Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jelita mogą decydować o ryzyku sepsy. Przełomowe odkrycie naukowców z Korei

|
AdobeStock_683922938
Cała rozmowa z dietetyczką dr Małgorzatą Słoma-Krześlak
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: 683922938
Dlaczego jedni przechodzą infekcję łagodnie, a u innych rozwija się sepsa? Naukowcy z Korei Południowej twierdzą, że kluczem mogą być bakterie jelitowe. Badacze wykazali, że określone mikroorganizmy potrafią nadmiernie pobudzać układ odpornościowy, gwałtownie zwiększając ryzyko sepsy. O jakie bakterie chodzi?

Niektórzy ludzie łatwo wracają do zdrowia po infekcjach bakteryjnych, podczas gdy u innych szybko rozwija się sepsa, zagrażająca życiu nadmierna reakcja układu odpornościowego na zakażenie. Sepsa powoduje rozległy stan zapalny i uszkodzenie narządów. W wielu przypadkach sama nadmierna odpowiedź immunologiczna staje się bardziej niebezpieczna niż bakterie wywołujące infekcję.

Mikrobiota jelitowa pod lupą

Specyficzne mikroorganizmy jelitowe mogą nadmiernie wzmacniać reakcje immunologiczne, znacznie zwiększając ryzyko śmiertelnej sepsy - informuje "Nature Communications".

Jak mózg czuje zapach? Odkrycie z Harvardu pachnie przełomem
Dowiedz się więcej:

Jak mózg czuje zapach? Odkrycie z Harvardu pachnie przełomem

Wcześniejsze badania sugerowały, że mikrobiota jelitowa odgrywa ważną rolę w regulacji podstawowego stanu odporności i może wpływać na podatność na choroby zakaźne. Teraz naukowcy z Koreańskiego Instytutu Badań Nauk Biologicznych i Biotechnologii (KRIBB) wykazali, że przyczyną hiperzapalnej reakcji immunologicznej może być nie tylko sam atakujący patogen, ale także mikroorganizmy już żyjące w jelitach.

Kluczowa rola jednej bakterii

Zespół badawczy pod kierownictwem doktora Hwi-Won Seo i dr Choong-Min Ryu z Centrum Badań nad Chorobami Zakaźnymi Koreańskiego Instytutu Badawczego Nauk Biologicznych i Biotechnologii, we współpracy z prof. Doo-Jin Kimem z Uniwersytetu Narodowego Chungbuk, zidentyfikował specyficzną grupę mikroorganizmów jelitowych, która może drastycznie nasilić sepsę, powodując nadmierną wrażliwość komórek odpornościowych.

Kilka filiżanek i poziom stresu spada. Dlaczego warto sięgać po ten napój?
Dowiedz się więcej:

Kilka filiżanek i poziom stresu spada. Dlaczego warto sięgać po ten napój?

Autorzy badania zaobserwowali, że nawet u genetycznie identycznych myszy przebieg infekcji różnił się znacząco w zależności od składu ich mikrobioty jelitowej. Po ekspozycji na taką samą ilość bakterii patogennych niektóre myszy przeżyły z relatywnie łagodnymi objawami, podczas gdy stan innych szybko się pogarszał, a wskaźniki przeżywalności były znacznie niższe z powodu nadmiernej aktywacji układu odpornościowego.

Doświadczenia z przeszczepem mikrobioty

Dalsza analiza wykazała, że jednym z kluczowych czynników związanych z ciężką postacią choroby była obecność bakterii jelitowych z rodziny Muribaculaceae. Bakteria o nazwie Sangeribacter muris KT1-3 wytwarza metabolity, które wprowadzają komórki układu odpornościowego w stan nadmiernej nadwrażliwości.

Gdy patogeny wnikały do organizmu myszy mającej w jelitach Sangeribacter muris KT1-3, układ odpornościowy reagował znacznie agresywniej niż to konieczne, co prowadziło do niekontrolowanego stanu zapalnego i śmiertelnej sepsy.

SIBO coraz lepiej poznane. Może nasilać także alergie
Dowiedz się więcej:

SIBO coraz lepiej poznane. Może nasilać także alergie

Aby potwierdzić, że sama mikrobiota jelitowa była odpowiedzialna za te skutki, zespół przeprowadził również eksperymenty z przeszczepem mikrobioty kałowej. Po przeniesieniu mikrobiomu jelitowego związanego z ciężką infekcją do myszy, które w innym przypadku byłyby oporne, wskaźniki przeżywalności gwałtownie spadły. Z kolei przeszczepienie zdrowszej mikrobioty poprawiło wyniki przeżywalności.

Nowe możliwości leczenia i profilaktyki sepsy

Badanie wykazało ponadto, że metabolity wytwarzane przez określone mikrobioty jelitowe mogą pobudzać komórki układu odpornościowego do aktywności przekraczającej ich normalny próg aktywacji. Ta nadmierna wrażliwość immunologiczna powodowała, że nawet stosunkowo niewielkie bodźce zewnętrzne wywoływały gwałtowne reakcje zapalne, ostatecznie prowadząc do sepsy zagrażającej życiu.

