Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Eksperci przypominają: szczepienia zmniejszają ryzyko raka płuca

płuca
Profesor Katarzyna Krenke o związku raka płuca z paleniem tytoniu
Szczepienie przeciwko grypie wiąże się z mniejszym ryzykiem zachorowania na raka płuca, zwłaszcza u pacjentów z chorobami przewlekłymi. Mówił o tym niedawno biolog medyczny, prof. Piotr Rzymski, a teraz o ważnej roli szczepień dla zdrowia płuc przypomina onkolog, dr hab. n. med. Damian Tworek w podcaście "Wywiad medyczny" .
Kluczowe fakty:
  • Dlaczego w ogóle warto się szczepić? Wcale nie po to, by uniknąć zakażenia - mówi ekspert. Jak wygląda poziom wyszczepialności na choroby sezonowe w Polsce?
  • Lekarze przypominają, że szczepienia przeciw grypie i COVID-19 chronią także przed chorobami serca czy zapaleniem płuc.
  • Szczepienia przeciw tym wirusom mogą odgrywać też ważną rolę w profilaktyce nowotworów, zwłaszcza raka płuca. I korzystnie wpływać na przebieg leczenia.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl. Warto też posłuchać podcastu "Wywiad medyczny" w TVN24+

- Zwracamy uwagę głównie na te bezpośrednie efekty; tymczasem korzyści wynikające ze szczepień są znacznie szersze i obejmują także nie mniej istotne efekty pośrednie - tłumaczył jeszcze przed szczytem sezonu grypowego prof. Piotr Rzymski, ekspert z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jak dodał, ich uwzględnianie w kampaniach dotyczących szczepień, ale też w rozmowach między lekarzami i farmaceutami a pacjentami, może mieć istotne znaczenie.

OGLĄDAJ: Rak płuc. Niektórzy mogą "żyć latami w dobrym zdrowiu"
Smog niszczy płuca

Rak płuc. Niektórzy mogą "żyć latami w dobrym zdrowiu"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Jest lepiej, ale to wciąż za mało

O zaletach szczepień, zwłaszcza sezonowych, takich jak te przeciw grypie, RSV czy COVID-19 lekarze i biolodzy przypominają przy każdej możliwej okazji, bo poziom wyszczepialności na te wirusy w Polsce wciąż pozostaje niski w porównaniu do zaleceń, czyli powyżej 70 proc. dla grup ryzyka.

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób, co stanowi ok. 5-6 proc populacji. - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl. W poprzednim - liczba ta wyniosła 1,8 mln.

- To jest ważna informacja. Szczególnie dlatego, że szczepią się przede wszystkim osoby powyżej 50. roku życia, a wśród tych osób jest najwięcej zgonów i hospitalizacji - komentował te liczby na początku lutego Główny Inspektor Sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Dodał również, że wciąż nie jest za późno na zaszczepienie się; nabycie odporności rozpoczyna się bowiem po okresie 10-14 dni od przyjęcia szczepionki.

E-DiLO pokaże ścieżkę chorego. "Dziś często nie wiadomo, co się z nim dzieje"
Dowiedz się więcej:

E-DiLO pokaże ścieżkę chorego. "Dziś często nie wiadomo, co się z nim dzieje"

Choć obecny sezon przynosi wzrost wyników wyszczepialności przeciwko grypie, eksperci podkreślają, że nadal istnieje potrzeba dalszego rozszerzania dostępu do szczepień - zwłaszcza w mniejszych miejscowościach oraz wśród osób młodszych, które często postrzegają grypę jako łagodną infekcję, a nie poważne zagrożenie.

Prof. Rzymski przytoczył badania, według których znaczna część Polaków traktuje grypę jako synonim zwykłego przeziębienia, co sprzyja lekceważącemu podejściu do profilaktyki. Wiele osób nie rozumie też sensu corocznych szczepień, argumentując, że wirusy grypy szybko się zmieniają, a skuteczność szczepionek w zapobieganiu samej infekcji nie jest wysoka. To oczywiście błędne myślenie. Jak zauważył ekspert, wiedza w społeczeństwie na temat długofalowych korzyści zdrowotnych również jest niewielka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Coraz więcej zachorowań na grypę i koronawirusa
Nowy wariant K. Jakie dolegliwości powinny niepokoić?
Lekarz szpitala oskarżony o błąd w sztuce (zdjęcie ilustracyjne)
"150 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia". Lekarz ostrzega przed wariantem "K"
Polska
shutterstock_1681854325_1
Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"
Agata Daniluk

"Jedno podstawowe zadanie"

Dlaczego warto się szczepić? Odpowiedź na to pytanie dla wielu osób może nie być oczywista.

- Warto się szczepić wcale nie po to, by uniknąć zakażenia. Szczepienie, na przykład przeciwko COVID-19, ma jedno podstawowe zadanie: zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Chodzi o to, że gdy się zarazimy, to po zaszczepieniu mamy dużo większą szansę, że nie doznamy tego ciężkiego przebiegu COVID-u i tak jest też z szeregiem innych szczepień, chociażby ze szczepieniem przeciwko grypie. Ono nie chroni nas przed zakażeniem. Często się słyszy, że ktoś się zaszczepił i zachorował. To nie jest zadanie tego szczepienia. Zadaniem tego szczepienia jest ochrona przed ciężkim przebiegiem zakażenia wirusem grypy i jego powikłaniami: zapaleniem płuc czy zapaleniem mięśnia sercowego - mówi w najnowszym odcinku podcastu "Wywiad medyczny" dr hab. n. med. Damian Tworek.

Rosół, siemię lniane i warzywa bogate w polifenole. Trzy elementy, które pomogą wygrać z infekcją
Dowiedz się więcej:

Rosół, siemię lniane i warzywa bogate w polifenole. Trzy elementy, które pomogą wygrać z infekcją

Jak podkreśla, ma to szczególne znaczenie w przypadku seniorów. - Na grypę na pewno powinny się szczepić osoby po 65. roku życia oraz te z chorobami ze strony układu sercowego-naczyniowego. Powtarzam jeszcze raz, nie po to, by uchronić się przed zakażeniem, ale po to by zapobiegać ciężkiemu przebiegowi zakażenia - dodaje gość Joanny Kryńskiej.

Jak się okazuje, ciężkie zakażenia mogą mieć również groźniejsze powikłania. Niektóre dowody eksperymentalne wskazują, że infekcje wirusowe układu oddechowego mogą w pewnych sytuacjach pogarszać rokowanie u osób z już istniejącą chorobą nowotworową. Prowadzą bowiem do "wybudzenia” uśpionych komórek nowotworowych, co przekłada się na większe ryzyko nawrotu.

Mniejsze ryzyko raka, lepsze wyniki leczenia

Naukowcy badają też rolę, jaką szczepienia mogą ogrywać w profilaktyce nowotworów. Obserwacje populacyjne, przeprowadzane w 2023 roku przez naukowców z Tajwanu pokazały, że u osób po 55. roku życia szczepienie przeciw grypie wiązało się z mniejszym ryzykiem zachorowania na raka płuca, zwłaszcza u pacjentów z chorobami przewlekłymi. Efekt był tym silniejszy, im więcej dawek pacjent przyjął w ciągu życia. Choć mechanizmy tego zjawiska nie są w pełni poznane, autorzy badania wskazali na redukcję stanu zapalnego i wspomaganie aktywności immunologicznej w mikrośrodowisku guza.

- Co ciekawe, ten efekt narastał wraz z regularnością szczepień. U tych, którzy otrzymywali je przez przynajmniej cztery sezony, ryzyko raka płuc spadało nawet o 75 proc. - zauważył prof. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

"Triada objawów" u młodych ludzi. Jak rozpoznać ten nowotwór?
Dowiedz się więcej:

"Triada objawów" u młodych ludzi. Jak rozpoznać ten nowotwór?

Polska

Zaszczepienie może też korzystnie wpływać na przebieg leczenia onkologicznego, co również zaobserwowali naukowcy z University of Florida i MD Anderson Cancer Center w USA. Retrospektywne badanie z października 2025 r., przeprowadzone u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz czerniakiem wykazały, że podanie w trakcie niektórych terapii szczepionki mRNA przeciw COVID-19 wiązało się z lepszymi wynikami i wyższą przeżywalnością.

- Szczepienia przeciw grypie i innym zakażeniom układu oddechowego chronią nie tylko przed samą infekcją i jej bezpośrednimi powikłaniami. Zmniejszają także ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, ograniczają antybiotykooporność, mogą obniżać ryzyko demencji, niektórych nowotworów i wzmacniają odporność ogólną - podsumował prof. Piotr Rzymski.

Opracowała Agnieszka Pióro/pwojc

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieChoroby cywilizacyjneOnkologiaNowotworySzczepieniaCovid-19GrypaLekarzeBadania naukowe
Czytaj także:
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
Rodzice rezygnują, choć szczepionka darmowa. Logistyka zabija profilaktykę
Piotr Wójcik
Jamnik Wafel zmarł po ataku agresywnego psa
Właściciel "nie przejął się", kiedy jego pies gryzł jamnika. Szuka go policja
Kraków
Pies na trasie biegu igrzysk olimpijskich
Pies złapany na fotofiniszu. Wiadomo, jak znalazł się na olimpijskiej trasie
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Tak z jednego klubu zrobiły się dwa. Równo po 15 posłów
Polska
Rurociąg "Przyjaźń"
Węgry wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę
BIZNES
"Piekło kobiet"
"Piekło kobiet", "Młode gliny" i "Skok na głęboką wodę". Trzy premiery na wiosnę
Kultura i styl
imageTitle
Polski na trasie. Liczymy na niespodziankę
RELACJA
Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Emocje na procesie biskupa. "Wreszcie! 37 lat amnezji"
Kraków
imageTitle
Kacper Tomasiak wraca do domu. Będzie huczne powitanie
EUROSPORT
imageTitle
Nokaut w slalomie. Shiffrin mistrzynią olimpijską
EUROSPORT
Śnieg, śnieżyce
Uwaga, alarmy IMGW mogą mieć nawet drugi stopień
METEO
TIR spłonął na A4 w kierunku Niemiec
Zderzenie trzech ciężarówek na A4. Jedna spłonęła
Wrocław
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Ryanair reaguje na problemy Brytyjczyków z podwójnym obywatelstwem
BIZNES
Zderzenie na przejeździe
Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Miał być na chwilę, został na lata. Polska pomogła mu w trudnym momencie
EUROSPORT
biurowiec shutterstock_2398225309
Zwalniali przez Al, teraz chcą zatrudniać. "Przyszło otrzeźwienie"
BIZNES
osp
Striptiz na charytatywnym balu na rzecz uczniów podstawówki
Łódź
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili go bez ubrania na drodze. Martwego znaleziono w rowie
WARSZAWA
Marcin Romanowski
ENA dla Romanowskiego. Jest decyzja sądu
Polska
imageTitle
Rosja i Białoruś na paralimpiadzie. Ukraińcy zapowiedzieli bojkot
EUROSPORT
nvidia czip shutterstock_1060748543
Indie chcą dogonić USA i Chiny w AI. Yotta i Nvidia łączą siły
BIZNES
Bił, dusił ciężarną kobietę (zdj
Jest podejrzany o bicie, duszenie i przypalanie zapalniczką kobiety w siódmym miesiącu ciąży
Wrocław
imageTitle
Smutne wyznanie Polek. "Świat odjeżdża"
EUROSPORT
Książę William
Szczere wyznanie księcia na antenie. Mówił o własnych emocjach
Świat
Danusia
Tragedia w Jeleniej Górze. Nowe ustalenia
Adrianna Otręba
imageTitle
"To zdrada". Rosjanie wściekli po olimpijskim sukcesie
EUROSPORT
imageTitle
Okiem eksperta. Tomasiak ocenił Tomasiaka
EUROSPORT
Szefowa EBC Christine Lagarde
Media: strategiczna rezygnacja szefowej banku. W tle kluczowa decyzja Macrona
BIZNES
Auto, w którym zginęły dwie kobiety
Z wesela wracał "adwokat nowej ery". Mama i teściowa nie żyją, koszmar trwa
Bartosz Żurawicz
imageTitle
Czy ktoś go jeszcze pokona? Ma kolejne złoto
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica