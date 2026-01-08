Gigantyczny guz usunięty przez śląskich chirurgów. Pacjentowi mówiono, że to otyłość

Warsztaty z obsługi robota da Vinci Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Operacja trwała około czterech godzin i wymagała zaangażowania kilkunastoosobowego zespołu. Lekarze podkreślają, że był to jeden z najbardziej złożonych zabiegów, jakie wykonano w tym ośrodku. Co doprowadziło do takiego stanu?

Historia chorego pokazuje, jak podstępnie mogą rozwijać się guzy zaotrzewnowe oraz jak ogromne znaczenie mają doświadczone ośrodki referencyjne, które podejmują się najtrudniejszych przypadków.

Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii przeprowadzono jedną z najbardziej wymagających operacji w historii placówki. Zespół chirurgów onkologicznych podjął się usunięcia olbrzymiego guza o średnicy 46 centymetrów i wadze 12 kilogramów z jamy brzusznej u pacjenta skierowanego z innego ośrodka. W wielu miejscach - ze względu na skalę zmiany i bardzo wysokie ryzyko powikłań - odmówiono mu leczenia operacyjnego. W Dąbrowie Górniczej zapadła jednak decyzja, by spróbować.

- To największy guz, jaki kiedykolwiek usunięto w tym szpitalu i jeden z największych operowanych w ostatnich latach na Śląsku i w Zagłębiu - podkreślają lekarze.

Rozwiń

"Obejmował prawą flankę brzucha i schodził do miednicy mniejszej"

Jak przekazał kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej dr Janusz Sznajder, który prowadził zabieg, zmiana była niezwykle rozległa. - Guz wychodził z przestrzeni zaotrzewnowej, obejmował prawą flankę brzucha, naciekał fragment jelita grubego i schodził aż do miednicy mniejszej - poinformował lekarz w komunikacie opublikowanym przez placówkę.

Dowiedz się więcej: Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer

Operacja trwała około czterech godzin i wymagała pracy kilkunastoosobowego zespołu. W sali operacyjnej było trzech chirurgów, anestezjolodzy, pielęgniarki oraz personel pomocniczy. Ze względu na wyjątkowy i dydaktyczny charakter zabiegu, jego przebieg obserwowali także studenci medycyny.

W trakcie operacji konieczne było również usunięcie fragmentu jelita grubego. Lekarze podkreślają, że był to jeden z najbardziej złożonych zabiegów, jakie wykonano w tym ośrodku.

Po operacji stan pacjenta określany jest jako bardzo dobry. Jak przekazują specjaliści, chory wraca do sprawności, odzyskał energię i - jak mówią lekarze - radość życia. Dalsze leczenie i rokowanie wymagają jednak indywidualnej obserwacji i kontroli specjalistycznej.

Latami mylony z otyłością. "Pacjenci trafiają do lekarza bardzo późno"

Historia chorego pokazuje, jak podstępnie mogą rozwijać się guzy zaotrzewnowe. Przez lata narastający obwód brzucha był interpretowany jako otyłość. Dopiero z czasem pojawiły się wyraźne sygnały alarmowe: bóle, problemy z jedzeniem, refluks, nudności i narastające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Dowiedz się więcej: Bywa mylona z otyłością. Wiele kobiet o niej nie wie

Specjaliści zwracają uwagę, że guzy zaotrzewnowe należą do rzadkich nowotworów i przez długi czas mogą nie dawać jednoznacznych objawów. - Pacjent często trafia do lekarza dopiero w bardzo zaawansowanym stadium - podkreślają lekarze.

To właśnie dlatego przewlekłe bóle, narastające dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego oraz wyraźne zmiany w wyglądzie ciała powinny skłaniać do pogłębionej diagnostyki. Wczesne wykrycie choroby - przypominają specjaliści - może mieć kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia, a czasem decydować o zdrowiu i życiu.

Dowiedz się więcej: Zgłaszają się do kardiologów i gastrologów. A potrzebują pomocy chirurga

Przypadek z Dąbrowy Górniczej wpisuje się w serię spektakularnych, ale skrajnie trudnych zabiegów wykonywanych w regionie w ostatnich latach. W marcu 2024 roku w szpitalu w Blachowni koło Częstochowy usunięto guz macicy o masie około 26 kilogramów. W Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach w 2020 roku lekarze wycięli guz jajnika ważący 24 kilogramy, a w 2024 roku kolejny - o masie 19 kilogramów. Notowano także pojedyncze przypadki usuwania guzów narządowych przekraczających 10 kilogramów.

Lekarze podkreślają, że takie historie pokazują ogromne znaczenie doświadczonych ośrodków referencyjnych, które podejmują się najtrudniejszych przypadków - tam, gdzie dla pacjentów często "nie ma już kolejnego adresu".