spalania kalorii, ponieważ nie powodują, że nasze tętno przyspiesza do takich wartości.

Pływanie

Monika Domagała wskazuje ruch w wodzie jako najbezpieczniejszą formę aktywności fizycznej dla osób z dużą masą ciała ze względu na odciążenie stawów. Chodzi zarówno o aqua aerobic, czyli ćwiczenia takie jak pajacyki czy wymachy, wykonywane w basenie, jak i o zwykłe pływanie. Ruch w wodzie wiąże się ze sporym spalaniem kalorii, ponieważ jest ona gęstsza od powietrza, co powoduje, że nasz organizm musi włożyć większy wysiłek w to, aby przezwyciężyć jej opór.

Chociaż najwięcej kalorii spalamy, pływając delfinem albo kraulem, trenerka wskazuje styl grzbietowy jako optymalny. - Wiele osób najchętniej pływa żabką, która obciąża stawy kolanowe i wymusza nienaturalną pozycję odcinka szyjnego kręgosłupa - mówi Domagała.

Jazda na rowerze

Drugą względnie bezpieczną formą treningu, podczas którego spala się dużo kalorii, jest jazda na rowerze. Obciąża ona stawy w znacznie mniejszym stopniu niż bieganie, nie narażając nas na mikrourazy.

Przeciętnie podczas jazdy w terenie spalamy więcej kalorii niż na rowerze stacjonarnym. Przyczyniają się do tego wzniesienia i opór wiatru. Warto też pamiętać, że im szybciej jedziemy, tym większy jest nasz wydatek energetyczny.

Bieganie

Bieganie spala najwięcej kalorii, ale trzeba z nim uważać. Nie jest to dobry sport dla osób z dużą masą ciała, ponieważ obciąża stawy. - Organizm musi odpowiednio być przygotowany do aktywności. Planując treningi, trzeba brać pod uwagę choroby współistniejące takie jak cukrzyca czy nadciśnienie - mówi Monika Domagała.

Trenerka zachęca do tego, aby stopniowo przymierzać się do biegania - zacząć od marszu, potem przejść na trucht. Kolejnym krokiem są interwały, w których marsz przeplata się z biegiem, ostatecznie dochodząc do etapu samego biegania. Żeby dawało ono efekty, trzeba ćwiczyć przynajmniej przez 30 minut.

Monika Domagała poleca osobom początkującym również ćwiczenia na orbitreku, nazywanym też trenażerem eliptycznym. Angażuje on zarówno górne, jak i dolne partie ciała, i daje podobne efekty jak bieganie, jednocześnie zmniejszając obciążenie stawów i minimalizując ryzyko kontuzji.

Dobrą, bezpieczną forma aktywności i mniej obciążającą dla stawów jest również nordic walking, czyli dynamiczny marsz z kijkami. To z kolei dobry pomysł na ruch na świeżym powietrzu.

Ergometr wioślarski

Poza orbitrekiem, dobrym wyborem dla osób, które chcą spalić sporo kalorii na siłowni jest ergometr, nazywany też wioślarzem. Trening z użyciem tej maszyny angażuje większość partii mięśni - w szczególności brzucha, nóg, rąk i barków.

Monika Domagała podkreśla jednak, że zanim zaczniemy ćwiczyć na ergometrze, warto skorzystać z pomocy trenera, aby nauczyć się, jak robić to prawidłowo. - Ogólnie zaczynając przygodę z aktywnością fizyczną warto sięgnąć po wsparcie specjalisty, żeby ćwiczyć mądrze, efektywnie i nie zrobić sobie krzywdy. Jeżeli podejdziemy do treningów rozsądnie i pod okiem eksperta, jest też mniejsze ryzyko, że szybko się do nich zniechęcimy - radzi trenerka. Na początku zniechęcające mogą być zakwasy. Jak mówi Domagała, na początku treningów nie da się ich uniknąć, ale z czasem będzie coraz lepiej.

Trening z użyciem ergometru angażuje większość partii mięśni Źródło zdjęcia: Shutterstock

- Wsparcie trenera jest ważne też wtedy, kiedy osiągamy tak zwane plateau, czyli przestajemy widzieć efekty ćwiczeń. To znaczy, że nasz organizm już przyzwyczaił się do danego wysiłku. Wtedy musimy albo zwiększyć obciążenie albo wydłużyć trening - podkreśla ekspertka, zachęcając do tego, aby urozmaicać plan treningowy.

HIIT i tabata

Dobrym sposobem na spalenie kalorii są też krótkie treningi o wysokiej intensywności - tabata i HIIT - od angielskiego "high intensity interval training", czyli trening interwałowy o wysokiej intensywności. Wykonuje się je z maksymalnym zaangażowaniem, dlatego składają się z prostych ćwiczeń, takich jak podskoki, wymachy, pajace, wykopy i burpees, czyli padnij-powstań.

HIIT trwa przeważnie od kwadransa do pół godziny. Polega na naprzemiennym wykonywaniu ćwiczeń o wysokiej i umiarkowanej intensywności.

- Tabata trwa 16 minut. Składają się na nią cztery czterominutowe bloki po osiem ćwiczeń. Każde ćwiczenie wykonujemy przez 20 sekund, potem robimy 10 sekund przerwy - wyjaśnia Monika Domagała.

Ten trening wymyślili Japończycy z myślą o zapracowanych osobach, które na co dzień nie mają dużo czasu na spalanie tkanki tłuszczowej i ćwiczenia.

Tabata

Sporty rakietowe

Ponieważ wymagają dużej szybkości i częstych zmian pozycji, spalaniu kalorii sprzyjają też sporty rakietowe. Trzeba jednak mieć dobrze rozgrzany staw skokowy i kolanowy, żeby nie nabawić się kontuzji. Monika Domagała przypomina, że każdy trening - niezależnie od tego, jaki sport uprawiamy - powinien być poprzedzony rozgrzewką i zakończony rozciąganiem.

Trenerka poleca różne sporty rakietowe - tenis, squash, jak i popularny ostatnio padel rozgrywany na mniejszym korcie otoczonym czterema szklanymi ścianami.

*Monika Domagała - trenerka personalna i medyczna, limfolożka, masażystka i kinezyterapeutka. Rozwija inicjatywę "Razem w formie", której celem jest propagowanie podejścia do aktywności fizycznej jako recepty na długowieczność.

Redagował Piotr Wójcik