Cukier i tłuszcze kontra mózg. Jak dieta zachodnia niszczy pamięć?
Dowiedz się więcej:

Cukier i tłuszcze kontra mózg. Jak dieta zachodnia niszczy pamięć?

Zdaniem autorów publikacji ich praca otwiera nowe możliwości dla strategii zarządzania zakażeniami, opartych na mikrobiomie, w tym - przewidywania podatności na ciężką sepsę i zmniejszania ryzyka infekcji poprzez modulację mikrobioty jelitowej. Podejście to może mieć również implikacje dla trudnych do leczenia schorzeń, takich jak infekcje wywołane przez bakterie oporne na antybiotyki.

- To badanie pokazuje, że mikrobiota jelitowa może fundamentalnie zmieniać intensywność odpowiedzi immunologicznej, a tym samym determinować przebieg infekcji - powiedział dr Hwi-Won Seo. - Oczekujemy, że te odkrycia przyczynią się do przyszłego rozwoju technologii opartych na mikrobiomie, służących do przewidywania infekcji i regulacji odporności.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
Sekcja Archeo
36 min
pc
Dalej pójdę sama
Archiwum zbrodni
28 min
Katarzyna Królak z KO
"Nie no, kabaret". Zaskakujące zakupy posłów
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieDietaBadania naukowe
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
57-latek został deportowany przez straż graniczną
Wyłowił wielkiego suma, wywiózł go w bagażniku. Usłyszał zarzuty, został deportowany
WARSZAWA
Dziecko wypadło z wieżowca we Włocławku
Dziecko wypadło przez okno z 11 piętra. Matka była pijana
Kujawsko-Pomorskie
Peter Magyar
Sytuacja niespotykana od 36 lat. Nowy sondaż na Węgrzech
2026-06-05T094406Z_2_LWD632005062026RP1_RTRWNEV_C_6320-UKRAINE-CRISIS-ROMANIA-DRONE-UGC-MOMENT-0001
Dron eksplodował w pobliżu portu. Ewakuowano wybrzeże
Świat
Diana Shnaider
"Federacje sportowe zasłaniają sobie oczy, uszy i usta"
Mikołaj Gątkiewicz
Izba Reprezentantów poparła ujawnienie akt sprawy Epsteina
Przełomowe głosowanie w USA. "Wstrząśnie Senatem"
BIZNES
Władimir Putin
Zełenski napisał list otwarty do Putina. Trump komentuje
Świat
Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci
Była pijana i zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc
Radomsko
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Ceny paliw na weekend. Nowe obwieszczenie
BIZNES
Książę Andrzej
Były książę sfotografowany z wielkim siniakiem na policzku
Sprawę żydowskiego uboju rytualnego bada Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
Śledztwo w sprawie strażaków podejrzanych o gwałt. Jest decyzja prokuratury
Białystok
Przelot bolidu zarejestrowany w Głubczycach (województwo opolskie)
Rozbłysk widoczny od Śląska po Kujawy. Zobacz nagranie
METEO
Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu
Zapory antyterrorystyczne stanęły na Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
sardynia wlochy shutterstock_1872727741
"Popłynął prosto na mnie". Turysta o ataku rekina na Sardynii
METEO
Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie, poszli pić alkohol
Poznań
Władysław Kosiniak-Kamysz
"To działanie niedopuszczalne". Szef MON reaguje na publikację zdjęcia
Polska
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie z 10 listopada
UE chce wykluczyć z ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Jest stanowisko Polski
Świat
Donald Trump
"Ale to będzie piękne". Trump o nowym pomyśle na budowę
Świat
Burzowe chmury, piorun, burza
Burze z silnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy
METEO
Deszcz, ulewa
Deszczowy piątek. Tu będzie padać najmocniej
METEO
Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy
Prześwietlili bagaż, kobiecie grozi więzienie
Rzeszów
W miejscu tragedii nadal palą się zniczne
Zakaz jazdy hulajnóg elektrycznych. To reakcja miasta po wypadkach
Łódź
Burze, deszcz
Gdzie jest burza? Wyładowania powróciły
METEO
Podejrzanemu grozi dożywocie
12 lat więzienia za podpalenie żony
Łódź
imageTitle
Tajemnica strojów Chwalińskiej. Zakłopotanie i uśmiech tenisistki
EUROSPORT
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Zła diagnoza, ciężka choroba i specjalny lot. Klaudia jest już w Polsce
Maciej Knapik
shutterstock_2594879757
Zbliżamy się do superinteligencji. Eksperci ostrzegają
BIZNES
Dua Lipa i Callum Turner
Dua Lipa pokazała zdjęcia ze ślubu
Kultura i styl
imageTitle
Były siatkarz zginął w katastrofie śmigłowca
EUROSPORT
imageTitle
Menedżer Mai Chwalińskiej: wiele razy byłem na skraju załamania
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica