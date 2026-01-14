Logo strona główna
Gnijący twór, który zabija. "Mamy wszystko, by tak nie było"

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Rak szyjki macicy przez lata nie daje objawów, nie boli. W zaawansowanej formie nacieka na moczowody i przestrzeń okołoszyjkową
Rak szyjki macicy przez lata nie daje objawów, nie boli. W zaawansowanej formie nacieka na moczowody i przestrzeń okołoszyjkową
Źródło: Shutterstock
"Nie szczepię. Ta szczepionka nie jest przebadana". "Widziałam film, na którym chłopak został sparaliżowany". "Poczekajmy 20-30 lat, zobaczymy, co z tego wyjdzie". W mediach społecznościowych króluje lęk. Pod postami o szczepieniach przeciw wirusowi HPV wylewa się fala komentarzy: "big pharma", "nie wiadomo, co jest w środku", "powikłania". Rodzice, którzy na co dzień deklarują ogólne zaufanie do szczepień, nagle mają dylemat. To "szczepionkowy paradoks" - wierzymy w naukę, ale boimy się tej jednej, konkretnej igły?Artykuł dostępny w subskrypcji

Prof. Marzena Dębska w jednym z najnowszych odcinków "Wywiadu Medycznego" stawia sprawę brutalnie: gdybyśmy widzieli, jak wygląda zaawansowany rak odbytu i rak szyjki macicy, szybko pobieglibyśmy na szczepienie.

Dr n. med. Wojciech Homola, specjalista ginekologii i położnictwa, mówi wprost: - To, co zastaję u pacjentek, które zgłaszają się zbyt późno, to rozpadający się, gnijący, śmierdzący, naprawdę straszny twór. Panie przychodzą, bo nie mogą się wysikać. To moment, w którym nowotwór nacieka w miednicy mniejszej, obejmuje moczowody i przestrzeń okołoszyjkową. W zasadzie jest… po temacie.

OGLĄDAJ: Zapobiega nowotworom, ale mało kto z niej korzysta
pc

Zapobiega nowotworom, ale mało kto z niej korzysta

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Temat jednak jest. Styczeń to Miesiąc Świadomości Raka Szyjki Macicy. Rozmawiamy więc o tym, dlaczego - mając darmowy bilet na nowoczesny pociąg profilaktyki w postaci szczepionek i testów na HPV, wirusa brodawczaka ludzkiego, odpowiedzialnego za ok. 70 proc. przypadków raka szyjki macicy, a także nowotwory odbytu, prącia, jamy ustnej czy gardła - wciąż stoimy na peronie starej, dziurawej stacji.

Mówimy otwarcie o chłopcach, którzy, co prawda nie mają macicy, ale za kilkanaście lat mogą mieć kawałek po kawałku wycinane podniebienie, i o dziewczynkach, które mogą nigdy nie zostać matkami. Ale też o tym, dlaczego można mieć "prawidłową" cytologię, a jednocześnie rozwijającego się raka.

I wreszcie o... "świadomej odmowie": bo, owszem, wolno nam nie zaszczepić dziecka, ale czy na pewno jesteśmy gotowi podpisać się pod ryzykiem, że kiedyś w gabinecie lekarz zobaczy "rozpadający się, gnijący twór"?

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
