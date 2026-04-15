Zdrowie Kobiety częściej, ale mężczyźni wcześniej. Jak sobie radzić z tym uzależnieniem?

Odstawienie alkoholu może cofnąć niewydolność wątroby

Kluczowe fakty: Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem regulacji emocji, a nie chorobą woli, i objawia się m.in. utratą kontroli nad piciem.

Kobiety uzależniają się od alkoholu szybciej niż mężczyźni, choć zwykle zaczynają pić ryzykownie w późniejszym wieku.

W 2024 roku z terapii uzależnień skorzystało ponad 175 tys. osób. Ile procent stanowiły kobiety?

Problem z nałogiem mają także księża. Ekspert: trudniej im przyznać się do choroby alkoholowej. Dlaczego?

Ośmiu na dziesięciu dorosłych spożywa w Polsce alkohol, a co czwarta osoba (około 8,7 mln osób) robi to minimum raz w tygodniu. Kilka razy w tygodniu alkohol spożywa 8 procent pełnoletnich Polaków. Jedynie 16 procent deklaruje, że nie pije wcale. Najczęściej są to kobiety, osoby w wieku 18-24 lat, single oraz emeryci i renciści. Potwierdza to między innymi raport opracowany przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna oraz BrainLab dla Akcji Uczniowskiej, o którym pisaliśmy w tvn24.pl w styczniu.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 roku spożycie alkoholu w Polsce wyniosło 8,8 litra czystego (100 proc.) alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w tym na osoby poniżej 18. roku życia).

8,8 litra to tyle co 320 butelek piwa, 106 butelek białego wina lub 44 półlitrowych butelek wódki.

Te dwie cechy mówią już o uzależnieniu

– Uzależnienie to nie choroba woli, a uczuć. Jego głównym mechanizmem jest nałogowe regulowanie różnych emocji. Kobiety w alkoholu szukają leku na problemy emocjonalne, lękowe, depresyjne, życiowe. Natomiast mężczyźni częściej piją w towarzystwie, w celach euforycznych, żeby poprawić sobie nastrój, który i tak nie jest szczególnie zły - zauważa dr hab. Krzysztof Gąsior, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji.

Kiedy sporadyczne picie przechodzi w uzależnienie? Światowa Organizacja Zdrowia opisuje je jako zaburzenie regulacji używania alkoholu, którego cechą jest silny przymus picia i utrata kontroli. Według ekspertów organizacji możemy mówić o uzależnieniu, jeśli przez większość czasu w ciągu co najmniej 12 miesięcy występowały co najmniej dwie z trzech głównych cech:

upośledzona kontrola nad piciem (kiedy, ile, w jakich sytuacjach), często z odczuciem silnego "głodu"

alkohol staje się priorytetem w życiu – wypiera inne zainteresowania, obowiązki, troskę o zdrowie

picie jest kontynuowane mimo wyraźnych szkód zdrowotnych lub psychicznych nim spowodowanych.

Wtedy należy już szukać specjalistycznej pomocy, czyli terapii uzależnień. W 2024 roku skorzystało z niej ponad 175 tys. osób mających problem z używaniem alkoholu - wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Według szacunków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom około 20 procent z nich to były kobiety.

Badania przeprowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku wykazały natomiast, że tzw. rozpowszechnienie konsumpcji wśród kobiet wynosi 73,5 procent, a wśród mężczyzn – 87,4 procent.

- Trzeba rozróżnić dwie rzeczy: czym innym jest ryzykowne picie alkoholu, a czym innym przekroczenie bariery, za którą jest przejście w stan choroby. Jeżeli chodzi o chorobę alkoholową, najważniejszym kryterium jest to, że człowiek pije, bo musi. Organizm uzależnia się od tej substancji i pojawia się zespół odstawienia. Tak zwane picie ryzykowne polega na tym, że ktoś jeszcze jest w stanie kontrolować to, ile pije i kiedy - zauważa psycholog kliniczny ks. Krzysztof Raj, dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie.

Kto osiąga najlepsze efekty leczenia?

Uzależnione od alkoholu kobiety są bardziej zmotywowane do podjęcia leczenia niż mężczyźni, a samo leczenie, o ile jest prowadzone w odpowiednich warunkach, przynosi w ich przypadku lepsze efekty – ocenia dr hab. Krzysztof Gąsior.

Dowiedz się więcej: Pijani bez alkoholu. Przełom w badaniach nad jedną z najbardziej niezrozumianych chorób

Czy kobiety uzależniają się inaczej od mężczyzn? Ekspert wyjaśnia, że w przypadku kobiet picie ryzykowne, które przeradza się w uzależnienie, zaczyna się w późniejszym wieku, a samo uzależnienie rozwija się zdecydowanie szybciej. Kobiety z reguły piją słabsze alkohole, po które sięgają często i regularnie – czasem nawet codziennie lub prawie codziennie. Poza tym szybciej od mężczyzn zaczynają odczuwać negatywne skutki picia, częściej też czują wstyd i mają poczucie winy.

Jest też pozytywny trend. - Współcześnie kobiety są bardziej od mężczyzn zmotywowane do podejmowania leczenia, między innymi z powodu doświadczanych skutków, niezależnych od ilości spożywanego alkoholu, tylko od biologicznej odporności organizmu na jego działanie - wyjaśnia dr hab. Krzysztof Gąsior. - Samo leczenie kobiet, o ile prowadzone w odpowiednich warunkach interwencyjnych i motywacyjnych, przynosi moim zdaniem lepsze skutki niż w przypadku mężczyzn – ocenia.

Istotna rola partnera

Obok czynników biologicznych i psychologicznych na sposób uzależniania się kobiet wciąż mają wpływ także czynniki społeczne – w tym występujący w niektórych środowiskach brak przyzwolenia na picie kobiet. Doktor hab. Krzysztof Gąsior wskazuje, że pod wpływem presji społecznej kobiety sięgały po alkohol w domowym zaciszu. Gdy ich problemy wychodziły na jaw, spotykało je potępienie i odrzucenie. Do pewnego stopnia chroniło je to przed uzależnieniem - a jednocześnie blokowało możliwość podejmowania terapii. – Mity społeczne na temat pijących kobiet nie ułatwiały im ani przebiegu leczenia, ani zdrowienia, czyli znajdowania sensu życia, nowego sposobu na nie – mówi ekspert.

Wyjaśnia, że poza odrzuceniem szkodliwych mitów na temat uzależnień, kluczowa jest rola partnera i rodziny oraz jej wsparcie – życzliwe i stanowcze zarazem. – Pamiętam, jak do pacjentki oddziału odwykowego, na którym wówczas pracowałem, przyjechał jej mąż, mówiąc, że to wstyd, że ma się wypisać z oddziału. Posłuchała go, wypisała się. Innym razem pacjentkę przywiózł jej mąż, prosząc o pomoc. Ona sama zgadzała się na leczenie, więc została przyjęta – wspomina.

Dowiedz się więcej: Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą

Dlatego, jak tłumaczy, czasami ważne jest szybkie uruchomienie terapii par, która pozwala na rozwiązanie problemów w relacjach z partnerem, czy terapii rodzin. - To nie są intensywne formy terapii, a kilka, kilkanaście spotkań, które odbywają się co dwa tygodnie. Jest to jednak element stabilizujący pacjentkę i umożliwiający jej zmianę w różnych obszarach życia – wyjaśnia dr hab. Krzysztof Gąsior.

U kobiet częściej współistnieją inne zaburzenia

Leczenie musi być jednak kompleksowe – nie tylko nastawione na podtrzymywanie abstynencji, ale też na rozwiązanie różnych problemów życiowych. W tym występujących częściej u kobiet niż u mężczyzn współistniejących problemów i zaburzeń psychicznych, m.in. depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń osobowości. – U dużej grupy kobiet występuje złożony zespół stresu pourazowego, który może być efektem różnych traum doświadczanych w życiu, na przykład zaniedbania w dzieciństwie czy przemocy seksualnej we wczesnej młodości. Bardzo trudnym dla dziecka doświadczeniem, jednym z najbardziej obciążających, jest bycie świadkiem przemocy między rodzicami. Źródłami traumy mogą być też ciężka choroba rodzica lub jego uzależnienie, a w dorosłym życiu - mobbing, uwikłanie w toksyczny związek czy udział w wypadku. Co do zasady, ludzie radzą sobie z trudnymi doświadczeniami, ale im jest ich więcej i im bardziej się one kumulują, tym odporność psychiczna jest słabsza – przyznaje dr hab. Krzysztof Gąsior.

