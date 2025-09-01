Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

WF i "śniadaniówka" to podstawy. Lekarze przypominają, jak zadbać o zdrowy powrót do szkoły

Lekcja WF-u
Problem otyłości wśród polskich dzieci
Źródło: TVN24
- Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, o ile to nie jest uzasadnione medycznie na przykład z powodu urazu, to nie jest dobry pomysł - przypomina dr Krzysztof Kołtowski z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) we Wrocławiu. Dziś już nawet taka choroba jak cukrzyca typu 1 nie zwalnia z lekcji WF. Lekarze przypominają rodzicom, że powinni też zadbać o zdrową "śniadaniówkę" oraz zwracać baczną uwagę na emocje pociechy.
Kluczowe fakty:
  • Wrzesień to ważny czas, w którym należy zadbać o zdrowie dzieci - przypominają lekarze.
  • Jak co roku medycy zwracają szczególną uwagę na przeładowane tornistry i wiele godzin spędzanych w pozycji siedzącej. Przeciwwagą są lekcje wychowania fizycznego.
  • Dlaczego dzieci powinny w nich uczestniczyć, nawet jeśli zmagają się z chorobami takimi jak cukrzyca typu 1?
  • Jakie znaczenie ma zdrowe żywienie?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Ciężki plecak i siedzenie po 45 minut na lekcji to naprawdę duże obciążenie dla kręgosłupa, zwraca uwagę dr Krzysztof Kołtowski.

Jaki plecak?

- To jest diametralna zmiana w porównaniu do okresu wakacyjnego, gdzie jest zdecydowanie więcej ruchu na świeżym powietrzu. Dlatego warto wybrać odpowiedni, ergonomiczny plecak i sprawdzić, czy nie jest zbyt ciężki. Często uczniowie noszą na plecach rzeczy zupełnie zbędne, a do tego plecaki o zakładają je na jedno ramię - mówi ortopeda i traumatolog z oddziału chirurgii dziecięcej.

Specjalista podkreśla, że trzeba zwrócić uwagę na to, żeby stelaż był wzmocniony, koniecznie trzeba go nosić równomiernie, rozkładając ciężar symetrycznie na dwóch ramionach, a szelki muszą być odpowiednio dopasowane do sylwetki. Plecak nie powinien ważyć więcej niż pięć kilogramów.

Uwaga na tornistry i buty. Mogą wpływać na wady postawy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Uwaga na tornistry i buty. Mogą wpływać na wady postawy

Trzy godziny wuefu i zdrowe drugie śniadanie

Z badań biomechanicznych wynika, że kręgosłup w odcinku lędźwiowym jest najbardziej obciążony właśnie w pozycji siedzącej, dlatego tak ważne są krótkie przerwy w czasie zajęć, choćby na szybkie wyprostowanie się, odgięcie do tyłu i rozciągnięcie. Warto też pamiętać, aby przerwy między lekcjami wykorzystywać na chodzenie, a nie siedzenie pod ścianą.

- Zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, o ile to nie jest uzasadnione medycznie na przykład z powodu urazu, to nie jest dobry pomysł. Trzy godziny zajęć fizycznych w szkole to idealny czas dla zdrowia - dodaje ortopeda.

- Jeśli dajemy dziecku do szkoły kanapki, to pieczywo powinno być pełnoziarniste, a w śniadaniówce powinny znaleźć się też pokrojone warzywa czy owoce - wylicza diabetolog Olgierd Dróżdż z kliniki chorób wewnętrznych.

Ważne też jest, by dziecko miało ze sobą coś do picia, bo w szkole spędzi co najmniej kilka godzin.

WF do zmiany. A w czym Czarnek miał rację?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

WF do zmiany. A w czym Czarnek miał rację?

Justyna Suchecka

Diabetycy mogą bezpiecznie ćwiczyć - ułatwiają im to sensory

Specjalista zaznacza, że rozwój technologii ułatwił dzieciom z cukrzycą typu pierwszego udział w zajęciach lekcyjnych czy w aktywności fizycznej. Dziś uczniowie z cukrzycą nie muszą kłuć się kilka razy dziennie, żeby kontrolować poziom cukru. Sensory monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym przesyłają na telefon poziom cukru we krwi. Urządzenie wskazuje też tendencje i alarmuje, jeśli poziom jest zbyt niski.

- To rozwiązanie daje poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy mają czas, aby odpowiednio zareagować w alarmowej sytuacji. W przypadku kiedy dziecko jest przytomne, zalecane jest przyjęcie 15 gramów węglowodanów, to może być nawet słodki sok, batonik czy cukierek. Po 15 minutach trzeba sprawdzić poziom cukru i jeśli się unormował, to jest po problemie - wyjaśnia.

Cukrzyca nie jest powodem do zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, także osoby z osobistymi pompami insulinowymi mogą normalnie uczestniczyć w zajęciach. Wysiłek fizyczny dobrze wpływa na poziom cukru, trzeba jedynie dostosować dawki insuliny, tak aby nie doprowadzić do hipoglikemii.

Stworzone dla chorych, spodobały się zdrowym. Co na to lekarze?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stworzone dla chorych, spodobały się zdrowym. Co na to lekarze?

