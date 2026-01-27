Logo strona główna
Zdrowie

Im ich więcej, tym lepiej. Chronią przed poważnymi chorobami

Młode drzewa w mieście
Betonoza niszczy polskie miasta (materiał z 23.05.2022)
Źródło: TVN24
Drzewa przekładają się na niższe ryzyko zgonów z powodu chorób serca w miastach - informują autorzy badania, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie "Environmental Epidemiology". Zalecają sadzenie drzew zamiast trawy ani innej zieleni. Dlaczego? Chodzi między innymi o jakość powietrza.

Naukowcy z kilku ośrodków pod kierownictwem University of California w Davis (USA) wykorzystali w swoim badaniu narzędzia sztucznej inteligencji. Pomogły im przeanalizować ponad 350 milionów zdjęć przedstawiających ulice miast po to, by oszacować, jaka część każdej dzielnicy jest pokryta drzewami, trawą lub innymi terenami zielonymi. Wyniki powiązano z danymi prawie 89 000 kobiet biorących udział w trwającym badaniu Nurses' Health Study. Określono też rodzaj i odsetek zieleni - drzew, trawy lub innych terenów zielonych - w promieniu około 500 metrów od adresu zamieszkania każdej uczestniczki.

Pierwsze takie badanie

Jak się okazało, życie na obszarach miejskich z większym odsetkiem widocznych drzew wiąże się z obniżeniem ryzyka chorób układu krążenia o cztery procent. Dla porównania życie na obszarach miejskich z wyższym odsetkiem trawy wiązało się z sześcioprocentowym wzrostem ryzyka chorób układu krążenia. Podobnie, większa obecność innych rodzajów zieleni, takich jak krzewy, miała związek z trzyprocentowym wzrostem ryzyka chorób układu krążenia. "Nasze odkrycia sugerują, że interwencje w zakresie zdrowia publicznego powinny priorytetowo traktować ochronę i sadzenie koron drzew w dzielnicach" - stwierdził profesor Peter James z UC Davis, pierwszy autor badania. "Inicjatywy i polityki, które chronią dojrzałe drzewa, prawdopodobnie przyniosą większe korzyści dla zdrowia układu sercowo-naczyniowego w porównaniu z inwestycjami w sadzenie trawy" - wskazał. W 2023 roku w Stanach Zjednoczonych ponad 900 000 osób zmarło z powodu chorób układu krążenia. Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) były one przyczyną co trzeciego zgonu. W Polsce podobnie. Jak wynika z danych GUS - w 2023 roku były one odpowiedzialne za około 71 procent wszystkich zgonów. Szacuje się, że każdego roku prowadzą one do nawet 175 tys. zgonów. 

Agata Daniluk

Poprzednie badania z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych wykazały, że miejskie tereny zielone mogą być korzystne dla zdrowia publicznego. Zdjęcia satelitarne pozwalają jednak zaklasyfikować szeroki zakres roślinności jako tereny zielone. "Zdjęcia satelitarne pozwoliły na nowo zrozumieć to, jak krajobraz - zarówno sztuczny, jak i naturalny - może wpływać na zdrowie człowieka. Ponieważ jednak widok jest z bardzo, bardzo wysoka i grupuje wszystkie rodzaje roślinności w jedną kategorię, może maskować różnice, które mogą być istotne" - podkreślił prof. James. Zdjęcia z poziomu ulicy, najczęściej pochodzące z platform takich jak Google Street View, przedstawiają otoczenie okolicy sfotografowane z perspektywy pieszego i są coraz częściej wykorzystywane w badaniach nad zdrowiem publicznym. Nowe badanie było jednym z pierwszych, w którym przeprowadzono ocenę na poziomie ulicy, wpływu drzew, traw i innych terenów zielonych na zdrowie układu krążenia.

Dlaczego drzewa, a nie trawniki?

Okazuje się, że trawa nie ma tak korzystnego wpływu na zdrowie jak drzewa. Te wyniki, które zaskoczyły naukowców, podkreśliły wagę rozdzielenia danych dotyczących terenów zielonych dla lepszego zrozumienia wpływu na układ sercowo-naczyniowy.

Autorzy sugerują, że może istnieć wiele przyczyn nieoczekiwanego negatywnego wpływu trawników na zdrowie, w tym zwiększone stosowanie pestycydów, wpływ koszenia na jakość powietrza, niższa wydajność chłodzenia w porównaniu z drzewami oraz niższa zdolność filtrowania hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Dalsze badania mogą pomóc w zidentyfikowaniu unikalnych czynników środowiskowych, które potencjalnie negatywnie wpływają na ryzyko sercowo-naczyniowe.

Badanie miało kilka ograniczeń. Po pierwsze dotyczyło wyłącznie kobiet, głównie białych, co ogranicza możliwość generalizacji ze względu na stosunkowo jednorodne pochodzenie rasowe i społeczno-ekonomiczne uczestniczek. Ponadto badacze wykorzystali adresy zamieszkania pielęgniarek, które nie odzwierciedlają sposobu, w jaki spędzały one czas (na przykład w pracy) ani sposobu, w jaki wchodziły w interakcje z innymi terenami zielonymi. Zdjęcia z widoku ulicy przedstawiają jedynie migawkę w czasie i nie uwzględniają prywatnych terenów zielonych, które też mogą wpływać na zdrowie, takich jak ogrody przydomowe.

Nowa profilaktyka

Pomimo ograniczeń, nowa publikacja dostarczyła trochę istotnych informacji. "Badania otwierają obiecującą nową drogę: poprawę zdrowia układu sercowo-naczyniowego poprzez zmiany środowiskowe na poziomie społeczności, a nie poleganie wyłącznie na indywidualnych wyborach w zakresie stylu życia" - powiedział profesor Eric B. Rimm z Harvard Medical School, współautor badania.

Oczywiście nadal warto pamiętać o czynnikach innych niż zieleń lub jej brak szczególnie podwyższających ryzyko chorób krążenia. Jak mówił w podcaście "Wywiad medyczny" prof. Krzysztof J. Filipiak, ceniony kardiolog, internista i hipertensjolog, to między innymi nieodpowiedni profil lipidowy (cholesterol), nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, zły poziom cukru, palenie papierosów oraz nadwaga i otyłość.

- Mógłbym postawić tezę, że gdybym był w stanie zwalczyć tych pięć czynników ryzyka, to w 90 procentach pozbyłbym się ryzyka zawału serca w przyszłości - przekonywał ekspert w rozmowie z Joanną Kryńską. Zauważył jednak, że choć może wydawać się to "bardzo możliwe do osiągnięcia", to w większości jesteśmy "kiepscy" w przestrzeganiu tych zasad.

"Choroby serca mają tak ogromny wpływ na świat zachodni, że nawet nieznaczne przesunięcie w kierunku wcześniejszej profilaktyki może przynieść znaczącą różnicę" - podkreślił z kolei amerykański badacz.

Autorka/Autor: ap/zk

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

