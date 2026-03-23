Mniej zachorowań, więcej zaszczepionych. GIS podsumowuje sezon infekcji

W tym sezonie z powodu grypy zmarło 1061 osób Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W tym sezonie liczba osób zaszczepionych przeciw grypie wzrosła w Polsce o 28 procent - wynika z danych Centrum e-Zdrowia.

W tym sezonie po raz pierwszy dostępna była refundowana profilaktyka RSV dla osób starszych, z której skorzystało ponad 6 procent seniorów.

Ponad 200 tysięcy dorosłych zaszczepiło się przeciw pneumokokom, jednak eksperci wskazują na potrzebę uproszczenia kryteriów refundacji.

Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w obecnym sezonie odnotowano około 1 mln zachorowań na grypę, co stanowi spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, kiedy stwierdzono 1,13 mln przypadków. Hospitalizacji z powodu powikłań pogrypowych wymagało prawie 22 tys. pacjentów, a zmarło 1061 osób.

Więcej chętnych na szczepienia

W tym sezonie liczba osób zaszczepionych przeciw grypie wzrosła w Polsce o 28 proc., przekraczając próg 2,3 mln - rzeci pacjent szczepionkę tę przyjął w aptece. - To oznacza, że zwiększyliśmy dostępność do szczepień i część osób, która nie chciała stać w kolejce w POZ, wybrała ścieżkę aptecznych punktów szczepień - zauważył dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, podczas konferencji prasowej.

Jednocześnie podkreślił, że nic nie zastąpi szczepień w medycynie rodzinnej i tego, by dostęp do nich był prostszy. - Populacja, która najlepiej zaszczepiła się w tym sezonie, to grupa osób powyżej 50. roku życia - przekazał. Z analiz, które zaprezentował GIS, wynika też, że fala grypy pojawiała się najpierw wśród najmłodszych dzieci, a następnie przenosiła się na dorosłych. - Zachorowalność w grupie dzieci do piątego roku życia wynosiła w pewnym momencie 1600 przypadków na 100 tys. dzieci w tym wieku. To pokazuje, gdzie rodzi się każda epidemia grypy - zaznaczył dr Grzesiowski i dodał, że stan zachorowalności na grypę według zgłoszeń lekarzy rodzinnych wynosił ponad 400 przypadków na 100 tys. osób.

Z kolei pulmonolog prof. dr hab. n. med. Adam Antczak zauważył, że dane z pierwszego kwartału 2026 r. potwierdzają, że zachorowań na grypę jest wyraźnie mniej niż przed rokiem. - To świetny dowód na to, że wprowadzone ułatwienia po prostu działają. Kiedy uprościliśmy procedury i daliśmy pacjentom możliwość szybkiego zaszczepienia się w aptekach, społeczeństwo znacznie chętniej z tego skorzystało i skutecznie zaszczepiło się przed infekcjami - podkreślił prof. Antczak.

Refundowane szczepienia przeciw RSV i pneumokokom

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, specjalista chorób zakaźnych, zwrócił uwagę, że to pierwszy w historii sezon, w którym dysponujemy refundowaną profilaktyką RSV (wirus wywołujący infekcje oddechowe) dla osób starszych. - Fakt, że ponad 6 proc. seniorów skorzystało w tym sezonie z refundacji RSV, to dobry sygnał, ale z perspektywy zdrowia publicznego to wciąż kropla w morzu potrzeb. Musimy pamiętać, że wirus wciąż krąży, a infekcje takie jak RSV czy grypa drastycznie osłabiają organizm - podkreślił prof. Tomasiewicz.

Z danych za 2025 r. wynika też, że przeciw pneumokokom zaszczepiło się ponad 200 tys. dorosłych, w tym średnio co piąty senior z chorobami współistniejącymi.

- Śmiertelność inwazyjnej choroby pneumokokowej wśród seniorów sięga 50 proc., a już samo starzenie się układu odpornościowego sprawia, że każdy człowiek po 65. roku życia staje się bezbronny wobec ciężkiego zakażenia inwazyjnego. Warunkowanie refundacji dodatkowymi kryteriami medycznymi jest z perspektywy zdrowia publicznego niezrozumiałe, zbędne i nieefektywne - ocenił prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Za mało zaszczepionych seniorów

Mimo widocznego wzrostu ogólny poziom wyszczepialności wynosi obecnie tylko 6 proc. populacji, a w grupie najwyższego ryzyka, czyli wśród seniorów powyżej 65. roku życia, jest to 16 proc. Tymczasem WHO rekomenduje, aby w grupie osób starszych wskaźnik ten sięgał co najmniej 75 proc.

W obliczu tych wyzwań specjaliści podkreślają, że sama świadomość zagrożeń to za mało - to dowód na to, jak bardzo potrzebujemy dalszego poszerzenia i uproszczenia dostępu do szczepień. Jak wskazywali eksperci, taka całościowa ochrona jest niezbędna, ponieważ z perspektywy seniora każde powikłanie, na przykład zapalenie płuc, bez względu na to, czy jego przyczyną jest wirus RSV, grypa czy pneumokoki, stanowi poważne obciążenie zarówno dla zdrowia pacjenta, jak i dla systemu opieki medycznej.

- Pacjent w starszym wieku po przebytej infekcji często nie wraca już do pełnej sprawności funkcjonalnej. Zakażenie może prowadzić do pogorszenia jakości życia, utraty samodzielności i konieczności korzystania ze stałej opieki osób trzecich. W obliczu "srebrnego tsunami" w polskim społeczeństwie brak kompleksowej, prostej i łatwo dostępnej profilaktyki szczepiennej może stać się poważnym obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej - zaznaczał prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki Geriatrii z Pododdziałem Psychogeriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii i Rehabilitacji (NIGRiR), krajowy konsultant w dziedzinie geriatrii.

Ze względu na dynamikę starzenia się polskiego społeczeństwa, eksperci wskazali na pilną potrzebę wdrożenia pełnej profilaktyki przeznaczonej dla seniorów.