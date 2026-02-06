Główny Inspektor Sanitarny uspokaja: "Szczepienie dziecka z SCID-em to nie wyrok"

SCID i szczepionka przeciw gruźlicy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Dotarliśmy do komunikatu, które Ministerstwo Zdrowia skierowało pod koniec stycznia do kierowników oddziałów neonatologicznych. Co w nim zalecano?

Sprawa organizacji badań przesiewowych i szczepień poróżniła przedstawicieli resortu z krajową konsultantką w dziedzinie neonatologii, prof. Ewą Helwich i w efekcie doprowadziła do jej odwołania. O co dokładnie chodziło?

Czy obawa przed SCID mogła przyczynić się do spadku szczepień na gruźlicę? Prof. Helwich twierdzi, że padły takie zarzuty.

Szczepienie dziecka z SCID-em nie może być traktowane jak wyrok, bo mamy narzędzia skutecznego zapobiegania odczynom poszczepiennym - mówi dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

Czy Ministerstwo planuje zmiany? Co proponuje rodzicom, którzy zdecydują się na odroczenie szczepienia? Zapytaliśmy rzecznika MZ Jakuba Gołąba. W odpowiedzi przedstawił również dane z pilotażu.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce " Zdrowie " w serwisie tvn24.pl . Warto też słuchać "Wywiadu medycznego"

Do pediatrów trafiają noworodki niezaszczepione w szpitalach przeciwko gruźlicy - twierdzą lekarze. Zaznaczają, że to efekt wprowadzenia nowego badania przesiewowego, które wykrywa przeciwskazania do szczepień. Problem w tym, że jego wynik jest znany dopiero, gdy noworodek opuści oddział położniczy, a szczepienie wykonywane jest jeszcze w szpitalu. Stąd wątpliwości części personelu medycznego oraz rodziców i dyskusja wokół organizacji szczepień.

MZ: obowiązek szczepienia noworodków nie zmienił się

"Wdrażany od września 2025 r. ogólnopolski pilotaż badań przesiewowych noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID) jest elementem szerokiej strategii państwa w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi. Polska, badając noworodki pod kątem ponad 30 jednostek chorobowych, znajduje się w europejskiej czołówce pod względem profilaktyki wczesnodziecięcej", czytamy w piśmie przesłanym do redakcji tvn24.pl przez Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Na czym polega takie badanie? Na pobraniu i zbadaniu w laboratorium krwi dziecka w trzeciej dobie życia. Badanie pozwala wykryć m.in. wspomniany SCID, a w tych zespołach chorobowych podawanie szczepionek zawierających żywe drobnoustroje, w tym przeciw gruźlicy, jest przeciwwskazane. Na wynik czeka się kilka dni, jest udostępniany na platformie internetowej Instytutu Matki i Dziecka. Natomiast szczepienie przeciwko gruźlicy podaje się dziecku w szpitali najpóźniej w dniu wypisu.

W piśmie z 26 stycznia br. do kierowników oddziałów neonatologicznych wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka zaznaczyła, że kwalifikacja do szczepienia przeciw gruźlicy nie zmieniła się po wprowadzeniu pilotażu. Dotarliśmy do tego komunikatu. "Zgodnie z (...) przepisami rodzice i personel medyczny są obowiązani do szczepienia przeciw gruźlicy nie później niż do dnia wypisu noworodka ze szpitala. Na obecnym etapie realizacji programu badań przesiewowych, przepisy dotyczące szczepień nie uległy zmianie" - czytamy w wytycznych MZ.

Dowiedz się więcej: Pfizer kontra Polska. Mamy informację z belgijskiego sądu

Kęcka wskazała także, że "wyniki badań przesiewowych, ze względów techniczno-organizacyjnych pilotażu są dostępne nie wcześniej niż po 5 dniach, a więc zwykle po wypisie ze szpitala większości noworodków, niektórzy rodzice i personel medyczny opóźniają decyzję o szczepieniu przeciw gruźlicy."

Dalej informuje, że "takie działania nie mają przesłanek prawnych ani merytorycznych, ponieważ ciężkie postacie SCID należą do grupy chorób ultra-rzadkich. (…) Szacuje się, że rocznie może urodzić się w Polsce 4-5 dzieci z zespołem SCID, a chorych na gruźlicę jest ponad 4 tys. Z tego względu, wykonanie szczepień przeciwko gruźlicy powinno być traktowane i zrealizowane przed wypisem dziecka ze szpitala, nawet, jeżeli nie dostępny jest jeszcze wynik badania w kierunku SCID".

Jak ustaliliśmy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, który jako jedyny ośrodek w Polsce realizuje to badanie molekularne, skrócił ostatnio czas jego realizacji. Wyniki są obecnie dostępne online w ciągu 2 do 4 dni od wypisu noworodka ze szpitala. Jeszcze kilka tygodni temu na wyniki badania czekało się nawet 21 dni.

Wiceministra zdrowia podkreśla w komunikacie, że wczesne wykrycie ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID) pozwala na szybkie wdrożenie leczenia oraz ograniczenie ryzyka ciężkich zakażeń. "W ramach opieki medycznej nad noworodkami z pozytywnymi wynikami badań przesiewowych, wszystkie dzieci z nieprawidłowymi wynikami badań w kierunku SCID i innych ciężkich niedoborów odporności są weryfikowane w Klinice Immunologii IPCZD jako Ośrodku Eksperckim Chorób Rzadkich, a następnie zostają wdrożone stosowne działania profilaktyczne lub terapeutyczne" - czytamy.

- Informacja o dodatnim wyniku jest przekazywana z Instytutu Matki i Dziecka do koordynatora krajowego, który natychmiast wzywa to dziecko na dalsze badania - takie dzieci przebywają w Centrum Zdrowia Dziecka pod opieką kliniki immunologii - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

"Doszło do absurdu"

We wspomnianym piśmie wiceministra dodaje, że "szczepienie noworodka przeciw gruźlicy bezpośrednio po urodzeniu jest uznawane za najlepszą formę profilaktyki ciężkich powikłań gruźlicy u niemowląt. Korzyści z wykonania szczepienia oraz wczesnego wykrycia SCID przewyższają potencjalne ryzyko związane z rozwinięciem niepożądanego odczynu poszczepiennego. Opóźnianie szczepień noworodków zwiększa ryzyko ciężkich postaci gruźlicy, które występują znacznie częściej niż SCID."

Inaczej sprawę badań przesiewowych i szczepień widziała krajowa konsultant w dziedzinie neonatologii, prof. Ewa Helwich.

W rozmowie z "Faktami" przekazała, że MZ nie konsultowało z nią, ani ze środowiskiem pediatrów i immunologów, odnośnie wdrożenia nowego badania przesiewowego i jego realizacji w codziennej praktyce klinicznej. O wszystkim dowiedziała się, jak opowiada też portalowi "Rynek Zdrowia", drogą mejlową po miesiącu funkcjonowania rozszerzonego przesiewu. - W efekcie doszło do absurdu, który polega na tym, że na oddziale najpierw podaje się noworodkowi żywą szczepionkę przeciwgruźliczą, a dopiero później otrzymujemy wynik badania weryfikującego, czy dziecko jest chore na wrodzony ciężki niedobór odporności. Kolejność wykonywania procedur powinna być odwrócona - wskazywała w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia".

Ekspertka wysłała w imieniu krajowego nadzoru neonatologicznego (czyli konsultantów wojewódzkich) oświadczenie dla ordynatorów i kierowników wszystkich oddziałów noworodkowych w Polsce, rekomendując między innymi informowanie rodziców o zasadności wykonywania szczepień i o wykonywaniu badania przesiewowego w kierunku SCID oraz o tym, że w przypadku zaistnienia zagrożenia tą patologią szczepienie BCG jest przeciwwskazane.

Poinformowała też, że w sytuacji, kiedy rodzić odmówi iniekcji w szpitalu, szczepienie powinno zostać podane w poradni przyszpitalnej (jeśli oddział noworodkowy dysponuje taką możliwością) lub w poradni pediatrycznej POZ. I wywołała spore zamieszanie, a 21 stycznia została odwołana ze stanowiska.

- Podobno, tak jak mi napisało ministerstwo odwołując mnie ze stanowiska, spowodowało to 80 procentowy spadek wyszczepialności. Mi się wydaje, że jeszcze takich danych nie ma - tłumaczyła była już konsultant dziennikarzowi "Faktów TVN".

Według informacji uzyskanych nieoficjalnie przez tvn24.pl niektóre szpitale zaczęły postępować właśnie w sposób zalecany przez prof. Helwich i proponować podanie szczepienia w poradni neonatologicznej, kilka dni po wypisie ze szpitala i po potwierdzeniu negatywnego wyniku badania przesiewowego SCID.

"Ścieżka nie została ustalona"

Być może właśnie dlatego do do pediatrów zaczęli zgłaszać się rodzice z dziećmi na szczepienie przeciwko gruźlicy, o czym poinformował w czwartek rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), Jakub Kosikowski. - Zrozumiałe jest, że szczepionka powinna być wykonana dopiero po uzyskaniu wyniku, że dziecko można zaszczepić - dodał. Podkreślił, że system nie został przygotowany na zmianę, a ścieżka postępowania po wprowadzeniu badania przesiewowego, nie została wcześniej ustalona z neonatologami i pediatrami. W efekcie lekarze zostali zaskoczeni zgłoszeniami rodziców niezaszczepionych noworodków. Potwierdziła to prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. - Tych szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej nigdy się nie wykonywało. Nie mamy do tego personelu i przeszkolenia - powiedziała. Poinformowała, że otrzymała zgłoszenia o problemach z zaszczepieniem na gruźlicę trójki dzieci: dwóch w Wielkopolsce i jednego w województwie kujawsko-pomorskim. - Nie wiadomo, kto ma te dzieci zaszczepić. Dlatego problem ten został już pisemnie zgłoszony do Ministerstwa Zdrowia - dodała. - Jeżeli resort zdrowia wyraził zgodę na takie badania, to powinien też przygotować ścieżkę postępowania. Niewiedza i wahania dotyczące szczepień to młyn na wodę antyszczepionkowców - zaznaczyła.

Czego obawiają się medycy?

Zdaniem lekarzy, obecny problem z realizacją szczepień noworodków wynika przede wszystkim z narastającego lęku wśród neonatologów. Wielu z nich obawia się, że kwalifikując dziecko do szczepienia przed uzyskaniem wyniku badania genetycznego, może narazić się na roszczenia ze strony rodziców. Eksperci podkreślają, że te obawy zostały w dużej mierze podsycone przez środowiska antyszczepionkowe i obecnie paraliżują decyzje lekarskie.

- Tymczasem przepisy jasno określają odpowiedzialność za działania wynikające z obowiązku szczepień. Jeśli procedura jest przewidziana ustawowo, to odpowiedzialność ponosi państwo, przecież utworzono system rekompensat dla osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne, które zapewnia Fundusz Odszkodowawczy - wskazuje dr Grzesiowski.

Dr Grzesiowski dodaje, że ryzyko wystąpienia takich reakcji jest zawsze brane pod uwagę, ale nie może stanowić podstawy do obciążania medyków winą za działania wynikające z obowiązku szczepień. Jak zaznacza - to rozwiązania systemowe mają gwarantować bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

W materiałach informacyjnych przygotowanych dla rodziców przez MZ i GIS, czytamy, że w przypadku, gdy "szczepienie przeciwko gruźlicy nie zostanie wykonane w szpitalu rodzice/opiekunowie proszeni są, w celu jego uzupełnienia, o skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli mieliby problem z uzyskaniem szczepienia dziecka wsparcie ma zapewnić Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna".

Z kolei rządowy portal szczepienia.info informuje, że jeśli z jakichś powodów POZ nie może zaszczepić noworodka, przychodnia powinna pomóc rodzicom w znalezieniu innego miejsca, np. poradni, z którą uzgodni realizację tych szczepień.

Problemy ze szczepieniami noworodków poza szpitalem

Obecnie w każdym województwie działa zaledwie kilka punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw gruźlicy poza szpitalem położniczym. - Tak niewielka liczba miejsc sprawia, że realizacja szczepień w obecnym systemie, bez wcześniejszego przygotowania i zapewnienia dostępności szczepionki, jest prawie niemożliwa. W podstawowej opiece zdrowotnej szczepionek przeciwko gruźlicy po prostu nie ma - przez lata nie było bowiem potrzeby ich wykorzystywania w POZ-ach - mówi dr Paweł Grzesiowski.

Według Janickiej, szczepienia noworodków przeciwko gruźlicy, które nie mają przeciwskazań do szczepień, mogłyby się odbywać w poradniach przyszpitalnych, przy oddziałach noworodkowych. - Jest tam personel, który wykonuje te szczepienia od lat - zaznaczyła. Dodała, że szczepionki przeciwko gruźlicy są dostępne w zbiorczych dawkach. Według Janickiej, poradnie POZ będą miały problem z zebraniem grupy noworodków m.in. w związku z drastycznie spadającą liczbą urodzeń.

Dr Grzesiowski podkreśla, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby szczepienia przeciwko gruźlicy odbywały się w poradniach przyszpitalnych, przy oddziałach noworodkowych, ponieważ jest tam personel, który wykonuje te szczepienia od lat, a szczepionka jest w aptece szpitalnej pobierana z stacji sanitarno-epidemiologicznej. -Wystarczyłoby wydzielenie jednego dnia w tygodniu na ten cel - nie jest to bowiem szczepienie interwencyjne, a rodzice mogliby spokojnie umówić się na dogodny termin - mówi.

Takie rozwiązanie byłoby również bardziej efektywne pod względem wykorzystania preparatu. - Szczepionka BCG pakowana jest w fiolki dziesięciodawkowe. Jeśli na szczepieniu pojawi się tylko dwoje dzieci, pozostałe osiem dawek trzeba wyrzucić. Organizacja szczepień w określonych terminach pozwoliłaby uniknąć takiego marnotrawstwa - dodaje Główny Inspektor Sanitarny.

Koszt, którego nie rozlicza NFZ

Lekarze zwracają uwagę, że włączenie przychodni do wykonywania szczepień przeciw gruźlicy wymaga też rozwiązania kwestii finansowych. Szpitale rozliczają szczepienie z Narodowym Funduszem Zdrowia jako procedurę wykonywaną podczas hospitalizacji noworodka. Jeśli jednak szczepienie miałoby się odbywać już po wypisie - w poradni - pojawia się nowa usługa, której NFZ obecnie nie finansuje.

- Lekarz z oddziału nie ma obowiązku pracy w przychodni, więc należałoby wyznaczyć takiego specjalistę i opłacić jego czas pracy. To dodatkowy koszt związany z organizacją szczepień. Choć sama szczepionka jest bezpłatna, problem dotyczy wynagrodzenia personelu i rozliczenia nowej procedury w ramach tzw. "ambulatoryjnego szczepienia przeciwko gruźlicy". Dopóki NFZ nie zapewni rozliczenia takiej usługi, wykonanie szczepień poza oddziałem może być formalnie trudne do realizacji - podkreśla dr Grzesiowski.

Eksperci: ryzyko zakażenia gruźlicą znacznie wyższe niż wystąpienia SCID

Eksperci zaznaczają, że ciężkie postacie SCID należą do grupy chorób rzadkich, a nawet ultrarzadkich. Częstość występowania SCID szacowana jest w przybliżeniu na jedno na 55 tys. - 60 tys. urodzeń. Tak jak już wspominaliśmy, wyniki badań przesiewowych są przekazywane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie nie wcześniej niż po pięciu dniach, czyli zwykle po wypisie dziecka ze szpitala położniczego. Jednocześnie, w związku z występowaniem w Polsce gruźlicy, zgodnie z wytycznymi WHO oraz obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie zdrowe noworodki powinny być zaszczepione przeciw gruźlicy przed wypisem ze szpitala położniczego.

Ryzyko zakażenia nieszczepionego noworodka gruźlicą - przy zapadalności wynoszącej ok. 11 przypadków na 100 tys. mieszkańców (ponad 4 tys. zachorowań rocznie) - jest wielokrotnie wyższe niż ryzyko wystąpienia zespołu SCID, szacowanego na 4-6 przypadków rocznie w całej populacji. Oznacza to, że ryzyko zakażenia noworodka gruźlicą jest istotnie wyższe, niż ryzyko wykrycia u niego SCID.

Lekarze podkreślają, że szczepionka przeciw gruźlicy ma szczególną charakterystykę, odróżniającą ją od innych preparatów.

- Prątek BCG zawarty w szczepionce podawany jest śródskórnie i rozwija się niezwykle powoli - w przybliżeniu jedna komórka bakteryjna dziennie. Nie trafia więc do krwiobiegu bezpośrednio po podaniu, jak w przypadku wielu innych szczepionek, np. przeciw krztuścowi, błonicy czy polio, gdzie antygen pojawia się we krwi niemal natychmiast. W tej sytuacji ewentualne reakcje niepożądane mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach, a nawet miesiącach, gdy szczepionka zaczyna działać. Do tego czasu dostępny jest już wynik badania przesiewowego i jeśli okaże się, że dziecko z zespołem SCID otrzymało szczepionkę BCG, będzie wdrożone profilaktyczne leczenie, zapobiegające niepożądanym odczynom - tłumaczy Grzesiowski.

- Szczepienie dziecka z SCID-em nie może być traktowane jak wyrok, bo mamy narzędzia skutecznego zapobiegania odczynom poszczepiennym. Ryzyko ciężkich powikłań gruźlicy u nieszczepionych noworodków jest wielokrotnie większe, dlatego szczepienia są nadal naszym priorytetem, co musimy uczciwie i rzetelnie komunikować rodzicom - dodaje Główny Inspektor Sanitarny.

Co na to Ministerstwo Zdrowia?

O to, czy resort planuje modyfikację harmonogramu szczepień dla noworodków i jakie kroki podejmuje, by uniknąć sporu i niepokoju lekarzy/rodziców, zapytaliśmy rzecznika MZ Jakuba Gołąba. W odpowiedzi otrzymanej od Biura Komunikacji MZ, czytamy, że "nadrzędnym celem Ministerstwa Zdrowia jest zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym pacjentom, co wymaga precyzyjnego połączenia diagnostyki przesiewowej z Programem Szczepień Ochronnych. W tym kontekście kluczowe jest utrzymanie szczepień przeciwko gruźlicy (BCG) jako priorytetu zdrowia publicznego"

W kontekście roli lekarza i wywiadu klinicznego, MZ wskazuje, że standardowa procedura kwalifikacji do szczepienia BCG nie uległa zmianie. "Lekarz ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowego wywiadu rodzinnego. W przypadku stwierdzenia w rodzinie występowania pierwotnych niedoborów odporności (PNO), SCID lub niewyjaśnionych zgonów niemowląt z powodu zakażeń, lekarz posiada pełne wytyczne i uprawnienia do odroczenia szczepienia do czasu uzyskania wyniku testu przesiewowego" - informuje MZ w przesłanym piśmie.

MZ zapewnia jednak, że system jest gotowy na przeprowadzenie szczepień uzupełniających u dzieci, u których szczepienie odroczono w szpitalu. "Już w momencie wypisu z oddziału noworodkowego rodzice otrzymują informację o sposobie uzyskania wyniku badania przesiewowego oraz wskazanie konkretnego miejsca wykonania szczepienia uzupełniającego. Wykaz placówek realizujących szczepienia BCG w trybie ambulatoryjnym jest publikowany na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dodatkowo, w przypadku jakichkolwiek trudności, wsparcie w koordynacji terminu szczepienia zapewnia właściwa terenowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna".

Przedstawiciele resortu podkreślają także, że dotychczasowe dane z pilotażu potwierdzają wysoką skuteczność programu - "w 2025 roku przebadano 70 000 dzieci, wykrywając 2 potwierdzone przypadki SCID". Każde takie rozpoznanie to szansa na uratowanie życia dziecka poprzez wczesne wdrożenie terapii genowej lub przeszczepu. Przykładem jest dziecko z Rzeszowa, u którego wykryto SCID. Dzięki szybkiej diagnostyce zostało ono natychmiast objęte wysokospecjalistyczną opieką w IPCZD (Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie) i poddane leczeniu profilaktycznemu zgodnie z międzynarodowymi standardami". Analiza wyników trwającego pilotażu posłuży do wypracowania docelowego modelu organizacji badań przesiewowych oraz ewentualnych stałych modyfikacji w harmonogramie szczepień.

Jest już nowy konsultant

Ministra Zdrowia powołała już nowego konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii. Został nim prof. Tomasz Szczapa, pediatra i neonatologa, kierujący II Kliniką Neonatologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

To powołanie nie zyskało jednak akceptacji samorządu lekarskiego. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się przywrócenia prof. Helwich na stanowisko.

W odpowiedzi przesłanej do tvn24.pl odwołanie prof. Helwich z funkcji konsultantki krajowej MZ tłumaczy "potrzebą zapewnienia pełnej spójności i precyzji w komunikacji resortu ze środowiskiem medycznym. Ścisła współpraca i jednolite wytyczne są kluczowe w budowaniu zaufania do systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów".

Szczegółowe informacje o programie badań przesiewowych można znaleźć na stronie: https://przesiew.imid.med.pl/ oraz w opisie programu znajdującym się na stronie internetowej, MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-badan-przesiewowych-noworodkow-w-polsce-nalata-2019-2026.

Informacje dotyczące gruźlicy znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/gruzlica.

Anna Bielecka/ap