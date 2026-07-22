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Zdrowie

Niezwykłe narodziny w Australii. Jedno łożysko i cztery identyczne dziewczynki

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Łódź. Czworaczki przyszły na świat w Centrum Zdrowia Matki Polki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: metronorth.health.qld.gov.au
W Brisbane w Australii przyszły na świat jednojajowe czworaczki - cztery identyczne dziewczynki urodzone przez cesarskie cięcie w 28. tygodniu ciąży. Taki przypadek zdarza się raz na około 15 milionów ciąż, a gdy wszystkie dzieci dzielą jedno łożysko - jest to, jak mówią lekarze, niemal niespotykane. Co ciekawe, jest to już drugi taki przypadek w ostatnich miesiącach - w maju w Holandii na świat też przyszły czworaczki jednojajowe - byli to chłopcy.

Australijski szpital Royal Brisbane and Women’s Hospital (RBWH) poinformował o narodzinach czterech identycznych dziewczynek - czworaczków, które dzieliły jedno łożysko i powstały z pojedynczej, zapłodnionej komórki jajowej.

- W tym maleńkim uścisku czuję Bożą wierność. Jedna mała rączka, jeden wielki cud. Każdy dzień, w którym nasze cudowne maleństwa stają się silniejsze, to kolejna wysłuchana modlitwa. Kochamy was bardziej, niż słowa mogą to wyrazić, nasze cudowne dzieci - napisała na swoim profilu na Facebooku Jenitar Sau Na’amoana, mama czworaczków.

Jak czytamy w komunikacie RBWH, to bezprecedensowe wydarzenie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie w świecie medycyny. Ciąża była wyjątkowo wysokiego ryzyka dla mamy Jenitar oraz jej czterech córek - Emily, Harriet, Alexy i Catherine, które przyszły na świat 14 lipca br. - przez cesarskie cięcie w 28. tygodniu i 4 dniu ciąży.

Ogromne zaskoczenie dla rodziny

Mama ośmiorga dzieci, mająca już czworo potomstwa w wieku od roku do dziesięciu lat, nie planowała kolejnej ciąży. Ona i jej mąż naturalnie poczęli czworaczki, co było dla nich ogromnym zaskoczeniem.

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Od 10. tygodnia ciąży 34-letnia Jenitar była pod opieką zespołu specjalistów w Royal Brisbane and Women’s Hospital, a od 25. tygodnia została przyjęta jako pacjentka, aby umożliwić stałą obserwację.

Opieka specjalistów i bezprecedensowy przypadek

Specjalistka medycyny matczyno-płodowej i położniczka dr Alexa Bendall opiekowała się Jenitar od momentu, gdy ta dowiedziała się o ciąży, podkreślając, jak bardzo wyjątkowy i ryzykowny był to przypadek oraz jak dobrze mama poradziła sobie z tą sytuacją.

Dziewczynki przyszły na świat przed terminem, dlatego są pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii noworodków
Dziewczynki przyszły na świat przed terminem, dlatego są pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii noworodków
Źródło zdjęcia: metronorth.health.qld.gov.au

- Jenitar od pierwszego dnia zachowywała spokój. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy spontanicznie poczętej ciąży tego typu z czworaczkami, a mimo to udało się uniknąć wszelkich komplikacji i dziś mamy cztery zdrowe, piękne dziewczynki - mówi, cytowana w komunikacie szpitala, dr Bendall.

Lekarze tłumaczą, że dziewczynki to tzw. jednojajowe (monozygotyczne) czworaczki - wszystkie rozwinęły się z jednej zapłodnionej komórki jajowej, która podzieliła się na cztery odrębne zarodki. - Szacuje się, że monozgotyczne czworaczki zdarzają się raz na 15 milionów ciąż, ale aby wszystkie dzieliły jedno łożysko - to sytuacja niespotykana - dodaje dr Bendall.

Nowy etap życia dla rodziny

Czworaczki spędzą teraz czas na specjalistycznym Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (NICU) w RBWH, gdzie będą rosły do pełnego terminu. Obecnie ich stan jest bardzo dobry.

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34-letnia Jenitar Sau Na’amoana i jej mąż Jortham rozpoczynają nowy etap w życiu z powiększoną rodziną, spędzając czas między domem a szpitalem, dopóki ich córeczki nie nabiorą sił. RBWH to jeden z największych publicznych szpitali w Australii, należący do sieci Metro North Health, która jest częścią publicznego systemu ochrony zdrowia Queensland Health.

Czworaczki jednojajowe z Veldhoven

W maju 2026 roku pisaliśmy także o holenderskim przypadku narodzin czworaczków w szpitalu w Veldhoven. Wtedy przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu ciąży na świat przyszły czworaczki jednojajowe - czterej bracia: Adam, Amir, Hassan i Hussein. Lekarze poinformowali o tym wyjątkowym porodzie dopiero po tym, jak stan matki i dzieci się ustabilizował.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieZdrowie kobietPoródGinekologia
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
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