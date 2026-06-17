Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Jak długo trzeba czekać na wizytę u hematologa? Sprawdziła Grażyna Szapołowska

|
Poczekalnia w szpitalu w Petersburgu
Prof. Ewa Lech-Marańda: hematologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pilne skierowanie do hematologa? W warszawskim szpitalu zaproponowano termin za ponad rok. Poinformowała o tym aktorka Grażyna Szapołowska. Sprawdziliśmy, jakie są kolejki do poradni hematologicznych w województwie mazowieckim i innych miejscach w Polsce. Pacjenci wciąż czekają na wdrożenie Krajowej Sieci Hematologicznej, która ma ujednolicić ścieżkę diagnostyki i leczenia w całym kraju.

- Jestem pod szpitalem wojskowym na Szaserów z przyjacielem. Mamy skierowanie do hematologa, który ma wydać dalszą decyzję w sprawie badań na CITO. Żeby dostać się do tego hematologa, pana doktora, trzeba czekać do sierpnia przyszłego roku - poinformowała w poniedziałek na portalu społecznościowym Grażyna Szapołowska.

- Nie wiem, co się dzieje i jak ten kraj stoi na głowie, ale współczuję i lekarzom, i pacjentom. To jest po prostu skandaliczne, co się dzieje - dodała aktorka.

Kolejki do hematologa z pilnym skierowaniem

Jak wygląda sytuacja w innych placówkach w województwie mazowieckim? Sprawdziliśmy w Informatorze o Terminach Leczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Najszybszy termin - na październik 2026 roku - ze skierowaniem w trybie pilnym proponuje poradnia hematologiczna Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Z kolei Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "Cepelek" SP ZOZ oferuje termin na 30 grudnia br. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o terminy do hematologa na ten rok dla pacjentów z pilnym skierowaniem w województwie mazowieckim.

W Wojskowym Instytucie Medycznym, gdzie próbował zarejestrować się przyjaciel Grażyny Szapołowskiej, według informatora NFZ pierwszy wolny termin do poradni hematologicznej z pilnym skierowaniem jest na czerwiec 2027 roku. Natomiast w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha na wizytę trzeba poczekać aż do listopada przyszłego roku, a w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA - do maja 2028 roku.

Sytuacja kolejkowa w skali kraju jest bardzo nierówna. W szpitalach uniwersyteckich w Lublinie można się dostać do hematologa już w lipcu 2026 roku. W Rzeszowie, Chełmie, Łęcznej i Kołobrzegu są terminy na sierpień br.

Paweł Florek, rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia, w odpowiedzi na pytanie tvn24.pl uspokaja, że w informatorze o terminach leczenia nie są ujęte świadczenia realizowane w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, a karta DiLO, czyli Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, obejmuje też rozpoznania związane z hematoonkologią. - Świadczenia w ramach karty DiLO realizują placówki oznaczone specjalnym znakiem szybkiej ścieżki onkologicznej. Karta DiLO zastępuje skierowanie, a ponadto wyznacza ściśle określone terminy na diagnostykę i rozpoczęcie leczenia - dodaje rzecznik NFZ.

Z białaczką nie można czekać

Katarzyna Lisowska, liderka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni, mówi, że w Polsce mamy problem z dostępnością hematologów, ponieważ tych lekarzy jest zbyt mało. Według zestawienia Naczelnej Izby Lekarskiej z 31 grudnia 2025 roku, obecnie mamy w kraju 634 czynnych specjalistów hematologii.

Lisowska uspokaja jednak, że chorzy z podejrzeniem nowotworów krwi nie zostają bez opieki. - Nie jest to jeszcze nigdzie sformalizowane, ale w praktyce od lat przeważnie działa to tak, że lekarze rodzinni konsultują pacjentów, u których obserwują nieprawidłowości w badaniach krwi, z hematologami i hematolodzy określają, czy dana osoba może poczekać oraz w jakim trybie powinna być dalej pokierowana - mówi Lisowska, dodając, że karta DILO w hematologii nie zawsze zdaje egzamin. - Jako Stowarzyszenie zachęcamy też pacjentów, żeby przesyłali swoje skierowania mailowo do sekretariatów oddziałów hematologicznych. Są takie rozpoznania jak ostra białaczka szpikowa, z którymi nie można zwlekać nawet tydzień. Czekamy na Krajową Sieć Hematologiczną, która ujednolici ścieżkę diagnostyczną i terapeutyczną.

Krajowa Sieć Hematologiczna powstaje

Pacjenci hematologiczni cały czas czekają na standaryzację opieki. Ma ją wprowadzić Krajowa Sieć Hematologiczna - na razie taką ściśle określonę organizację diagnostyki i leczenia mamy tylko w onkologii i kardiologii. Jak pisaliśmy wcześniej w tvn24.pl, projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu Krajowej Sieci Hematologicznej jest już dawno po konsultacjach publicznych i od października 2023 roku czekał na zielone światło ze strony Ministerstwa Zdrowia. 1 lipca 2026 roku ruszy projekt, w ramach którego zostanie stworzonych 19 ścieżek terapeutycznych dla pacjentów hematologicznych. Ten program, wyceniony na 12 mln złotych, będzie realizowany do do 30 września 2029 roku.

