Zdrowie

Groźna choroba w Wielkiej Brytanii. Może zabić nawet młodą, zdrową osobę

Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
Prof. Goździk: ponad połowa pacjentów z sepsą na oddziałach intensywnej terapii umiera
W hrabstwie Kent potwierdzono ognisko inwazyjnej choroby meningokokowej. Połączono je z klubem nocnym w Canterbury. Z powodu zakażenia zmarli już 18-letnia licealistka i 21-letni student. Jak wyjaśnia specjalista chorób zakaźnych, meningokoki wchodzą do jałowych części ciała i powodują inwazyjną chorobę meningokokową. W lepszym scenariuszu przybiera ona formę zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w gorszym - sepsy o gwałtownym przebiegu.
Kluczowe fakty:
  • W hrabstwie Kent potwierdzono ognisko inwazyjnej choroby meningokokowej. Dziewięć przypadków potwierdzono już laboratoryjnie, pozostałych 11 jest w weryfikacji. Dwie osoby nie żyją.
  • Inwazyjna choroba meningokokowa rozwija się bardzo szybko, w ciągu kilku dni. Ważne jest, żeby nie zbagatelizować wczesnych oznak choroby. Na jakie objawy być wyczulonym? Wyjaśnia prof. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych.
  • Żeby zabezpieczyć się przed inwazyjną chorobą meningokokową, trzeba przyjąć dwie szczepionki - przeciwko meningokokom serogrupy A, C, W, Y oraz meningokokom serogrupy B. Dlaczego studenci szczególnie powinni się tym zainteresować?
W Wielkiej Brytanii w hrabstwie Kent potwierdzono ognisko inwazyjnej choroby meningokokowej. - To wydarzenie bez precedensu - powiedział we wtorek brytyjski minister zdrowia Wes Streeting. Według najnowszych informacji podawanych przez brytyjski rząd, dziewięć przypadków potwierdzono już laboratoryjnie, pozostałych 11 jest w weryfikacji. Dwie osoby - 18-letnia licealistka i 21-letni student - nie żyją.

Streeting poinformował również, że większość zachorowań łączona jest z nocnym lokalem "Club Chemistry" w Canterbury, w związku z czym wszystkim osobom, które przebywały w tym miejscu w dniach 5, 6 i 7 marca, zostaną podane profilaktycznie antybiotyki. Do tej pory przyjęło je już ponad 700 osób. Według właścicieli lokalu, w ciągu tych trzech dni klub odwiedziło około dwóch tysięcy osób. W najbliższych dniach rozpoczną się szczepienia studentów mieszkających w akademikach Uniwersytetu Kent w Canterbury przeciwko meningokokom.

W ostatnich dniach potwierdzono też inwazyjną chorobę meningokokową u 9-miesięcznej dziewczynki w hrabstwie Kent. Brytyjski inspektorat sanitarny informuje jednak, że według obecnej wiedzy ten przypadek nie ma związku z ogniskiem, które miało swój początek w klubie w Canterbury.

Katarzyna zasnęła w ramionach partnera, obudziła się w następnym roku. Roman był na tamtym świecie obiema nogami, obie stracił

Polska

Meningokoki grupy B w hrabstwie Kent

- Ognisko w hrabstwie Kent stanowi klasyczny przykład epidemii meningokokowej wywołanej przez serogrupę B w środowisku akademickim, charakteryzującej się szybkim rozprzestrzenianiem się wśród młodych dorosłych w warunkach sprzyjających transmisji drogą kropelkową - komentuje w rozmowie z tvn24.pl prof. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, specjalista chorób zakaźnych, pediatrii i medycyny sportowej, członek Rady Naukowej LUX MED.

