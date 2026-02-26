Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Menopauza bez strachu. Duńczycy obalają największy mit o HTZ

shutterstock_1504807880_1
Tysiące Polek szuka odpowiedzi na pytanie, co się z nimi dzieje. "Pacjentki z menopauzą błądzą"
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Przez dekady hormonalna terapia zastępcza (HTZ) budziła lęk związany z ryzykiem nowotworów, co systematycznie zmniejszało liczbę pacjentek decydujących się na tę formę wsparcia. Najnowsze, zakrojone na ogromną skalę badanie z Danii dostarcza jednak uspokajających dowodów: u kobiet bez przeciwwskazań zdrowotnych stosowanie hormonów nie wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu.
Kluczowe fakty:
  • Badaniem objęto 876 805 kobiet z Danii urodzonych w latach 1950-1977, obserwowanych średnio przez 14 lat od 45. roku życia.
  • Po uwzględnieniu czynników zdrowotnych i socjoekonomicznych nie stwierdzono zwiększonej śmiertelności wśród kobiet stosujących HTZ. Jakich kobiet to nie dotyczy?
  • Badacze sprawdzili, jaka grupa kobiet odnosi szczególną korzyść z HTZ.
  • Niższe ryzyko zgonu u kobiet stosujących HTZ może zależeć od rodzaju podawania hormonów? Który sposób daje optymistyczne wyniki?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl. 

Wyniki analizy przeprowadzonej na grupie niemal 900 tysięcy kobiet, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "British Medical Journal", rzucają nowe światło na bezpieczeństwo terapii menopauzalnej. Autorzy pracy podkreślają, że ich wnioski są spójne z aktualnymi rekomendacjami medycznymi, które zalecają HTZ kobietom zmagającym się z umiarkowanymi lub ciężkimi objawami menopauzy, o ile nie istnieją u nich wyraźne przeciwwskazania zdrowotne.

Duńczycy kładą kres spekulacjom?

Naukowcy pod kierunkiem Andersa Pretzmanna Mikkelsena ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze przeprowadzili jedną z największych dotąd analiz tego zagadnienia, obejmującą niemal całe pokolenie kobiet. Wykorzystując ogólnokrajowe duńskie rejestry, zgromadzili dane dotyczące 876 805 kobiet urodzonych w latach 1950-1977. Stan zdrowia uczestniczek monitorowano od 45. roku życia przez średnio 14 lat.

Menopauza i alzheimer. Naukowcy odkryli związek
Dowiedz się więcej:

Menopauza i alzheimer. Naukowcy odkryli związek

Aby wyniki były jak najbardziej rzetelne, z badania wykluczono kobiety z grup wysokiego ryzyka, m.in. z trombofilią, chorobami wątroby, nowotworami piersi, macicy lub jajników, a także panie po operacji usunięcia obu jajników przed rozpoczęciem badania. W analizie uwzględniono szereg czynników socjodemograficznych i zdrowotnych, takich jak wiek, wykształcenie, dochód, kraj urodzenia i liczba dzieci, a także obecność cukrzycy, nadciśnienia czy chorób serca.

Plastry czy żele? Dlaczego forma podania ma znaczenie

Szczegółowa analiza zgromadzonych danych wykazała, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej nie zwiększa ogólnego ryzyka zgonu u pacjentek. Choć wstępne, surowe statystyki sugerowały wyższą śmiertelność w grupie stosującej hormony, różnica ta całkowicie zanikła po uwzględnieniu czynników takich jak schorzenia współistniejące czy status socjoekonomiczny. Co niezwykle istotne, badacze nie odnotowali, aby czas trwania terapii negatywnie wpływał na bezpieczeństwo - brak podwyższonego ryzyka dotyczył nawet kobiet korzystających z HTZ przez dekadę lub dłużej.

Pierwszy taki dokument w Polsce. "Przyszliśmy z gotowym rozwiązaniem"
Dowiedz się więcej:

Pierwszy taki dokument w Polsce. "Przyszliśmy z gotowym rozwiązaniem"

W trakcie obserwacji nie stwierdzono również żadnych jednoznacznych różnic w śmiertelności z przyczyn nowotworowych ani sercowo-naczyniowych między kobietami stosującymi terapię a tymi, które jej nie przyjmowały. Naukowcy zwrócili także uwagę na formę podania leku, odnotowując, że terapia przezskórna, na przykład w postaci żeli lub plastrów, wiązała się z niższym ryzykiem zgonu w porównaniu do braku leczenia, choć autorzy zaznaczają, że ta konkretna zależność wymaga weryfikacji w przyszłych badaniach.

Jednocześnie badacze podkreślają, że ze względu na obserwacyjny charakter ich pracy nie można formułować ostatecznych wniosków o charakterze przyczynowo-skutkowym, jednak siła dowodów płynąca z tak dużej grupy badawczej pozostaje niezwykle istotna.

