Zdrowie Kto zapłaci za długi szpitali? Wyrok zapadł, pytania zostały Piotr Wójcik |

Sobierańska-Grenda: przymierzamy się, aby określić procentowo granice budżetu szpitali na pensje

Kluczowe fakty: Sąd Najwyższy orzekł, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) nie mogą korzystać z prawa restrukturyzacyjnego, co zamyka im drogę do tego typu rozwiązań.

Wyrok dotyczył zadłużonego SPZOZ-u w Lesku, ale podobne próby restrukturyzacji podejmowały także inne placówki.

Według danych Ministerstwa Zdrowia Eksperci zadłużenie szpitali wynosiło w marcu ubiegłego roku 27,6 miliardów złotych. Co o problemie mówią eksperci?

Obecna reforma szpitalnictwa nie przewiduje skutecznych instrumentów oddłużeniowych ani wsparcia finansowego dla zadłużonych placówek.

14 maja br. Sąd Najwyższy orzekł, że szpitale działające jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) nie mogą korzystać z prawa restrukturyzacyjnego. Sprawa dotyczyła zadłużonego SPZOZ-u w Lesku na Podkarpaciu. Sąd Rejonowy w Rzeszowie nie zgodził się na zawarcie układu z wierzycielami. Pytanie dotyczące zdolności restrukturyzacyjnej SPZOZ-ów skierował do SN natomiast Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Próby restrukturyzacji podjęło także kilka innych zadłużonych SPZOZ-ów.

- Ten wyrok ma charakter niewątpliwie "newsowy", ale nie przynosi ulgi ani szpitalom, ani pacjentom, ani dostawcom. Zajmujemy się objawami, a nie przyczynami. Powinniśmy rozmawiać o dofinansowaniu ochrony zdrowia i poważnej, gruntownej reformie szpitalnictwa, a nie takiej, która od razu ma "wybite zęby" - komentuje w rozmowie z tvn24.pl Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Dlaczego szpitale chcą sięgać po restrukturyzację?

Przypomnijmy, według Ministerstwa Zdrowia zadłużenie SPZOZ-ów w marcu ubiegłego roku wynosiło 27,6 mld zł, z czego 4,2 mld zł to zobowiązania wymagalne, co oznacza, że termin na ich uregulowanie minął. I tu pojawia się największy problem, bo dyrektorzy szpitali od miesięcy podkreślają, że nie mają narzędzia, które pozwoliłoby im się oddłużyć i wysokie zobowiązania, które są do uregulowania "na już", zamienić na takie, których spłata rozłożona byłaby w czasie.

Ekspertka Związku Powiatów Polskich Bernadeta Skóbel mówi, że SPZOZ-y dopiero zaczęły sięgać po restrukturyzację. - W świetle orzeczenia Sądu Najwyższego zostały pozbawione takiej możliwości. W sytuacji, gdy nie mają żadnego prawnego substytutu tego rozwiązania, to będzie prowadziło do dalszego zadłużania. To sytuacja korzystna dla wierzycieli, bo postępowanie restrukturyzacyjne może się zakończyć tym, że ich roszczenia będą zaspokojone tylko do pewnej wysokości. Dla szpitali działających jako SPZOZ-y decyzja oznacza natomiast, że ich spirala zadłużenia będzie mogła nakręcać się w nieskończoność - dodaje.

"To nikomu nie przychodziło do głowy"

Zaniepokojenie próbami przeprowadzania restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej już w 2025 roku wyraziły natomiast strona pracodawców i strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego. Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego reprezentuje w RDS stronę pracodawców.

Jak przypomina, szpitale, co do zasady, można prowadzić albo w formie SPZOZ-u, albo na podstawie ustawy z 2008 roku można je było przekształcać w spółki prawa handlowego. Spółki mogą korzystać z zapisów ustawy prawo restrukturyzacyjne, a SPZOZ-y specjalnie dla siebie mają przewidzianą ustawę o działalności leczniczej, a w niej cały rozdział dotyczący planów naprawczych. Wobec trudności finansowych systemu ochrony zdrowia i co za tym idzie pogarszającej się kondycji szpitali, grupa doradców restrukturyzacyjnych zaczęła przekonywać SPZOZ-y do sięgania po prawo, które jest zastrzeżone dla spółek.

Jak wyjaśnia Wojciech Wiśniewski, na poziomie "mikro" skutkiem takich postępowań są oczywiście przychody takich restrukturyzatorów, bo to przecież nie jest działalność charytatywna. Szpitale próbowały wchodzić na drogę takich postępowań, bo ich wszczęcie chroni je przed wierzycielami.

- Jeśli jednak przejdziemy na poziom "makro", to musimy pamiętać, że cały system ochrony zdrowia od wielu lat opiera się na przerzucaniu zobowiązań szpitali na dostawców. W przypadku jednego ze szpitali starających się o tę nielegalną restrukturyzację, niektórzy dostawcy mieli niezapłacone faktury jeszcze za 2024 rok. Mimo to dostawcy wciąż dostarczali mu towary i usługi. Jeśli okazałoby się, że SPZOZ-y mogłyby się restrukturyzować tak jak spółki, to system niezwykle preferencyjnego kredytu kupieckiego po prostu przestałby istnieć. Przez ostatnie lata nikomu nie przychodziło nawet do głowy to, by restrukturyzować SPZOZ-y, tak samo jak nie przychodziła restrukturyzacja więzień - komentuje Wiśniewski.

"Nie przewidziano instrumentów", "nie zagwarantowano środków"

Z kolei Bernadeta Skóbel twierdzi, że procesy restrukturyzacyjne, prowadzone w szpitalach działających jako spółki prawa handlowego, nie powodują tego, że wierzyciele ograniczają dostawy produktów leczniczych lub sprzętu. Ekspertka jako przykład podaje szpital w Pszczynie (samorządowa sp. z o.o. w restrukturyzacji). - Nie słyszałam, żeby ten szpital w związku z prowadzeniem postępowania miał problemy, które sygnalizowaliby wierzyciele - powiedziała.

Według ekspertki, orzeczenie SN o braku możliwości restrukturyzacji przez SPZOZ-y, może być argumentem przemawiającym za przekształceniem SPZOZ-ów w spółki prawa handlowego. - Nie dlatego, że jest to korzystne dla pacjenta, ale dlatego, że taki podmiot funkcjonuje w innym układzie biznesowym - dodała.

Według Skóbel rządowa reforma szpitalnictwa nie jest rozwiązaniem dla zadłużonych SPZOZ-ów. Reforma, która weszła w życie we wrześniu ub.r., zakłada możliwość elastycznego przekształcania oddziałów szpitalnych, łączenie szpitali przez samorządy i plany naprawcze dla zadłużonych placówek. - Program naprawczy to dokument, który ma określić na kolejne trzy lata, jak SPZOZ może poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Programy naprawcze nie dają natomiast możliwości restrukturyzacji zadłużenia. W ramach reformy nie przewidziano instrumentów wspierających restrukturyzację zadłużenia ani nie gwarantowano na to środków - zaznaczyła Skóbel.

Co ze wsparciem z BGK?

Co do tego ostatniego eksperci są zgodni. Bo rzeczywiście, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w reformie szpitalnictwa nie znalazł się ważny i oczekiwany przez dyrektorów instrument.

- Ile to już miesięcy rozmawiamy o preferencyjnych kredytach z Banku Gospodarstwa Krajowego? Z ustawy reformującej szpitalnictwo wypadł cały rozdział dotyczący tego, że te długi mają być umarzane po jednej dziesiątej rocznie przez dziesięć lat, jeśli wdrażane byłyby programy naprawcze. Z jednej strony mamy więc dyrektorów, którzy starają się salwować ucieczką i trudno mieć do nich pretensje. Z drugiej - jednak chęć nadinterpretacji prawa, która stanowi zagrożenie systemowe - ocenia Wojciech Wiśniewski.

Wyjaśnijmy, chodzi o mechanizm oddłużeniowy W postaci pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki którym zobowiązania krótkoterminowe udałoby się zamienić na takie, których termin spłaty rozłożony jest na dłuższy okres. Takie rozwiązanie nie znalazło się w ustawie reformującej szpitalnictwo, ale resort zdrowia zapewniał, że i tak będzie wprowadzone. Rządzący byli na początku kwietnia podczas konferencji prasowej pytani o to, czy i kiedy pojawi się taki mechanizm.

- Projekt ustawy na tę okoliczność jest gotowy. On jest po wstępnych konsultacjach. Minister zdrowia podjęła decyzję, by skierować ten projekt do prac rządowych. Taki wniosek zostanie skierowany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ciągu kilku dni - zadeklarował wiceprezes NFZ Jakub Szulc 9 kwietnia. Do dziś nie usłyszeliśmy o tym, by sprawa zyskała dalszy bieg.

Do resortu zdrowia skierowaliśmy dziś pytania o to, jakie ma rady dziś dla dyrektorów zadłużonych szpitali oraz czy i kiedy można się spodziewać mechanizmu przewidującego dla nich wsparcie z BGK. Czekamy na odpowiedzi.

- Wśród dostawców szpitali są na przykład spółki komunalne. SPZOZ-y mają często wielomilionowe długi wobec spółek wodociągowych czy kłopoty z regulowaniem podatku od nieruchomości. Pogłębiająca się trudna sytuacja szpitali zaczyna dotykać coraz większej grupy podmiotów, w tym publicznych - mówi natomiast Wojciech Wiśniewski.

