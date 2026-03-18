Prof. Goździk: ponad połowa pacjentów z sepsą na oddziałach intensywnej terapii umiera

W hrabstwie Kent potwierdzono ognisko inwazyjnej choroby meningokokowej. Dziewięć przypadków potwierdzono już laboratoryjnie, pozostałych 11 jest w weryfikacji. Dwie osoby nie żyją.

Inwazyjna choroba meningokokowa rozwija się bardzo szybko, w ciągu kilku dni. Ważne jest, żeby nie zbagatelizować wczesnych oznak choroby. Na jakie objawy być wyczulonym? Wyjaśnia prof. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych.

Żeby zabezpieczyć się przed inwazyjną chorobą meningokokową, trzeba przyjąć dwie szczepionki - przeciwko meningokokom serogrupy A, C, W, Y oraz meningokokom serogrupy B. Dlaczego studenci szczególnie powinni się tym zainteresować?

W Wielkiej Brytanii w hrabstwie Kent potwierdzono ognisko inwazyjnej choroby meningokokowej. - To wydarzenie bez precedensu - powiedział we wtorek brytyjski minister zdrowia Wes Streeting. Według najnowszych informacji podawanych przez brytyjski rząd, dziewięć przypadków potwierdzono już laboratoryjnie, pozostałych 11 jest w weryfikacji. Dwie osoby - 18-letnia licealistka i 21-letni student - nie żyją.

Streeting poinformował również, że większość zachorowań łączona jest z nocnym lokalem "Club Chemistry" w Canterbury, w związku z czym wszystkim osobom, które przebywały w tym miejscu w dniach 5, 6 i 7 marca, zostaną podane profilaktycznie antybiotyki. Do tej pory przyjęło je już ponad 700 osób. Według właścicieli lokalu, w ciągu tych trzech dni klub odwiedziło około dwóch tysięcy osób. W najbliższych dniach rozpoczną się szczepienia studentów mieszkających w akademikach Uniwersytetu Kent w Canterbury przeciwko meningokokom.

W ostatnich dniach potwierdzono też inwazyjną chorobę meningokokową u 9-miesięcznej dziewczynki w hrabstwie Kent. Brytyjski inspektorat sanitarny informuje jednak, że według obecnej wiedzy ten przypadek nie ma związku z ogniskiem, które miało swój początek w klubie w Canterbury.

Meningokoki grupy B w hrabstwie Kent

- Ognisko w hrabstwie Kent stanowi klasyczny przykład epidemii meningokokowej wywołanej przez serogrupę B w środowisku akademickim, charakteryzującej się szybkim rozprzestrzenianiem się wśród młodych dorosłych w warunkach sprzyjających transmisji drogą kropelkową - komentuje w rozmowie z tvn24.pl prof. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, specjalista chorób zakaźnych, pediatrii i medycyny sportowej, członek Rady Naukowej LUX MED.

Badania wykazują, że palenie - zarówno tytoniu, jak i papierosów elektrycznych, całowanie, kontakty seksualne oraz przebywanie w barach i klubach istotnie zwiększają ryzyko kolonizacji nosogardła przez meningokoki, co jest pierwszym etapem zakażenia. Zatłoczenie w akademikach dodatkowo potęguje transmisję, przez co studenci są 3,5 raza bardziej narażeni na chorobę meningokokową grupy B w porównaniu z rówieśnikami spoza uczelni.

Prof. Kuchar zwraca uwagę na to, że obecni studenci w Wielkiej Brytanii nie są zaszczepieni przeciwko meningokokom serogrupy B, ponieważ chroniącą przed nimi szczepionkę MenB wprowadzono do brytyjskiego kalendarza szczepień dopiero w 2015 roku i podawano ją niemowlętom.

- Szczepionka MenACWY, podawana nastolatkom, zapewnia ochronę przed serogrupami A, C, W i Y, jednak nie chroni przed grupą B, czyli tą, która obecnie dominuje w krajach rozwiniętych jako przyczyna inwazyjnej choroby meningokokowej - mówi prof. Kuchar i dodaje, że sytuacja obecnie obserwowana w hrabstwie Kent jest analogiczna do ognisk, które wystąpiły w Stanach Zjednoczonych w latach 2013-2018, gdzie na 10 uniwersytetach odnotowano łącznie 39 przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej z dwoma zgonami.

Prof. Kuchar podkreśla, że podawanie antybiotyków osobom, które odwiedziły "Club Chemistry" w Canterbury, jest zgodne z wytycznymi postępowania w ogniskach inwazyjnej choroby meningokokowej. - Rekomendowane antybiotyki to cyprofloksacyna, ryfampicyna albo ceftriakson, z azytromycyną jako alternatywą w obszarach z opornością na cyprofloksacynę. Profilaktyka powinna być wdrożona w ciągu 24 godzin od identyfikacji przypadku, choć korzyści utrzymują się nawet przy opóźnieniu do dwóch tygodni. Skuteczność w likwidacji nosicielstwa wynosi 90-95 procent - wyjaśnia ekspert.

Kluczowym elementem długoterminowej kontroli jest natomiast planowana kampania szczepień studentów Uniwersytetu w Kent.

Inwazyjna choroba meningokokowa

Odpowiednia profilaktyka, także poekspozycyjna, jest bardzo ważna, ponieważ choroba wywoływana przez meningokoki zagraża życiu.

Meningokoki powodują ciężkie infekcje inwazyjne. Wchodzą do jałowych części ciała i powodują inwazyjną chorobę meningokokową, która - w lepszym scenariuszu - przybiera formę zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, a w gorszym - sepsy o gwałtownym przebiegu. prof. Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych

Inwazyjna choroba meningokokowa rozwija się bardzo szybko, w ciągu kilku dni. Na początku pacjent zwykle ma objawy grypopodobne. Bolą go mięśnie, szczególnie kończyn. Pojawiają się też dreszcze i gorączka. Na skórze może wystąpić charakterystyczna wybroczynowa wysypka, ale nie pojawia się ona u wszystkich pacjentów. Przy zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych charakterystyczne objawy to sztywność karku, światłowstręt, nudności i wymioty. Ważne jest, żeby nie zbagatelizować wczesnych oznak choroby.

- Sepsa i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez meningokoki to choroby, które bezwzględnie wymagają hospitalizacji i cechują się nawet kilkunastoprocentową śmiertelnością. Umrzeć z ich powodu może nawet młody, wcześniej zdrowy, człowiek, tak jak w Kent - podkreśla prof. Kuchar. Jak dodaje, sepsa może prowadzić do różnych powikłań, między innymi zakrzepów i zatorów, co czasem kończy się amputacją kończyny lub koniecznością przeszczepu skóry. Część pacjentów wychodzi z niej także z pogorszeniem zdolności poznawczych i trudnościami w koncentracji. Lekarze i ich bliscy obserwują u nich też zaburzenia emocjonalne.

Żeby zabezpieczyć się przed inwazyjną chorobą meningokokową, trzeba przyjąć dwie szczepionki - przeciwko meningokokom serogrupy A, C, W, Y oraz meningokokom serogrupy B. W Polsce nie jest jeszcze dostępna szczepionka pięciowalentna.