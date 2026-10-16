Zdrowie Ruch albo ból. Jak codzienne nawyki wpływają na zdrowie pleców? Anna Bielecka |

"Mamy epidemię problemów z kręgosłupem" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Rozwiń Kluczowe fakty: Mikroprzerwy, specjalne biurka i piłki rehabilitacyjne. Jak dbać o kręgosłup na co dzień?

Urazu można doznać, nawet siadając. Jak temu przeciwdziałać?

Kluczowe są ćwiczenia i systematyczność ich wykonywania. Ortopeda tłumaczy jaki zestaw jest dobry na początek

Warto pamiętać też o regeneracji po ćwiczeniach. Jak długo powinna trwać?

Często siedzimy przez osiem godzin przy biurku, a potem kilka kolejnych spędzamy na kanapie ze smartfonem w ręku. Współczesny styl życia sprawia, że kręgosłup pracuje mniej, ale cierpi bardziej. Z okazji Światowego Dnia Kręgosłupa, który przypada 16 października, eksperci przypominali, że jednym z największych wyzwań dla zdrowia kręgosłupa nie jest dziś ciężka praca fizyczna, lecz wielogodzinne pozostawanie w bezruchu.

- To nie tylko problem Polaków. Problemy z kręgosłupem dotyczą dziś niemal wszystkich społeczeństw rozwiniętych. Rozwój cywilizacyjny sprawił, że pojawiło się bardzo dużo statycznych obciążeń, przed którymi nie da się uciec - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, specjalista neurologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalizujący się w schorzeniach kręgosłupa, przy okazji piątkowej debaty "Kręgosłup pod presją. Ruch albo ból, leczenie i rehabilitacja. Jak codzienne wybory wpływają na zdrowie naszego kręgosłupa."

Głowa w dół, kręgosłup cierpi

Jednym z największych problemów współczesnego stylu życia jest wielogodzinna praca przed ekranem, często z pochyloną głową. Jak tłumaczy prof. Robert Gasik, w takiej pozycji kręgosłup jest szczególnie narażony na przeciążenia wynikające z długotrwałego bezruchu. - Powinniśmy tak ustawić monitor, żeby nie trzeba było opuszczać głowy. Każda praca z opuszczoną głową bardzo przeciąża kręgosłup - podkreśla specjalista.

Dlatego ekran komputera powinien znajdować się na wysokości wzroku lub nieco poniżej, tak aby nie wymuszał ciągłego pochylania głowy. Równie ważne jest odpowiednie podparcie pleców, zwłaszcza odcinka lędźwiowego. - Lordoza lędźwiowa powinna być podparta tak, żeby przynajmniej część obciążeń przejmował fotel, na którym siedzimy - mówi prof. Gasik.

Znaczenie ma także pozycja nóg. - Kolana i biodra nie powinny być stale zgięte pod kątem 90 stopni. Pomocne mogą być podnóżki oraz ergonomiczne krzesła, które pozwalają dopasować oparcie do wzrostu użytkownika i zapewniają właściwe podparcie kręgosłupa - dodaje ortopeda.

Ekspert rekomenduje też częste wstawanie od biurka, krótkie spacery czy wykonywanie prostych czynności wymagających ruchu. Pomocne mogą być także biurka z regulowaną wysokością, które pozwalają na zmianę pozycji z siedzącej na stojącą w trakcie pracy.

Piłka zamiast krzesła? To może pomóc

Jednym ze sposobów na ograniczenie skutków wielogodzinnego siedzenia może być korzystanie z piłki rehabilitacyjnej. Utrzymanie równowagi wymaga stałej pracy mięśni odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa. - Pracują i ćwiczą, choć nie są to ćwiczenia tak intensywne jak na siłowni - tłumaczy ekspert.

Coraz częściej w biurach pojawiają się także biurka z regulowaną wysokością, które pozwalają na zmianę pozycji w trakcie dnia i pracę zarówno na siedząco, jak i na stojąco. Takie rozwiązania pomagają ograniczyć długotrwałe przeciążenia związane z pozostawaniem przez wiele godzin w jednej pozycji.

Mikroprzerwy mogą uchronić przed bólem

Jednak nawet najlepiej przygotowane stanowisko pracy nie zastąpi aktywności fizycznej. Mięśnie odpowiadające za stabilizację kręgosłupa wymagają systematycznego wzmacniania. - Kręgosłup jest stworzony do ruchu. Gdyby nie był, wyglądałby jak kij od szczotki - mówi prof. Gasik.

Zdaniem prof. Roberta Gasika o kondycji kręgosłupa często decydują krótkie przerwy w pracy i regularna zmiana pozycji. - To może być przejście do drukarki, przeniesienie dokumentów, wstanie czy kilka głębokich oddechów. Nawet pięcio- czy dziesięciosekundowa przerwa powoduje, że do mięśni napływa krew i zaczynają one prawidłowo funkcjonować - podkreśla specjalista.

