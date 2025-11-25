Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

HPV w programie obowiązkowych szczepień. GIS: Czy mamy etyczne prawo zwlekać?

|
Darmowe szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dwunastolatków
Dr Paweł Grzesiowski (GIS) o programie szczepień przeciwko HPV
Szczepienie dzieci przeciwko HPV ma być w Polsce obowiązkowe od 2027 roku - tak zakłada opublikowany w ubiegłym tygodniu rządowy projekt. Do pomysłu przekonywał wczoraj główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, podczas prezentacji europejskiego raportu o zwalczaniu tego wirusa. Polska uplasowała się w nim w połowie stawki, w gronie krajów "będących na dobrej drodze".
Kluczowe fakty:
  • Od 2027 roku szczepienie przeciwko HPV ma stać się w Polsce obowiązkowe dla dzieci w wieku 9-15 lat. Rząd argumentuje, że to kluczowe narzędzie profilaktyki nowotworów.
  • Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski podkreśla wysoką skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki, pytając, czy zwlekanie z decyzją jest etyczne - dziś wyszczepialność wśród 14-latków wynosi 35 proc.
  • Eksperci apelują o "odseksualizowanie" tematu HPV, przypominając, że wirus przenosi się nie tylko drogą płciową i odpowiada za tysiące zachorowań na nowotwory rocznie.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W ubiegły poniedziałek Ministerstwo Zdrowia ogłosiło rozporządzenie, które rozszerza listę chorób objętych obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi o zakażenia ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) u dzieci od 9 do 15 lat. Rozporządzenie miałoby wejść w życie od początku 2027 roku, czyli objęłoby osoby urodzone w 2018 roku.

OGLĄDAJ: "Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
pc

"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

90 procent w dwa lata?

- Oczywiście to nie jest rozwiązanie, w którym pacjenci zainteresowani szczepieniami oczekują takiej interwencji, ale pytanie jest takie: czy mając w polskim systemie prawnym narzędzie, takie jak szczepienie obowiązkowe, mamy etyczne prawo zwlekać z taką decyzją? - pytał wczoraj w Senacie, podczas prezentacji raportu "HPV Prevention Policy Atlas Europe 2025" dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

Polska "dwa kroki od doskonałości". Jak radzimy sobie w walce z HPV?
Dowiedz się więcej:

Polska "dwa kroki od doskonałości". Jak radzimy sobie w walce z HPV?

Jak podkreślał, rozważając taką opcję, należy mieć na uwadze wysoką efektywność szczepień oraz to, że szczepienie nie niesie ryzyka działań ubocznych czy poważnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. - Wiemy, że w Polsce szczepienie obowiązkowe oznacza skok na poziom 90 procent wyszczepialności w ciągu dwóch lat - dodawał Grzesiowski.

Póki co, do takiego odsetka zaszczepionych brakuje Polsce dużo. W grupie 14-latków (rocznik 2011) szczepienie przyjęło 35 procent osób. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich niepełnoletnich, to poziom wyszczepienia wynosi zaledwie 16 procent.

"Musimy odseksualizować kwestię szczepień HPV"

Autorzy rządowego projektu przypomnieli, że do zakażenia HPV dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. Zakażenia są przenoszone przez osoby obojga płci. W ciągu swojego życia 80 proc. aktywnych seksualnie kobiet i mężczyzn było lub będzie zakażonych HPV. Zakażenia HPV mogą prowadzić do raka odbytu, pochwy, sromu, prącia, przestrzeni ustno-gardłowej oraz okolic głowy i szyi. Wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV. Dr Paweł Grzesiowski zaznacza jednak, że drogą emisji zakażenia są nie tylko kontakty seksualne.

Nowy czynnik ryzyka "zmienił epidemiologię nowotworów głowy i szyi"
Dowiedz się więcej:

Nowy czynnik ryzyka "zmienił epidemiologię nowotworów głowy i szyi"

- Niestety, HPV w Polsce zostało sprowadzone wyłącznie do choroby przenoszonej drogą płciową, co jest błędem. Wiemy, że są to też zakażenia okołoporodowe, kontaktowe, dotykowe - nie tylko w intymnych okolicznościach.  Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, w którym droga seksualna jest jedną z dróg przenoszenia, szczepimy noworodki. Nikt nie dyskutuje o tym, że noworodek nie uprawia seksu. Szczepimy, ponieważ wiemy, że jest to choroba, która może zdarzyć się w każdym wieku i może być przenoszona drogą zarówno seksualną, jak i okołoporodową czy krwiopochodną. Musimy odseksualizować kwestię szczepień HPV - przekonywał Grzesiowski.

Polska "na dobrej drodze"

Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, podanych w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia o obowiązkowych szczepieniach ochronnych, rocznie na świecie dochodzi do ok. 300 mln nowych zakażeń HPV u ludzi, które w ogromnej większości są bezobjawowe, nie wywołują żadnych zmian chorobowych i ulegają samowyleczeniu. Ocenia się, że na świecie ok. 690 tys. (a w naszym kraju ponad 3 tys.) zachorowań na nowotwory jest związanych z zakażeniami HPV.

Jeden wirus i dwie używki. Te nowotwory znacznie pogarszają jakość życia
Dowiedz się więcej:

Jeden wirus i dwie używki. Te nowotwory znacznie pogarszają jakość życia

W raporcie "HPV Prevention Policy Atlas Europe 2025" Polska znalazła się w grupie sześciu państw (m.in. obok Francji, Litwy i Austrii), których działalność na rzecz profilaktyki HPV (wirus brodawczaka ludzkiego, który może powodować nowotwory, m.in. szyjki macicy, prącia) oceniono jako "na dobrej drodze". W ocenie polityki przeciwdziałania HPV nasz kraj zaliczył znaczną poprawę od 2023 roku (z 68,8 procent do 81,9 procent). Według autorów raportu, zmiany wymaga u nas przede wszystkim poziom wyszczepialności populacji szczepionką chroniącą przed HPV. Najniższą punktację, 12,3 procent, uzyskał Azerbejdżan. Najwyższą - 97 procent - Szwecja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/ap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Freedomz/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieSzczepieniaHPVWirus HPV
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Słony rachunek za mecz z Holandią. PZPN ukarany za wybryki kibiców
EUROSPORT
37-latek został tymczasowo aresztowany
Ugodził nożem, zostawił rannego i podpalił altankę. Jest akt oskarżenia
Wrocław
Wołodymyr Zełenski
"Dużo pracy" i "zgoda w sprawie warunków". Co dalej z planem pokojowym?
Świat
Groził bronią w sklepie
Groził pracownicom sklepu bronią. Odpowie przed sądem
Wrocław
Śmiertelny wypadek w Emilcinie
Czołowe zderzenie, nie żyje 34-latek
Lublin
Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 24-latek
Kujawsko-Pomorskie
Groził personelowi medycznemu i zaatakował ratowników
Medycy udzielali mu pomocy. "Stał się wyjątkowo agresywny"
Wrocław
Samochód, ilustracja
Kilkadziesiąt aut nie mogło ruszyć. Zaskakująca przyczyna
Ciekawostki
Huta Królewska w Chorzowie
Gigant ogłasza koniec produkcji w polskiej hucie. "Splot kilku negatywnych czynników"
BIZNES
shutterstock_2455751827
Wybuch wulkanu. Odwołują loty
BIZNES
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zakrwawiony mężczyzna leżał przed blokiem. Trzech zatrzymanych
Kujawsko-Pomorskie
Mateusz Morawiecki
Morawieckiego "wycięli z rady programowej"? "Nerwowość" w PiS i interwencja prezesa
Polska
imageTitle
Falun pasuje Tomasiakowi. Wie, co pomoże mu przed konkursem
EUROSPORT
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Najsilniejsze wstrząsy od sześciu lat
METEO
Straż miejska ujawniła sfałszowaną kartę parkingową
Podrobiona karta parkingowa, "rozbrajająca szczerość" kierującej
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki w Pradze
Sikorski "uprzejmie informuje" Nawrockiego po jego wykładzie
Polska
Donald Trump
"Ta decyzja leży na biurku Donalda Trumpa"
BIZNES
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Nauczycielka z gruźlicą. "Ustalamy osoby, które miały z nią kontakt"
Olsztyn
shutterstock_2282429471
Czikungunia znów zaatakowała i sieje spustoszenie
Zdrowie
Melania Trump Z CHOINKĄ
Melania Trump przygotowuje święta. Media przypominają jej nieparlamentarną wypowiedź
Świat
Andrij Jermak i Marco Rubio
19 zamiast 28 punktów. "Prawie wszystko, co sugerowaliśmy, zostało uwzględnione"
Świat
Sadzenie drzew w rejonie ulicy Zgoda
Przyszedł mróz, spadł śnieg, a oni sadzą drzewa
WARSZAWA
Co roku w Polsce z powodu przemocy ginie około pół tysiąca Polek - alarmuje Centrum Praw Kobiet
Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje
Martyna Sokołowska
shutterstock_2391839139
Przepaść w emeryturach. Nowe dane
BIZNES
gdansk shutterstock_1460207540
Spór o połączenie instytucji kultury. W tle przyszłość galerii imienia noblisty
Trójmiasto
imageTitle
Świetny Tomasiak przeskoczył starszych kolegów. Wszyscy Polacy z awansem
EUROSPORT
MSZ
MSZ chce zmiany wpisu. Czy rozmowa z ambasadorem "poskutkuje"?
Polska
Na Wiśle prowadzone są poszukiwania osoby, która miała zniknąć pod wodą
Sprawdzają dno Wisły sonarem. Świadek widział osobę, która zniknęła pod wodą
WARSZAWA
SCHODY SENIOR
Polski implant dla chorych na osteoporozę. Przełomowy i ekologiczny
Zdrowie
shutterstock_581941840
Mieszkania na ostatnich piętrach jak zakłady karne
Marcin Zaborski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica