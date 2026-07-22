Zdrowie Niezwykłe narodziny w Australii. Jedno łożysko i cztery identyczne dziewczynki Anna Bielecka |

Łódź. Czworaczki przyszły na świat w Centrum Zdrowia Matki Polki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: metronorth.health.qld.gov.au

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Australijski szpital Royal Brisbane and Women’s Hospital (RBWH) poinformował o narodzinach czterech identycznych dziewczynek - czworaczków, które dzieliły jedno łożysko i powstały z pojedynczej, zapłodnionej komórki jajowej.

- W tym maleńkim uścisku czuję Bożą wierność. Jedna mała rączka, jeden wielki cud. Każdy dzień, w którym nasze cudowne maleństwa stają się silniejsze, to kolejna wysłuchana modlitwa. Kochamy was bardziej, niż słowa mogą to wyrazić, nasze cudowne dzieci - napisała na swoim profilu na Facebooku Jenitar Sau Na’amoana, mama czworaczków.

Jenitar Sau Jenitar Sau. Gefällt 3.376 Mal · 1.035 Personen sprechen darüber. A living proof that God exists. Everything I do, I do for the little humans I brought to this world💗 Rozwiń "Żywy dowód na to, że Bóg istnieje. Wszystko, co robię, robię dla tych małych istot, które sprowadziłam na ten świat." - napisała mama czworaczków.

Jak czytamy w komunikacie RBWH, to bezprecedensowe wydarzenie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie w świecie medycyny. Ciąża była wyjątkowo wysokiego ryzyka dla mamy Jenitar oraz jej czterech córek - Emily, Harriet, Alexy i Catherine, które przyszły na świat 14 lipca br. - przez cesarskie cięcie w 28. tygodniu i 4 dniu ciąży.

Ogromne zaskoczenie dla rodziny

Mama ośmiorga dzieci, mająca już czworo potomstwa w wieku od roku do dziesięciu lat, nie planowała kolejnej ciąży. Ona i jej mąż naturalnie poczęli czworaczki, co było dla nich ogromnym zaskoczeniem.

Od 10. tygodnia ciąży 34-letnia Jenitar była pod opieką zespołu specjalistów w Royal Brisbane and Women’s Hospital, a od 25. tygodnia została przyjęta jako pacjentka, aby umożliwić stałą obserwację.

Opieka specjalistów i bezprecedensowy przypadek

Specjalistka medycyny matczyno-płodowej i położniczka dr Alexa Bendall opiekowała się Jenitar od momentu, gdy ta dowiedziała się o ciąży, podkreślając, jak bardzo wyjątkowy i ryzykowny był to przypadek oraz jak dobrze mama poradziła sobie z tą sytuacją.

Dziewczynki przyszły na świat przed terminem, dlatego są pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii noworodków Źródło zdjęcia: metronorth.health.qld.gov.au

- Jenitar od pierwszego dnia zachowywała spokój. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy spontanicznie poczętej ciąży tego typu z czworaczkami, a mimo to udało się uniknąć wszelkich komplikacji i dziś mamy cztery zdrowe, piękne dziewczynki - mówi, cytowana w komunikacie szpitala, dr Bendall.

Lekarze tłumaczą, że dziewczynki to tzw. jednojajowe (monozygotyczne) czworaczki - wszystkie rozwinęły się z jednej zapłodnionej komórki jajowej, która podzieliła się na cztery odrębne zarodki. - Szacuje się, że monozgotyczne czworaczki zdarzają się raz na 15 milionów ciąż, ale aby wszystkie dzieliły jedno łożysko - to sytuacja niespotykana - dodaje dr Bendall.

Nowy etap życia dla rodziny

Czworaczki spędzą teraz czas na specjalistycznym Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (NICU) w RBWH, gdzie będą rosły do pełnego terminu. Obecnie ich stan jest bardzo dobry.

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34-letnia Jenitar Sau Na’amoana i jej mąż Jortham rozpoczynają nowy etap w życiu z powiększoną rodziną, spędzając czas między domem a szpitalem, dopóki ich córeczki nie nabiorą sił. RBWH to jeden z największych publicznych szpitali w Australii, należący do sieci Metro North Health, która jest częścią publicznego systemu ochrony zdrowia Queensland Health.

Czworaczki jednojajowe z Veldhoven

W maju 2026 roku pisaliśmy także o holenderskim przypadku narodzin czworaczków w szpitalu w Veldhoven. Wtedy przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu ciąży na świat przyszły czworaczki jednojajowe - czterej bracia: Adam, Amir, Hassan i Hussein. Lekarze poinformowali o tym wyjątkowym porodzie dopiero po tym, jak stan matki i dzieci się ustabilizował.