Podkreśla, że programy leczenia powinny m.in. umożliwiać tworzenie osobnych grup terapeutycznych dla kobiet – przede wszystkim dla tych, które, będąc pod wpływem alkoholu, doświadczyły przemocy seksualnej – a także wspierać je w opiece nad dziećmi. Jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjentki, możliwe jest wdrożenie farmakoterapii – w tym leków na depresję czy ADHD, ale też takich, które łagodzą głód alkoholowy.

Problem mają też księża

- Ważna jest świadomość, że choroby alkoholowej nie da się wyleczyć. Alkoholikiem, czyli osobą uzależnioną od alkoholu, zostaje się już do końca życia. Natomiast można być w fazie czynnej choroby alkoholowej – w tej fazie osoba pije alkohol – albo w fazie remisji, gdy trwa w procesie trzeźwienia - przypomina psycholog kliniczny ks. Krzysztof Raj. W kierowanym przez niego Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie pomoc otrzymują księża leczący się z powodu choroby alkoholowej.

Dowiedz się więcej: Pod maską siły. Co naprawdę czują mężczyźni w kryzysie psychicznym

Czy leczenie uzależnienia księży wygląda inaczej niż w przypadku świeckich? Duchowny tłumaczy, że choć mechanizmy choroby alkoholowej działają u księdza tak samo jak u osób świeckich, to księżom trudniej jest przyznać się do uzależnienia. – Jako duchowni boimy się okazać słabość, boimy się przyznać, że mamy problemy. W powszechnej świadomości to ksiądz jest osobą, do której przychodzi się po pomoc; ma być opoką i moralnym autorytetem – mówi. Zwraca też uwagę, że księdzu w terapii łatwiej jest otworzyć się w otoczeniu innych kapłanów.

Ksiądz Raj zauważa również, że parafianie i inni kapłani są osobami, które jako pierwsze mogą zauważyć, że u danego księdza rozwija się choroba alkoholowa. Co powinny wtedy zrobić? Podejść i porozmawiać - sugeruje psycholog. – Przeprowadziłem w życiu kilkaset rozmów interwencyjnych i zawsze pierwszą reakcją, nieważne czy księdza, czy osoby świeckiej, było wyparcie i zaprzeczanie. To jest naturalny mechanizm obronny, z którym trzeba się po prostu zmierzyć. Nie łudźmy się, że osoba uzależniona po pierwszej rozmowie pójdzie na terapię i zacznie się leczyć. Taka rozmowa jest najczęściej jedynie pierwszym krokiem – przyznaje. Podkreśla, że gdy osoba świecka widzi, iż po takiej rozmowie ksiądz nie podejmuje leczenia, może postawić ultimatum: jeżeli ksiądz nie skontaktuje się z terapeutą uzależnień, sprawa zostanie zgłoszona biskupowi.

- Warto też wiedzieć, że jest to choroba przewlekła z tendencjami do nawrotów. Więc to, że ktoś podjął leczenie i przez jakiś czas trwał w trzeźwości, nie oznacza, że problem nie wróci – podkreśla ks. Raj. - Jeśli jesteśmy chorzy, nie poprzestajemy na modlitwie, tylko idziemy do lekarza - dodaje. Co istotne: ksiądz, który jest po terapii, może uzyskać od biskupa pozwolenie na sprawowanie Eucharystii nie na zwykłym winie, tylko na moszczu winnym, który nie zawiera alkoholu. - Takie pozwolenie może uzyskać jedynie kapłan ze stwierdzoną chorobą alkoholową - zastrzega ks. Raj.