- Zależy nam, żeby opracować standaryzację opieki nad pacjentem hematoonkologicznym, żeby pacjenci w każdym miejscu w Polsce byli leczeni w sposób jednolity - mówiła w kwietniu br. ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Ścieżki terapeutyczne, które będą opracowywane w ramach projektu, mają dokładnie opisywać to, na jakim etapie choroby jakie badania i jakie leczenie są zgodne ze standardem i powinny być prowadzone. Projekt ma ułatwić utworzenie standardu organizacyjnego ośrodków hematologicznych, czyli opisać ich referencyjność. Mają też powstać wytyczne dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
Podcast polityczny
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
Posiedzenie Sejmu (29.05.2026)
Królowie nieruchomości z Sejmu. Oto najbogatsi
Sebastian Zakrzewski, Marcin Złotkowski
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieNowotworyNarodowy Fundusz ZdrowiaSzpitalPacjent
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Burze, piorun, góry
Gdzie jest burza? Słychać grzmoty, miejscami silnie pada
METEO
Dawid Kacprzyk jest radnym
"Fatalny przekaz". To mówią w KO o aferze z lekarzem
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
Polki
Do zera, z małymi problemami. Kolejny popis Polek
EUROSPORT
Diabeł tasmański - zdjęcie przykładowe
Diabeł tasmański na gigancie. Wystarczył "niespodziewanie długi skok"
METEO
Przemysław Czarenek i Krzysztof Paszyk w Sejmie
Emocje w Sejmie. "Ktoś taki nie powinien kandydować na premiera"
Polska
Ursula von der Leyen
Bruksela podjęła decyzję w sprawie Armenii. "Musimy chronić nasze sąsiedztwo"
BIZNES
Wyrok sądu
Wyrok dla 80-latka za zabójstwo brata przed przychodnią
Kraków
imageTitle
Komplikacje Lecha i Górnika w drodze do Ligi Mistrzów
EUROSPORT
pap_20220624_073
"Miałem biopsję. Okazało się, że to rak, i to agresywny"
Świat
Dworzec Centralny od strony Alej Jerozolimskich
Premier o "patrolach" na dworcach: to ekscesy, chuliganeria polityczna
WARSZAWA
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Atak na księdza i kobietę. Dramatyczne sceny przed jedną z parafii
Łódź
Pożegnanie "Daru Młodzieży" w Gdyni
Nowy żaglowiec zamiast "Daru Młodzieży". Tysiące propozycji na nazwę
Trójmiasto
Volkswagen flaga
Volkswagen pod presją. Kierownictwo alarmuje, fabryka ogranicza produkcję
BIZNES
Radosław Sikorski
"Proszę tatusiowi przekazać". Po wydarzeniach w Berlinie Sikorski odpowiada córce Bąkiewicza
Polska
Policjanci przejęli ponad 200 kg narkotyków
Narkotyki i środki na potencję w automatach z paczkami. Policja zatrzymała trzy osoby
Katowice
Wojciech Król
Zmiany na szczytach władzy w KO na Śląsku. W tle afera korupcyjna
Katowice
Jacek Jaśkowiak zaatakowany na sesji rady miasta
Anarchiści obrzucili prezydenta tortem. Usłyszeli zarzuty
Poznań
imageTitle
Chaos w polu karnym. Awaria na mundialu
EUROSPORT
Ciało kobiety w mieszkaniu w Tczewie. Śledczy badają okoliczności śmierci (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli kobietę przy dworcu, nie wiedzieli, kim jest
Katowice
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Rosjanin zastrzelony w Polsce. Nowe informacje i apel
Lublin
Donald Tusk
Tusk o sprawie lekarza milionera: zwyrodnienie systemu
Polska
Warszawski Szpital Południowy
Przyjęcia poza kolejnością, do dyspozycji salonik VIP. Preferencje dla polityków w publicznym szpitalu
WARSZAWA
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejny rok, kolejna porażka. Alarmujący raport
METEO
TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
Świnoujście. Podejrzany o zabójstwo 63-latki trafił do aresztu
Byli sobie obcy, ale zamieszkał u niej, żeby jej pomagać. Pokłócili się i zabił
Szczecin
Nie działa fotoradar na Grochowskiej
Fotoradar stanął tu po śmierci sześciolatka. Już nie działa
Katarzyna Kędra, Artur Węgrzynowicz
Ronaldo
Program środowych meczów. Ronaldo wkracza do gry
EUROSPORT
Autonomiczny samolot bojowy X-BAT
"Niezwykle ambitny projekt" i szansa dla Polski. Czym jest X-BAT?
Polska
Jak Dania "załatwiła sobie" zwolnienie z paktu migracyjnego
Jak Dania "załatwiła sobie" zwolnienie z paktu migracyjnego? Inaczej niż myślicie
Michał Istel
imageTitle
Tajemniczy powód łez Messiego
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica