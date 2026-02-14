Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"Kody intymności". Jak gesty budują namiętność w związku

|
shutterstock_2476382767
Walentynki w Paryżu
Źródło: Reuters
Walentynki to dobry moment, by przypomnieć sobie, czym jest prawdziwa bliskość i jak dbać o więź w związku. Pewną rolę odgrywają w tym "kody intymności", czyli wyjątkowy język gestów, emocji i wspomnień. Co jeszcze pomaga tworzyć trwałą relację, wypełnioną czułością i namiętnością? Mówi o tym edukator seksualny Arkadiusz Kubea.
Kluczowe fakty:
  • Małe gesty podtrzymują bliskość, gdy rutyna usypia namiętność. O co dokładnie chodzi?
  • W Polsce seksualność wciąż jest tematem tabu. Co jest potrzebne, by to zmienić?
  • Nasz rozmówca podpowiada, jak przełamać wstyd i porozmawiać otwarcie o swoich potrzebach.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl. Warto też słuchać "Wywiadu medycznego".

Każda para tworzy z czasem swój własny, niepowtarzalny język bliskości. To nie tylko słowa, ale także gesty, spojrzenia, wspomnienia i symbole. Ponieważ budują emocjonalną więź między partnerami nazywane są "kodami intymności". - To nasze własne zachowania w stosunku do partnera lub partnerki tworzą szczególny sposób porozumiewania się w związku - uważa Arkadiusz Kubea, edukator seksualny.

Delikatny dotyk, gest, spojrzenie

- Takie kody nie rodzą się same, ale powstają dzięki wzajemnemu zaufaniu i otwartości - mówi w rozmowie z tvn24.pl autor wydanej właśnie książki "Zdrrrowe kochanie. Jak zrozumieć siebie w łóżku, ogarnąć emocje i przestać udawać, że wszystko gra".

47 min
Polszczyzna kontra seks. Czemu wstydzimy się mówić "wagina"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polszczyzna kontra seks. Czemu wstydzimy się mówić "wagina"?

Słowo daję

Kubea przekonuje, że warto mieć swój ukryty język komunikacji i nie wstydzić się tego. - Może to być delikatny dotyk, gest, spojrzenie czy nawet dźwięk muzyki, który przypomina wspólny, gorący moment z przeszłości. Kiedy usłyszycie tę samą piosenkę albo wymienicie spojrzenie, wracają emocje, wyobraźnia zaczyna działać. Pojawia się napięcie, przypomnienie, że "to było fajne", że "to jest nasze". Dzięki temu codzienne gesty nabierają nowego znaczenia - wyjaśnia.

Jak tłumaczy edukator, taki "kod" to nie tylko sposób na podtrzymanie namiętności, ale też symbol bliskości i autonomii związku. - Ukryty język pary sprawia, że nikt inny nie rozumie tej relacji tak dobrze. To buduje poczucie wyjątkowości, intymności i więzi, która odróżnia od innych - podkreśla.

Małe gesty, które podtrzymują namiętność

Codzienność potrafi być największym sprawdzianem dla każdej relacji. Początkowa namiętność często ustępuje miejsca rutynie i poczuciu bezpieczeństwa, które może uśpić naturalną potrzebę bliskości. Często słyszymy, że "małe rzeczy" mają ogromne znaczenie w relacji. Jak przekłada się to na codzienną bliskość?

12 sposobów, by powiedzieć "kocham"
Dowiedz się więcej:

12 sposobów, by powiedzieć "kocham"

Ciekawostki

- Drobne gesty są konieczne w każdej relacji. Aby zrozumieć dynamikę bliskości, trzeba przypomnieć sobie pierwszy etap, czyli zakochanie. Wtedy idealizujemy partnera, wszystko jest wspaniałe, ekscytujące i właśnie ten moment pozwala uchwycić, czym jest emocjonalne zaangażowanie, zanim pojawi się stabilizacja i rutyna - wskazuje Kubea.

Według edukatora najtrudniejszy etap zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy mieszkać razem. - Pojawia się poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Czujemy się dobrze z partnerem, ale przez to też spada napięcie, bo przestajemy walczyć o jego uwagę. Partner jest "na wyciągnięcie ręki", więc znikają drobne codzienne gesty, np. SMS-y, tęsknota i docenianie codziennych, choćby małych, starań - tłumaczy.

Właśnie wtedy najlepiej świadomie wrócić do budowania uważności na drugą osobę. Jak to zrobić?

- Warto już od pierwszej chwili po przebudzeniu skupić się na partnerze. Zamiast sięgać po telefon, popatrzcie sobie w oczy, zamieńcie kilka słów, pocałujcie się, pogładźcie po włosach. To drobiazgi, które przypominają: "jesteś dla mnie ważny/a", bo takie mikrogesty mają ogromną moc. W ciągu dnia wyślijcie sobie prostego SMS-a: "tęsknię za tobą", "mam nadzieję, że masz piękny dzień", "świetnie wyglądasz w tej sukience". To małe rzeczy, ale one są jak paliwo, bo dodają intymności i podtrzymują namiętność, która z czasem może przygasnąć. Wystarczy ją tylko delikatnie obudzić - wskazuje Kubea.

Niepozorny związek, który może mieć wpływ na lęk
Dowiedz się więcej:

Niepozorny związek, który może mieć wpływ na lęk

Te błędy popełniamy najczęściej

Bliskość w związku to nie tylko gesty i czułości, ale także zrozumienie granic i intencji partnera. Choć drobne rytuały mogą wzmocnić więź, czasem wkradają się do nich błędy, które zamiast zbliżać mogą powodować dystans. - Błąd polega na przykład na tym, że zaczynamy mieć oczekiwania wobec naszych gestów. Bardzo często ludzie mówią: "ja ją przytulam, całuję, a ona się odsuwa i mówi: nie teraz, nie chcę tego". To naturalne, bo każdy ma inną wrażliwość, rytm, moment. I to działa też w drugą stronę, bo mężczyzna, który jest przytulany przez partnerkę, może czuć dyskomfort. Źródłem nieporozumień bywa ukryte znaczenie takich gestów - mówi edukator.

- Czasami pocałunek czy przytulenie traktujemy nieświadomie jak zaproszenie do zbliżenia seksualnego. A przecież nie każdy gest musi do tego prowadzić. Mikrogesty bliskości mają być czystym wyrazem uczucia, a nie sygnałem oczekiwań. Dlatego uważność i intencje stoją tu na pierwszym miejscu, bo takie gesty powinny być wolne od presji i stresu. Mają komunikować: "cieszę się, że jesteś", "doceniam cię", "lubię być blisko ciebie". Jeśli zaczniemy liczyć na coś w zamian, wprowadzamy napięcie, które odbiera im sens - dodaje Kubea.

Intymność po polsku to wciąż temat tabu

Bliskość, cielesność i szczerość w relacji to obszary, które wciąż dla wielu osób w Polsce pozostają źródłem wstydu i zakłopotania. Skąd biorą się nasze bariery i dlaczego wciąż tak trudno nam mówić o intymności?

Zadajmy sobie to pytanie. Pokaże, co naprawdę jest dla nas ważne
Dowiedz się więcej:

Zadajmy sobie to pytanie. Pokaże, co naprawdę jest dla nas ważne

- Największy problem mamy z tym, że nie mamy podstawowej edukacji seksualnej. Wielu z nas dorastało w środowisku, w którym seksualność była kontrolowana przez wstyd, a nie regulowana przez wiedzę. Zamiast rzetelnej edukacji mieliśmy milczenie, niedopowiedzenia albo straszenie konsekwencjami. Nie mamy wiedzy na temat swojego ciała. Nie wiemy, skąd czerpać tak naprawdę wiedzę na ten temat. A co za tym idzie, powoduje to szereg problemów już w naszym dorosłym życiu, czyli nie potrafimy rozmawiać o tym co lubimy, o naszych troskach związanych na przykład z niedoskonałościami ciała, ponieważ uważamy, że to jest coś niefajnego - podkreśla edukator.

Trudno nam też rozmawiać o naszych predyspozycjach czy preferencjach łóżkowych, bo możemy zostać ocenieni jako osoby wyuzdane czy zostać wrzuceni do jakiejś oceniającej szuflady. Co więcej, możemy być wręcz wykluczeni z rodziny, jeżeli mówimy trochę głośniej na temat naszej seksualności. Jest to niestety ogromny temat tabu i ludzie się po prostu wstydzą o tym mówić. W naszej kulturze wstyd dotyczący seksu jest bardzo obecny. Wciąż w Polsce seks często jest traktowany bardzo negatywnie i jeżeli ktoś czerpie z niego przyjemność i mówi o tym otwarcie, to musi być osobą, która nie ma zasad moralnych - dodaje.

Jak przełamać wstyd i rozmawiać o intymności?

Z pokolenia na pokolenie przekazujemy nie tylko wartości, ale też milczenie. Wstyd, brak słownictwa i tabu to efekt wieloletnich zaniedbań w edukacji seksualnej. Jak zacząć zmianę i stopniowo otwierać się na rozmowę o własnych potrzebach? - Pierwszym krokiem może być próba szczerej rozmowy - najpierw z samym sobą. Warto uświadomić sobie, jakie mamy przekonania o cielesności, skąd się one wzięły i czy są naprawdę nasze, czy może zostały nam narzucone. Małe gesty, takie jak nazwanie uczuć, otwarcie się w zaufanej relacji czy sięgnięcie po rzetelne źródła wiedzy, mogą stopniowo oswajać temat intymności i pomóc przełamać wieloletni wstyd - mówi Kubea.

Jego zdaniem edukacji seksualnej wymagają dziś także rodzice. - To często osoby, które nie miały wcześniej żadnego doświadczenia z rozmową na temat seksualności, bo na przykład w ich dzieciństwie to był temat tabu. A dowiadywanie się tych tematów, chociażby z rozmów z naszymi przyjaciółmi, kolegami, nie jest pomocne, ponieważ każdy z nas jest indywidualny i ma swoje własne preferencje. Porównywanie daje efekt kontrastu, może wyłącznie wrzucić nas w dołek, że nie jesteśmy tacy jak inni, że odczuwamy coś innego, że mamy ochotę na coś innego i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że to co ja czuję, to czego ja chcę - jest ok, jeżeli jest to zgodne z moimi wartościami - dodaje.

Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 
Dowiedz się więcej:

Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 

Jak tłumaczy, zmiana nie przychodzi z dnia na dzień, ale każdy krok w stronę otwartości ma znaczenie. - Kiedy zaczniemy mówić o bliskości bez wstydu i ocen, damy sobie i innym przestrzeń do bycia sobą - w relacjach, w ciele, w emocjach. Bo szczerość wobec siebie to pierwszy i najważniejszy krok do prawdziwej intymności - podsumowuje Arkadiusz Kubea.

Autorka/Autor: Anna Bielecka/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietZdrowie mężczyznZdrowie psychiczneseks
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Ostatnie chwile ze świąteczną iluminacją. Za rok jej nie będzie
WARSZAWA
NIEMCY KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA W MONACHIUM Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium 2026
Rubio: nie chcemy, by nasi sojusznicy byli słabi
Świat
W sobotę utrudnienia na Trakcie Królewskim
"Trzeba było czekać wiele lat". Defilada Szacunku na Trakcie Królewskim
WARSZAWA
Śnieg, śnieżyca, obfite opady, zima
Może spaść ponad 20 centymetrów śniegu. Gdzie? Zobacz mapy
METEO
1402N100X WYWIAD NAWROCKA-0005
Wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką w TVN24
Polska
imageTitle
Emocje na slalomowym stoku. Trwa sobota na igrzyskach
RELACJA
imageTitle
Godzina startu, rywale, tory. Wszystko o medalowej szansie Polaków
EUROSPORT
Donald Trump
Przejęcie władzy za zgodą USA. Trump: już to zrobiliśmy
BIZNES
Samochód wjechał w dom w Zabrzu
Pijany 19-latek wjechał w dom, uszkodził skrzynkę gazową. Ewakuowano mieszkańców
Katowice
imageTitle
Dziesięć tysięcy prezerwatyw w 72 godziny. Co się dzieje w wiosce olimpijskiej
EUROSPORT
Śnieg, brak prądu
Śnieżyce na Pomorzu. Wciąż nie mają prądu
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Gubernator Kalifornii: Trump jest tymczasowy
Świat
Zakupy w supermarkecie (zdjęcie poglądowe)
Co z opakowaniami po mleku? "Będziemy przekonywać Unię Europejską"
BIZNES
Intensywne opady śniegu
Mocno sypnie śniegiem. IMGW ostrzega
METEO
Zofia Zyta Woroniecka została oskarżona o zabójstwo narzeczonego
Księżniczka wystrzeliła siedem kul. "Sensacyjne morderstwo"
Tamara Barriga
imageTitle
Spektakularna katastrofa Malinina. "Zawaliłem"
EUROSPORT
Reza Pahlawi i Wołodymyr Zełenski spotkali się w Monachium
Zełenski spotkał się z Pahlawim. "Ukraina jest gotowa udzielić pomocy"
Świat
Kapitol przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa
"To nie jest Ameryka". Trzeci shutdown za Trumpa
Świat
p
Groziła im wielka woda, odetchnęli z ulgą
METEO
imageTitle
Kolejne emocje na igrzyskach. O której dzisiaj szanse medalowe Polaków?
EUROSPORT
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Trump mówi jedno, ambasador drugie. "Modlę się o pokój"
Świat
imageTitle
"Witaj, Jeremy". Sochan znalazł nowy klub
EUROSPORT
Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA w Węgrzech
"Każda osoba biorąca udział w tym przestępstwie...". Magyar reaguje na groźby
Świat
Smog
Przyszła zima, jakiej dawno nie było. I maski opadły
Franciszek Wajdzik
W dokumentacji związanej ze sprawą Jeffreya Epsteina znalazły się nieocenzurowane nagrania młodych dziewcząt
"Mam 15 lat, pochodzę z Łotwy". CNN: nieocenzurowane nagrania w aktach Epsteina
Świat
Magdalena Bigaj
Kiedy największym problemem rodziców są inni rodzice w klasie
Justyna Suchecka
Donald Trump w Fort Bragg
"Amerykańskie wojsko może zaatakować". Reuters: przygotowują się
Świat
Prezydent Donald Trump i flaga USA, 29 lutego 2020
Tak "mocarstwo sieje ziarna własnej zguby"
Maciej Michałek
Władimir Semirunnij wywalczył srebrny medal olimpijski
Medal dla Polski, awantura w PiS, spotkanie Tuska
WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Alkohol i rozbieżne wersje. Jest oświadczenie Słoweńców
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica