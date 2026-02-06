Dyskretna pomoc dla potrzebujących. "Srebrne Pudełka" mają przełamać tabu

Logo strona główna
Zdrowie

Urolog Stefan W. Czarniecki wyjaśnia, na czym polega biopsja prostaty
Bezpłatny i dyskretny dostęp do środków chłonnych w miejscach publicznych zapewniają w ramach nowego programu pilotażowego miasta Poznań i Zaniemyśl. "Srebrne Pudełka" z taką zawartością przeznaczone są dla osób cierpiących na nietrzymanie moczu. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Ma sprawdzić, czy podobne rozwiązania pomagają poprawić komfort mieszkańców zmagających się z takim problemem.

Szacuje się, że z problemem nietrzymania moczu może zmagać się nawet kilka milionów Polaków. Wiele osób wciąż nie szuka pomocy z powodu wstydu i tabu towarzyszącego tej dolegliwości. A ona zaczyna stanowić przeszkodę np. dla wyjścia z domu i załatwienia sprawy w urzędzie lub uczestniczenia np. w zajęciach dla seniorów.

"Dla wielu osób bariera ta nie ma postaci schodów, wąskich drzwi czy braku windy. Jest nią brak poczucia bezpieczeństwa, obawa, że w nagłej i nieprzewidywalnej sytuacji zabraknie dyskretnego wsparcia" - tłumaczyła Katarzyna Kicińska-Pajchrowska, jedna z inicjatorek akcji, cytowana w komunikacie na stronie urzędu miejskiego w Poznaniu.

Pilotaż w Poznaniu i Zaniemyślu

Odpowiedzią na te bariery mają być właśnie "Srebrne Pudełka". To niewielkie pojemniki z bezpłatnymi środkami chłonnymi. Zaprojektowane tak, aby korzystanie z nich było proste, dyskretne i nie wymagało ujawniania swojej sytuacji zdrowotnej.

Pojemniki umieszczono w toaletach czterech instytucji w Poznaniu i dwóch w Zaniemyślu w powiecie średzkim, m.in. w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego, budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta i w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaniemyślu przy ul. Sienkiewicza. Pilotażowy program ma wskazać, czy takie rozwiązania mają być rozwijane

Katarzyna Kicińska-Pajchrowska jest dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Zaniemyślu. Na pomysł akcji wpadła z Kingą Bogułą, koordynatorką wolontariatu senioralnego w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Inicjatywa to wynik rozmów z osobami starszymi i problemów, z jakimi się mierzą.

Pierwsze takie miasta w Polsce

Akcja zyskała aprobatę i wsparcie władz Poznania i Zaniemyśla.

- To test rozwiązania, które dotyka realnego, a jednocześnie wciąż mało widocznego problemu społecznego. Chcemy sprawdzić, jak jest on odbierany przez mieszkańców, jak funkcjonuje w instytucjach i czy może stać się impulsem do szerszej rozmowy o dostępności i zdrowiu - podkreślił zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski

W publikacji urzędu miasta zaznaczono, że w trakcie pilotażu analizowane będzie m.in. korzystanie z pudełek w poszczególnych instytucjach, faktyczne zużycie środków chłonnych oraz opinie użytkowników i pracowników instytucji. Dodano, że w organizacjach objętych testem pojawią się ulotki i plakaty informujące o dostępności rozwiązania oraz zapraszające do rozmowy na jego temat.

- Ich celem nie jest edukacja medyczna, lecz stworzenie bezpiecznej i neutralnej przestrzeni do nazwania problemu, który dotyczy wielu osób, a wciąż bywa tematem wstydliwym i przemilczanym - wskazano.

Problem, o którym rzadko się mówi

Pisaliśmy niedawno w tvn24.pl, że nietrzymanie moczu, czyli inkontynencja, jest jednym z najczęściej występujących problemów uroginekologicznych.

- Inkontynencja jest objawem, a nie chorobą. Jest ona objawem bardzo licznych patologii w zakresie zarówno układu moczowego i narządu płciowego, ale również ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Nietrzymanie moczu może być objawem uszkodzeń anatomicznych, występujących w okresie poporodowym, może być wynikiem uszkodzeń związanych ze starzeniem, ale mogą być to również problemy związane z zaburzeniem sygnalizacji ze strony ośrodkowego układu nerwowego - wyjaśniała podczas odbywającego się wówczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia profesor Ewa Barcz, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Medycznego Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nietrzymanie moczu dotyczy milionów Polaków

Według danych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia z nietrzymaniem moczu w Polsce zmaga się ponad 2 mln osób. Jak dodano, rzeczywista liczba ludzi dotkniętych tym problemem może być większa, bo intymny charakter schorzenia utrudnia zebranie rzetelnych danych.

Problem może dotykać co czwartą kobietę w Polsce. Kłopoty z prawidłowym oddawaniem moczu statystycznie obserwuje u siebie co piąty mężczyzna.

Zgodnie z zapowiedziami po zakończeniu pilotażu "Srebrne Pudełko" zostanie udostępnione jako otwarty model, który będzie można wprowadzać w innych miastach i instytucjach. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorka/Autor: Opracowała Anna Bielecka/ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

