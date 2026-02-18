Eksperci przypominają: szczepienia zmniejszają ryzyko raka płuca

Profesor Katarzyna Krenke o związku raka płuca z paleniem tytoniu

Kluczowe fakty: Dlaczego w ogóle warto się szczepić? Wcale nie po to, by uniknąć zakażenia - mówi ekspert. Jak wygląda poziom wyszczepialności na choroby sezonowe w Polsce?

Lekarze przypominają, że szczepienia przeciw grypie i COVID-19 chronią także przed chorobami serca czy zapaleniem płuc.

Szczepienia przeciw tym wirusom mogą odgrywać też ważną rolę w profilaktyce nowotworów, zwłaszcza raka płuca. I korzystnie wpływać na przebieg leczenia.

- Zwracamy uwagę głównie na te bezpośrednie efekty; tymczasem korzyści wynikające ze szczepień są znacznie szersze i obejmują także nie mniej istotne efekty pośrednie - tłumaczył jeszcze przed szczytem sezonu grypowego prof. Piotr Rzymski, ekspert z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jak dodał, ich uwzględnianie w kampaniach dotyczących szczepień, ale też w rozmowach między lekarzami i farmaceutami a pacjentami, może mieć istotne znaczenie.

Jest lepiej, ale to wciąż za mało

O zaletach szczepień, zwłaszcza sezonowych, takich jak te przeciw grypie, RSV czy COVID-19 lekarze i biolodzy przypominają przy każdej możliwej okazji, bo poziom wyszczepialności na te wirusy w Polsce wciąż pozostaje niski w porównaniu do zaleceń, czyli powyżej 70 proc. dla grup ryzyka.

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób, co stanowi ok. 5-6 proc populacji. - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. W poprzednim - liczba ta wyniosła 1,8 mln.

- To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji - komentował te liczby na początku lutego Główny Inspektor Sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Dodał również, że wciąż nie jest za późno na zaszczepienie się; nabycie odporności rozpoczyna się bowiem po okresie 10-14 dni od przyjęcia szczepionki.

Choć obecny sezon przynosi wzrost wyników wyszczepialności przeciwko grypie, eksperci podkreślają, że nadal istnieje potrzeba dalszego rozszerzania dostępu do szczepień - zwłaszcza w mniejszych miejscowościach oraz wśród osób młodszych, które często postrzegają grypę jako łagodną infekcję, a nie poważne zagrożenie.

Prof. Rzymski przytoczył badania, według których znaczna część Polaków traktuje grypę jako synonim zwykłego przeziębienia, co sprzyja lekceważącemu podejściu do profilaktyki. Wiele osób nie rozumie też sensu corocznych szczepień, argumentując, że wirusy grypy szybko się zmieniają, a skuteczność szczepionek w zapobieganiu samej infekcji nie jest wysoka. To oczywiście błędne myślenie. Jak zauważył ekspert, wiedza w społeczeństwie na temat długofalowych korzyści zdrowotnych również jest niewielka.

"Jedno podstawowe zadanie"

Dlaczego warto się szczepić? Odpowiedź na to pytanie dla wielu osób może nie być oczywista.

- Warto się szczepić wcale nie po to, by uniknąć zakażenia. Szczepienie, na przykład przeciwko COVID-19, ma jedno podstawowe zadanie: zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Chodzi o to, że gdy się zarazimy, to po zaszczepieniu mamy dużo większą szansę, że nie doznamy tego ciężkiego przebiegu COVID-u i tak jest też z szeregiem innych szczepień, chociażby ze szczepieniem przeciwko grypie. Ono nie chroni nas przed zakażeniem. Często się słyszy, że ktoś się zaszczepił i zachorował. To nie jest zadanie tego szczepienia. Zadaniem tego szczepienia jest ochrona przed ciężkim przebiegiem zakażenia wirusem grypy i jego powikłaniami: zapaleniem płuc czy zapaleniem mięśnia sercowego - mówi w najnowszym odcinku podcastu "Wywiad medyczny" dr hab. n. med. Damian Tworek.

Jak podkreśla, ma to szczególne znaczenie w przypadku seniorów. - Na grypę na pewno powinny się szczepić osoby po 65. roku życia oraz te z chorobami ze strony układu sercowego-naczyniowego. Powtarzam jeszcze raz, nie po to, by uchronić się przed zakażeniem, ale po to by zapobiegać ciężkiemu przebiegowi zakażenia - dodaje gość Joanny Kryńskiej.

Jak się okazuje, ciężkie zakażenia mogą mieć również groźniejsze powikłania. Niektóre dowody eksperymentalne wskazują, że infekcje wirusowe układu oddechowego mogą w pewnych sytuacjach pogarszać rokowanie u osób z już istniejącą chorobą nowotworową. Prowadzą bowiem do "wybudzenia” uśpionych komórek nowotworowych, co przekłada się na większe ryzyko nawrotu.

Mniejsze ryzyko raka, lepsze wyniki leczenia

Naukowcy badają też rolę, jaką szczepienia mogą ogrywać w profilaktyce nowotworów. Obserwacje populacyjne, przeprowadzane w 2023 roku przez naukowców z Tajwanu pokazały, że u osób po 55. roku życia szczepienie przeciw grypie wiązało się z mniejszym ryzykiem zachorowania na raka płuca, zwłaszcza u pacjentów z chorobami przewlekłymi. Efekt był tym silniejszy, im więcej dawek pacjent przyjął w ciągu życia. Choć mechanizmy tego zjawiska nie są w pełni poznane, autorzy badania wskazali na redukcję stanu zapalnego i wspomaganie aktywności immunologicznej w mikrośrodowisku guza.

- Co ciekawe, ten efekt narastał wraz z regularnością szczepień. U tych, którzy otrzymywali je przez przynajmniej cztery sezony, ryzyko raka płuc spadało nawet o 75 proc. - zauważył prof. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zaszczepienie może też korzystnie wpływać na przebieg leczenia onkologicznego, co również zaobserwowali naukowcy z University of Florida i MD Anderson Cancer Center w USA. Retrospektywne badanie z października 2025 r., przeprowadzone u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz czerniakiem wykazały, że podanie w trakcie niektórych terapii szczepionki mRNA przeciw COVID-19 wiązało się z lepszymi wynikami i wyższą przeżywalnością.

- Szczepienia przeciw grypie i innym zakażeniom układu oddechowego chronią nie tylko przed samą infekcją i jej bezpośrednimi powikłaniami. Zmniejszają także ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, ograniczają antybiotykooporność, mogą obniżać ryzyko demencji, niektórych nowotworów i wzmacniają odporność ogólną - podsumował prof. Piotr Rzymski.

