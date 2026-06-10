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Nowe informacje w sprawie Klaudii. "Jesteśmy pełni nadziei, że najgorsze już za nami"

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U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Wymarzony wyjazd Klaudii przerwała ciężka choroba. Materiał "Faktów" TVN
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: Archiwum prywatne
Jesteśmy pełni nadziei, że najgorsze już za nami - napisała w środę mama Klaudii Uciechowskiej, która tydzień temu została przewieziona z Chin do Polski rządowym samolotem. Dziewczyna zmaga się z powikłaniami potworniaka jajnika i przebywa w śpiączce.

"Nasza córeczka jest już w szpitalu w Polsce! Nadal jednak nie wiemy, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie. W tym momencie mamy problem z otrzymaniem dokumentacji z Pekinu, więc lekarze w Polsce rozpoczęli szczegółową diagnostykę od początku!" - napisała 10 czerwca Joanna Uciechowska na portalu siepomaga.pl.

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Polska

Dziewczyna, która od kilku tygodni pozostaje w śpiączce, zmaga się z powikłaniami po operacji późno rozpoznanego potworniaka jajnika - m.in. z ciężkim zapaleniem płuc. Przebywa w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Dramat Klaudii zaczął się kilka tygodni temu

Historię studentki z Wałbrzycha opisała w tvn24.pl Zuzanna Kuffel. 23-latka po raz pierwszy wyjechała do Pekinu dwa lata temu. Realizowała trzeci rok studiów licencjackich z filologii chińskiej. Ubiegłego lata wróciła do Wrocławia, żeby obronić pracę dyplomową. Gdy dostała się na anglojęzyczne studia dziennikarskie w Chinach, spełniła swoje marzenie i wróciła do Azji.

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6 kwietnia o godzinie czwartej w nocy rodzice studentki dostali telefon z uczelni. - Poprzedniego dnia o godzinie 13 polskiego czasu, czyli 19 chińskiego, rozmawiałam z córką przez telefon. Dobrze się czuła, nie było żadnych oznak, że coś się dzieje - mówiła w rozmowie z tvn24.pl Joanna Uciechowska. Jak się później dowiedziała, Klaudia źle się poczuła i zemdlała, a potem dostała ataku psychotycznego. Umieszczono ją na oddziale psychiatrycznym w Pekinie, a potem, gdy jej stan się pogorszył, przeniesiono Klaudię do innego szpitala i dopiero tam rozpoczęto diagnostykę.

Wstępnie rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu, wywołane przez potworniaka jajnika. To na ogół niezłośliwy i stosunkowo często występujący guz.

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Zmianę usunięto operacyjnie. Niestety, doszło do powikłań - u młodej pacjentki rozwinęło się ostre, rozlane zapalenie otrzewnej, a także niedrożność jelita i perforacja dwunastnicy. Z powodu niewydolności oddechowej Klaudię podłączono do respiratora.

"Jesteśmy pełni nadziei"

Jak informuje Joanna Uciechowska, u Klaudii wykonano badanie tomografem, rezonans, USG serca i niezbędne posiewy, "bo córka wróciła z Azji z bakteriami". "Na szczęście jej organizm jest już w pewnym sensie uodporniony, ponieważ była w Chinach od dwóch lat. My jednak, odwiedzając ją, musimy zachować wszelkie niezbędne zasady reżimu sanitarnego, żeby nie zaszkodzić ani jej, ani sobie" - relacjonuje pani Joanna.

Lekarze wciąż czekają na dokumentacje medyczną z Chin, m.in. po to, by mieć porównanie wyników badań przeprowadzonych w Pekinie. Jak informuje we wpisie mama pacjentki, Klaudia nadal jest podłączona do respiratora i przebywa w śpiączce farmakologicznej. Ma osobną, pojedynczą salę, w której muszą być zachowane zasady szczególnej ostrożności.

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"Jesteśmy pełni nadziei, że najgorsze już za nami. Cieszymy się, że córka jest już w Polsce, że możemy ją odwiedzać, mówić do niej i nie musimy już znosić bariery językowej. Ostatnie tygodnie były dla nas istnym koszmarem - nasze dziecko było tysiące kilometrów od nas, a my nie mogliśmy nawet porozmawiać z lekarzami i dowiedzieć się, co się z nią dzieje!" - podkreśliła mama dziewczyny. Zapewnia, że teraz wraz z mężem są spokojniejsi i wierzą, że stan córki będzie z dnia na dzień coraz lepszy.

"Wiemy jednak, że leczenie i rehabilitacja mogą potrwać nawet dwa lata i to tak naprawdę dopiero początek. Ale nigdy się nie poddamy. Będziemy walczyć i zrobimy wszystko, żeby odzyskać córeczkę" - zapewnia, dziękując wszystkim za wsparcie i prosząc o dalszą pomoc.

Trwają badania i konsultacje

- Stan Klaudii jest stabilny - przekazał 5 czerwca dziennikarzom Jan Kutny, rzecznik wrocławskiego szpitala, w którym leczona jest 24-latka. - Cały czas prowadzone są badania laboratoryjne, trwają konsultacje różnych specjalistów - chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna. Chcemy uzyskać stan wyjściowy w naszym szpitalu. Lekarze na razie są pozytywnie do tego nastawieni, ale czas pokaże wszystko - dodał. 

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Polska

Joanna Uciechowska także jest pełna wiary w polskich specjalistów. - Już w tej chwili wszystko jest w ich rękach. To oni podejmą decyzję, jak ma wyglądać leczenie, jaki będzie jego przebieg i jak długo będzie trwało. A Klaudia już musi tylko walczyć. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu - mówiła tuż po przylocie z Chin.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowiePacjentChinyTransportSzpitalWrocław
Agnieszka Pióro
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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