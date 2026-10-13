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Rzadkie, ale śmiertelnie niebezpieczne. Jak rozpoznać zadzierzgnięcie jelita?

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Myśleli, że to jelitówka. Dlaczego 3-letni Kaceperek zmarł w szpitalu?
Źródło wideo: FAKTY TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Trzyletni Kacper zmarł zaledwie pięć godzin po przyjęciu do szpitala. W tej sprawie prowadzone są podstępowania prokuratorskie i Ministerstwa Zdrowia. Lekarze podejrzewali zakażenie meningokokowe, jednak sekcja zwłok wykazała zadzierzgnięcie jelita i jego martwicę. Gastroenterolog dziecięcy wyjaśnia, jakie objawy mogą świadczyć o tym rzadkim, ale bezpośrednio zagrażającym życiu stanie.

Tę sprawę opisali reporterzy "Uwagi!" TVN. Trzyletni Kacper zmarł kilka godzin po tym jak trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, wymiotami żółcią, bladością i sinieniem ust. Lekarze podejrzewali infekcję i tak pokierowali leczenie chłopca. Mimo nasilających się objawów nie zlecili badań obrazowych. Dopiero sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było zadzierzgnięcie jelita. Ostatecznie ma to potwierdzić druga autopsja.

Czym jest zadzierzgnięcie jelita i jak nie przeoczyć jego objawów?

Czym jest zadzierzgnięcie (skręt) jelita?

- Nie jest to częste schorzenie. Najczęściej mamy z nim do czynienia u dzieci po operacjach czy z wadami wrodzonymi przewodu pokarmowego. Do skręcenia, zadzierzgnięcia się jelita może czasami też dojść przy wzmożonej perystaltyce. To niebezpieczna sytuacja, bo może prowadzić do martwicy. Takie przypadki trzeba operować jak najszybciej - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl prof. Jarosław Kierkuś, pediatra i gastroenterolog z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Jak czytamy w portalu Medycyna Praktyczna, skręt jelit (potoczna nazwa niedrożności jelit z zadzierzgnięcia) to stan, w którym dochodzi do zatkania światła jelita, przez co treść jelitowa nie może przemieszczać się w stronę odbytu. Dzieje się to w połączeniu z uciskiem na naczynia krwionośne znajdujące się w krezce jelita - odpowiadają one za transport krwi pomiędzy sercem a jelitami oraz pozostałymi narządami układu pokarmowego.

W materiałach udostępnianych na stronie internetowej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy czytamy, że po zatkaniu lub zadzierzgnięciu jelita początkowo nasila się perystaltyka, jednak narastające gromadzenie treści i gazów prowadzi do wzrostu ciśnienia, rozdęcia oraz ścieńczenia ściany jelita.

Następnie ruchy jelit zanikają, ustaje wchłanianie, a utrata płynów i elektrolitów może wywołać wstrząs. W zadzierzgniętej pętli ucisk krezki powoduje zastój żylny, obrzęk, a później zamknięcie tętnic, niedokrwienie i martwicę. Namnażanie i przenikanie drobnoustrojów sprzyjają zapaleniu otrzewnej oraz sepsie, a perforacja martwego jelita dodatkowo pogarsza stan chorego.

Jakie objawy mogą świadczyć o zadzierzgnięciu jelita?

Do najczęstszych objawów niedrożności zalicza się m.in. silny ból brzucha, wzdęcie, wymioty, zatrzymanie gazów i stolca czy objawy otrzewnowe, takie jak napęty, twardy deskowaty brzuch czy nieprawidłowa temperatura. Problem z wczesnym, prawidłowym zinterpretowaniem tych symptomów polega na tym, że są one nieswoiste, mogą podsuwać inne, bardziej oczywiste diagnozy.

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-  Objawy mogą być podobne, jak przy zapaleniu wyrostka robaczkowego. To tak zwane objawy ostrego brzucha. Dziecko może wymiotować z naprawdę wielu przyczyn, w tym na przykład infekcji. Pacjenta na pewno trzeba obserwować, patrzeć, czy wymioty nie stają się zielone, czyli nie ma objawów podniedrożności lub niedrożności [m.in. kolkowy lub napadowy ból, wzdęcia, nudności i wymioty, gorączka czy zaburzenia tętna i ciśnienia - red.]. Wówczas konieczne jest badanie radiologiczne, a jeśli się okaże, że chodzi właśnie o tę przypadłość, to pilna operacja - wyjaśnia prof. Jarosław Kierkuś.

Kto decyduje, gdzie karetka ma jechać?

W sprawie trzyletniego Kacpra pojawia się wątek dotyczący tego, do którego szpitala i dlaczego właśnie tam trafiło dziecko. Ojciec chłopca w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że zaniepokojony objawami, takimi jak nasilony ból całego brzucha, silne wymioty, bladość czy sinienie ust, zadzwonił na numer alarmowy. Zespół ratownictwa zapytał rodziców, czy ma z ich synem jechać do szpitala w Warszawie (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM) czy w Grodzisku Mazowieckim, informując, że w stolicy jest kolejka na siedem godzin, a w Grodzisku jest pusto.

- Zespół ratownictwa sam najlepiej wie, gdzie zawieźć dziecko i sanitariusze nie powinni się w ogóle pytać rodziców o takie rzeczy. Powinien to być najbliższy szpital, w którym jest opieka pediatryczna. Stamtąd łatwiej jest zorganizować transport do innej placówki, jeśli zachodzi taka potrzeba - uważa prof. Jarosław Kierkuś.

Dziennikarze "Uwagi!" zapytali o to dyrektora pogotowia ratunkowego w Błoniu oraz chirurg dziecięcą.

- Powinien trafić do placówki, w której dostępna jest chirurgia dziecięca - zaznaczyła dr Aleksandra Jasińska.

- Wybór najbliższego szpitala z udziałem pediatrii był tym, który wszystkie procedury ratownicze zalecają - twierdził natomiast Marcin Sanocki, dyrektor pogotowia ratunkowego w Błoniu.

Lekarze podkreślają, że w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia do chorego należy wezwać zespół ratownictwa medycznego lub Izbę Przyjęć szpitala dziecięcego. Takimi sytuacjami mogą być m.in. bardzo uporczywe wymioty czy silny ból brzucha, zwłaszcza jeśli dotyczy to małego dziecka. Interaktywną mapę SOR-ów (wraz z aktualnie raportowaną liczbą pacjentów w kolejce) można znaleźć TUTAJ.

Wszystkie reportaże "Uwagi!" TVN można oglądać w serwisie Player.pl >>>

Źródło: Uwaga! TVN; tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowieOchrona zdrowiaChoroby rzadkieMedycyna
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