Zdrowie Donald Tusk chce zmian w ochronie zdrowia. Ministra i szef NFZ przedstawią propozycje Oprac. Justyna Sochacka |

Beata Pieniążek-Osińska o tym, co może znaleźć się w planie naprawy ochrony zdrowia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Gzell

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Na godzinę 13. w Ministerstwie Zdrowia została zaplanowana konferencja prasowa z udziałem ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy, prezesa NFZ Filipa Nowaka i Rzecznika Prawa Pacjenta Bartłomieja Chmielowca w sprawie planowanych zmian w ochronie zdrowia.

Tusk: moim zadaniem nie jest szukanie kozłów ofiarnych

W zeszły piątek premier Donald Tusk, odnosząc się do sprawy nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, zapowiedział, że jeśli do wtorku nie otrzyma "precyzyjnych rekomendacji" dotyczących ochrony zdrowia, w środę podejmie decyzje, także personalne. Mówił też, że oczekuje od Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia rozwiązań, które pozwolą "uporać się z najbardziej oburzającymi praktykami". Wymienił trzy problemy: tak zwane saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek do świadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych medyków.

We wtorek przed posiedzeniem rządu Tusk mówił, że "jego zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozłów ofiarnych". - Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać. Także niektórzy przed wymiarem sprawiedliwości - dodał.

Zaznaczył, że przed ministrą zdrowia i prezesem NFZ stoi "pilny obowiązek przygotowania konkretnych rozwiązań". - Także systemowych, dotyczących nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji pracy szpitali. Nad tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin - mówił we wtorek Tusk. Zapowiadał kontynuację rozmów tego dnia z ministrą zdrowia i kierownictwem NFZ i wyraził nadzieję, że w środę "pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń". Podkreślał, że "będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia".

Przyspieszone prace nad propozycjami zmian w ochronie zdrowia

Reporterka TVN24 relacjonowała we wtorek, że ministra zdrowia i szef NFZ wypracowali kompleksową próbę naprawy i rozwiązania dla ochrony zdrowia. - Oczywiście działo się to wszystko w porozumieniu, żeby propozycje dla premiera były spójne - dodała. Zaznaczyła, że prace nad tymi propozycjami trwały już wcześniej, jednak zostały przyspieszone, by mogły trafić na biurko premiera we wtorek.

Jak mówiła reporterka, w środę "premier ma przedstawić swoją decyzję dotyczącą tego, czy będą zmiany na tych dwóch stanowiskach".

"Dało się wyczuć", że Tusk "daje jeszcze szansę temu składowi"

Sprawę komentowali się środę rano na antenie TVN24 Beata Pieniążek-Osińska z portalu rynekzdrowia.pl i dziennikarz działu Zdrowie portalu tvn24.pl Piotr Wójcik.

Pieniążek-Osińska zaznaczyła, że "nie mamy konkretnych przecieków" w sprawie tego, co znalazło się w planie naprawy ochrony zdrowia. - Ale te zapowiedzi ministerstwa pojawiały się już wcześniej. Były zapowiedzi, że jakieś kominy płacowe trzeba jednak ograniczyć, ale było to tak na razie na miękko podawane - że być może będzie to limit zarobków, być może będzie to limit procentu od procedury - powiedziała. Zastanawiała się, jakie działania będą priorytetowe, bo, jak podkreśliła, "nie da się wszystkiego zrobić naraz i od razu".

Wójcik nawiązał do wtorkowej wypowiedzi szefa rządu i ocenił, że "między wierszami dało się wyczuć, że daje jeszcze szansę temu składowi na to, żeby się wykazał". - Zwłaszcza w kontekście pani minister, ale też wydaje mi się, że prezesa NFZ-u (...) Dziś raczej wydaje mi się, że zostanie, przynajmniej na jakiś czas - dodał.

- Trudno wyrokować, co będzie położone na stole. Natomiast te sygnały rzeczywiście się pojawiały. Widzimy też zmianę w tym, co mówi premier. W ubiegłym tygodniu oczekiwał likwidacji saloników VIP, omijania kolejek do świadczeń, czyli przyspieszenia wdrażania centralnej e-rejestracji oraz ścięcia wysokich zarobków. Wczoraj mówił już o systemie płac, wycenach świadczeń, organizacji pracy szpitali - zauważył. Jest trochę bliżej diagnozy - ocenił Wójcik.