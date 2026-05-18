Zdrowie

Już jedno takie badanie zmniejsza ryzyko raka o 19 procent

|
Kolonoskopię powinna zrobić każda osoba po 50. roku życia
Jakie są symptomy przy raku jelita grubego? "Jest taka triada objawów"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Międzynarodowa obserwacja, w której uczestniczyli pacjenci z Polski, Norwegii, Szwecji i Holandii, wykazała, że kolonoskopia przesiewowa istotnie obniża ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Już jedno takie badanie ma znaczenie - wiąże się z 19-procentową redukcją tego zagrożenia.
Kluczowe fakty:
  • Naukowcy obserwowali 85 tysięcy osób w wieku 55-64 lat z Polski, Norwegii, Szwecji i Holandii przez 13 lat. Co ich zaskoczyło?
  • Kolonoskopia jest badaniem endoskopowym, które pozwala lekarzom dokładnie obejrzeć wnętrze całego jelita grubego.
  • W Polsce brakuje zorganizowanego systemu zapraszania na to badanie, ale jest ono dostępne w ramach profilaktyki. Dla kogo?
Badanie prowadzone pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego z Narodowego Instytutu Onkologii objęło blisko 85 tysięcy osób w wieku 55-64 lat z Polski, Norwegii, Szwecji i Holandii. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy zaproszonej na kolonoskopię przesiewową lub do grupy kontrolnej obejmującej osoby bez zaproszenia. Obserwowano ich przez 13 lat pod kątem przypadków zachorowań i zgonów na raka jelita grubego.

Mniejsze ryzyko raka dzięki kolonoskopii

- Naszym celem było zweryfikowanie, czy zaproszenie na badanie kolonoskopii przesiewowej zmniejsza ryzyko zachorowania i śmierci z powodu raka jelita grubego. Żeby to ocenić i określić wielość potencjalnej redukcji ryzyka, badanie musiało objąć odpowiednio dużą grupę ludzi i odpowiednio długo trwać - powiedział prof. Michał Kamiński. - Dzięki temu badaniu wiemy, co by było, gdyby ludzie nie mieli przeprowadzonej kolonoskopii i co by było, gdyby ludzie byli na nią zaproszeni i wykonali badanie - zauważył.

W grupie zaproszonych na kolonoskopię, niezależnie od tego, czy poddali się badaniu, ryzyko zachorowania na raka jelita grubego było niższe o 20 procent. - To znaczący wynik - ocenił profesor. - Gdybyśmy mogli uniknąć w naszym społeczeństwie 20 procent zachorowań na ten nowotwór, to by było dużo.

Jednak tylko część osób zaproszonych zdecydowała się na badanie. Zgłaszalność różniła się między krajami: w Polsce badanie wykonało 33 proc. zaproszonych, w Szwecji 39,8 proc., a w Norwegii 60,7 proc. To istotne dane, ponieważ skuteczność programu przesiewowego zależy nie tylko od dostępności badania, ale także od tego, czy osoby zaproszone rzeczywiście z niego skorzystają.

W grupie osób, które poddały się badaniu, ryzyko zachorowania zmniejsza się do ok. 40-50 procent. To jeden z największych efektów, jakiego można się spodziewać od działań profilaktycznych w onkologii.
prof. Michał Kamiński, Narodowy Instytut Onkologii 

Kolonoskopia pozwala nie tylko na wykrycie raka, ale również zmian, które mogą się w niego przekształcić, czyli polipów. - Polip poprzedza raka jelita grubego i to o kilka-kilkanaście lat. Podczas badania mamy możliwość łatwego ich usunięcia, przez co zmniejszamy ryzyko zachorowania - powiedział profesor.

Zaznaczył, że nie wszystkie polipy przekształcą się w raka, ale większość raków jelita grubego ma właśnie taki początek.

Zaskakujące wyniki w kontekście śmiertelności

Druga część badania dotyczyła wpływu kolonoskopii na śmiertelność z powodu raka jelita grubego. Naukowcy nie odnotowali znaczącej różnicy między grupą zaproszoną na badania a grupą kontrolną. - Wyniki tego badania zaskakują i różnią się od założeń, które przyjęliśmy wiele lat temu, kiedy projektowaliśmy to badanie - wskazał prof. Kamiński. - To nie jest negatywna informacja, ale właśnie bardzo dobra - zaznaczył.

Profesor wyjaśnił, że w ciągu ostatnich dwóch dekad znacznie poprawiły się metody leczenia nowotworów, co przełożyło się na spadek śmiertelności. - Ten sam efekt widać w każdym z krajów objętych badaniem - Polsce, Norwegii, Szwecji i Holandii - dodał naukowiec. Także bez wpływu na liczbę zgonów pozostał nieco odmienny system opieki zdrowotnej w każdym z tych krajów, bo wszędzie są wdrożone nowoczesne metody leczenia.

Wczesne wykrycie ma znaczenie

Pytany o to, czy zatem ma znaczenie, że choroba zostanie wykryta wcześnie, jeśli i tak śmiertelność w obu grupach objętych badaniem jest na podobnym poziomie, profesor zaznaczył, że są tu dwie perspektywy: pacjenta i systemowa.

- Dla pacjenta jest ważne, czy uniknie raka albo czy może przejść mniej inwazyjne leczenie, bo choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium. Dla systemu jest różnica w kosztach. Badanie profilaktyczne jest znacznie tańsze niż leczenie nowotworu, szczególnie na zaawansowanym etapie choroby - powiedział Kamiński.

Profesor zaznaczył, że ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy jest wielokrotnie mniejsze niż na raka jelita grubego. Mimo to cytologia jest rozpowszechnionym i często wykonywanym badaniem, czego nie można powiedzieć o kolonoskopii. Osoby po 50. roku życia mogą w Polsce zgłosić się na badanie profilaktyczne, ale zgłaszalność jest na niskim poziomie.

Brakuje zorganizowanego systemu

- Nie ma zaproszeń, nie ma struktury, nie ma organizacji, brakuje wielu elementów, więc nie możemy powiedzieć, że mamy w Polsce zorganizowany program badań przesiewowych kolonoskopowych - powiedział Kamiński.

Dla nas najważniejsze jest to, aby wyniki badań przekładały się na lepszą organizację profilaktyki. Kolonoskopia może zapobiegać części zachorowań na raka jelita grubego, ale o skuteczności programu decyduje cały system: sposób zapraszania, jakość badania, informacja przekazywana pacjentom i ich gotowość do udziału w przesiewie.
prof. Michał Kamiński, Narodowy Instytut Onkologii

Profesor podkreślił, że nie można winić społeczeństwa za mały udział w badaniach. W zgłaszalności dużą rolę odgrywa system opieki zdrowotnej i sposób zapraszania na badanie. - Są skuteczne i sprawdzone metody, które wielokrotnie zwiększają zgłaszalność na tego typu programy profilaktyczne. Są kraje, w których sięga ona 60 procent. I o taką należy zabiegać - powiedział Kamiński.

Dostępna profilaktyka

W Polsce program badań przesiewowych jelita grubego jest dostępny dla osób w wieku 50-65 lat, które nie mają objawów sugerujących nowotwór jelita grubego i nie miały kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat. Mogą przystąpić do niego także osoby młodsze - w wieku od 40 do 49 lat - jeśli ich krewny pierwszego stopnia miał diagnozę nowotworu jelita grubego.

Z danych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że od czwartego kwartału 2022 roku do końca października 2025 roku na badania zgłosiło się 238 tysięcy osób. Nowotwór jelita grubego wykryto u 2153 osób (co stanowi niespełna 1 proc. osób, które się zgłosiły), w tym u 942 kobiet i 1211 mężczyzn.

Prosta analiza zamiast kolonoskopii? "90 procent skuteczności w wykrywaniu raka"
Dowiedz się więcej:

Prosta analiza zamiast kolonoskopii? "90 procent skuteczności w wykrywaniu raka"

Innym badaniem przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz stanów przedrakowych jest test FIT. To nieinwazyjne badanie na krew utajoną w kale. Jest dostępne w ramach programu "Moje Zdrowie" u wybranych osób, m.in. po 50. roku życia.

"Jeśli test wyjdzie pozytywny, zostanie zlecona kolonoskopia, która wyjaśni prawdziwą przyczynę krwawienia. To nie musi być rak jelita grubego. Są jeszcze inne przyczyny utajonej krwi w kale. Jednak im wcześniej to sprawdzisz, tym większe szanse na dalsze zdrowe życie" - przekonuje w swoich portalach społecznościowych Fundacja EuropaColon Polska.

Źródło: tvn24.pl, PAP
