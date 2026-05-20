Zdrowie

"To była kropeczka jak łepek od szpilki". Groźny nowotwór może zaczynać się niepozornie

Jak uchronić się przed czerniakiem? Należy co rok badać znamiona i stosować kremy z filtrem nawet zimą
Najczęściej objawia się niewielką zmianą na skórze, choć może występować również w obrębie ust czy gałki ocznej. Czerniak to wyjątkowo groźny nowotwór złośliwy - rośnie szybko i może dawać liczne przerzuty. W Polsce umieralność na tę chorobę jest o 20 procent wyższa niż statystycznie w Europie, choć częstość zachorowań jest u nas o połowę niższa. 
  • Pogoda tego maja bywa kapryśna, więc tym chętniej korzystamy z słońca. A to wiąże się także z zagrożeniem.
  • Promieniowanie ultrafioletowe (UV) odpowiada za 60-70 procent przypadków czerniaka. Czym różni się on od raka?
  • Ten złośliwy nowotwór może być w pełni uleczalny pod jednym warunkiem. Jakim?
  • Profilaktyka w tym przypadku obejmuje między innymi ochronę przed promieniowaniem UV. Jakie są jej złote zasady?

Wywodzi się z melanocytów - komórek wytwarzających barwnik zwany melaniną, który nadaje kolor skórze oraz chroni przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego (UV). I to właśnie różni go od raka, który jest terminem zarezerwowanym dla nowotworów złośliwych wywodzących się z tkanki nabłonkowej. Czerniak - złośliwy nowotwór skóry - najczęściej występuje na tych częściach ciała, które najchętniej wystawiamy na słońce, czyli nogach, ramionach, twarzy i plecach. Ale może się również pojawić w miejscach mało narażonych na działanie promieni słonecznych, jak podeszwy stóp, dłonie i powierzchnie pod paznokciami, także na pośladkach czy wargach sromowych.

Guzy te mogą powstać z istniejących znamion. Kiedy zaczynają rosnąć, zmieniają kształt lub kolor, krwawią lub swędzą trzeba szybko zgłosić się do lekarza. Objawy te mogą być oznaką, że znamię przekształca się w czerniaka.

Czerniak może też powstać jako nowa zmiana, które zwykle różni się wyglądem od pozostałych. "Warto być czujnym na tak zwany 'objaw brzydkiego kaczątka', czyli zmianę, która wygląda inaczej niż inne ogniska na skórze", podpowiada onkolożka kliniczna, dr hab. n. med Hanna Koseła-Paterczyk, na portalu dla pacjentów onkologicznych - Centrum Kryzysowe. I zaleca, by przynajmniej raz na rok odwiedzać kontrolnie dermatologa lub chirurga-onkologa, który zbada skórę dermatoskopem.

"Kropeczka" zaczęła się powiększać

U Ewy, bohaterki kampanii edukacyjnej Ruchu Onkologicznego PARS, zaczęło się od niewielkiej zmiany na udzie, wielkości łepka od szpilki, którą zauważyła tuż przed urlopem w 2019 roku. - Pomyślałam sobie: przecież nic takiego się nie dzieje, trzeba to sprawdzić, ale przecież parę tygodni nie zrobi różnicy. Wyjechałam na urlop w bardzo ciepłe miejsce, nasłonecznione. Żeby nie myśleć o tym, co dzieje się na moim udzie, nakleiłam plaster - opowiada.

Jak relacjonuje, wkrótce zauważyła, że "kropeczka" zaczęła się powiększać. Po powrocie z wakacji od razu umówiła się na wizytę u dermatolożki. "Już po jej minie widziałam, że chyba nie będzie dobrze" - wspomina. I dodaje, że już następnego dnia była u chirurga onkologa, który usunął zmianę i wysłał ją do badania.

- Wtedy w mojej głowie pojawiły się takie myśli: jest zadanie do wykonania, trzeba spodziewać się najgorszego - mówi. Kiedy po trzech tygodniach we wrześniowy poniedziałek przyszły wyniki badania histopatologicznego, przypuszczenia się potwierdziły - to był czerniak.

Ewa przeszła operację i poszerzoną diagnostykę, m.in. USG węzłów chłonnych. Czterdziestominutowe badanie w kompletnej ciszy, które miało wykazać, czy doszło do rozsiania choroby, wspomina jako jeden z najtrudniejszych momentów w swoim życiu. - Kiedy okazało się, że nie mam przerzutów, to tak jakbym dostała drugą szansę - mówi Ewa.

Jej przypadek potwierdza, że ten guz wcześnie wykryty jest w olbrzymiej większości przypadków uleczalny.

"Usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, a działanie lekarzy ogranicza się właściwie do wycięcia znamienia, pozwala na wyleczenie prawie 100 proc. chorych. Dlatego tak ważne jest jego szybkie i prawidłowe rozpoznanie" - informują eksperci na stronie sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej - Akademia Czerniaka.

Nie zmienia to jednak faktu, że to bardzo inwazyjna choroba. Ze względu na to, że częściej niż inne nowotwory skóry daje zmiany o charakterze przerzutów odległych, jest najbardziej groźny z tej grupy. "Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnich latach metody leczenia systemowego zaawansowanego czerniaka bardzo się rozwinęły – to bardzo dobrze wpływa na rokowanie" - czytamy na portalu Centrum Kryzysowe.

Czerniak jest groźny także dla dzieci

Co roku w Polsce diagnozuje się około czterech tysięcy nowych przypadków tej choroby. "W Polsce czerniaki są nowotworami o największej dynamice wzrostu zachorowań" - podaje Akademia Czerniaka. Eksperci zwracają uwagę, że w Polsce umieralność na tę chorobę wciąż jest o 20 proc. wyższa niż przeciętnie w Europie, przy o połowę mniejszej częstości zachorowań.

