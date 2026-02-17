Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Insulinooporność to nie tylko cukrzyca. AI ujawnia jej powiązanie z rakiem

shutterstock_2604005293
Diabetolożka dr. Olga Turowska o cukrzycy
Źródło: TVN24
Insulinooporność to jedno z najczęstszych zaburzeń metabolicznych, które może zwiększać ryzyko aż 12 typów nowotworów. Do takich wniosków doszli badacze z Uniwersytetu Tokijskiego, którzy wykorzystali sztuczną inteligencję do analizy danych pół miliona osób z projektu UK Biobank. Ich odkrycie może zrewolucjonizować profilaktykę raka i chorób metabolicznych.
Kluczowe fakty:
  • Japońscy naukowcy odkryli, że insulinooporność zwiększa ryzyko 12 nowotworów - dzięki analizie z użyciem sztucznej inteligencji. O które nowotwory chodzi?
  • Powstało narzędzie o nazwie AI-IR, które pozwala przewidzieć insulinooporność na podstawie dziewięciu różnych danych medycznych. Robi to lepiej niż BMI.
  • W innym badaniu naukowcy z City of Hope odkryli gen, który zamiast przekształcać komórki trzustki w insulinę, zmienia je w komórki zwiększające poziom cukru we krwi.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl. Warto też słuchać "Wywiadu medycznego".

Insulinooporność to zaburzenie, w którym organizm nieprawidłowo reaguje na insulinę – hormon regulujący stężenie glukozy we krwi. Ze względu na złą dietę i brak ruchu przypadłość ta dotyka coraz więcej osób, szczególnie w zachodnim świecie. Jak przypomnieli eksperci z Uniwersytetu Tokijskiego, z zaburzeniem tym powiązano nie tylko rozwój cukrzycy, ale także problemy krążeniowe oraz uszkodzenie nerek czy wątroby.

Insulinooporność wiąże się z wyższym ryzykiem aż 12 nowotworów

Naukowcy z Japonii donoszą, że insulinooporność powiązana jest ze zwiększonym ryzykiem 12 nowotworów. Na odkrycie pozwoliła sztuczna inteligencja. Przeprowadzona z pomocą AI analiza danych 500 tys. uczestników projektu UK Biobank wykazała, że z insulinoopornością wiąże się również większe ryzyko rozwoju 12 typów nowotworów.

Zwiększa poziom cukru, zamiast produkować insulinę? Winny jest nowy gen
Dowiedz się więcej:

Zwiększa poziom cukru, zamiast produkować insulinę? Winny jest nowy gen

Naukowcy mówią o silnie zwiększonym ryzyku sześciu nowotworów (macicy, nerek, przełyku, trzustki, jelita grubego oraz piersi) oraz o nominalnie większym zagrożeniu sześcioma kolejnymi typami (nowotwory miedniczki nerkowej, jelita cienkiego, żołądka, wątroby i pęcherzyka żółciowego, białaczka oraz nowotwory oskrzeli i płuc).

Narzędzie, które może zmienić diagnostykę insulinooporności

Niedawno stworzyliśmy narzędzie o nazwie AI-IR, które pozwala przewidzieć insulinooporność na podstawie dziewięciu różnych danych medycznych. Okazało się to sukcesem, co podsunęło nam myśl, że moglibyśmy wykorzystać to rozwiązanie także w innych kwestiach - mówi Yuta Hiraike, autor pracy opublikowanej w piśmie "Nature Communications".

Choć już wcześniej sugerowano istnienie związku między insulinoopornością a nowotworami, brakowało silnych dowodów ze względu na to, jak trudne jest badanie insulinooporności w warunkach klinicznych. Jednak dzięki AI-IR dostarczyliśmy pierwszych dowodów obejmujących całą populację, które potwierdzają, że insulinooporność faktycznie jest czynnikiem ryzyka raka. A ponieważ te dziewięć parametrów potrzebnych do działania AI-IR uzyskuje się podczas zwykłych badań kontrolnych, system ten można by łatwo wdrożyć, żeby wychwytywać osoby z grup wysokiego ryzyka. To pozwoliłoby na celowane badania pod kątem cukrzycy, chorób układu krążenia oraz nowotworów - kontynuuje badacz.

Dlaczego BMI nie wystarcza? Ograniczenia dotychczasowych metod

Trudność polegała m.in. na tym, że w przewidywaniu insulinooporności obecnie standardem jest używanie wskaźnika BMI, czyli miary otłuszczenia organizmu.

Cukrzyca ciążowa wpływa na autyzm u dzieci? "Ryzyko o 56 procent wyższe"
Dowiedz się więcej:

Cukrzyca ciążowa wpływa na autyzm u dzieci? "Ryzyko o 56 procent wyższe"

Jednak z tym podejściem wiążą się błędy. Z jednej strony pojawiają się bowiem wyniki fałszywie dodatnie, gdy niektóre osoby otyłe uznaje się za zdrowe metabolicznie, bo nie doświadczają one negatywnych skutków otyłości tak bardzo jak inni. Z drugiej strony zdarzają się wyniki fałszywie ujemne, kiedy ludzie z idealnym BMI i tak zmagają się z insulinoopornością lub problemami, które zazwyczaj kojarzy się właśnie z nadwagą.

Sztuczna inteligencja w służbie zdrowia publicznego

W porównaniu z bezpośrednimi pomiarami insulinooporności w grupach testowych, AI-IR uzyskało świetne wyniki pod kątem trafności przewidywań. Bezpośrednie badanie insulinooporności jest po prostu niepraktyczne - poza przypadkami, gdy pacjenci leczą się w specjalistycznych klinikach diabetologicznych. AI-IR daje więc solidną i łatwą do wdrożenia na dużą skalę alternatywę dla badania tego problemu w całych populacjach - podkreśla dr Hiraike.

Pompy insulinowe po 26. roku życia? Lekarze: to nie gadżet, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta
Dowiedz się więcej:

Pompy insulinowe po 26. roku życia? Lekarze: to nie gadżet, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta

Dzięki połączeniu dziewięciu parametrów klinicznych w jeden wynik, AI-IR potrafi wykryć insulinooporność tam, gdzie samo BMI zawodzi i nie daje pełnego obrazu. Teraz pracujemy nad zrozumieniem, jak różnice genetyczne wpływają na to ryzyko. Naszym ostatecznym celem jest połączenie tych masowych danych z badaniami nad biologią molekularną, żeby stworzyć lepsze sposoby na radzenie sobie z insulinoopornością - wyjaśnia naukowiec.

Gen, który zwiększa poziom cukru, zamiast produkować insulinę

Pisaliśmy niedawno w tvn24.pl o tym, że naukowcy z City of Hope odkryli gen, który zamiast przekształcać komórki trzustki w insulinę, zmienia je w komórki zwiększające poziom cukru we krwi. - W cukrzycy typu 2 ta zmiana może wyjaśniać, dlaczego u osób z tą chorobą poziom insuliny spada, a poziom glukagonu rośnie - twierdził jeden z cytowanych autorów badania, dr Adolfo Garcia-Ocaña.

O odkryciu nowego genu o nazwie SMOC1 poinformowało pismo "Nature Communications". Według naukowców z City of Hope, organizacji zajmującej się między innymi badaniami i leczeniem raka w USA, gen SMOC1 przekształca produkujące insulinę komórki beta trzustki - w komórki alfa, które zwiększają poziom cukru we krwi. Dzieje się to na wysepkach trzustkowych, czyli skupiskach komórek, które produkują i uwalniają hormony do krwiobiegu. Komórki beta wytwarzają insulinę, która obniża poziom cukru we krwi, natomiast komórki alfa - glukagon, który go podwyższa.

Utrzymanie tej równowagi hormonalnej ma kluczowe znaczenie dla regulacji prawidłowego poziomu cukru we krwi. W cukrzycy typu 2 (T2D) niektóre komórki beta "zapominają" o swojej roli i zaczynają się zachowywać bardziej jak wspomniane komórki alfa, co powoduje zaburzenia regulacji poziomu cukru we krwi.

Opracowała Anna Bielecka/pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: FrankHH/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieCukrzycaZdrowie kobietZdrowie mężczyzn
Czytaj także:
Teheran, Iran. Panorama miasta, widok na miasto
Druga runda rozmów USA-Iran. Uzgodniono "zasady przewodnie"
Świat
imageTitle
Włochy i Kanada świętują złoto w łyżwiarstwie szybkim. Szok w Holandii
EUROSPORT
meta media społecznościowe
Hiszpania kontra media społecznościowe. "Bezkarność tych gigantów musi się skończyć"
BIZNES
Krowy, rolnictwo, hodowla
Wysoko nad Ziemią nam służy, przy powierzchni nas zabija
METEO
Wysypisko śmieci (zdj. ilus)
30 ton nielegalnych odpadów na działce. Akt oskarżenia
Łódź
CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania (zdj. ilustracyjne)
Blisko osiem miliardów z SAFE. Wiemy, co chce kupić policja
Jan Piotrowski
Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
AfD "organizacją prawicowo-ekstremistyczną". Decyzja kolejnego landu
Świat
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Zabarykadował się w mieszkaniu, groził kobiecie. Policja weszła siłowo
WARSZAWA
Marta Nawrocka
"Nasze oczekiwania nie mają granic". Czy Marta Nawrocka powinna milczeć?
Sebastian Zakrzewski
Ryszard Majdzik
Radny nazwał aktywistkę "tęczówką-zboczeniówką". Jest prawomocny wyrok
Kraków
imageTitle
Francja złota w sztafecie. Stracona szansa Polaków
EUROSPORT
Elektrownia Kozienice - Blok B11
Inwestycja za ponad 7 miliardów złotych. Ruszyła budowa
BIZNES
imageTitle
Faworyci zgodni w olimpijskim turnieju hokeja
EUROSPORT
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w domu jednorodzinnym, policja zatrzymała 54-latka
Łódź
Od lewej: adwokat Maciej Relewicz i oskarżony Łukasz Sz.
"Dla oskarżonego była to zabawa. Dla strusia walka o życie". Ptak konał dwa dni
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
METEO
Paweł Poncyljusz
Kłótnia o SAFE. O tej spółce mówi się najwięcej. Co o niej wiemy
Gabriela Sieczkowska
operacja szpital shutterstock_633360893
Transplantacja "łóżko w łóżko". Decyzja matki i technologia zmieniły życie rodziny
Piotr Wójcik
Ewakuowali mężczyznę z pożaru
"Nic nie widzę, dawaj na górę". Musieli działać bardzo szybko
WARSZAWA
Waldemar Żurek i Waldemar Żurek
Jest zielone światło dla reformy Państwowej Inspekcji Pracy
BIZNES
Siertołowo
Wybuch w jednostce wojskowej w Rosji
Świat
Hillary Clinton pokazała, że zwycięstwo kobiety w wyborach prezydenckich w USA jest możliwe
Hillary Clinton o aktach Epsteina. Oskarża administrację Trumpa o "ciągłe tuszowanie" sprawy
Świat
nowe delhi - Yogifromhills shutterstock_1743686498
Adani inwestuje 100 miliardów w rozwój AI. Notowania spółki w górę
BIZNES
Wielka awantura po meczu Radomiak Radom - Korona Kielce
Kibic urzędnik stracił pracę. Rzucał butelkami podczas meczu
WARSZAWA
Sprawa zabójstwa Anny Prus nadal nierozwiązana
Sprawa zabójstwa Anny Prus. Archiwum X szuka świadków zbrodni
Trójmiasto
Warszawa, 17.02.2026. Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski (P) i dyrektor NASK Radosław Nielek (L) podczas konferencji prasowej "Podpisanie porozumienia pomiędzy GIS a NASK ws. przeciwdziałania dezinformacji medycznej"
"Naszym zadaniem jest jak najszybsze wykrywanie fałszywek". GIS i NASK przeciw dezinformacji
Anna Bielecka
Zginął czterolatek przytrzaśnięty drzwiami tramwaju
Tramwaj ciągnął dziecko, czterolatek nie przeżył. Motorniczy skazany
Alicja Glinianowicz
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Afera z maturą kosztowała go stanowisko. Powiat ma nowego starostę
Najnowsze
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
METEO
Shein - nic prostszego
Lalki erotyczne i uzależniające systemy. Postępowanie przeciwko Shein
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica