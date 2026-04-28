Zdrowie

"Jeszcze rok i będę mogła uderzyć w dzwon". Jak z rakiem radzą sobie mali pacjenci?

Jak wygląda wizyta na oddziale onkologicznym dla dzieci?
Rok temu "szału nie było". Dziewięcioletnia Tosia, chorująca na chłoniaka limfoblastycznego, wyszła na przepustkę tylko na pół dnia. Tęskniła za szkołą i koleżankami. Dziś bohaterka reportażu TVN24+ "Dzwon zwycięzcy" mówi, że czuje się dobrze, choć bywa zmęczona i nie zawsze dobrze śpi. O tym, jak wygląda rzeczywistość małych pacjentów onkologicznych, opowiadała na antenie TVN24 także jej mama.
Kluczowe fakty:
  • Dziewięcioletnia Tosia choruje na chłoniaka limfoblastycznego i od ponad roku przechodzi skomplikowane leczenie onkologiczne.
  • "Chemia to nie są witaminy". Z czym wiąże się terapia przeciwnowotworowa u dzieci?
  • Rodzice podkreślają, że obecny system wsparcia, w tym 60-dniowe zwolnienia lekarskie, jest niewystarczający.
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany w przepisach dotyczących długotrwałej opieki na chorymi. Co jest rozpatrywane?
  • W ramach akcji charytatywnej Łatwoganga zebrano ponad 250 milionów złotych na wsparcie dzieci z chorobami nowotworowymi. Na co dokładnie będą przeznaczone?

Tosia cały czas jest w trakcie leczenia. - W szpitalu spędziłyśmy prawie osiem miesięcy. Ten protokół leczenia dzieli się na dwa. I pierwsza faza jest fazą intensywną w szpitalu i trwa około pół roku. U nas się przedłużyło, ponieważ były i spadki po chemiach, i komplikacja - opowiadała w programie "Wstajesz i wiesz" Olga Kołodziejska, mama dziewczynki.

O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"
O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"

"Różnie bywa"

Widzowie TVN24+ mieli okazję poznać Tosię w styczniu 2025 roku za sprawą reportażu Joanny Pawlińskiej "Dzwon zwycięzcy", który opowiada o pacjentach warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka, mierzących się z chorobą nowotworową. To historia także o nadziei i o tym, "żeby się nigdy nie poddawać".

Dzwon zwycięzcy

Dziesięcioletnia dziś Tosia otrzymuje teraz leczenie podtrzymujące w domu - chemioterapię w tabletkach. To drugi etap wielomiesięcznej terapii. Leki przyjmuje rano i wieczorem, po posiłku, bo nie można ich brać na czczo. Dziewczynka deklaruje, że czuje się dobrze, choć przyznaje, że "różnie bywa". - Zależy, czy jestem zmęczona, czy raczej jestem taka szalona - stwierdziła na antenie TVN24. 

Leczenie to nie wszystko. - Raz w tygodniu jesteśmy w szpitalu na badaniach kontrolnych, na morfologii. Do tego co trzy miesiące mamy badania kontrolne obrazowe. Jeszcze są wizyty u innych specjalistów, ponieważ jednym z powikłań u Antosi jest neuropatia (schorzenie nerwów obwodowych, wiążące się m.in. z bólem, osłabieniem mięśni oraz zaburzeniami czucia w kończynach - red.) - wyliczała mama małej pacjentki. Tosia cały czas wymaga rehabilitacji i opieki kardiologicznej, bo chemioterapia, którą otrzymywała w szpitalu, obciąża serce. 

- Te powikłania naprawdę są długoletnie. Ostatnio pani kardiolog powiedziała nam, że mogą się utrzymywać do 20 lat - relacjonowała Olga Kołodziejska. 

Ta choroba jest nieprzewidywalna

Mali pacjenci, którzy kończą leczenie w Centrum Zdrowia Dziecka, ale też w innych placówkach, uderzają w dzwon - stąd tytuł reportażu Joanny Pawlińskiej - "Dzwon zwycięzcy". 

Tosia, która ma za sobą wiele trudnych przejść, między innymi pobyt na oddziale intensywnej terapii z powodu powikłań po chemioterapii, też czeka na ten moment.

Zmarła, zanim przyszła komisja. Dramat Hani obnaża słabość systemu

- Na początku, jak myślałam, że zakończyłam leczenie szpitalne, też myślałam, że będę uderzała w dzwon, ale mama mi wytłumaczyła, że jeszcze chwilę trzeba poczekać - opowiadała. - Jeszcze na pewno rok i wtedy będę mogła uderzyć w dzwon - dodała. 

Jej mama podkreśla, że choroba nowotworowa to nie jest tylko łysa głowa. To także nieprzewidywalność. - Tosia super funkcjonuje. Ona naprawdę jest bardzo waleczna, uśmiechnięta, pełna energii - mówiła pani Olga, tłumacząc, że wieczorem lub następnego dnia może być już zupełnie inaczej.

60 dni zwolnienia. "To jest absurdalne"

Czego brakuje rodzicom takim jak pani Olga? Dłuższych zwolnień i zasiłków chorobowych. We "Wstajesz i wiesz" mówiła o tym także Joanna Pawlińska, autorka wspomnianego reportażu o pacjentach Centrum Zdrowia Dziecka.

Jak wygląda życie 10-letniej pacjentki onkologicznej?

- Obecność rodzica na oddziale jest po prostu bardzo ważna - potwierdziła. Przypomniała, że w momencie takiej diagnozy, jaką jest nowotwór, naprawdę choruje cała rodzina i cała rodzina musi pomagać. Mówili o tym w reportażu TVN24+ "Pacjent bezobjawowy" także inni rodzice. - Te 60 dni zwolnienia jest po prostu absurdalne w tym wszystkim - stwierdziła dziennikarka. 60 dni, czyli dwa miesiące. Nawet gdy odejmie się soboty i niedziele, to i tak jest nic w porównaniu z tym, ile to [choroba i leczenie - red.] trwa - przyznała pani Olga.

- Średnio leczenie, z tego, co czytałyśmy, to jest około półtora, dwóch lat - dodała Joanna Pawlińska. A do tego dochodzą przecież rekonwalescencja, rehabilitacje.

Do tej kwestii odniósł się wczoraj Sebastian Gajewski, wIceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. - Chcemy równo potraktować wszystkie przypadki, w których jest przedłużona, zwiększona potrzeba sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem czy nad członkiem rodziny - poinformował w rozmowie z reporterem TVN24 w Sejmie. Jak zapewnił, ministerstwo chce wprowadzić przedłużony okres zasiłkowy i przedłużony czas, przez który można pobierać zasiłek opiekuńczy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Zastanawiamy się, o ile procentowo powinno być to więcej. Wstępnie myślimy o 25 procentach - mówił, dodając, że odbyły się już wstępne konsultacje z Ministerstwem Zdrowia. 

60 dni i koniec? Rodzice dzieci chorych na raka czekają na obiecane zmiany

- Wiadomo jest, że kluczowe będzie uzyskanie stanowiska Ministra Finansów i Gospodarki, ponieważ przedłużenie okresów zasiłkowych to jest zawsze większy wydatek z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale będziemy nad tym pracować. Projekt ustawy będzie w tym roku - zapowiedział. Ponieważ, jak wyjaśniał, wszystkie zmiany, które dotyczą ubezpieczeń społecznych, mogą wchodzić w życie od początku roku kalendarzowego, w grę wchodzi kolejny rok. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

"Ta chemia to nie są witaminy"

- Ja bardzo serdecznie zapraszam na oddział dzienny. Tam, gdzie przychodzimy z Tosią na cotygodniowe kontrole. To nie jest pobranie krwi i wrócenie do domu. Spędzamy tam naprawdę pół dnia - stwierdziła pani Olga. Jak wyjaśniła, taka kontrola to też wizyta u lekarza, który musi zinterpretować wyniki i dostosować do nich dawkę leku. 

- Ta chemia w tabletkach to nie są witaminy, to jest cały czas chemia. Ona tak samo działa na szpik, na krew, jak ta, którą się wlewa na oddziale - mówiła. Czasem Tosia musi zostać w szpitalu na przetaczanie krwi, na podanie płytek, żeby wzmocnić organizm. - Przetaczanie krwi to jest około dwóch godzin, po czym dwie godziny jeszcze się czeka, żeby sprawdzić, jak organizm zareagował - dodała.

Zdaniem Joanny Pawlińskiej jest wiele aspektów onkologii, które można byłoby poprawić, ale aspekt obecności rodzica na oddziale jest po prostu najważniejszy.

Akcja Łatwoganga wesprze małych pacjentów

Rodziców w podobnej sytuacji pani Olga spotyka regularnie na oddziale onkologicznym Centrum Zdrowia Dziecka. Są tacy, których dzieci z powodzeniem zakończyły leczenie. Inne je kontynuują. Czas gra wtedy ogromną rolę.

Na wsparcie dzieci w takiej sytuacji zebrano właśnie za sprawą trwającej dziewięć dni transmisji Łatwoganga ponad 250 milionów złotych (to kwota w momencie zamknięcia streamingu). Pieniądze nadal spływają. Ustanowiono tym samym oficjalny rekord świata pod względem najwyższej sumy zebranej na cele charytatywne podczas jednej transmisji. Kwota zostanie przeznaczona dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Nie tylko pieniądze. Jest też "efekt uboczny" akcji Łatwoganga

"Chcemy, aby pieniądze z tej akcji jak najszybciej zaczęły realnie pracować tam, gdzie są najbardziej potrzebne" - zadeklarowali przedstawiciele fundacji, którzy zamierzają wesprzeć osoby, które "tu i teraz" potrzebują środków na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby. 

"Drugim ważnym obszarem będzie wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających im wracać do możliwie normalnego życia. Choroba bardzo często nie kończy się w momencie zakończenia leczenia. Dla wielu osób jej konsekwencje zostają na lata" - zaznaczają.

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica