Zdrowie Kości mogą mieć wpływ na długość życia. Zaskakujące wyniki eksperymentu Oprac. Agnieszka Pióro |

Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna? Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Wyniki badań na gryzoniach, opublikowane niedawno w czasopiśmie "Cell Metabolism", pokazują, że obciążenia mechaniczne szkieletu - pchanie, ciągnięcie i skręcanie, które występują podczas ćwiczeń i innych form aktywności fizycznej - mogą pobudzać komórki kostne, osteocyty, do wydzielania substancji chemicznych przeciwdziałających starzeniu się.

Zespół badawczy był w stanie wydłużyć życie myszy o prawie trzy miesiące, co odpowiada około dziewięciu ludzkim latom, jedynie poprzez delikatne ściskanie kości ich nóg.

Kości mogą regulować starzenie?

Jak przypomnieli naukowcy z Southern Medical University w Chinach, od dawna wiadomo, że aktywność fizyczna pomaga zachować zdrowie w starszym wieku, zmniejsza ryzyko wielu chorób i sprzyja długowieczności. Nie jest jednak do końca jasne, jakie mechanizmy odpowiadają za te korzyści. Dotychczas naukowcy przypisywali je przede wszystkim mięśniom, które podczas wysiłku uwalniają do krwi substancje wpływające na funkcjonowanie innych organów.

Teraz badacze postanowili przyjrzeć się komórkom tkanki kostnej.

"Kość to nie tylko bierne rusztowanie; to aktywny, reagujący mechanicznie narząd, który pomaga regulować tempo starzenia się całego organizmu" - uważa Xiaochun Bai, kierownik badania i biolog kości z Southern Medical University, cytowany przez science.org. "Po raz pierwszy wykazaliśmy rolę kostnego 'czucia mechanicznego' w starzeniu się organizmu" - wyjaśnia.

Na czym polegał eksperyment?

Badacze przeprowadzili eksperyment na myszach. Zwierzęta miały 10 miesięcy, czyli były w wieku średnim. Poprzez modyfikacje genetyczne naukowcy wyłączyli w osteocytach gryzoni gen odpowiedzialny za produkcję białka PIEZO1. Po pięciu miesiącach myszy te wykazywały znacznie więcej oznak starzenia niż osobniki z grupy kontrolnej. Miały gorszą pamięć, słabszą koordynację ruchową i mniejszą sprawność. W ich mózgach, wątrobach, kościach i innych narządach stwierdzono więcej starzejących się komórek i oznak stanu zapalnego. Pogorszyła się również ich zdolność do regulowania poziomu glukozy we krwi.

Zmiany te wpłynęły także na długość życia. Samce bez białka PIEZO1 w osteocytach żyły o 13,2 proc. krócej niż myszy z grupy kontrolnej, a samice o 10,7 proc.

Co wykazało badanie na myszach?

W kolejnym eksperymencie autorzy sprawdzili, czy pobudzanie kości może przynieść odwrotny efekt, czyli spowolnić starzenie się organizmu. Tym razem wykorzystali myszy stare - 20-miesięczne. Przez cztery miesiące dwa razy w tygodniu poddawali ich kości piszczelowe kontrolowanemu obciążeniu (naciskowi). Po tym czasie okazało się, że zwierzęta z tej grupy osiągały lepsze wyniki w testach pamięci, sprawności ruchowej i siły mięśniowej. Miały też mocniejsze kości, lepszą tolerancję glukozy, mniej oznak starzenia w różnych narządach i mniejszy stan zapalny.

Co najważniejsze, żyły o blisko 80 dni dłużej niż zwierzęta z grupy kontrolnej. Dotyczyło to zarówno samców, jak i samic.

Jakie ćwiczenia przynoszą najwięcej korzyści?

Całkowite wydłużenie życia uzyskane dzięki mechanicznemu ściskaniu kości zaskoczyło naukowców, ponieważ wcześniejsze badanie na myszach wykazało, że ćwiczenia spowalniają proces starzenia, ale nie mają wpływu na długość życia. Jednak w tamtym badaniu myszy po prostu biegały na kole.

"Te odkrycia sugerują, że ćwiczenia stymulujące mechanicznie kości, a nie wszystkie inne formy ćwiczeń, mogą być szczególnie korzystne dla zdrowego starzenia się" - twierdzi cytowana przez science.org. Mei Wan, badaczka chirurgii ortopedycznej z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, która nie brała udziału w badaniu. "W szczególności ćwiczenia o dużym obciążeniu mechanicznym, takie jak podnoszenie ciężarów i trening oporowy, mogą przynieść dodatkowe korzyści przeciwstarzeniowe".

Stymulacja kości a układ immunologiczny

Badacze ustalili, w jaki sposób uciskanie kości piszczelowych może wpływać na tak odległe organy, jak mózg czy wątroba. Okazało się, że pobudzone mechanicznie osteocyty uwalniają do krwi substancje, które docierają do innych części organizmu i ograniczają zachodzące w nich procesy starzenia. Jedną z najważniejszych jest białko PEDF, uczestniczące w procesach przeciwzapalnych i ochronnych.

Dalsze eksperymenty potwierdziły, że stymulacja kości zwiększała stężenie PEDF we krwi myszy. Badacze potwierdzili, że ​​podawanie myszom w średnim wieku krwi od osobników starszych przyspiesza ich starzenie, ale wykazała, że ​​podanie krwi od starych myszy, u których pobudzano kości piszczelowe, odwróciło te efekty. Ponadto mechaniczne uciskanie kości wzmocniło efekt spowalniania starzenia się krwi u młodych osobników.

Okazało się także, że pobudzanie osteocytów korzystnie wpływało na układ immunologiczny. W szpiku kostnym starych myszy zaczęło powstawać więcej komórek odpornościowych typowych dla młodych zwierząt, a mniej tych, które sprzyjają przewlekłym stanom zapalnym związanym ze starzeniem.

Nowy kierunek terapii?

Badacze przeprowadzili również wstępne analizy dotyczące ludzi. Stwierdzili, że stężenie PEDF w naszej krwi zmniejsza się wraz z wiekiem, a szczególnie niskie jest u osób z osteoporozą. W doświadczeniach na modelu ludzkiej chrząstki białko to ograniczało natomiast oznaki starzenia komórek i chroniło tkankę przed uszkodzeniami.

Autorzy badania chcieliby, aby w przyszłości ich odkrycie pomogło w opracowaniu metod spowalniania starzenia, głównie u osób, które z powodu chorób, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie mogą regularnie ćwiczyć. Jedną z opcji byłoby mechaniczne pobudzanie ich kości, inną - wykorzystanie PEDF.

Mei Wan apeluje jednak o ostrożność przed próbą przełożenia obserwacji na gryzoniach na interwencje medyczne.

"Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy obciążenie mechaniczne może bezpiecznie i skutecznie spowolnić proces starzenia u ludzi, zwłaszcza u osób starszych, i czy ukierunkowanie na mediatory, takie jak PEDF, może stanowić alternatywną strategię terapeutyczną" - argumentuje. Także zdaniem Sundeepa Khoslia, endokrynologa z Mayo Clinic, który nie brał udziału w badaniu, wyniki stanowią "ciekawy dowód słuszności koncepcji na myszach". Specjalista, cytowany w publikacji science.org, zaznacza, że badania nie opisują "nowej metody leczenia starzenia się u ludzi".