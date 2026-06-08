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Zdrowie

Krótszy staż i nowe egzaminy. Ministerstwo zapowiada zmiany dla lekarzy

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lekarz
Łukasz Jankowski: doskonale wiadomo, że pieniędzy jest za mało
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Skrócenie stażu podyplomowego o połowę, koniec jawnej puli pytań na egzamin i nowe zasady specjalizacji - to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że reforma ma poprawić jakość kształcenia i zwiększyć dostępność medyków. Samorząd lekarski ma jednak zastrzeżenia. Jakie?
Kluczowe fakty:
  • Mamy bardzo duży nacisk na kształcenie praktyczne studentów medycyny - tak zmiany uzasadnia resort zdrowia. Ale chodzi też o koszty.
  • Skrócony staż podyplomowy ma dotyczyć studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Od kiedy może wejść w życie?
  • Nowelizacja zakłada też wprowadzenie państwowego egzaminu kompetencyjnego (PEK) oraz specjalizacyjnego egzaminu weryfikacyjnego (SEW). Dla kogo?
  • Więcej artykułów o tematyce zdrowotnej znajdziesz tutaj. Warto też posłuchać "Wywiadu medycznego" Joanny Kryńskiej w TVN24+.

Ministerstwo zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Podczas spotkania z dziennikarzami Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia, powiedziała, że przygotowane zmiany mają dwa główne cele. - Zabezpieczyć pacjentów i poprawić dostępność do lekarzy, zwłaszcza w tych podstawowych specjalizacjach. Drugi cel, równie ważny, to wzmóc jakość kształcenia, zarówno przeddyplomowego, jak i podyplomowego - wskazała.

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Staż podyplomowy krótszy o połowę

Nowelizacja przewiduje szereg zmian, w tym skrócenie stażu lekarskiego o 7 miesięcy i lekarsko-dentystycznego o 6 miesięcy. Resort, proponując skrócenie stażu, powołuje się m.in. na zmianę standardów kształcenia od roku akademickiego 2024/2025.

- Mamy bardzo duży nacisk na kształcenie praktyczne studentów medycyny. W naszych uczelniach mamy Centra Symulacji Medycznej, gdzie również pracujemy w ramach zespołów interdyscyplinarnych - powiedziała Kęcka.

O zniesienie stażu w całości wnioskowała Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Jego skrócenie o połowę ma stanowić kompromis między stanowiskiem KRAUM a Naczelną Izbą Lekarską, która jest tym zmianom przeciwna.

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Obecny na spotkaniu z dziennikarzami w MZ Leszek Domański, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, powiedział, że zgodnie z obowiązującymi już standardami ostatni rok studiów lekarskich jest rokiem praktycznym i staż po ukończeniu studiów jest w zasadzie powtórzeniem tego, czego student nauczył się na ostatnim roku.

Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, zwrócił uwagę na koszty odbywania staży podyplomowych, które w 2027 r. będą wynosić ponad 1 mld 300 mln zł. Skrócenie stażu o połowę oznacza także obniżenie tego kosztu do ok. 680 mln zł.

- Zestawiłem to z dofinansowaniem uczelni medycznych. To łącznie 3 miliardy złotych. Staż podyplomowy oceniamy jako nieefektywny sposób weryfikowania kompetencji - mówił Klencki.

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Lekarze: argumentem nie może być koszt

A co na to samorząd lekarski? - Nie możemy zgodzić się na narrację, w której głównym argumentem za reformą jest koszt. Staż podyplomowy nie jest pozycją w Excelu, ale elementem systemu bezpieczeństwa pacjenta. To właśnie wtedy młody lekarz przechodzi z etapu zdobywania wiedzy do etapu ponoszenia odpowiedzialności za decyzje kliniczne pod okiem bardziej doświadczonych kolegów - komentuje dla tvn24.pl prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Wyjaśnijmy, staż podyplomowy to 13-miesięczny okres, w którym świeżo upieczony lekarz może, pod okiem doświadczonego opiekuna, w praktyce przygotować się do samodzielnego opiekowania się pacjentami.

O pomyśle jego likwidacji usłyszeliśmy już w grudniu, kiedy to można się było zapoznać z pismem, jakie szefowa resortu zdrowia wysłała do szefa resortu finansów. Chodziło o możliwe do wprowadzenia oszczędności, które ograniczyłyby lukę w finansowaniu ochrony zdrowia. Jeden z punktów tego pisma traktuje o skutkach "zmian w ustawie ograniczającej i docelowo likwidującej staż podyplomowy". Jeśli ustawa weszłaby w życie z początkiem października 2026 roku, to resort na stopniowej likwidacji stażu przewidywał zaoszczędzenie niemal 683 mln zł w 2027 roku.

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 - Jeżeli resort uważa, że obecny model wymaga przebudowy, powinien przedstawić rozwiązanie, które w sposób mierzalny poprawi kompetencje absolwentów i jakość opieki nad pacjentami. Nie chcielibyśmy, aby pod hasłem reformy jakościowej rozwiązywano przede wszystkim problemy organizacyjne lub budżetowe państwa - mówi Łukasz Jankowski.

Lekarski Egzamin Końcowy: koniec z pulą jawnych pytań

Zmiany dotyczą także rezydentur. Chodzi o nabór, organizację, odbywanie i nadzór nad odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego. Lekarze mają być kierowani do szpitali, w których jest największe zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie. Listę jednostek, którym przyznano miejsca rezydenckie, ma ustalać wojewoda. Pierwszeństwo wyboru ma należeć do lekarzy, którzy uzyskali najwyższe wyniki w egzaminach po zakończeniu studiów.

Projekt przewiduje też szereg zmian obejmujących same egzaminy. Chodzi m.in. o lekarski i lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy (LEK i LDEK). W tej chwili 70 proc. pytań jest jawnych - pochodzi z ogólnodostępnej bazy pytań. Zgodnie z nowelizacją cały test LEK i LDEK będzie składał się z pytań tajnych. W państwowym egzaminie specjalizacyjnym (PES) obowiązkowa dla wszystkich będzie część ustna. Przewidywane jest też wprowadzenie państwowego egzaminu kompetencyjnego (PEK). Będzie do niego przystępował lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Szkolenie to jest podzielone na dwa etapy: moduł podstawowy i specjalistyczny. PEK ma sprawdzać wiedzę po ukończeniu modułu podstawowego albo po ukończeniu odpowiedniej części szkolenia specjalizacyjnego.

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 - Popieramy działania, które rzeczywiście podnoszą poziom kształcenia, dlatego od dawna wskazujemy choćby na konieczność odejścia od funkcjonowania LEK opartego na publicznej bazie pytań. Ale reforma musi być całościowa. Sama zmiana egzaminu czy skrócenie ścieżki kształcenia nie rozwiążą problemów kadrowych, jeśli nie zadbamy równocześnie o jakość szkolenia specjalizacyjnego, warunki pracy i zachęty do pozostawania lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia -podkreśla prezes NRL.

Lekarze: dialog - tak, ale nie przez głuchy telefon

Nowelizacja doregulowuje również zasady uznawania specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych uzyskanych poza Unią Europejską (UE). Chodzi o wprowadzenie specjalizacyjnego egzaminu weryfikacyjnego (SEW) na wzór PES. Będą do niego przystępować lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza UE, jeżeli egzamin specjalizacyjny nie odpowiada złożeniu PES w Polsce.

Projekt przewiduje też mechanizm bardziej skutecznego egzekwowania obowiązku doskonalenia zawodowego. - Lekarze od lat mają ten obowiązek, ale nie jest on rozliczany. Nic się nie dzieje, jeśli ktoś go nie dopełni. Obowiązek jest fikcyjny, więc teraz kara musi być dotkliwa. To zawieszenie prawa wykonywania zawodu, ale nie od razu - wyjaśniał Mariusz Klencki.

W praktyce, okręgowa izba lekarska, po stwierdzeniu, że w danym okresie rozliczeniowym lekarz lub lekarz dentysta go nie dopełnił, ma wyznaczać kolejny termin. Jeśli i w tym terminie lekarz się nie wywiąże, izba ma zawieszać prawo wykonywania zawodu.

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Samorząd lekarski deklaruje, że chce rozmawiać o jakości kształcenia lekarzy i jest do takiej rozmowy gotów. Jest jednak kilka "ale".

- Od lat zwracamy uwagę, że część rozwiązań wymaga zmian. Dotyczy to również egzaminów końcowych czy sposobu dokumentowania ustawicznego rozwoju zawodowego. Nie możemy jednak zgodzić się na dialog w wygodnej dla resortu formie "głuchego telefonu", gdzie o takich planowanych zmianach informują nas... dziennikarze - punktuje Jankowski.

- Nie wykluczam tutaj absolutnie spotkania z samorządem zawodowym lekarskim, bo uważam, że należy dyskutować nie tylko w przestrzeni publicznej, ale też usiąść do stołu i porozmawiać. Planujemy spotkanie z samorządem lekarskim a propos projektowanych zmian - zastrzegała Katarzyna Kęcka podczas spotkania z dziennikarzami.

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Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. Mariusz Klencki zaznaczył, że jeśli ustawa przejdzie przez wszystkie szczeble, skrócenie stażu podyplomowego dotyczyłoby już studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, którzy zaczną staż w październiku 2027 roku.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaLekarzePacjentResort zdrowia
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
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