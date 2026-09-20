Naukowcy szukają "leku" na starzenie. Są blisko?

Naukowcy poszukują terapii przeciwstarzeniowych. Co może się sprawdzić?

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Nie mamy jeszcze "leku na starzenie się" - choćby dlatego, że ono samo w sobie nie jest chorobą, tylko naturalnym procesem fizjologicznym. Jednak nurtem longevity, który koncentruje się na dążeniach do jak najdłuższego życia w jak najlepszym zdrowiu, interesuje się coraz więcej naukowców i lekarzy. Trwają intensywne prace nad interwencjami, także farmakologicznymi, które mogłyby wpływać na to, jak się starzejemy. Choć są jeszcze przedmiotem badań, część z nich już jest dostępna na rynku komercyjnym. O to, czy warto z nich korzystać, pytamy specjalistkę, prowadzącą badania w dziedzinie gerontologii i biologii starzenia.