Kiedy portfel chudnie, pamięć słabnie. Jak finanse wpływają na mózg seniorów?

Symulator starości wyjaśnia młodym świat seniorów, aktywiści chcą zerwać ze zjawiskiem dziadurzenia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Badanie przeprowadzili naukowcy z Columbia University Mailman School of Public Health (MSPH), Northwestern University oraz Boston University School of Public Health (USA). Jest ono jednym z pierwszych, które analizuje poznawcze konsekwencje słabego dobrostanu finansowego.

"To nowy czynnik ekonomiczny determinujący zdrowie"

Autorzy przeanalizowali dane 7676 dorosłych w wieku 50+ biorących udział w badaniu Health and Retirement Study (2010–2020). Oceniali, jak średni status finansowy i czteroletnie zmiany w dobrostanie finansowym odnoszą się do sprawności pamięci w kolejnych czterech latach.

Aby zmierzyć dobrostan finansowy, naukowcy opracowali ośmioelementowy indeks, wykorzystując istniejące dane ankietowe. Indeks uwzględnia zarówno obciążenie psychospołeczne - takie jak niezadowolenie finansowe i stres - jak i trudności materialne, w tym trudności z opłacaniem rachunków, niskie dochody i ograniczony dostęp do podstawowych potrzeb. Został on zwalidowany na podstawie Skali Dobrostanu Finansowego Biura Ochrony Konsumentów (Consumer Financial Protection Bureau).

- Dobrostan finansowy to nowy czynnik ekonomiczny determinujący zdrowie, który może być związany ze starzeniem się funkcji poznawczych - powiedziała dr Adina Zeki Al Hazzouri, profesor nadzwyczajny epidemiologii w MSPH, główna autorka badania.

Pogorszenie pamięci odpowiadało pięciu miesiącom starzenia się

Jak wykazała analiza danych, gorsza sytuacja finansowa w wieku średnim i starszym - a zwłaszcza jej pogarszanie w miarę upływu czasu - wiąże się z niższymi wynikami dotyczącymi pamięci i szybszym spadkiem funkcji poznawczych. Populacja doświadczająca znacznego pogorszenia sytuacji finansowej wykazywała pogorszenie pamięci odpowiadające około pięciu dodatkowym miesiącom starzenia się rocznie.

Niższy średni poziom dobrostanu finansowego i pogarszająca się sytuacja finansowa były konsekwentnie powiązane z gorszą funkcją pamięci i jej przyspieszonym spadkiem. Związki te były najsilniejsze wśród osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych.

Każde pogorszenie dobrostanu finansowego o jeden punkt wiązało się z gorszymi wynikami w zakresie pamięci i szybszym spadkiem. Natomiast poprawa dobrostanu finansowego nie była konsekwentnie związana z lepszymi wynikami poznawczymi.

W tle przewlekły stres

Autorzy sugerują, że osoby starsze mogą być szczególnie narażone ze względu na ograniczone możliwości odzyskania równowagi finansowej i uzależnienie od stałych dochodów, takich jak ubezpieczenie społeczne i emerytury. Obciążenie finansowe może negatywnie wpływać na zdrowie poznawcze poprzez przewlekły stres, ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej i żywienia oraz ograniczone kontakty społeczne.

- Nasze ustalenia wskazują również na potencjalne implikacje polityczne - zauważyła Zeki Al Hazzouri. - Wsparcie dochodowe i pomoc finansowa w późniejszym wieku mogą pomóc chronić zdrowie poznawcze i zmniejszyć ryzyko demencji, szczególnie u osób doświadczających kryzysu finansowego - dodała.

Opracował Piotr Wójcik/ap