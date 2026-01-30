Logo strona główna
Zdrowie

Jedna stawka za żywienie w szpitalach. Dlaczego niższa niż w pilotażu?

|
Szpitalne jedzenie ma być lepsze
Jakub Gołąb (rzecznik MZ) o planach oszczędności w ochronie zdrowia
Równa jakość posiłków dla każdego pacjenta - od teraz to standard w każdym szpitalu. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje w Polsce jednolity system żywienia, który zastąpił pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalu". Za jego wdrożenie odpowiada Ministerstwo Zdrowia, a ustalone przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stawki dzienne to 21 zł oraz 23,50 zł dla kobiet w ciąży. To o około 4,5 zł mniej niż dopłata, jaką pamiętamy z pilotażu. - 93 procent szpitali nie wydawało tych środków - tłumaczy rzecznik NFZ.

Standard wprowadzono rozporządzeniem Ministra Zdrowia jako rozwiązanie systemowe, które 1 stycznia 2026 roku zastąpiło program pilotażowy "Dobry posiłek w szpitalu".

- W każdym szpitalu w Polsce obowiązuje od stycznia tego roku ten sam standard żywienia. Nie ma szpitali lepszych i gorszych - to jest najważniejsza informacja dla wszystkich. Standard został opracowany przez PZH (Państwowy Zakład Higieny), czyli przez instytucję do tego w pełni upoważnioną i mającą kompetencje oraz wiedzę, żeby go przygotować - mówił dziś w rozmowie z tvn24.pl, podczas spotkania prasowego, które odbyło się w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.

Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia
Joanna Kryńska z nagrodą Lidera Roku 2025 w Ochronie Zdrowia

Pilotaż "Dobry posiłek w szpitalu", który rozpoczął się w 2023 roku, pozwolił ocenić, jak proponowane dodatkowe rozwiązania w zakresie żywienia pacjentów funkcjonują w praktyce.  - Pilotaż miał służyć sprawdzeniu, jaka jest optymalna stawka żywienia pacjenta. W ramach pilotażu pokazaliśmy też, że szpital ma obowiązek prezentowania na swoich stronach internetowych informacji o tym, jak żywi pacjentów i to przyczyniło się do właściwego wydawania tych pieniędzy - dodał wiceminister zdrowia.

- Wprowadzony standard zwiększa dotychczasowe możliwości finansowe podmiotów i, dzięki jednolitym i trwałym rozwiązaniom, pozwala jeszcze lepiej zaopiekować się pacjentami. To narzędzie dla zarządzających szpitalami w całym kraju, które umożliwi im spełnienie nowych, podwyższonych standardów jakościowych. Ta zmiana będzie odczuwalna dla wszystkich pacjentów, niezależnie od miejsca leczenia - podkreślał Tomasz Maciejewski.

Placówki są zobowiązane do przestrzegania obowiązującego standardu w tym zakresie, a jego realizacja będzie przez nas systematycznie weryfikowana - dodał wiceminister zdrowia.

Nie będzie lepszych i gorszych szpitali

- Dzięki temu, że te standardy są identyczne pacjent ma pewność, że jeżeli trafi do szpitala, czy powiatowego, wojewódzkiego, czy ogólnopolskiego, będzie mógł liczyć na to, że posiłki będą przygotowane właściwie, ze świeżych produktów i będą dostosowane do jego problemów zdrowotnych. To właśnie wprowadza standard żywienia w szpitalach - podkreślał w rozmowie z tvn24.pl Paweł Florek, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Za tym idą oczywiście dodatkowe środki finansowe, oprócz już kosztów samych posiłków, które są wliczone w wycenę świadczeń, więc dodatkowo 21 złotych albo 23,50 zł w przypadku kobiet w ciąży trafi do szpitali, aby mogły zapewnić jakościowe posiłki dla pacjentów - dodał Florek.

Mniejsza kwota niż w pilotażu

Wycena standardu żywienia została przygotowana na podstawie analiz rzeczywistych danych kosztowych, przekazanych przez placówki medyczne, które brały udział w programie pilotażowym. - Kwota jest nieco niższa niż w pilotażu, bo mając dane ze szpitali, widzimy jednoznacznie, że 93 proc. szpitali nie wydawało tych środków - ponad 25 zł, które miały w programie pilotażowym. Robiło to tylko 7 proc. szpitali. Dlatego wyspecjalizowana agencja, która te dane zebrała, przeliczyła to świadczenie jeszcze raz i wyszło, że ten koszt, który wyliczyła, czyli aktualnie 21 zł i 23,50 zł dla kobiet w ciąży, jest to stawka wystarczająca żeby zrealizować to, co jest zapisane w standardzie żywieniowym - tłumaczył Florek.

- Rozkład rzeczywistych kosztów był jednym z kluczowych argumentów przy ustalaniu wysokości dodatkowego finansowania w ramach standardu żywienia, który - w przeciwieństwie do pilotażu - został opracowany w oparciu o faktyczne dane, a nie wyłącznie założenia szacunkowe - powiedział Daniel Rutkowski, prezes AOTMiT.

Nowy standard żywienia nie zastępuje dotychczasowego finansowania posiłków w szpitalach, lecz je uzupełnia. Podobnie jak w pilotażu, wprowadza on dodatkowe środki finansowe, przeznaczone na poprawę jakości żywienia i zobowiązuje szpitale do spełniania podwyższonych wymogów jakościowych, obejmujących m.in. odpowiednią wartość odżywczą posiłków, ich różnorodność lepiej dostosowaną do potrzeb zdrowotnych pacjentów. Prezes poinformował, że aktualnie żywienie jest finansowane na poziomie średnio 43 zł za całodobowe wyżywienie pacjenta, a dodatkowo do szpitali ma trafić 21 zł, co daje w sumie 64 zł. Zaktualizowana i uzupełniona analiza, oparta na danych NFZ za 2024 r., wskazała, że łączny koszt wdrożenia standardu żywienia w podmiotach leczniczych wyniesie ok. 895,8 mln zł rocznie. Dla porównania, koszt programu pilotażowego "Dobry posiłek w szpitalu" w 2024 r. wyniósł 888,5 mln zł (dane NFZ według stanu na 4 lipca 2025 r.).

W odróżnieniu do programu pilotażowego, nowy standard żywienia został trwale uwzględniony w wycenie świadczeń szpitalnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wynika to z faktu, że żywienie pacjentów stanowi integralną część udzielanego świadczenia zdrowotnego i jest elementem kosztów hospitalizacji, obok m.in. kosztów utrzymania infrastruktury.

- Doświadczenia z pilotażu pokazały, że przekazywanie środków odrębnym strumieniem, dedykowanym wyłącznie poprawie jakości żywienia, nie daje gwarancji realizacji usług o wymaganej jakości. Dlatego nowy standard został włączony w systemową wycenę hospitalizacji, zapewniając spójność organizacyjną i finansową świadczeń - mówił Filip Nowak, prezes NFZ.

Szpitale mają czas na wdrożenie zmian

- Został przewidziany okres przejściowy, aby dostosować się do nowych przepisów i szpitale mają czas do końca sierpnia 2026 roku, aby ten standard spełnić - podkreślał Paweł Florek.

Po zakończeniu trzeciego kwartału tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia zweryfikuje, na podstawie złożonych oświadczeń, od kiedy szpitale spełniają standard żywienia. Jeśli szpital nie spełnił wymogów wskazanych w standardzie żywienia, w określonym czasie, NFZ będzie mógł nałożyć współczynnik korygujący. - Takie rozwiązanie będzie motywować podmioty lecznicze do rzeczywistego i możliwie szybkiego wdrożenia nowych zasad - dodał Filip Nowak.

Autorka/Autor: Anna Bielecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Zdrowie Narodowy Fundusz Zdrowia Resort zdrowia Szpital
Anna Bielecka
Anna Bielecka
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