Badania wykazują, że palenie - zarówno tytoniu, jak i papierosów elektrycznych, całowanie, kontakty seksualne oraz przebywanie w barach i klubach istotnie zwiększają ryzyko kolonizacji nosogardła przez meningokoki, co jest pierwszym etapem zakażenia. Zatłoczenie w akademikach dodatkowo potęguje transmisję, przez co studenci są 3,5 raza bardziej narażeni na chorobę meningokokową grupy B w porównaniu z rówieśnikami spoza uczelni.

Prof. Kuchar zwraca uwagę na to, że obecni studenci w Wielkiej Brytanii nie są zaszczepieni przeciwko meningokokom serogrupy B, ponieważ chroniącą przed nimi szczepionkę MenB wprowadzono do brytyjskiego kalendarza szczepień dopiero w 2015 roku i podawano ją niemowlętom.

Zaczyna się na spacerze, a kończy na intensywnej terapii. Można się jednak zabezpieczyć

- Szczepionka MenACWY, podawana nastolatkom, zapewnia ochronę przed serogrupami A, C, W i Y, jednak nie chroni przed grupą B, czyli tą, która obecnie dominuje w krajach rozwiniętych jako przyczyna inwazyjnej choroby meningokokowej - mówi prof. Kuchar i dodaje, że sytuacja obecnie obserwowana w hrabstwie Kent jest analogiczna do ognisk, które wystąpiły w Stanach Zjednoczonych w latach 2013-2018, gdzie na 10 uniwersytetach odnotowano łącznie 39 przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej z dwoma zgonami.

Prof. Kuchar podkreśla, że podawanie antybiotyków osobom, które odwiedziły "Club Chemistry" w Canterbury, jest zgodne z wytycznymi postępowania w ogniskach inwazyjnej choroby meningokokowej. - Rekomendowane antybiotyki to cyprofloksacyna, ryfampicyna albo ceftriakson, z azytromycyną jako alternatywą w obszarach z opornością na cyprofloksacynę. Profilaktyka powinna być wdrożona w ciągu 24 godzin od identyfikacji przypadku, choć korzyści utrzymują się nawet przy opóźnieniu do dwóch tygodni. Skuteczność w likwidacji nosicielstwa wynosi 90-95 procent - wyjaśnia ekspert.

Kluczowym elementem długoterminowej kontroli jest natomiast planowana kampania szczepień studentów Uniwersytetu w Kent.

Inwazyjna choroba meningokokowa

Odpowiednia profilaktyka, także poekspozycyjna, jest bardzo ważna, ponieważ choroba wywoływana przez meningokoki zagraża życiu.

Meningokoki powodują ciężkie infekcje inwazyjne. Wchodzą do jałowych części ciała i powodują inwazyjną chorobę meningokokową, która - w lepszym scenariuszu - przybiera formę zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, a w gorszym - sepsy o gwałtownym przebiegu.
prof. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych

Inwazyjna choroba meningokokowa rozwija się bardzo szybko, w ciągu kilku dni. Na początku pacjent zwykle ma objawy grypopodobne. Bolą go mięśnie, szczególnie kończyn. Pojawiają się też dreszcze i gorączka. Na skórze może wystąpić charakterystyczna wybroczynowa wysypka, ale nie pojawia się ona u wszystkich pacjentów. Przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych charakterystyczne objawy to sztywność karku, światłowstręt, nudności i wymioty. Ważne jest, żeby nie zbagatelizować wczesnych oznak choroby.

- Sepsa i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez meningokoki to choroby, które bezwzględnie wymagają hospitalizacji i cechują się nawet kilkunastoprocentową śmiertelnością. Umrzeć z ich powodu może nawet młody, wcześniej zdrowy, człowiek, tak jak w Kent - podkreśla prof. Kuchar. Jak dodaje, sepsa może prowadzić do różnych powikłań, między innymi zakrzepów i zatorów, co czasem kończy się amputacją kończyny lub koniecznością przeszczepu skóry. Część pacjentów wychodzi z niej także z pogorszeniem zdolności poznawczych i trudnościami w koncentracji. Lekarze i ich bliscy obserwują u nich też zaburzenia emocjonalne.

