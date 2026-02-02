Logo strona główna
|

Kryzys wieku średniego? To największa szansa na autentyczność

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Badania pokazują, że najwyższy poziom ogólnego funkcjonowania psychicznego osiągamy między 55. a 60. rokiem życia.
Badania pokazują, że najwyższy poziom ogólnego funkcjonowania psychicznego osiągamy między 55. a 60. rokiem życia.
Źródło: Shutterstock
Zapomnij o micie, że intelektualny szczyt przypada na moment odbierania dyplomu. Coraz częściej to właśnie po pięćdziesiątce rzucamy bezpieczne życie, zaczynamy od nowa, ryzykujemy, zmieniamy zawody, rozstajemy się i zakochujemy dojrzalej niż kiedykolwiek wcześniej. Kryzys wieku średniego? - Często oznacza porządkowanie życia: oddzielanie tego, co naprawdę ważne, od tego, co było jedynie adaptacją do oczekiwań otoczenia - zauważa w rozmowie z nami neuropsycholożka prof. Ewa Mojs. Coraz więcej badań naukowych i osobistych historii pokazuje, że to właśnie wtedy umysł zaczyna pracować inaczej - i często lepiej.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Polsko-australijskie badania pokazują, że najlepsza konfiguracja cech poznawczych i osobowościowych pojawia się między 55. a 60. rokiem życia, a nie - jak przez lata sądzono - tuż po studiach.
  • Z wiekiem spada inteligencja płynna, ale rośnie inteligencja skrystalizowana, stabilność emocjonalna i kompetencje społeczne - co w praktyce sprzyja trafniejszym decyzjom i lepszemu zarządzaniu złożonymi zadaniami.
  • Badacze stworzyli wskaźnik CPFI (Cognitive-Personality Functioning Index), oparty na analizie 16 obszarów funkcjonowania - od pamięci roboczej i inteligencji emocjonalnej po wiedzę finansową i osąd moralny - pokazując, że najlepszy wynik zbiorczy osiągany jest w późnej dorosłości.
  • Dojrzałość sprzyja odważnym, ale selektywnym zmianom. Historie Marty i Marka pokazują, że po pięćdziesiątce częściej nie chodzi o ucieczkę ani rewolucję "na oślep", lecz o świadome porządki: zmianę zawodu, relacji czy stylu życia podejmowaną z lepszym rozumieniem siebie, swoich granic i kosztów.
  • Piąta, szósta dekada życia sprzyjają decyzjom mniej impulsywnym, ale bardziej spójnym z własnymi wartościami. - Dojrzały umysł nie musi być najszybszy, żeby podejmować najlepsze decyzje - zauważa prof. Ewa Mojs.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Montessori po pięćdziesiątce stworzyła system edukacji, który do dziś zmienia szkoły na całym świecie. Chandler tuż przed pięćdziesiątką opublikował pierwszą powieść i z miejsca przedefiniował gatunek kryminału. Susan Boyle jako pięćdziesięciolatka wyszła na scenę i w kilka minut stała się globalnym zjawiskiem popkultury. Vera Wang po czterdziestce porzuciła dotychczasową karierę, weszła do świata wielkiej mody i od zera zbudowała markę o światowym zasięgu. Przez lata mówiliśmy o takich biografiach: "wyjątki od reguły". Dowody, że da się "jeszcze". Że można "później". Tymczasem współczesna nauka stawia sprawę inaczej: to nie są wyjątki.

Czy to oznacza, że właśnie wtedy - z doświadczeniem, większą odwagą i lepszym rozumieniem siebie - zaczyna się czas na życiowy przewrót?

Najlepsze dopiero przed nami?

Z przyzwyczajenia myślimy, że pik możliwości intelektualnych przypada na okres między studiami a pierwszą poważną pracą. To wtedy mamy być najszybsi, najbardziej kreatywni i najbardziej chłonni. Najnowsze badania polsko-australijskiego zespołu, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Intelligence", rzucają jednak nowe światło na trajektorię ludzkiego życia. Profesor Gilles Gignac z Uniwersytetu Zachodniej Australii oraz prof. Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego dowodzą, że najwyższy poziom ogólnego funkcjonowania psychicznego osiągamy dopiero między 55. a 60. rokiem życia.

Co może 65-letni mózg? Sky is the limit. Popatrzcie na Peggy Whitson
Dowiedz się więcej:

Co może 65-letni mózg? Sky is the limit. Popatrzcie na Peggy Whitson

To moment, w którym - zamiast mitycznego "zjazdu z górki" - zaczynamy korzystać z unikalnego połączenia wiedzy, stabilności emocjonalnej i doświadczenia. Mimo rozbieżności w poszczególnych cechach u młodszych i starszych dorosłych, z analiz psychologów wynika, że szczyt ogólnego funkcjonowania występuje w zdecydowanie drugiej połowie życia. - Pokrywa się to z typowym szczytem osiągnięć zawodowych, na przykład zajmowania kluczowych stanowisk w pracy - podkreśla prof. Marcin Zajenkowski.

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
