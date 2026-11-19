Zdrowie Wyszła ze szpitala ze szczątkami płodu w pojemniku. Jakie są właściwe procedury? Zuzanna Kuffel |

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: udało się zmienić bezduszne prawo Źródło zdj. gł.: TVN24

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W lipcu Joanna Tylman zgłosiła się do szpitala w Suwałkach z obumarłą wczesną ciążą. Podano jej leki, które miały sprawić, że macica się opróżni. Kiedy to już nastąpiło, jedna z pielęgniarek miała powiedzieć pacjentce, że może zabrać poronione szczątki płodu do domu. Przy wypisie wydano je jej w przezroczystym pojemniku.

Kobieta - wyczerpana fizycznie i psychicznie - przez dwa dni przechowywała szczątki płodu w lodówce. Jej historię opisała "Gazeta Wyborcza". Kobieta zbiera obecnie środki na pokrycie kosztów prawnych. Chce "walczyć o godność i sprawiedliwość".

Co patomorfolog bada po poronieniu?

Jak powinno wyglądać postępowanie z materiałem po poronieniu? W rozmowie z tvn24.pl wyjaśnia to prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii.

- W każdej sytuacji, w której dochodzi do utraty ciąży, materiał powinien zostać przekazany do zakładu patomorfologii do zbadania. To jest w interesie kobiety, ponieważ sprawdzamy, czy w wydalonym materiale nie ma zaśniadu groniastego, który powstaje po nieprawidłowym zapłodnieniu komórki jajowej i przeważnie nie jest zmianą złośliwą, ale u części pacjentek może rozwinąć się w nowotwór nazywany kosmówczakiem - wyjaśnia patomorfolog.

Paulina Szydłowska z Fundacji "Ronić po Ludzku" dodaje, że kobieta ma też prawo zdecydować się na badania genetyczne materiału po poronieniu. One jednak na ten moment są w naszym kraju dostępne jedynie odpłatnie.

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Jak wyjaśnia prof. Marszałek, jeżeli do poronienia doszło na wczesnym etapie ciąży i płód jest jeszcze niewielkich rozmiarów, nie wykonuje się sekcji, tylko opisuje się go makroskopowo - na podstawie tego, co widać "gołym okiem". Patomorfolog opisuje między innymi, czy wystąpiły jakieś wady wrodzone.

- Czasem, badając materiał po poronieniu, możemy też stwierdzić, że doszło do zawału łożyska albo że rozwinęło się zakażenie wstępujące z pochwy w górę dróg rodnych. Niekiedy sprawdzamy też, czy w szczątkach nie ma komórek układu immunologicznego, hamujących rozwój zarodka - wylicza patomorfolog i dodaje, że poszczególne wykonywane badania zależą od tego, co zlecą ginekolodzy.

Prawo do pochówku na każdym etapie ciąży

Szpital ma obowiązek zapytać pacjentkę, czy chce aby szczątki jej płodu pochowano w ramach pochówku zbiorowego, czy woli to zrobić samodzielnie. Jeżeli wybierze tę drugą opcję, zakład patomorfologii ma obowiązek wydać zwłoki po dopełnieniu odpowiednich formalności. Paulina Szydłowska podkreśla jednak, że nigdy nie powinny one być wydawane rodzicom, a jedynie upoważnionemu przez nich zakładowi pogrzebowemu.

Czasem płód czy zarodek ulega ewakuacji w pierwszej fazie poronienia, kiedy pacjentka jest poza szpitalem. W takich przypadkach kobietom często nie udaje się go zabezpieczyć i patomorfolodzy dostają do zbadania jedynie wydalone później resztki kosmówki albo endometrium. Prof. Andrzej Marszałek podkreśla, że jeżeli pacjentce uda się zabezpieczyć materiał po utracie ciąży, nie powinna zakopywać go w ogródku, spuszczać w toalecie czy wkładać do lodówki albo zamrażarki.

- Poronienie jest związane z krwawieniem, stąd należy zgłosić się niezwłocznie lekarza, albo wezwać zespół ratownictwa, który zabezpieczy pacjentkę przed ewentualnym krwotokiem i przetransportuje do szpitala celem przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań oraz leczenia - podkreśla patomorfolog.

- Kobieta ma prawo do pochówku płodu poronionego na dowolnym etapie ciąży. Wówczas ma też uprawnienia do ośmiu tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Niektóre kobiety chcą pochować nawet bloczek parafinowy z kawałkami płodu - mówi prof. Marszałek.

Co ważne, prawo do pochówku dziecka po poronieniu nie jest również uzależnione od ustalenia jego płci. Do jego organizacji - zgodnie z informacjami podawanymi przez Fundację "Ronić po Ludzku" - potrzebne jest jedynie zaświadczenie o martwym urodzeniu oraz karta zgonu.

- Wciąż w niektórych szpitalach wiele jest jeszcze do poprawy, ale budujące jest to, że wiele placówek jest zainteresowanych naszymi szkoleniami dla personelu. Czasami położne same dzwonią do nas, bo chcą upewnić się, jak właściwie postępować z pacjentką po stracie ciąży - mówi Paulina Szydłowska.

W Suwałkach trwa dochodzenie

W środę 18 listopada Prokuratura Okręgowa w Suwałkach poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie podejrzenia znieważenia zwłok nienarodzonego dziecka przez personel szpitala, poprzez ich przechowywanie i wydanie matce bez zachowania obowiązujących procedur.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w oficjalnym komunikacie wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, zapewniając, że dąży do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i deklaruje pełną gotowość do współpracy z uprawnionymi instytucjami i organami prowadzącymi czynności w tej sprawie.

W rozmowie z tvn24.pl dyrektor szpitala Adam Szałanda przyznał, że doszło do złamania procedur. Poinformował, że wobec położnej zostały podjęte działania w kierunku rozwiązania umowy o pracę.

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