Dłuższe życie po usunięciu jajników?

Choć główna część duńskiego badania skupiała się na populacji ogólnej, naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej szczególnej grupie pacjentek, które często zmagają się z gwałtownym spadkiem poziomu hormonów. Dodatkowa analiza objęła 703 kobiety, które w wieku między 45. a 54. rokiem życia przeszły obustronną owariektomię, czyli chirurgiczne usunięcie obu jajników, z przyczyn innych niż nowotworowe.

Idealna wizyta u ginekologa. "Wtedy mogłybyśmy się otwierać jak stokrotki do słońca"
Dowiedz się więcej:

Idealna wizyta u ginekologa. "Wtedy mogłybyśmy się otwierać jak stokrotki do słońca"

Wnioski z tej części badania okazały się niezwykle obiecujące: u kobiet tych stosowanie hormonalnej terapii menopauzalnej wiązało się ze znaczną poprawą przeżywalności. Statystyki wykazały, że ryzyko zgonu w tej grupie było o 27-34 proc. niższe w porównaniu z pacjentkami z tej samej kategorii, które po operacji nie zdecydowały się na przyjmowanie hormonów. Dla autorów badania te wyniki stanowią jasny sygnał do rozpoczęcia szerszej dyskusji medycznej - sugerują oni, że HTZ powinna być oferowana rutynowo większej liczbie kobiet po przejściu tego typu inwazyjnych zabiegów ginekologicznych, co mogłoby realnie wpłynąć na wydłużenie ich życia.

Hipokamp pod ochroną - jak hormony wspierają pamięć

Hormonalna terapia zastępcza to nie tylko ochrona ogólnego stanu zdrowia, ale przede wszystkim kluczowe wsparcie dla mózgu. Jak wyjaśniała w rozmowie z tvn24.pl Joanna Piotrowska, specjalistka neurologii i lekarka medycyny stylu życia, "estrogeny działają ochronnie na neurony i wspierają funkcje poznawcze, wpływając na hipokamp i korę przedczołową, czyli te obszary w mózgu, które odpowiadają za pamięć roboczą i koncentrację". Kiedy poziom tych hormonów spada, wiele kobiet doświadcza tzw. menopauzalnej mgły mózgowej.

Menopauza to więcej niż koniec miesiączki. Sprawdź, co o niej wiesz
Dowiedz się więcej:

Menopauza to więcej niż koniec miesiączki. Sprawdź, co o niej wiesz

Ekspertka precyzuje, że pod tym pojęciem kryje się realne pogorszenie funkcjonowania kognitywnego: - Kobiety czują, że myślą wolniej, zapominają proste rzeczy. Czasem mają problem z wysłowieniem się i przetwarzaniem informacji. Chcą coś powiedzieć albo zrobić, ale ich mózg jakby nie nadąża. To zjawisko jest dla pacjentek szczególnie trudne, ponieważ często są one przyzwyczajone do funkcjonowania na bardzo wysokich obrotach.

Medycyna stylu życia - polisa na sprawny umysł

Ekspertka podkreśla, że choć spadek estrogenów jest istotnym czynnikiem, nie można wszystkich problemów zrzucać wyłącznie na karb menopauzy, gdyż grozi to przeoczeniem innych poważnych schorzeń. Podczas wizyt u pacjentek w wieku okołomenopauzalnym lekarka zawsze przeprowadza szeroką diagnostykę. - To mogą być na przykład niedobory witaminy B12, kwasu foliowego i żelaza (ferrytyny) albo problemy z hormonami tarczycy - wylicza.

Dodatkowo neurolożka zwraca uwagę, że współczesna "mgła" może być pozostałością po infekcji COVID-19, a problemy z pamięcią i zmęczenie mogą sygnalizować rozwijającą się depresję, którą należy wykluczyć w testach neuropsychologicznych. W uzasadnionych przypadkach konieczne jest także wykonanie rezonansu magnetycznego głowy, aby wykluczyć zmiany neurodegeneracyjne, takie jak początki choroby Alzheimera.

Mgła mózgowa. "Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa"
Dowiedz się więcej:

Mgła mózgowa. "Patrzyłam na jakiś przedmiot i zastanawiałam się, jak on się nazywa"

Wsparcie dla kobiet w okresie transformacji menopauzalnej powinno opierać się nie tylko na farmakologii, ale i na medycynie stylu życia. Dr Piotrowska wskazuje na kluczowe znaczenie snu, który powinien trwać 7-8 godzin, najlepiej między godziną 22 a 7 rano. Kolejnym filarem jest aktywność fizyczna - zaleca się 150 minut umiarkowanego wysiłku lub 75 minut intensywnego treningu tygodniowo, najlepiej na świeżym powietrzu.

W diecie warto postawić na model śródziemnomorski lub MIND, a także rozważyć suplementację kreatyny. Jak zauważa ekspertka, najnowsze badania z 2025 roku sugerują, że kreatyna nie tylko wzmacnia mięśnie, ale też "poprawia mgłę mózgową i nastrój, a także redukuje zmęczenie" poprzez wspomaganie regeneracji energii w komórkach.

Jak pokazują doświadczenia pacjentek, opisane przez Zuzannę Kuffel w tvn24pl, połączenie HTZ ze zdrowymi nawykami pozwala mózgowi "wrócić na dawne tory", przywracając komfort życia i pewność siebie.

Opracowanie Agata Daniluk/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
menopauzaZdrowie kobietZdrowie psychiczneBadania naukoweGinekologia
Czytaj także:
Zatrzymani po porwaniu 10-miesięcznego dziecka doprowadzeni do prokuratury
39-latek stanie przed sądem za uprowadzenie 10-miesięcznego dziecka
Szczecin
Metale ziem rzadkich, kopalnia, zakład przetwórstwa, fabryka, lit w Australii Zachodniej
Kryzys surowcowy podnosi stawkę w relacjach USA - Chiny
BIZNES
Nawrocki
Prezydent chce poznać akta czterech spraw. Wiemy, kogo może ułaskawić
Polska
imageTitle
"Mówił, że szatnia jest naszym domem". Burza po wyroku w sprawie nagrywanych piłkarek
EUROSPORT
16 min
pc
Wprawiła Kongres w osłupienie. "Właśnie pani skłamała. Wszystko jest nagrane"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Proso zwyczajne (Panicum miliaceum)
Zajadała się tym cała Europa - poza częścią Kujaw
METEO
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Drobne kradzieże, potężny lincz. "Znęcanie się"
Bartłomiej Plewnia
Proces Mariusa Borga Hoiby'ego. Szkic z sali rozpraw
Wybił dziurę w drzwiach. Księżna "kogoś przysłała"
Świat
Prace w Alei Jana Pawła II
Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej
WARSZAWA
imageTitle
Czołowy zawodnik Barcelony kontuzjowany. Nie zagra w ważnych meczach
Najnowsze
Huragan Melissa
Melissa wyrównała rekord Allena. Nowe informacje o potwornym huraganie
METEO
Ktoś skatował królika Marcysia
Skatował Marcysia i obciął mu uszy. Został zatrzymany
Kraków
Donald Tusk i Victor Orban
Tusk zaczepił, na odpowiedź Orbana nie trzeba było długo czekać
Świat
tusk pashinyan
Scenka z Tuskiem i uściski premierów
Polska
imageTitle
Sensacyjna wpadka faworyta gospodarzy w Welsh Open
EUROSPORT
Część wystawy stanowią memy
Po fali krytyki muzeum usunęło memy z wystawy
Poznań
Wypadek w miejscowości Żebry-Idźki
Sześciolatka zginęła po wypadku. Kierowca ciągnika stanie przed sądem
WARSZAWA
Maciej Świrski
Prawomocna wygrana nadawcy TOK FM z byłym przewodniczącym KRRiT
BIZNES
telefon, bankomat, smartfon
Awaria w największym banku w Polsce
BIZNES
Doprowadzenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka do Prokuratury Krajowej w Katowicach
Prezydent Częstochowy z zarzutami. Jest wniosek o areszt
Częstochowa
imageTitle
Polscy sportowcy nie wezmą udziału w ceremonii otwarcia paraigrzysk
EUROSPORT
Policjantka (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzut dla policjanta, który miał wykorzystać seksualnie koleżankę z pracy
Wrocław
Uszkodzona fontanna na placu Piłsudskiego w Kutnie
Wcześniej wjechał w nią radiowóz. Teraz doszło do uszkodzenia "grzybków"
Łódź
imageTitle
Kapitan reprezentacji odpowiada Trumpowi. "Niesmaczny żart"
EUROSPORT
Pogodnie, wczesna wiosna, słonecznie, Kraków, park
W weekend czeka nas dzień z afrykańskim powietrzem
METEO
Norwegowie przed szpitalem Uniwersyteckim Hospiten Sur na Teneryfie
Był na wakacjach, trafił do szpitala. Nowe informacje o królu
Świat
shutterstock_2298833035
200 tysięcy złotych zamiast 800 plus. Czy to ma sens?
Alicja Skiba
Myśliwiec F-35 Lightning II
"Zdradził kraj". Amerykański pilot z zarzutami
Świat
Lotniskowiec Charles de Gaulle podczas wizyty w Szwecji
Rosyjski dron miał zbliżyć się do francuskiego lotniskowca
Świat
Zaginiony mężczyzna
Wyjechał rowerem do sklepu i zaginął. Setki policjantów szukają mężczyzny
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica