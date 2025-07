Są wszędzie. Zmiana klimatu może sprawić, że będą zagrażać milionom

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Z przeprowadzonego w 2025 roku badania wynika, że Europa jest jednym z kontynentów, na których liczba infekcji spowodowanych przez kropidlaki (Aspergillus) może znacząco wzrosnąć do końca tego stulecia.

To dlatego, że zmiany klimatu mogą wpływać na zwiększenie się zasięgu geograficznego patogennych grzybów, narażając nowe populacje na kontakt z nimi.

Chociaż obecnie infekcje grzybicze dotykają głównie osób z osłabionym układem odpornościowym lub chorobami przewlekłymi, w przyszłości mogą zagrażać innym, dotychczas bezpiecznym grupom ludzi.

Więzi, jakie łączą ludzi z Aspergillus spp., wykraczają poza zapomniane kanapki zalegające w plecaku. Niektóre gatunki kropidlaka wykorzystywane są w przemyśle do produkcji substancji organicznych, na przykład kwasu cytrynowego. Dzięki gatunkowi A. oryzae możemy cieszyć się sosem sojowym czy pastą miso. Z drugiej strony, gdy kropidlaki mają ku temu okazję, równie chętnie co starym pieczywem pożywiają się ludzkimi komórkami. Jak do tego dochodzi i czy na skutek zmian klimatu będziemy bardziej narażeni na te infekcje?