Zuzanna Kuffel

Trzeba się wsłuchać w emocje dziecka

Katarzyna Nowak, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży z Kliniki Psychiatrii USK, podkreśla, że podczas pierwszych dni, tygodni w szkole należy znaleźć czas dla dziecka, pytać i aktywnie słuchać, nie oceniać i nie komentować i co bardzo ważne, zadeklarować wsparcie.

Złość, rozdrażnienie i smutek. To mogą być objawy lęku przed szkołą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Złość, rozdrażnienie i smutek. To mogą być objawy lęku przed szkołą

Anna Bielecka

- Nie należy bagatelizować dziecięcych obaw, nawet jeśli nam wydają się błahe, niepotrzebne czy nierealne. Rolą opiekunów jest zaproszenie do rozmowy, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów oraz zachęcenie dziecka do otwarcia się na nowe doświadczenia. Warto także przećwiczyć potencjalne, trudne sytuacje. To może być odegranie scenki z udziałem dziecka, tak aby wiedziało, jak odpowiedzieć na ewentualną krytykę czy przejaw dezaprobaty - podkreśla ekspertka.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: PAP

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieSzkoła
Czytaj także:
Alkohol przelał do bidonu rowerowego
Pijany 70-latek kierował autem. Alkohol ukrył w bidonie
Wrocław
imageTitle
Leon spokojny o formę Polaków. "Nogi są ciężkie, ale to dobrze"
Najnowsze
Pożar mieszkania z powodu wybuchu gazu
Wybuch gazu i pożar mieszkania
Łódź
Ratownicy wodni płyną łodzią wiosłową z Helu do Sopotu
Popłynęli z Helu do Sopotu. Tak wspierają strażaków, którzy stracili remizę w pożarze
Trójmiasto
Wąż ma około półtora metra
Wąż na balkonie. Mieszkanka Lublina wezwała służby
Lublin
Królowa Kamila w Australii (21.10.2024)
Jako nastolatka została zaatakowana w pociągu. Przyszła królowa broniła się butem
Kultura i styl
Mężczyzna tonął, świadkowie ruszyli na pomoc
Chcieli się schłodzić, byli pijani. Jeden zaczął tonąć
Opole
Szpital w Oleśnicy
Uwięzili ginekolożkę, zarzuty po wydarzeniach w szpitalu w Oleśnicy
Wrocław
Im większy tętniak, tym większe ryzyko, że pęknie. Taka sytuacja zagraża życiu pacjenta
Tętniaki aorty. Im większe, tym groźniejsze, ale często bezobjawowe
Zuzanna Kuffel
Czołg został przewieziony do Czchowa
Wiceminister miał przekazać czołg znajomemu. Jest zapowiedź wniosku do prokuratury i odpowiedź
Kraków
granatnik
Generał Szymczyk został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby. Były komendant odpowiada
WARSZAWA
imageTitle
Grał w jednej z najlepszych młodzieżowych reprezentacji świata. Trafił do ekstraklasy
EUROSPORT
Szczątki poza terenem cmentarza, Pińczata koło Włocławka
Kości w pobliżu cmentarza. Sprawę bada prokuratura
Kujawsko-Pomorskie
trening, fitness, aplikacja
Rewolucja dla kierowców. Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Jest decyzja w sprawie szczepień przeciw Covid-19. Czy zaszczepimy się bezpłatnie?
Zdrowie
shutterstock_2495156271
Tysiące upadłości konsumenckich. Wierzyciele czekają na ponad 260 milionów
BIZNES
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Rozciął sobie palec, autem stanął na podjeździe dla karetek. Był pijany
Trójmiasto
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może odwrotnie?
"Bestia" Nawrockiego i maybach Dudy. A może jednak odwrotnie?
Zuzanna Karczewska, Jan Kunert
Upalnie, gorąco
Upały, burze i ulewy na horyzoncie. Są ostrzeżenia
METEO
Aktywiści spryskali historyczną bramę Stoczni Gdańskiej
Stoczniowa brama w pomarańczowym proszku. Dwie osoby z zarzutami
Trójmiasto
imageTitle
Szok w Bundeslidze. Bayer zwolnił trenera po dwóch meczach
Najnowsze
USA. Zderzenie dwóch samolotów w Kolorado
Dwa samoloty zderzyły się, podchodząc do lądowania
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Trwa akcja ratownicza
"Byłem na wpół pogrzebany i nie mogłem się wydostać"
METEO
Dwulatka boso spacerowała przy przystanku
Dwulatka sama spacerowała po ulicy. Była boso, miała tylko body i pieluszkę
Katowice
imageTitle
Skandal po finale. Suarez opluł członka sztabu rywali
Najnowsze
Ciężarówka na czołówkę
Wyprzedzał sznur aut, jechał wprost na autobus. Nagranie
Katowice
Teatr Wielki w Warszawie
Oblały artystę i scenę czerwoną farbą. Incydent podczas festiwalu
WARSZAWA
Żegocina
"Pracują tutaj 40 lat, takiej suszy nie widzieli"
METEO
Nowe studio TVN24 i Faktów TVN
TVN24 najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce
Polska
imageTitle
Trzeci najdroższy transfer w historii. Liverpool rozbije bank
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica