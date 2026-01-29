Gdy seks wymyka się spod kontroli. Polacy ruszają z pierwszym takim badaniem na świecie

W samej Warszawie seksoholików może być nawet 100 tys. Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych dotyczy (CSBD) ok. 3-5 proc. mężczyzn i 1-2 proc. kobiet. W 2022 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała CSBD za odrębną jednostkę diagnostyczną i włączyła ją do międzynarodowej klasyfikacji chorób.

Do najczęstszych form seksoholizmu należą kompulsywne korzystanie z pornografii i masturbacja, impulsywne przygodne kontakty seksualne oraz nadmierne korzystanie z płatnych usług.

Do badania ma zostać włączonych ponad 400 mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. Uczestnicy zostaną losowo przydzieleni do jednej z czterech grup. Obserwacja potrwa 18 miesięcy. Można się zgłaszać.

Polska staje się dziś jednym z liderów badań w tej dziedzinie, a uzyskane wyniki mogą w przyszłości pomóc dziesiątkom tysięcy osób na świecie.

Seksoholizm - coraz częściej określany w medycynie jako zaburzenie kompulsywnych zachowań seksualnych (CSBD) - wbrew powszechnemu, ale błędnemu przekonaniu, nie polega na "silnym libido". Jego istotą jest utrata kontroli nad impulsami seksualnymi i powtarzanie zachowań, które mimo bolesnych konsekwencji stają się centralnym punktem życia. Dla części osób oznacza to wielogodzinne, przymusowe korzystanie z pornografii, dla innych - impulsywne kontakty seksualne, ryzykowne zachowania czy wydawanie pieniędzy na usługi seksualne.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopiero w 2022 roku włączyła CSBD do międzynarodowej klasyfikacji chorób. Teraz polscy badacze chcą sprawdzić, czy i jak można to zaburzenie skutecznie leczyć farmakologicznie.

Unikatowy projekt zainicjowali naukowcy z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Instytutem Psychologii PAN. Zespołem z CMKP kieruje psychiatra i seksuolog prof. Michał Lew-Starowicz, a grupą z IP PAN - prof. Mateusz Gola.

Uzależnienie, które niszczy codzienne życie

Według danych przesłanych przez CMKP, kompulsywne zachowania seksualne dotyczą około 3-5 proc. mężczyzn i 1-2 proc. kobiet. Nawet jeśli prowadzą do rozpadu związków, problemów zawodowych czy narastającego poczucia wstydu i lęku, osoba dotknięta CSBD ma ogromną trudność z ich przerwaniem.

Mimo rosnącej liczby pacjentów, skuteczne, standaryzowane metody leczenia wciąż są ograniczone.

- To pierwsze na świecie badanie o takiej skali i rygorze metodologicznym, które może wyznaczyć nowe kierunki leczenia kompulsywnych zachowań seksualnych - podkreśla prof. Michał Lew-Starowicz. Jak dodaje, projekt łączy farmakoterapię z badaniem reaktywności mózgu na bodźce erotyczne, co ma pozwolić lepiej zrozumieć, jak leki działają na poziomie neuronalnym.

Sprawdzą, co ma w mózgu seksoholik

Do badania ma zostać włączonych ponad 400 mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat. A jak mówi tvn24.pl prof. Lew-Starowicz - grupa ta może być nawet większa ze względu na duże zainteresowanie projektem. Dodaje też, że badanie obejmie zarówno mężczyzn hetero-, jak i homoseksualnych.

Uczestnicy zostaną losowo przydzieleni do jednej z czterech grup: otrzymujących escitalopram (lek z grupy SSRI), naltrekson (antagonistę receptora opioidowego), terapię skojarzoną lub placebo. Obserwacja potrwa 18 miesięcy.

W tym czasie badacze będą prowadzić szeroką diagnostykę: od badań psychologicznych i laboratoryjnych, przez codzienne zapisy w specjalnej aplikacji mobilnej, po pomiary aktywności mózgu metodą EEG, wykonywane przed i po terapii. Celem projektu jest nie tylko sprawdzenie, które leki redukują objawy CSBD, ale także czy poprawiają kontrolę impulsów i jakość życia oraz jakie dawki są optymalne.

Prof. Mateusz Gola podkreśla, że projekt ma stworzyć solidne, naukowe podstawy leczenia tego zaburzenia. Jak zaznacza, zespół wykorzystuje najnowsze narzędzia neuronauki i psychometrii, by zrozumieć mechanizmy stojące za kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. W jego ocenie Polska staje się dziś jednym z liderów badań w tej dziedzinie, a uzyskane wyniki mogą w przyszłości pomóc dziesiątkom tysięcy osób na świecie.

Osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w badaniu i farmakoterapią mogą zgłaszać się poprzez stronę www.hiperseksualnosc.pl