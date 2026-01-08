Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Gigantyczny guz usunięty przez śląskich chirurgów. Pacjentowi mówiono, że to otyłość

szpital operacja kregoslup shutterstock_2604450777
Warsztaty z obsługi robota da Vinci
Źródło: TVN24
W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli gigantyczny guz jamy brzusznej o średnicy 46 centymetrów i wadze 12 kilogramów. To największa zmiana operowana dotychczas w tej placówce i jedna z największych usuniętych w ostatnich latach na Śląsku i w Zagłębiu. Zabieg był obarczony ogromnym ryzykiem - wcześniej w kilku ośrodkach pacjent usłyszał odmowę leczenia operacyjnego. Sam myślał, że jest "tylko" otyły.
Kluczowe fakty:
  • Operacja trwała około czterech godzin i wymagała zaangażowania kilkunastoosobowego zespołu. Lekarze podkreślają, że był to jeden z najbardziej złożonych zabiegów, jakie wykonano w tym ośrodku. Co doprowadziło do takiego stanu?
  • Historia chorego pokazuje, jak podstępnie mogą rozwijać się guzy zaotrzewnowe oraz jak ogromne znaczenie mają doświadczone ośrodki referencyjne, które podejmują się najtrudniejszych przypadków.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii przeprowadzono jedną z najbardziej wymagających operacji w historii placówki. Zespół chirurgów onkologicznych podjął się usunięcia olbrzymiego guza o średnicy 46 centymetrów i wadze 12 kilogramów z jamy brzusznej u pacjenta skierowanego z innego ośrodka. W wielu miejscach - ze względu na skalę zmiany i bardzo wysokie ryzyko powikłań - odmówiono mu leczenia operacyjnego. W Dąbrowie Górniczej zapadła jednak decyzja, by spróbować.

- To największy guz, jaki kiedykolwiek usunięto w tym szpitalu i jeden z największych operowanych w ostatnich latach na Śląsku i w Zagłębiu - podkreślają lekarze.

"Obejmował prawą flankę brzucha i schodził do miednicy mniejszej"

Jak przekazał kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej dr Janusz Sznajder, który prowadził zabieg, zmiana była niezwykle rozległa. - Guz wychodził z przestrzeni zaotrzewnowej, obejmował prawą flankę brzucha, naciekał fragment jelita grubego i schodził aż do miednicy mniejszej - poinformował lekarz w komunikacie opublikowanym przez placówkę.

Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer
Dowiedz się więcej:

Najbardziej typowa świąteczna dolegliwość. Zamiast tabletek wybierz spacer

Operacja trwała około czterech godzin i wymagała pracy kilkunastoosobowego zespołu. W sali operacyjnej było trzech chirurgów, anestezjolodzy, pielęgniarki oraz personel pomocniczy. Ze względu na wyjątkowy i dydaktyczny charakter zabiegu, jego przebieg obserwowali także studenci medycyny.

W trakcie operacji konieczne było również usunięcie fragmentu jelita grubego. Lekarze podkreślają, że był to jeden z najbardziej złożonych zabiegów, jakie wykonano w tym ośrodku.

Po operacji stan pacjenta określany jest jako bardzo dobry. Jak przekazują specjaliści, chory wraca do sprawności, odzyskał energię i - jak mówią lekarze - radość życia. Dalsze leczenie i rokowanie wymagają jednak indywidualnej obserwacji i kontroli specjalistycznej.

Latami mylony z otyłością. "Pacjenci trafiają do lekarza bardzo późno"

Historia chorego pokazuje, jak podstępnie mogą rozwijać się guzy zaotrzewnowe. Przez lata narastający obwód brzucha był interpretowany jako otyłość. Dopiero z czasem pojawiły się wyraźne sygnały alarmowe: bóle, problemy z jedzeniem, refluks, nudności i narastające trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Bywa mylona z otyłością. Wiele kobiet o niej nie wie
Dowiedz się więcej:

Bywa mylona z otyłością. Wiele kobiet o niej nie wie

Specjaliści zwracają uwagę, że guzy zaotrzewnowe należą do rzadkich nowotworów i przez długi czas mogą nie dawać jednoznacznych objawów. - Pacjent często trafia do lekarza dopiero w bardzo zaawansowanym stadium - podkreślają lekarze.

To właśnie dlatego przewlekłe bóle, narastające dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego oraz wyraźne zmiany w wyglądzie ciała powinny skłaniać do pogłębionej diagnostyki. Wczesne wykrycie choroby - przypominają specjaliści - może mieć kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia, a czasem decydować o zdrowiu i życiu.

Zgłaszają się do kardiologów i gastrologów. A potrzebują pomocy chirurga
Dowiedz się więcej:

Zgłaszają się do kardiologów i gastrologów. A potrzebują pomocy chirurga

Przypadek z Dąbrowy Górniczej wpisuje się w serię spektakularnych, ale skrajnie trudnych zabiegów wykonywanych w regionie w ostatnich latach. W marcu 2024 roku w szpitalu w Blachowni koło Częstochowy usunięto guz macicy o masie około 26 kilogramów. W Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach w 2020 roku lekarze wycięli guz jajnika ważący 24 kilogramy, a w 2024 roku kolejny - o masie 19 kilogramów. Notowano także pojedyncze przypadki usuwania guzów narządowych przekraczających 10 kilogramów.

Lekarze podkreślają, że takie historie pokazują ogromne znaczenie doświadczonych ośrodków referencyjnych, które podejmują się najtrudniejszych przypadków - tam, gdzie dla pacjentów często "nie ma już kolejnego adresu".

Autorka/Autor: adan/pwojc

Źródło: PAP, tvn24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
OtyłośćChirurgiaNowotworyZdrowieNewsŚląsk
Czytaj także:
Lotnisko Modlin, strażnik graniczny, ewakuacja
Pokazał dwa budzące podejrzenia dokumenty. Potem zmieniał wersję wydarzeń
WARSZAWA
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
METEO
wedliny sklep wedlina shutterstock_1359116381
Sześć składników żywności, na które musisz uważać. Mogą zwiększać ryzyko nowotworów i cukrzycy
Zdrowie
08 1115 adamek-0015
Poszło jak po maśle? Kaczyński: można powiedzieć, że po maśle
Polska
imageTitle
Życiowy sukces Polaka w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Wykoleił się tramwaj techniczny
Wykoleił się tramwaj techniczny. Utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
cpk1
2,5 tysiąca działek i ponad 200 budynków mieszkalnych. CPK szykuje grunt pod budowę
BIZNES
Pas z plandeki ciężarówki uderzył kobietę
Pas z ciężarówki śmiertelnie ranił pieszą. Kierowca stanie przed sądem
Łódź
Donald Tusk
Tusk stanowczo o reformie. "Znajdziemy lepsze sposoby"
BIZNES
Przewozili 130 tysięcy dolarów w bagażach (zdj. ilustracyjne)
90 tysięcy poszkodowanych, 32 miliony dolarów strat. Była pracownica policji wśród oskarżonych
Park Akcji "Burza"
Stołeczny park na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody
WARSZAWA
Administracja Trumpa wydała nowe zalecenia żywieniowe dla Amerykanów
Nowa odwrócona piramida żywieniowa. Co w niej dobrego, na co lepiej uważać?
Zuzanna Kuffel
Kai Wegner
Grał w tenisa w czasie blackoutu, chcą jego dymisji
Świat
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
METEO
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Oblodzone torowisko, tramwaje jeździły objazdami
WARSZAWA
40-latkowi grozi do 10 lat więzienia
Staranował policjantów. Użyli broni, by go zatrzymać
Kujawsko-Pomorskie
Marcin Kierwiński
"Jesteście hienami". Kierwiński apeluje do PiS: opamiętajcie się
Polska
imageTitle
Polska - Australia w ćwierćfinale United Cup. Godziny meczów
EUROSPORT
Książę Andrzej
Media: były książę uwikłany w transakcję z oligarchą. "Rażące sygnały ostrzegawcze"
BIZNES
Poseł Matecki i jego gra "zmuszanymi dziećmi"
Matecki i "dzieci zmuszone do śpiewania ukraińskiego hymnu". Polityczna gra fałszem
Renata Gluza
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Trump pytany o nadzór nad Wenezuelą. "Tylko czas pokaże"
Świat
imageTitle
Jedyny taki konkurs. Ogłoszono składy na Red Bull Skoki w Punkt
EUROSPORT
Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Agenci ICE znów w ogniu krytyki. Kim są i co robią w Minnesocie?
Świat
O życie wilka walczą specjaliści w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Piotrkowie.
Wilk wpadł w kłusownicze wnyki. Leśnicy podjęli "bolesną decyzję"
Łódź
Mężczyzna ranny po strzelaninie na stacji paliw w Żarach. Policja zatrzymała sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Znikały beczki z przepalonym olejem, ktoś podstawiał puste
Kraków
Samochód uszkodził SOR i karetkę
Pasażerka uruchomiła auto, staranowała SOR i karetkę
Trójmiasto
W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
Zabójca "Pershinga" wychodzi na wolność. Zmienił nazwisko
Katowice
imageTitle
Australian Open nie dla mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Opiekun porzucił psa w Wigilię
Wyrzucił psa na ulicę i odjechał
Poznań
UW
Ogłoszono Słowo Roku 2025. Internauci i językoznawcy niemal zgodni
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica