"Lepiej zepsuć święta, niż ryzykować, że kolejnych nie będzie"

Kluczowe fakty: Statystyki pokazują, że najwięcej osób umiera w okresie świąteczno-noworocznym. Święta mają w tym swój udział, ale to niejedyna przyczyna zgonów pod koniec roku. Co jeszcze zwiększa ryzyko?

Osoby doświadczające objawów choroby wieńcowej często "przetrzymują" dolegliwości do końca świąt lub do "po nowym roku". Kardiolog inwazyjny, dr hab. n. med. Paweł Lewandowski mówi, z jakimi powikłaniami pacjenci masowo zgłaszają się po czasie. "To swoista poświąteczna hekatomba".

Niektóre poważne zagrożenia kardiologiczne nas "śmieszą". Tymczasem lekarz ostrzega, że "od zaparcia do zawału wcale nie jest tak daleka droga". Tłumaczy, dlaczego.

Stres i silne emocje związane ze świętami mogą doprowadzić do ostrego zespołu wieńcowego o nietypowym mechanizmie i objawach podobnych do zawału. Dr Lewandowski tłumaczy, czym jest tzw. zespół takotsubo, jak reagować i jakie są rokowania.

Z perspektywy kardiologii infekcje wirusowe są jednym z najbardziej niedocenianych czynników ryzyka zawałów. - Grypa to nie jest choroba, którą można bezpiecznie przechodzić. Szczególnie nie wtedy, gdy ktoś ma choroby serca albo nawet o tym jeszcze nie wie - przestrzega kardiolog. I podaje przykłady.

W centrach handlowych trudno oddychać. W domach - trudno o spokój. Jedni walczą z czasem i oczekiwaniami, inni z ciszą, która w święta potrafi (prawie dosłownie) "złamać serce". Grudzień i początek stycznia są intensywne zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. To także okres wyraźnie widoczny w smutnych statystykach.

Badania epidemiologiczne prowadzone w różnych krajach - m.in. w Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii - od lat pokazują, że końcówka grudnia i początek nowego roku wiążą się ze wzrostem liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych - zjawisko to było opisywane w dużych analizach publikowanych m.in. na łamach "Circulation" czy w rejestrach krajowych.

Niestety, ten sam sezonowy wzorzec widać w Polsce w danych Głównego Urzędu Statystycznego: grudzień i styczeń regularnie należą do miesięcy o najwyższej liczbie zgonów, szczególnie wśród osób po 60. roku życia - czyli w grupie najbardziej narażonej na zawał serca i inne ostre incydenty kardiologiczne.

Czy nasze serca nie lubią świąt? - Serce nie ma trybu świątecznego. Co więcej, pracuje w tym czasie w zdecydowanie trudniejszych warunkach - mówi dr hab. n. med. Paweł Lewandowski, kardiolog inwazyjny.

Piecze, boli? "Wytrzymam" - czyli poświąteczna hekatomba

Choć święta kojarzą się z odpoczynkiem i wyciszeniem, z perspektywy kardiologa to czas paradoksów. - W okresie okołoświątecznym - nie tylko bożonarodzeniowym, ale też wielkanocnym - oddziały kardiologiczne notują relatywnie mniej zgłoszeń - mówi dr Paweł Lewandowski. - Dla systemu to chwilowy "oddech", ale dla pacjentów to często złudne bezpieczeństwo. Dlaczego? Bo mniej zgłoszeń nie oznacza, że problemy znikają. Oznacza tylko tyle, że pacjenci przesuwają je w czasie, na tzw. po świętach.

- Mniejsza liczba przyjęć nie wynika z poprawy stanu zdrowia, tylko z decyzji chorych. Osoby doświadczające objawów choroby wieńcowej - bólu w klatce piersiowej, duszności, ucisku, pieczenia czy rozpierania - często decydują się "przetrzymać" do końca świąt. Nie chcą psuć rodzinnego czasu, unikają wizyty u lekarza, a tym bardziej hospitalizacji. Jest w tym logika emocji: nie wybijać nikogo z rytmu, nie robić scen, nie wprowadzać medycyny do stołu - mówi lekarz.

Tyle że serce nie negocjuje z kalendarzem.