Żeby zabezpieczyć się przed inwazyjną chorobą meningokokową, trzeba przyjąć dwie szczepionki - przeciwko meningokokom serogrupy A, C, W, Y oraz meningokokom serogrupy B. W Polsce nie jest jeszcze dostępna szczepionka pięciowalentna.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel/pwojc

Źródło: tvn24.pl, UK Health Security Agency

Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2258761225
Zdrowy mózg to lepsze życie. Jak dbać o ten narząd każdego dnia?
Zdrowie
Japonia. Kryzys paliwowy
Tak drogo nie było od 35 lat. Bezprecedensowa interwencja
BIZNES
Przymrozki
Przymrozki i gęsta mgła. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Potężne osłabienia Szwecji przed barażami o mundial
EUROSPORT
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa. Jest wyrok
WARSZAWA
28 min
Czarnek i ks. Cisło
PremieraMiliony na "pomoc", wsparcie prawicy i oszukana seniorka. Kulisy sprawy księdza
Superwizjer
Auschwitz - 81. rocznica wyzwolenia
"Polskie obozy zagłady" we włoskim dzienniku. Interwencja ambasady
Świat
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
METEO
Urząd Miasta Poznania
Mieli rozmawiać o zarobkach w mieście, ale utajnili obrady
Poznań
50 min
pc
Wrócił z Dubaju. "Musieliśmy się rzucić na bilety jak rekiny do ataku"
Debata TVN24+
Europosłowie Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński na uczelni w Białymstoku podczas spotkania "Zmień nasze zdanie"
Politycy na uczelniach. O co chodzi?
Laura Maksimowicz
Auto ruszyło bez kierowcy, ale z psem
Auto ruszyło bez kierowcy, za to z psem. Nagranie
Katowice
pap_20100719_0QX
Atak na największe złoże na świecie. "Poważna eskalacja"
BIZNES
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
WARSZAWA
shutterstock_2629465413
Cięcia w NFZ. "To będzie katastrofa"
Piotr Wójcik
Biżuteria licytowana przez Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Skarbówka sprzedaje diamenty z gruzowiska
Katowice
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria fałszywych alarmów bombowych w stolicy. Policja: nie było żadnego zagrożenia
WARSZAWA
Na ukraińskim portalu internetowym pojawiła się oferta sprzedaży rzekomego Orderu Wojennego Virtuti Militari
Order Virtuti Militari na portalu aukcyjnym. IPN o "próbie oszustwa"
Polska
pap_20210703_04O (1)
"Proces jest już poza kontrolą". Były minister w rządzie PiS o "drodze do polexitu"
Polska
Viktor Orban, Węgry
Orban zapowiada blokadę. "Sytuacja jest prosta"
BIZNES
Świadek zdarzenia pobiegł pomóc pasażerom
Pomagał pasażerom, gdy kierowca rozbitego pojazdu odjechał jego autem
Lublin
imageTitle
Problemy Jastrzębskiego Węgla. Utytułowany klub straci głównego sponsora
EUROSPORT
17 noworodków było w stanie ciężkim, a dziewięcioro z nich zmarło
Oto najrzadziej nadawane imiona w Polsce
Polska
shutterstock_2554700871
Szkocki parlament mówi "nie" eutanazji
Anna Bielecka
pap_20140124_0VD (1)
Pacjenci ocenili szpitale onkologiczne. Które placówki wypadły najlepiej?
Zdrowie
Włochy
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
METEO
Pożar na Białołęce
Pożar w Warszawie. Strażacy ewakuowali uwięzionego operatora dźwigu
WARSZAWA
imageTitle
Woffinden zrezygnował z Grand Prix. Wiadomo, kto go zastąpi
EUROSPORT
Lotnisko w Dubaju
To ma być największe lotnisko świata. "Krótkotrwały wstrząs"
Alicja Skiba
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Zagadka dla branży
BIZNES
Zwiń opisWięcej
