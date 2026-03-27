Będzie dymisja ministry zdrowia? Premier zabrał głos

Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o wysokich zarobkach lekarzy: budżet państwa na to nie ma wpływu Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Pomysły Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na oszczędności budzą wiele kontrowersji i głosów krytyki pod adresem ministerstwa zdrowia

Minister zdrowia oraz wiceprezes NFZ wskazują na 18-miliardową lukę w budżecie Funduszu i konieczność szukania oszczędności.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że pacjenci pozostaną bezpieczni, a zmiany mają na celu racjonalizację wydatków i lepsze kierowanie pacjentów do odpowiednich ścieżek leczenia.

Były długie kolejki do lekarzy specjalistów. Teraz będą niekończące się - grzmi opozycja.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej premier został zapytany między innymi o zapowiedź przywrócenia limitów na badania diagnostyczne oraz o to, czy związane z tym "zamieszanie to prosta droga do dymisji pani minister". - Nie przewiduję dymisji minister zdrowia - odparł Donald Tusk

Burza za sprawą NFZ

O tym, że nad głową szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy zbierają się czarne chmury, pisał portal Rynek Zdrowia. Według ustaleń dziennikarzy serwisu, ministra miała tłumaczyć się z burzy wokół zapowiadanych zmian w płatnościach NFZ za nadwykonania przed Klubem Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sobierańska-Grenda twierdziła, że spotkanie nie jest niczym wyjątkowym i było zaplanowane już wcześniej.

- Spotykaliśmy się również z innymi klubami. W spotkaniu weźmie też udział zarząd NFZ. Rozmowa i wyjaśnienie tych kwestii jest ważna dla posłów - wyjaśniła w czwartek podczas konferencji prasowej w Wojskowym Instytucie Medycznym - Państwowym Instytucie Badawczym (WIM-PIB).

Ostatecznie, jak podał Rynek Zdrowia, posiedzenie Klubu się nie odbyło - odwołano je ze względu na kryzys paliwowy. Portal podał też, że opozycja rozważa złożenie wniosku o odwołanie ministry.

"Nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb"

Skąd całe zamieszanie wokół Ministerstwa Zdrowia (MZ)? Przez szukanie oszczędności w ochronie zdrowia. W środę wiceprezes NFZ Jakub Szulc mówił w TVN24 o 18-miliardowej luce w budżecie Funduszu. W czwartek powtórzyła to szefowa resortu.

- Nie ma żadnej tajemnicy, że brakuje jeszcze 18 mld zł. Cyklicznie prowadzimy rozmowy z ministrem finansów i premierem. Staramy się też zaproponować zmiany, które by ten system modelowały - zapewniała Sobierańska-Grenda. Podkreśliła, że "budżet NFZ mamy rekordowy" i "że został on wsparty środkami z rezerwy MZ na uregulowanie świadczeń za 2025 r." - Od ośmiu miesięcy, od kiedy jestem ministrem zdrowia, mówię wyraźnie, co w sektorze jest problemem. Składki zdrowotnej nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb NFZ - zaznaczyła ministra zdrowia. Tymczasem pomysły NFZ na oszczędności budzą wiele kontrowersji. Najwięcej - plan ograniczenia finansowania czterech badań diagnostycznych: kolonoskopii, gastroskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wykonanych ponad limit. Obecnie za badania wykonane ponad wartość kontraktu Fundusz płaci 100 proc., a po zmianach miałoby to być 40 proc. Ponadto rozliczenia nadwykonań miałyby się odbywać po zakończeniu roku, a nie jak obecnie, czyli kwartalnie.

Zmiany mają obowiązywać już dla rozliczeń za cały 2026 r. i przynieść około 800 mln zł oszczędności. Z projektu zarządzenia prezesa NFZ wynika, że nowe zasady rozliczeń nie obejmą świadczeń udzielanych dzieciom i osobom na szybkiej ścieżce onkologicznej, czyli pacjentów z kartą DILO. Fundusz zapowiedział, że analogiczne korekty mogłyby objąć także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS). Ministra zdrowia zwróciła wczoraj uwagę, że proponowane przez NFZ zmiany są obecnie konsultowane. - Rozmawiamy szeroko ze środowiskiem i konsultantami. Mamy już wiele cennych wniosków. NFZ już wcześniej zwracał uwagę, że szybka ścieżka dostępu dla pacjentów onkologicznych w diagnostyce pozostanie, to dla nas priorytet, podobnie jak leczenie dzieci. Zobaczymy, jakie proponowane rozwiązania uzyskają ostatecznie kształt - mówiła podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Przedstawiciele szpitali i organizacji pacjentów zaalarmowali, że zapowiadane przez NFZ zmiany ograniczą dostępność do badań i wydłużą kolejki. W liście do premiera Donalda Tuska datowanym na 23 marca Onkofundacja Alivia sprzeciwiła się planowanym zmianom w finasowaniu świadczeń przez NFZ.

"Tempo wzrostu kosztów jest za wysokie"

O zapowiedzi NFZ dotyczące ograniczenia finansowania badań diagnostycznych wykonanych ponad limit pytali też w czwartek posłowie PiS wiceministra zdrowia Tomasza Maciejewskiego. - Aktualnie mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją finansową całego systemu ochrony zdrowia. Choć nakłady osiągnęły historycznie wysoki poziom ponad 217 mld zł, to tempo wzrostu kosztów znacznie przewyższa tempo wzrostu z wpływu - zauważył wiceszef MZ.

Wśród powodów problemów NFZ Maciejewski wymienił przeniesienie przez rząd Zjednoczonej Prawicy finasowania świadczeń wartych ponad 7 mld zł do NFZ bez zapewnienia na to pieniędzy. - Aktualnie koszt tej decyzji to ponad 12 mld zł - powiedział Maciejewski. Poinformował, że skumulowany koszt tzw. ustawy podwyżkowej o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia to w 2026 r. ponad 71 mld zł. Podkreślił, że zmianie uległa także struktura finasowania działań NFZ - udział składki zdrowotnej spadł do 80 proc. w 2025 r., a udział środków budżetowych państwa w finansowaniu leczenia rośnie. Zaznaczył, że dotacja z budżetu państwa dla NFZ w 2024 r. wyniosła blisko 15 mld zł, w 2025 r. - 33 mld zł, a wstępne założenie dla 2026 r. to 30 mld zł. Wiceszef MZ po raz kolejny zapewnił, że "pacjenci są i będą bezpieczni". Według Maciejewskiego, zmiany mogą ułatwić wcześniejsze kierowanie pacjentów do odpowiednich ścieżek onkologicznych, również wtedy, gdy diagnostyka rozpoczęła się poza systemem szybkiej terapii onkologicznej. Według Czesława Hoca (PiS) de facto wprowadzane są limity na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS). - Były długie kolejki do lekarzy specjalistów. Teraz będą niekończące się - powiedział. Zaznaczył, że MZ ogranicza także dostęp do diagnostyki obrazowej. - To jest igranie ze zdrowiem i życiem pacjentów - ocenił.

"Czy mamy powiedzieć: to nie jest uczciwe?"

W poniedziałek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek powiedział w Radiu ZET, że nadwykonania oznaczają, że szpital realizuje więcej świadczeń niż się umówił. - Pytanie jest takie, czy za zrealizowanie tego, co było ponad umowę, mamy płacić 100 proc., czy mamy powiedzieć: "To nie jest uczciwe, że umawiamy się z tobą na x, a ty robisz dwa razy x i mówisz: »proszę mi zapłacić za wszystko«". Bo w istocie, czym wtedy jest ten kontrakt? - zaznaczył minister. Dodał, że mechanizm, który miałby polegać na obniżaniu ceny za nadwykonania, czyli "obniżać motywację szpitali do tych nadwykonań", jest mechanizmem, który "ma swoją racjonalność".