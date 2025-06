Kryształowe Pióro dla Igi Dzieciuchowicz. Pokazała mało znane oblicze wirusa HPV

Doktor Grzesiowski: mamy przypadek czteroletniego dziecka, które zaraziło się wirusem HPV od rodzica Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy Kryształowe Pióra jest organizowany od 2006 roku. Jego celem jest wyróżnienie tych z nich, których praca przyczynia się do budowania społecznej świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie

Choroby serca – rosnące zagrożenie

Depresja – przełamać tabu

Cukrzyca – wygrać z postępem choroby

"Myślałam, że nie znajdę bohatera"

W tegorocznej edycji konkursu laureatką nagrody w kategorii "Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie" została nasza redakcyjna koleżanka Iga Dzieciuchowicz. W swoim materiale opisuje historię 31-letniego dziś Antka, który zmagał się z HPV-zależnymi zmianami przednowotworowymi na prąciu.

- Panuje przekonanie, że wirus HPV to problem kobiet, bo prawie w 100 procentach powoduje raka szyjki macicy. Rzadko kiedy mówi się o tym, że ten wirus jest groźny również dla mężczyzn. Wydawało mi się, że nie znajdę bohatera, który opowie, że miał jakiś stan przedrakowy albo rakowy, związany z HPV, ale okazało się, że znalazłam go przez dalszych znajomych – mówi Iga.

Jak podkreśla autorka nagrodzonego tekstu, bardzo ważne jest to, że branża medyczna docenia wysiłek dziennikarzy w szerzeniu profilaktyki.

- To nie jest łatwa praca. Wydaje mi się wręcz, że jest coraz trudniejsza. Działamy w świecie szarlatanów i uzdrawiaczy - ludzi, którzy przekonują, że raka można wyleczyć witaminą C albo proszkiem z kociego pazura. My wciąż jednak promujemy medycynę opartą na dowodach naukowych, która jest po prostu skuteczna. Warto też pamiętać o tym, że profilaktyka jest najważniejsza. Na wiele rodzajów nowotworów nie ma badań profilaktycznych, ale jeśli na jakieś są, to nie powinniśmy bać się chodzić do lekarza. Ponad 90 procent chorób wcześnie wykrytych można całkowicie wyleczyć - przekonuje Iga Dzieciuchowicz.

Iga Dzieciuchowicz ze statuetką w konkursie "Kryształowe Pióra" Źródło: Kryształowe Pióra - materiały własne

Dziennikarze łączą siłę emocji z siłą wiedzy

- W kategorii onkologicznej otrzymaliśmy najwięcej zgłoszeń. To pokazuje, jak silnie temat nowotworów rezonuje dziś społecznie. Autorzy nie bali się osobistych historii, ale równie odpowiedzialnie podejmowali wątki związane z profilaktyką, wczesną diagnostyką i jakością życia pacjentów. Z satysfakcją obserwuję, że dziennikarze potrafią łączyć emocjonalną siłę przekazu z wiedzą medyczną i praktycznymi wskazówkami. Tak wyważona komunikacja buduje zaufanie i zachęca do troski o własne zdrowie, dlatego – w obliczu rosnącej zachorowalności na choroby onkologiczne. Jest dziś szczególnie potrzebna w przestrzeni publicznej - podkreśla prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Kryształowe Pióra - lista laureatów

Konkurs "Kryształowe Pióra" jest organizowany przez firmę Servier Polska przy współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia.

Poniżej pełna lista laureatów:

W kategorii "Depresja – przełamać tabu" - Anna Gmiterek-Zabłocka (Radio TOK FM) za reportaż "Wakacje na dziecięcej psychiatrii. ‘Rodzice często nie widzą’".

W kategorii "Choroby serca – rosnące zagrożenie" - Przemysław Jedlecki (Gazeta Wyborcza Katowice) za tekst "Jak umierałem na zawał serca i co z tego wynikło'.

W kategorii "Cukrzyca – wygrać z postępem choroby" - Paulina Wójtowicz (Medonet) za materiał "Zachorował jako nastolatek. Kuba: nie miałem świadomości, że picie trzech litrów coli dziennie zrobi mi cukrzycę".

W kategorii "Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie" statuetki powędrowały do Igi Dzieciuchowicz (TVN24) za materiał "Nie zważa na wiek ani na płeć…" oraz Beaty Igielskiej za artykuł "Wesprzyj pracownika zmagającego się z chorobą własną lub w rodzinie" (opublikowany w Serwisie Zdrowie PAP).