Dłuższe przerwy warto robić co około 40-60 minut. - Mięśnie stabilizujące kręgosłup działają podobnie jak mięśnie ramion podczas długotrwałego trzymania ciężaru. Jeżeli mięsień jest przez cały czas napięty, to w końcu słabnie. Gdy ma chwilę odpoczynku, może ponownie podjąć aktywność. Dokładnie tak samo dzieje się z mięśniami stabilizującymi kręgosłup - wyjaśnia prof. Gasik.

Jak starzeje się kręgosłup?

Ból pleców nie zawsze wynika wyłącznie z nieprawidłowej postawy. Prof. Gasik zwraca uwagę, że wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, iż kręgosłup, podobnie jak inne narządy, ulega naturalnym procesom starzenia. - Przecież starzeją się włosy, skóra i wszystkie inne tkanki. Z kręgosłupem jest dokładnie tak samo. W efekcie pojawiają się zmiany zwyrodnieniowe, osteofity [red. narośla kostne, które powstają najczęściej na brzegach stawów lub kręgów], obniżenie wysokości krążków międzykręgowych czy dyskopatia - tłumaczy ortopeda.

U części osób proces ten przebiega szybciej. - Zwłaszcza jeśli wykonują ciężką pracę fizyczną, przebyły urazy lub przez lata przeciążały kręgosłup - dodaje profesor. Te zmiany mogą uciskać na okoliczne tkanki albo korzenie nerwowe. Wtedy pojawia się ból nogi, ręki lub innych części ciała.

Winna może być osteoporoza

Problemy z układem kostnym nie dotyczą jednak wyłącznie kręgosłupa. Szczególnie niebezpieczna jest osteoporoza, która osłabia strukturę kości i zwiększa ryzyko złamań. - To są tak zwane złamania niskoenergetyczne. Jeżeli kość jest delikatna i pozbawiona części elementów, które ją stabilizują, ktoś może mocniej usiąść i już taka siła doprowadzi do jej pęknięcia lub złamania - mówi prof. Gasik.

Jak podkreśla, u osoby ze zdrowymi kośćmi nawet potknięcie czy podniesienie ciężkiego przedmiotu nie musi skończyć się urazem. - W zaawansowanej osteoporozie do złamania może natomiast dojść podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności. To właśnie dlatego tak ważne są wczesna diagnostyka, regularna aktywność fizyczna i dbanie o zdrowie kości przez całe życie - wskazuje ekspert.

Ćwiczenia przy osteoporozie i problemach z kręgosłupem

Jak podkreśla prof. Robert Gasik, nawet przy zaawansowanej osteoporozie i zwiększonym ryzyku złamań nie można całkowicie rezygnować z aktywności fizycznej. - Kluczowe znaczenie ma jednak odpowiednio dobrany ruch, który pomaga wzmacniać układ mięśniowo-szkieletowy i poprawia stabilizację kręgosłupa - wskazuje ekspert.

Do ćwiczeń aktywizujących te partie należą między innymi ruchy wykonywane w pozycji stojącej przy ścianie, polegające na unoszeniu niewielkich ciężarów nad głowę. Innym przykładem jest unoszenie nogi w leżeniu na boku, z piętą skierowaną ku górze. - Warto wykonywać też ćwiczenia angażujące między innymi odwodziciele stawu biodrowego, które pomagają utrzymywać prawidłową pozycję ciała. Pomocne może być również podciąganie z wykorzystaniem urządzenia odciążającego część masy ciała oraz ćwiczenia mięśni skośnych brzucha, wykonywane z niewielkim obciążeniem. Dobór aktywności powinien jednak uwzględniać stan zdrowia ćwiczącego - tłumaczy ortopeda.

Regularna aktywność pomaga chronić kręgosłup

Dbanie o kręgosłup zaczyna się od poznania własnego organizmu i dopasowania aktywności do wieku, budowy ciała oraz stanu zdrowia. - Nie wszyscy muszą być biegaczami ani atletami. Trzeba poznać swoje możliwości, nie walczyć z nimi i nie próbować zostać biegaczem, jeżeli dana budowa ciała temu nie sprzyja - mówi specjalista.

Trening nie musi być długi ani bardzo intensywny. Kluczowa jest regularność i odpowiednia regeneracja. - Bez systematyczności możemy sobie dać spokój. Ktoś, kto przez dwa tygodnie bije rekordy i ćwiczy tak, jakby miał zostać mistrzem świata, prawdopodobnie zostanie pacjentem - ostrzega lekarz. Jak dodaje, po większym wysiłku organizm może potrzebować nawet 48 godzin odpoczynku, aby odbudować przeciążone struktury i przygotować się do kolejnego treningu.

- Celem aktywności powinno być przede wszystkim zachowanie sprawności i zdrowia na długie lata - podsumowuje prof. Robert Gasik.