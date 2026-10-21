Zdrowie Niepokój o zdrowie znanej aktorki. Odpowiedziała nagraniem Oprac. Maciej Wacławik |

Glenn Close na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Abaca/PAP/EPA

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79-letnia Close 15 października przybyła na festiwal filmowy NewFest w Nowym Jorku, wspomagając się laską. Gdy zdjęcia z wydarzenia obiegły internet, fani zdobywczyni honorowego Oscara wyrazili obawy dotyczące jej stanu zdrowia - odnotował "The Independent".

Glenn Close przeszła operację

Aktorka odniosła się do wypowiedzi fanów w nowym nagraniu na Instagramie. - Chciałam tylko na chwilę tu zajrzeć, żeby podziękować wam wszystkim za waszą miłość i wyjaśnić, dlaczego chodzę o lasce - przekazała w środę. - Korzystam z laski, bo przeszłam całkowitą wymianę stawu biodrowego. Okazało się, że moje lewe biodro było w naprawdę kiepskim stanie. Teraz moim głównym celem jest utrzymanie się w dobrej formie, tak bym mogła w pełni sił stawić czoła wszelkim wyzwaniom, jakie staną mi na drodze - kontynuowała.

Znana z takich filmów, jak "Niebezpieczne związki", "Fatalne zauroczenie" czy "Żona", aktorka wyraziła przekonanie, że będzie mogła wziąć udział w wydarzeniach związanych z jej nowymi rolami na małym i dużym ekranie. - Mam nadzieję, że będę tam w pełni obecna. Może nie będę biegać po górach, ale przynajmniej będę sobą - dodała, zwracając się do fanów: - Nie martwcie się. Czuję się świetnie. Mam przy sobie moją cudowną rodzinę i nie mogę się doczekać wszystkich nadchodzących przygód, więc pozdrawiam was serdecznie.

Close podziękowała również lekarzowi, który wymienił jej staw biodrowy, a opis nagrania rozpoczęła słowami: "Konieczne wyjaśnienie".

Jak podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, endoprotezoplastyka, czyli wymiana stawu biodrowego, jest skuteczną metodą leczenia przewlekłego bólu i powrotu do sprawności fizycznej. "Pacjenci zwykle zaczynają chodzić z pomocą kul następnego dnia po operacji, a pełna aktywność wraca w ciągu 3-5 miesięcy" - czytamy.

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Choroby stawu biodrowego wiążą się z przewlekłym bólem i ograniczeniami ruchu. Utrudniają chodzenie, wstawanie, schylanie się. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego polega na usunięciu uszkodzonej kości i chrząstki stawu biodrowego, a następnie zastąpieniu ich implantem. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych operacji ortopedycznych na świecie - czytamy na pacjent.gov.pl.