Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jedno selfie pokaże, ile życia zostało? Lekarze mówią o ogromnej potrzebie

|
shutterstock_2596123501_1
Algorytm potrafi oszacować wiek biologiczny na podstawie jednej fotografii
Jedno zdjęcie twarzy, rutynowy skan MRI, dane z telefonu. Sztuczna inteligencja coraz dokładniej wychwytuje sygnały, które mogą mówić o wieku biologicznym, ryzyku chorób i rokowaniu pacjenta. Najnowsze badania pokazują, że część tych danych można już sprawdzić samodzielnie -przesyłając "selfie" na specjalną stronę badawczą.
Kluczowe fakty:
  • Narzędzie stworzone przez amerykańskich badaczy potrafi oszacować wiek biologiczny twarzy na podstawie zdjęcia. Czy selfie może powiedzieć o organizmie więcej niż lekarz?
  • Analiza MRI z pomocą AI pokazuje, jak tłuszcz i mięśnie wpływają na ryzyko cukrzycy, chorób serca i zgonu. Dlaczego wskaźnik BMI ma być niedokładny?
  • Polscy lekarze tłumaczą, czy takie technologie są potrzebne i jak mogą wpłynąć na skuteczne leczenie.
  • Naukowcy, za zgodą komisji bioetycznej, uruchomili stronę badawczą, na której można przesłać zdjęcie i sprawdzić szacowany wiek biologiczny.

Twarz od dawna była dla lekarzy ważnym sygnałem kondycji pacjenta. Dziś sztuczna inteligencja potrafi zamienić tę obserwację w dane. FaceAge szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęcia, a analiza MRI pokazuje, jak rozmieszczenie tłuszczu i stan mięśni wiążą się z ryzykiem chorób. Najnowsze badania, opisane m.in. w "Nature Communications" i "Radiology", sugerują, że takie narzędzia mogą pomóc oceniać rokowanie w onkologii, ryzyko cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i... zgonu. Potwierdzają to także w rozmowie z TVN24 polscy lekarze.

Gdy twarz staje się mapą choroby

Narzędzie FaceAge, oparte na sztucznej inteligencji, opracowali badacze ze szpitala Mass General Brigham w Stanach Zjednoczonych. Algorytm potrafi wiarygodnie oszacować wiek biologiczny na podstawie jednej fotografii, ale w najnowszych badaniach szczególne znaczenie miała nie pojedyncza ocena, lecz obserwowanie zmian zachodzących w czasie. Naukowcy sprawdzali, jak wygląd twarzy pacjentów zmienia się między kolejnymi zdjęciami i czy tempo tych zmian może mieć znaczenie prognostyczne.

Pokaż mi swoje dane, a powiem ci na co zachorujesz. Tak działa nowy model AI
Dowiedz się więcej:

Pokaż mi swoje dane, a powiem ci na co zachorujesz. Tak działa nowy model AI

W analizie uwzględniono dwa parametry. Pierwszy to FAD, czyli FaceAge Deviation - odchylenie wieku twarzy od wieku metrykalnego. Pokazuje ono, czy na pojedynczym zdjęciu pacjent wygląda biologicznie starzej albo młodziej, niż wynikałoby to z daty urodzenia. Drugi parametr to FAR, czyli Face Aging Rate - tempo starzenia się twarzy w czasie. Badanie objęło 2279 pacjentów onkologicznych poddawanych radioterapii. Zdjęcia wykonywano rutynowo przed kolejnymi cyklami leczenia, dzięki czemu algorytm mógł porównać, jak zmieniał się wygląd pacjentów w trakcie terapii.

Wyniki pokazały wyraźną zależność. Twarze pacjentów z nowotworami starzały się średnio o 40 procent szybciej, niż wynikałoby to z ich wieku chronologicznego. Im szybsze było to tempo, tym niższe okazywało się prawdopodobieństwo przeżycia. Związek był najsilniej widoczny wtedy, gdy między analizowanymi zdjęciami mijały co najmniej dwa lata.

AI w roli lekarza? Eksperci ostrzegają
Dowiedz się więcej:

AI w roli lekarza? Eksperci ostrzegają

Podobny kierunek przyniosła inna analiza, opublikowana w "Journal of the National Cancer Institute", obejmująca ponad 24 500 pacjentów onkologicznych po 60. roku życia. U osób, którym algorytm przypisał wiek twarzy co najmniej o 10 lat wyższy od wieku metrykalnego, wyniki przeżycia były znacznie gorsze. Lepiej rokowali natomiast pacjenci, u których różnica między wiekiem twarzy a wiekiem chronologicznym była mniejsza.

Dr Raymond Mak, współautor publikacji, radioonkolog w Mass General Brigham Cancer Institute i członek programu Sztucznej Inteligencji w Medycynie, podkreśla, że śledzenie takich zmian może pozwolić oceniać stan zdrowia pacjenta niemal w czasie rzeczywistym. W przyszłości FaceAge mógłby wspierać lekarzy w planowaniu leczenia, rozmowie z pacjentem oraz ustalaniu, jak częste i intensywne powinny być kontrole onkologiczne.

Cyfrowe oko lekarza

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do medycyny może znacząco ułatwić codzienną pracę lekarzy. Prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w Faktach TVN zwraca uwagę, że podczas jednej, zwykle krótkiej wizyty, lekarz nie jest w stanie ocenić wszystkich funkcji organizmu pacjenta, w tym sprawności fizycznej czy poznawczej. - A gdybyśmy mieli aplikację, która "sczyta" z telefonu takie dane, no to wiemy już bardzo dużo - mówi.

ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"
Dowiedz się więcej:

ChatGPT z innowacyjną funkcją."Nie ma zastępować opieki medycznej"

BIZNES

Smartfony i aplikacje zdrowotne już dziś mogą rejestrować sygnały istotne z medycznego punktu widzenia: wychwytywać w nocy objawy bezdechu sennego, analizować zmiany w głosie mogące świadczyć o mikroudarach czy rozpoznawać wzorce zachowań sugerujące problemy psychiczne. Telefon, który pacjent ma przy sobie przez większość dnia, staje się więc potencjalnym źródłem wiedzy o jego sprawności i codziennym funkcjonowaniu. FaceAge wpisuje się w ten sam kierunek, a analiza twarzy zaproponowana przez naukowców z Harvardu to pierwszy etap takiej diagnozy, która może dostarczać prostych, nieinwazyjnych informacji pomocnych w monitorowaniu zdrowia.

Na szczególne znaczenie takich narzędzi zwraca uwagę także prof. Tomasz Dzierżanowski, kierownik Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W rozmowie z TVN24 wskazuje, że "jest ogromna potrzeba rozwoju technologii opartych na sztucznej inteligencji". - Pozwoliłyby nam na podstawie obserwacji określić choćby zbliżanie się końca życia - mówi lekarz.  Jak podkreśla, taka wiedza nie służy wyłącznie statystyce. Może być kluczowa dla lekarzy, którzy muszą dostosować leczenie do rzeczywistego stanu chorego i zadbać o jego godność.

AI coraz bardziej obecna w medycynie. "Eliminujemy to ogniwo, które czasem nie jest najmocniejsze, czyli nas"
Dowiedz się więcej:

AI coraz bardziej obecna w medycynie. "Eliminujemy to ogniwo, które czasem nie jest najmocniejsze, czyli nas"

FAKTY

Ocena wieku biologicznego może więc mieć w onkologii bardzo praktyczne znaczenie. Pozwala nie tylko lepiej opisać kondycję pacjenta, ale także, przynajmniej orientacyjnie, ocenić jego rokowanie. To z kolei może wpływać na decyzje dotyczące intensywności terapii, dalszego leczenia i opieki.

Pożegnanie z BMI? AI patrzy głębiej pod skórę

Podczas gdy FaceAge skupia się na powierzchni twarzy, naukowcy z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego we Fryburgu zajrzeli do wnętrza ciała. Wykorzystali sztuczną inteligencję do analizy skanów MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) całego ciała ponad 66 tys. osób. Celem było stworzenie możliwie najdokładniejszej mapy pokazującej, jak tłuszcz i mięśnie rozmieszczają się w organizmie w zależności od wieku, płci i wzrostu. Badacze udostępnili także internetowy kalkulator wskaźników składu ciała, skorygowanych o te parametry. Jak wyjaśniają, ma on wspierać przyszłe badania i przyspieszyć zastosowanie wyników w praktyce klinicznej.

Tabletka, nie zastrzyki. AI stworzyła lek odchudzający. Wyniki są imponujące
Dowiedz się więcej:

Tabletka, nie zastrzyki. AI stworzyła lek odchudzający. Wyniki są imponujące

To ważne, bo przez lata ryzyko kardiometaboliczne oceniano głównie za pomocą BMI. Jak podkreśla dr Jakob Weiss, radiolog z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego we Fryburgu, wskaźnik ten jest łatwy do obliczenia, ale nie pokazuje rzeczywistego składu ciała. Nie mówi, ile pacjent ma mięśni, jaka jest ich jakość ani gdzie gromadzi się tkanka tłuszczowa. A właśnie te informacje mogą mieć duże znaczenie dla oceny zdrowia.

Analiza badaczy, opisana w "Radiology", wykazała, że wysoki poziom tłuszczu trzewnego, czyli tkanki tłuszczowej otaczającej narządy wewnętrzne, wiązał się z 2,26-krotnie większym ryzykiem rozwoju cukrzycy. Wysoki poziom tłuszczu śródmięśniowego zwiększał 1,54-krotnie ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, a niska masa mięśni szkieletowych wiązała się z 1,44-krotnie wyższą śmiertelnością z dowolnej przyczyny. Jak zaznacza dr Matthias Jung, znaczenie ma więc nie tylko ilość mięśni, ale także ich jakość.

"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?
Dowiedz się więcej:

"Przychodzi pacjent do chatbota", a ten kłamie. Co więc robić?

Praktyczne znaczenie tej metody polega na tym, że nie zawsze wymaga ona dodatkowego badania. Naukowcy wskazują, że dane o składzie ciała można wydobywać z rutynowych skanów CT lub MRI, wykonywanych z innych powodów, na przykład podczas diagnostyki jamy brzusznej czy klatki piersiowej. AI pozwala więc wykorzystać informacje, które już znajdują się w obrazie, ale dotąd zwykle nie były mierzone ani opisywane.

Takie podejście może pomóc m.in. w onkologii, kardiologii i diabetologii. Może też być przydatne u pacjentów stosujących nowoczesne leki na otyłość, np. agonistów GLP-1, bo pozwala odróżnić pożądaną utratę tkanki tłuszczowej od niekorzystnej utraty masy mięśniowej.

Jak sprawdzić swój wiek biologiczny?

Nauka coraz częściej wychodzi poza laboratorium. Zespół z Harvardu, działając za zgodą komisji bioetycznej, uruchomił portal faceage.bwh.harvard.edu, na którym można przesłać własne zdjęcie i sprawdzić szacowany wiek biologiczny. Nie chodzi jednak wyłącznie o ciekawość użytkowników. To część projektu badawczego, który ma pomóc lepiej zrozumieć, jak "wiek twarzy" wiąże się ze stanem zdrowia nie tylko u pacjentów onkologicznych, lecz także u osób zdrowych i chorych przewlekle.

"Wygląda to magicznie". Sztuczna inteligencja pomaga w polskich szpitalach
Dowiedz się więcej:

"Wygląda to magicznie". Sztuczna inteligencja pomaga w polskich szpitalach

Polska

Zarówno FaceAge, jak i cyfrowa analiza skanów MRI pokazują, w jakim kierunku zmierza diagnostyka przyszłości. Dane, które dotąd pozostawały trudno uchwytne albo w ogóle nie były rutynowo oceniane, mogą stać się dodatkowym źródłem wiedzy o kondycji pacjenta. Zanim jednak takie narzędzia trafią do powszechnego użycia, konieczne będą dalsze badania, jasne zasady i regulacje prawne oraz świadoma zgoda pacjentów na przetwarzanie bardzo wrażliwych danych.

Źródło: PAP, TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: fizkes/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
AISztuczna inteligencjaZdrowieOnkologiaCukrzycaOtyłośćBadania naukowe
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Blok przy ul. Centralnej 73b
"Katastrofa budowlana ogromnych rozmiarów". Co dalej z samowolą przy Centralnej?
Kraków
hpv ginekolog lekarz badanie hpv shutterstock_2599162569
Rewolucja w badaniach kobiet. Cytologia schodzi na drugi plan
Piotr Wójcik
Wyrok sądu
Pijany wyprzedzał na podwójnej ciągłej i doprowadził do zderzenia. Usłyszał wyrok
Rzeszów
Łona
"Witamy pana mecenasa". Znany raper został radcą prawnym
Kultura i styl
imageTitle
Popis, później zacięty bój. Świątek ma awans
EUROSPORT
Samolot na lotnisku Schiphol w Amsterdamie z pasażerem wycieczkowca MV Hondius (7.05)
Przebadano stewardesę, która miała kontakt z zakażoną hantawirusem. Są wyniki
Świat
Ryszard Bogucki wyszedł na wolność
Był oskarżony o zabicie szefa policji, a skazany za śmierć bossa gangu. Teraz chce milionów
Kraków
Iga Świątek
Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie w Rzymie [RELACJA]
EUROSPORT
imageTitle
Załamanie nerwowe na oczach świata. Czy będzie "Ostatni Taniec"?
EUROSPORT
SAFE
Tusk: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych
BIZNES
Pożar ciężarówki na autostradzie A1 koło Kutna
Pożar na autostradzie. "Sugerujemy wybór trasy alternatywnej"
Łódź
Ratownicy pracują na miejscu katastrofy samolotu Boeing 737-800, 22 marca 2022 r.
W katastrofie zginęły 132 osoby. Raport wskazuje na "szarpaninę" w kokpicie
Ewa Żebrowska
Łódź, ulica Piotrkowska w maju
Urodzinowa trasa TVN24 trwa. Taka będzie pogoda
METEO
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
BIZNES
imageTitle
"Końcówką oszczepu walnąłem się w głowę". Wielki talent wraca
EUROSPORT
Park Narodowy Great Smoky Mountains
Martwe ptaki na terenie parku narodowego. Jest dochodzenie
METEO
Konkret24. "Mojego znajomego" nie stać, a ukraiński senior ma ten lek za darmo? Wyjaśniamy
Polaka na ten lek nie stać, a senior z Ukrainy ma za darmo? Gdzie tu jest fałsz
Gabriela Sieczkowska
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
CKE podaje pięć najczęściej zadawanych pytań po pierwszych dniach matur
Polska
imageTitle
Tytuł już w ten weekend? Lech przed wielką szansą
Najnowsze
borsuk - Mike Mareen shutterstock_2190493457
"Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego". Gdzie trafią środki z SAFE?
BIZNES
Most w ciągu ulicy Cieślewskich
Nad Kanałem Żerańskim powstanie nowy most
WARSZAWA
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Przed wypadkiem posła Litewkę nagrał monitoring
Katowice
imageTitle
Ważny komunikat w sprawie dalszej kariery Bartosza Kurka
EUROSPORT
Policja zatrzymała 17-latka
Myślały, że pomagają policji. Straciły oszczędności życia
WARSZAWA
Wybuch gazu w domu w Anielinie. Lądował śmigłowiec LPR
W wybuchu gazu zginęła 15-latka. W szpitalu zmarła jej matka
Łódź
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
PLAC
W łazience miał ukrytą kamerkę do filmowania członków rodziny
Rzeszów
22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Zaatakował znajomego. 22-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
imageTitle
Od pretensji do bójki. Kulisy "rozpadającej się" szatni Realu
EUROSPORT
Matka małych łosi zginęła w wypadku
Leżały same w środku lasu, ich matka zginęła w wypadku
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica