Drugi podziemny szpital na linii frontu w Ukrainie. "Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa"

Podziemny szpital NATO Role 2 powstał w jednym z najbardziej ogarniętych walkami odcinków linii frontu w Ukrainie. Decyzja ta była podyktowana intensywnością walk i pilną potrzebą zapewnienia wykwalifikowanej pomocy medycznej dla rannych żołnierzy. W usytuowanej sześć metrów pod ziemią lecznicy wprowadzono ulepszenia konstrukcyjne oparte na doświadczeniu zdobytym podczas eksploatacji pierwszego szpitala.

Jak działa podziemny szpital?

Głównym elementem drugiego podziemnego szpitala są cztery moduły bunkrów "kryjówek", wykonane ze stali. Znajdują się w nich oddziały chirurgiczne i stabilizacyjne, pokój dla personelu oraz strefa wypoczynkowa. Łączna powierzchnia szpitala wynosi 350 metrów kwadratowych.

Jest on maksymalnie chroniony przed ujawnieniem lokalizacji oraz potencjalnymi atakami wroga na obiekt. Opiekę ratującą życie zapewnia tam zespół składający się z 20 doświadczonych lekarzy, w tym specjalisty urazowego, chirurgów, anestezjologów, pielęgniarek operacyjnych i sanitariuszy. W podziemnym szpitalu można jednocześnie przeprowadzać do trzech operacji o różnym stopniu złożoności.

Armia dostarczyła cały niezbędny sprzęt medyczny, w tym między innymi pompy infuzyjne, aparaty rentgenowskie, koncentratory tlenu, defibrylatory i inne urządzenia.

Uratował życie 6 tysięcy osób

Pierwsze centrum stabilizacji stworzono dla Ministerstwa Obrony Ukrainy we wrześniu 2024 roku. Jego nadrzędnym celem było ratowanie życia żołnierzy na froncie. Pierwszy szpital opierał się na sześciu powiększonych stalowych bunkrach "kryjówkach", każdy o długości 7,6 metra i średnicy 2,5 metra. Zostały one zmodernizowane i dostosowane do potrzeb wojskowych medyków. Znajdują się tam niezbędne media, w tym systemy wentylacji, woda, a także system odwadniania i zasilania. Szpital powstał zgodnie ze standardami NATO. Według medyków szpital może zapewnić opiekę medyczną ponad stu pacjentom dziennie.

- Tego typu środki ochrony mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa personelu medycznego i żołnierzy, biorąc pod uwagę krytyczną bliskość linii frontu. Dzięki naszemu doświadczeniu w budowaniu modułowych podziemi udało nam się jeszcze lepiej zorganizować przestrzeń bez utraty funkcjonalności i wydajności. Centrum stabilizacji już działa i ratuje życie ukraińskim żołnierzom - podkreślił Oleksandr Myronenko.

Według przedstawicieli ukraińskich służb medycznych, pierwszy podziemny szpital sprawdził się znakomicie. - W ciągu roku funkcjonowania ratownicy medyczni uratowali w nim życie ponad sześciu tysiącom żołnierzy. Ale nie możemy się zatrzymywać. Stale pracujemy nad stworzeniem uniwersalnego modelu centrum stabilizacji, które sprawdzi się w każdym miejscu na trasach ewakuacji medycznej. W drugim podziemnym szpitalu zastosowaliśmy optymalne rozwiązania, pozwalające przyjmować pacjentów w różnym stanie. To ogromne wzmocnienie dla ukraińskiej służby medycznej - mówił Roman Kuziv, podpułkownik służby medycznej. Placówka zapewnia intensywną opiekę medyczną, leczenie i wsparcie dla pacjentów w czasie hospitalizacji lub ewakuacji do innego stacjonarnego ośrodka medycznego.

Twórcą drugiego szpitala jest ponownie Grupa Metinvest. Koszt inwestycji to blisko 1,9 mln zł (21 mln hrywien), W jej ramach sfinansowano produkcję, transport, montaż i wyposażenie szpitala w sprzęt AGD i wszystkie niezbędne systemy podtrzymywania życia w warunkach polowych. Obejmowały one między innymi wodę pitną i technologiczną, energię elektryczną, wentylację, kanalizację, zasilanie awaryjne czy urządzenia do regulacji temperatury.

To nie jedyny podziemny szpital

W 2014 roku w Izraelu powstał pierwszy podziemny Szpital Ratunkowy - Rambam. To trzypoziomowy parking na 1500 samochodów, który można szybko przekształcić w nowoczesny, podziemny szpital na 2000 łóżek. Jest on w pełni wyposażony, aby zapewnić zaawansowaną opiekę medyczną, chronić pacjentów i personel oraz zaspokajać krytyczne potrzeby w sytuacjach kryzysowych. Podziemny szpital został uruchomiony podczas pandemii COVID-19 w celu bezpiecznej izolacji i leczenia zakażonych pacjentów. Zespół szpitala liczy ponad 6 tysięcy specjalistów.

Po eskalacji ataków Hezbollahu w Libanie, placówka została ponownie uruchomiona. W ciągu kilku godzin, pod ostrzałem rakietowym, ranni w wojnie i setki pacjentów z każdego oddziału zostali bezpiecznie przeniesieni pod ziemię. Zapewniono im zarówno ochronę, jak i ciągłość niezbędnej opieki medycznej.

Podziemny szpital jest częścią Rambam Health Care Campus, który składa się z 1,1 tysiąca łóżek i centrum urazowego. Jest głównym ośrodkiem skierowań dla 2,5 miliona mieszkańców północnego Izraela. Rambam jest strategicznym elementem bezpieczeństwa narodowego wykorzystywanym w czasie konwencjonalnego i niekonwencjonalnego zagrożenia.