"To jedna z najbardziej agresywnych i niebezpiecznych postaci nowotworów złośliwych" - czytamy na rządowym portalu onkologicznym.  Choć szczyt zachorowań przypada na okres po 65.roku życia, zapadalność na czerniaka co roku wzrasta wśród dzieci i osób poniżej 20. roku życia. U najmłodszych nadal występuje bardzo rzadko, ale jest jednocześnie najczęstszym nowotworem skóry w tej grupie wiekowej.

"Czerniak skóry u dzieci może powstawać na podłożu obecnych na skórze zmian barwnikowych, jednak nie jest to reguła. Czerniak u dziecka może powstać także na podłożu skóry zdrowej" - informuje Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, zwracając uwagę, że transmisja choroby może nastąpić także od matki, przez łożysko. Eksperci zalecają szczególną obserwację olbrzymich znamion wrodzonych dzieci i przypominają, że w grupie nastolatków czerniak najczęściej pojawia się u dziewcząt, szczególnie na tułowiu i kończynach dolnych.

Przed tym nowotworem można się uchronić

- Ostre poparzenia słoneczne w dzieciństwie, to też jest taki czynnik, który sprzyja rozwojowi czerniaka w przyszłości - zauważyła dr hab. Alina Jankowska-Konsur, kierująca Centrum Dermatologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, goszcząc we "Wstajesz i weekend" w TVN24. Dlatego m.in. ochrona przed słońcem jest podstawą profilaktyki tego nowotworu.

- Tutaj możemy mówić o fotoprotekcji, o kremach z filtrem, ale nie tylko. Przede wszystkim o tym, żeby nie wychodzić na słońce bez ochrony między godziną 11 a 15, 16 - mówiła specjalistka.

Ale czujność trzeba zachować także w pochmurne dni. "Nawet gdy nie widzisz słońca, jesteś narażony na jego promieniowanie. Promienie UVA i UVB są niewidzialne. Powodują uszkodzenie komórek i starzenie skóry" - czytamy na stronie Akademii Czerniaka.

Jak tłumaczą specjaliści, promieniowanie UVB oddziałuje na komórki naskórka (zewnętrznej warstwy skóry) i może powodować uszkodzenie DNA we wnętrzu komórki. Promienie UVA mogą dotrzeć do najgłębszych warstw skóry właściwej, powodując stres oksydacyjny. Dochodzi wtedy do tworzenia wolnych rodników, czyli toksycznych cząsteczek, które nasilają uszkodzenia w obrębie DNA.

Przed promieniowaniem UV chronią kremy z filtrem. Im wyższy, tym lepiej, choć różnice nie są tak duże, jak się powszechnie uważa: SPF15 chroni skórę przed promieniowaniem UVB w 93,3 procentach, SPF30 w 96,7, a SPF50 w 98,3. - Od tej "piętnastki" do "pięćdziesiątki" mamy więc wzrost zaledwie o 5 punktów procentowych - zauważyła profesor Grażyna Kamińska-Winciorek z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach w rozmowie z tvn24.pl w czerwcu ubiegłego roku. Jak tłumaczyła, oznaczenie SPF 30 nie oznacza, że możemy trzydziestokrotnie dłużej wystawiać się na słońce.

Złote zasady ochrony przed czerniakiem
  • Raz w miesiącu dokładnie oglądaj swoją skórę – sprawdź, czy twoje znamiona nie zmieniają się lub czy nie pojawiły się nowe.
  • Jeśli zauważysz, że coś podejrzanego dzieje się z twoim znamieniem, niezwłocznie udaj się do dermatologa lub chirurga-onkologa.
  • Unikaj słońca w godzinach 11.00-16.00.
  • Nie opalaj się w solarium!
  • Przynajmniej raz na rok odwiedzaj kontrolnie dermatologa lub chirurga-onkologa.
  • Jeśli chcesz się opalać, rób to z głową – pamiętaj o stosowaniu filtrów UV, noszeniu czapki i okularów przeciwsłonecznych.

Eksperci zalecają, by o stosowaniu fotoochrony nie zapominać także w trakcie codziennych, choćby krótkotrwałych czynności. - Polacy nie zawsze są świadomi na przykład tego, że przebywanie na balkonie czy praca w ogrodzie to też jest opalanie. W takich obszarach musimy jeszcze tę świadomość poprawić - zaznaczyła profesor Kamińska-Winciorek. Krem z filtrem należy nakładać nie tylko na twarz, dekolt i nogi, ale także na dłonie, o czym często się zapomina. Ważne są też czapki i okulary przeciwsłoneczne bo ten guz może wystąpić także w obrębie gałki ocznej (w 10-20 proc. wszystkich przypadków czerniaka).

Świadomość rośnie

"Czerniak jest jednym z tych nowotworów złośliwych, gdzie styl życia ma bardzo duży wpływ na ryzyko zachorowania" - przypomina Centrum Kryzysowe. To oznacza, że wdrażając zalecenia ekspertów, choroby można uniknąć. Ta świadomość wśród Polaków rośnie, bo lekarze widzą pewne pozytywne sygnały - jak ten, że choroba częściej niż kiedyś wykrywana jest na wcześniejszych etapach.

- Jeszcze 10-20 lat temu były to głównie czerniaki o większej grubości nacieku i wiążące się z gorszym rokowaniem. Teraz mamy wyższy odsetek czerniaków cienkich, jak również in situ, czyli takich, które nie przekraczają błony podstawnej naskórka. Takich pacjentów uznaje się za w pełni wyleczonych, jeżeli są poddani wycięciu chirurgicznemu - zauważyła profesor Grażyna Kamińska-Winciorek.

