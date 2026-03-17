Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Groźna choroba szerzy się w Anglii. Są już dwie ofiary śmiertelne

Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
"Infekcje meningokokowe są bardzo groźne, obserwujmy swoje dzieci, każdą plamkę"
Źródło: tvn24
Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) informuje o wybuchu epidemii zapalenia opon mózgowych i określa ją jako "bezprecedensową". W wyniku choroby zmarły już dwie młode osoby, które prawdopodobnie zaraziły się w jednym z klubów w Canterbury. Zdiagnozowano już kilkunastu pacjentów, część trafiła do szpitala.

Jak donosi BBC, w wyniku choroby zmarła w sobotę 18-letnia Juliette, uczennica szóstej klasy w Queen Elizabeth's Grammar School w Faversham. Jej rodzina jest "całkowicie zdruzgotana i nie ma słów, by wyrazić swoją stratę". Drugą ofiarą epidemii jest 21-letni student Uniwersytetu Kent.

Brytyjska ochrona zdrowia poinformowała, że chodzi o wariant choroby wywołany bakterią grupy B. Infekcje bakteryjne są rzadsze i groźniejsze - donosi BBC.

30 tysięcy osób pod nadzorem

Od piątku do niedzieli zapalenie opon mózgowych zdiagnozowano u 13 osób w rejonie Canterbury. Jedenaście osób trafiło do szpitala, a setki studentów otrzymało antybiotyki w ramach terapii zapobiegawczej. Przypadki zarażenia potwierdziły trzy uczelnie i uniwersytet. Pracownicy Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) skontaktowali się z ponad 30 tys. osób, które mogły być narażone na zarażenie.

Uważa się, że wybuch choroby jest powiązany z nocnym klubem w Canterbury, który został już zamknięty. Jego właścicielka Louise Jones-Roberts przekazała BBC, że w dniach 5-7 marca Club Chemistry odwiedziło ponad 2 tys. osób. Pierwsze przypadki choroby odnotowano właśnie w minioną sobotę.

UKHSA wzywa każdego, kto odwiedził lokal 5, 6 lub 7 marca, aby "zgłosił się na profilaktyczne leczenie antybiotykami jako środek ostrożności". Można je otrzymać między innymi w kampusie miejscowego uniwersytetu, w Gate Clinic w Kent, w Canterbury Hospital oraz w budynku Carey w Thanet Hub w Westwood. Brytyjski minister zdrowia Wes Streeting tłumaczył w swoim oświadczeniu, że w niedzielę identyfikacja szkół, których dotyczyła epidemia, była utrudniona, a kontakt z nimi nawiązano w poniedziałek rano. Dodał, że musi "bardzo dokładnie rozważyć, czy można i należało zrobić więcej", aby skontaktować się ze szkołami wcześniej. Powiedział, że epidemia zapalenia opon mózgowych w hrabstwie Kent jest "bezprecedensowa", a "rzadki" szczep MenB określił jako "poważny i szczególnie śmiertelny".

Poinformował również, że urzędnicy służby zdrowia rozpoczną w najbliższych dniach program szczepień (szczepienia przeciwko meningokokom i pneumokokom redukują ryzyko zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) dla studentów z akademików Uniwersytetu Kent w Canterbury. Do tej pory w centrach dystrybucji w całym hrabstwie podano 700 dawek antybiotyków. Uspokajał również, że ryzyko dla zdrowia szerszej populacji "pozostaje niskie".

To ciężka i groźna choroba

Jak informują strony poradni medycznych, bakteryjne zapalenie opon mózgowych jest jedną z najpoważniejszych chorób zakaźnych układu nerwowego. Charakteryzuje się gwałtownym przebiegiem i wysokim ryzykiem ciężkich powikłań, a nawet zgonu. "Schorzenie to polega na ostrym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych - cienkich błon ochronnych otaczających mózg i rdzeń kręgowy - spowodowanym przez bakterie o wysokim potencjale chorobotwórczym. Pomimo postępu medycyny, dostępności antybiotyków oraz szczepień ochronnych, bakteryjne zapalenie opon mózgowych nadal stanowi istotne wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne" - czytamy m.in. na stronie Diagnostyki+.

"Typowymi objawami są gorączka, sztywność karku, ból głowy, światłowstręt, wymioty i wysypka (w bakteryjnym); u dzieci – drgawki lub apatia. Diagnoza opiera się na nakłuciu lędźwiowym (analiza płynu mózgowo-rdzeniowego), badaniach krwi i obrazowaniu (TK/MRI)" - informują z kolei specjaliści platformy edukacyjnej podyplomie.pl.

"Kiedy młodzi ludzie i studenci spotykają się i pozostają w bliskim kontakcie – na przykład w akademikach, na imprezach i innych wydarzeniach towarzyskich – bakterie mogą rozprzestrzeniać się łatwiej" - tłumaczą eksperci w BBC. Jednocześnie zaznaczają, że choć szczepionki są bardzo skuteczne i chronią przed wieloma różnymi rodzajami zapalenia opon mózgowych, ale nie przed wszystkimi. "Dlatego ważne jest, aby znać objawy, nawet jeśli jest się zaszczepionym" - podkreślają.

Opracowała Agnieszka Pióro/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieChoroby zakaźneWielka BrytaniaOchrona zdrowiaMłodzieżLekiSzczepienia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica