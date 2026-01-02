Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Donald Trump chce "rzadkiej krwi". Lekarz ostrzega: to się może skończyć tragicznie

|
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
Polacy spożywają za dużo leków bez recepty i suplementów diety. Stąd akcja "Leki to nie słodycze"
Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN
Aspiryna nie jest witaminą. Z jej powodu w Polsce umiera więcej osób niż w wypadkach samochodowych - mówi lek. Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, komentując głośną wypowiedź Donalda Trumpa dla "Wall Street Journal". Prezydent USA mówi w wywiadzie, że przyjmuje aspirynę, bo "jest dobra na rozrzedzanie krwi", a on "nie chce gęstej krwi przepływającej przez serce".

Czy po 60. roku życia rzeczywiście warto brać aspirynę profilaktycznie? Czy to prawda, że kwas acetylosalicylowy może się przyczynić do szybszego "wykrwawienia", np. po wypadku? I dlaczego dawka, o której mówi Donald Trump, budzi tak duże zaniepokojenie lekarzy?

"Ładna, rzadka krew" to nie jest pojęcie medyczne

Wypowiedź Donalda Trumpa - że chce mieć "ładną, rzadką krew przepływającą przez serce" - brzmi efektownie, ale z medycznego punktu widzenia nie ma większego sensu. Krew nie może być ani "ładna", ani "brzydka", ani też dowolnie "rozrzedzana" bez konsekwencji.

Siniaki na rękach prezydenta. Trump chce mieć "ładną, rzadką krew"
Dowiedz się więcej:

Siniaki na rękach prezydenta. Trump chce mieć "ładną, rzadką krew"

Świat

- Aspiryna rzeczywiście ma działanie antyagregacyjne, czyli zmniejsza zdolność płytek krwi do zlepiania się. Ale to nie znaczy, że im bardziej "rzadka" krew, tym lepiej dla zdrowia czy długowieczności - tłumaczy w rozmowie z tvn24.pl lek. Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes-elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Trump deklaruje przyjmowanie 325 mg aspiryny dziennie, czyli dawki wysokiej. - To jest dawka duża, żeby nie powiedzieć końska - mówi wprost lekarz. I dodaje: - Wszystkie dawki powyżej 100-150 mg wymagają dużej ostrożności, zwłaszcza u osób starszych.

Jak podkreśla dr Sutkowski, nie da się dziś jednoznacznie rozstrzygnąć, czy taka dawka w przypadku Donalda Trumpa jest uzasadniona. - To zależy od wiedzy jego lekarza i ewentualnych wskazań klinicznych, o których opinia publiczna nie wie. Jeśli jednak taka decyzja nie została podjęta w ścisłej konsultacji lekarskiej, ryzyko rośnie znacząco - zaznacza. I dodaje: - Jeżeli prezydent nie słucha lekarzy - a z pacjentami bywa różnie, także z pacjentami-prezydentami - to wchodzimy w obszar realnego zagrożenia. Może taka dawka jest potrzebna, ale ja nie sądzę, żeby musiała być aż tak wysoka.

Lekarz zauważa, że - owszem - Trump jest "dużym mężczyzną", ale w medycynie wiek, choroby współistniejące i ryzyko powikłań mają znacznie większe znaczenie niż wzrost czy masa ciała. - A te czynniki w kontekście prezydenta USA opinii publicznej nie są znane - mówi Sutkowski.

Aspiryna: znany lek, długa lista przeciwwskazań

Kwas acetylosalicylowy to lek z ponad 120-letnią historią. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, a w małych dawkach - przeciwzakrzepowo. I właśnie ta ostatnia właściwość sprawiła, że przez lata aspiryna była traktowana jako profilaktyka serca.

- Problem polega na tym, że nie jest to lek obojętny. Przeciwwskazań jest wiele, a część z nich dotyczy właśnie osób po 60. roku życia - przestrzega lekarz.

"Zabili go i uciekł". Medyczne bzdury 2025 roku
Dowiedz się więcej:

"Zabili go i uciekł". Medyczne bzdury 2025 roku

Aspiryny nie powinny przyjmować m.in. osoby z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, ze skazą krwotoczną, z tzw. astmą aspirynową, z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek, przyjmujące inne leki przeciwzakrzepowe lub niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Do tego dochodzą liczne interakcje lekowe - z preparatami stosowanymi w chorobach serca, cukrzycy, reumatologii czy onkologii. - Aspiryna bardzo łatwo "wchodzi" w inne leki. To nie znaczy, że nie wolno jej stosować, ale trzeba wiedzieć, kiedy, u kogo i w jakiej dawce - podkreśla dr Sutkowski.

Właśnie w ten sposób lekarz tłumaczy także siniaki widoczne na dłoniach Donalda Trumpa, które wcześniej próbowano wyjaśniać intensywnymi uściskami rąk. - Przy działaniu przeciwpłytkowym nawet mocny uścisk dłoni może zostawić ślad. Ale mówimy o zwykłym uścisku, a nie o wylewach krwi. Bo co to by były za uściski? Chyba uściski King Konga - żartobliwie komentuje dr Sutkowski.

Jak zaznacza, aspiryna sprawia, że drobne urazy szybciej prowadzą do krwiaków i wybroczyn, ale same siniaki nie świadczą ani o "zbyt gęstej", ani o "zbyt rzadkiej" krwi - są po prostu efektem wydłużonego czasu krwawienia.

Największe ryzyko: krwawienia. Także po wypadkach

Najpoważniejsze i najbardziej realne zagrożenie związane z przewlekłym przyjmowaniem aspiryny - zwłaszcza w wysokich dawkach - to krwawienia. I nie chodzi wyłącznie o pojedyncze, spektakularne przypadki, ale o powikłania, które rozwijają się często po cichu, a ujawniają się dopiero wtedy, gdy sytuacja staje się poważna.

U zawałowców wykryto ten sam niedobór. A łykamy to "na wszelki wypadek"
Dowiedz się więcej:

U zawałowców wykryto ten sam niedobór. A łykamy to "na wszelki wypadek"

- Przede wszystkim mówimy o zaburzeniach ze strony żołądka i jelit: bólach, zapaleniu, zgadze, ale najważniejsze i najniebezpieczniejsze są krwawienia z przewodu pokarmowego - podkreśla dr Sutkowski. Mogą one mieć charakter jawny lub utajony, a u osób starszych często są szczególnie groźne.

Lekarz zwraca uwagę, że choroba wrzodowa żołądka czy dwunastnicy jest w populacji powszechna - także u osób, które nie mają typowych dolegliwości. - Choroba wrzodowa jest w nas. Aspiryna może ją uaktywnić. A perforacja czy masywne krwawienie to już bezpośrednie zagrożenie życia - mówi.

Ryzyko dotyczy jednak nie tylko przewodu pokarmowego. Aspiryna działa przeciwpłytkowo, a jej efekt utrzymuje się kilka dni, co oznacza wydłużony czas krwawienia po urazach, zabiegach chirurgicznych czy stomatologicznych. - Pojawiają się krwotoki z nosa, krwawienia z dziąseł, krwiaki. To są sygnały, że układ krzepnięcia działa wolniej - wyjaśnia dr Sutkowski.

Lekarz zwraca uwagę, że ten mechanizm ma znaczenie także w sytuacjach nagłych, kiedy liczy się szybkie opanowanie krwawienia. - Jeżeli dochodzi do urazu, a pacjent przyjmuje przewlekle aspirynę w dużych dawkach, wydłużony czas krwawienia zwiększa ryzyko powikłań - także w trakcie operacji - mówi. - Gdyby doszło do poważnego urazu, wypadku czy zamachu i na przykład strzału w klatkę piersiową czy brzuch, to niezależnie od samego mechanizmu obrażenia, leki tego typu znacząco zwiększają ryzyko śmiertelnych powikłań - przestrzega dr Sutkowski.

Lista możliwych działań niepożądanych jest jednak dłuższa: obejmuje m.in. przejściowe zaburzenia pracy wątroby, zawroty głowy, szumy uszne czy - u osób z nadciśnieniem - zwiększone ryzyko wylewów krwi.

Kupujemy to naszym bliskim na potęgę. A potem trafiają do szpitala
Dowiedz się więcej:

Kupujemy to naszym bliskim na potęgę. A potem trafiają do szpitala

- To wszystko trzeba zestawić z ewentualnymi korzyściami kardiologicznymi. I dopiero wtedy podejmować decyzję o przyjmowaniu - podkreśla lekarz. I dodaje fakt, o którym rzadko publicznie się mówi: - Z powodu powikłań po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, nie tylko aspirynie, w Polsce umiera więcej ludzi niż w wypadkach samochodowych.

Brać czy nie brać po 60-tce?

Czy to znaczy, że aspiryna po 60. roku życia jest zawsze zła? Nie. Ale - jak podkreśla dr Sutkowski - nie istnieje uniwersalna profilaktyka dla wszystkich. - To nie jest tak, że jeden lek i jedna dawka są dobre dla każdego pacjenta w określonym wieku - zaznacza.

W kardiologii za dawki "małe" uznaje się 75-150 mg na dobę. Takie ilości mogą zmniejszać ryzyko zakrzepów, a tym samym zawału serca czy udaru mózgu. - Uważa się, że te dawki zmniejszają ryzyko zakrzepów, a więc pomagają w profilaktyce zawału i udaru - mówi lekarz. Jednocześnie podkreśla, że nie jest to jedyny możliwy lek, bo w wielu sytuacjach istnieją inne preparaty, które mogą aspirynę zastępować lub uzupełniać.

Zdarzają się także sytuacje nagłe - np. ból stenokardialny lub podejrzenie zawału - kiedy jednorazowo podaje się około 300 mg aspiryny. - W takich przypadkach decyzja jest jednoznaczna, bo mówimy o stanie zagrożenia życia - zaznacza dr Sutkowski. - Ale to jest działanie doraźne, a nie schemat do codziennego, przewlekłego stosowania - dodaje.

Kluczowe pozostaje rozróżnienie profilaktyki pierwotnej - u osób, które nie miały incydentu sercowo-naczyniowego - oraz profilaktyki wtórnej, stosowanej po zawale, udarze lub w chorobie wieńcowej. - Być może prezydent USA miał incydenty wieńcowe, o których nie wiemy. Wtedy mówimy o prewencji wtórnej - przed kolejnym zawałem czy zaostrzeniem choroby wieńcowej - zauważa lekarz.

Zawał to nie zawsze ból w klatce. U kobiet częste są mniej typowe objawy
Dowiedz się więcej:

Zawał to nie zawsze ból w klatce. U kobiet częste są mniej typowe objawy

Nawet w takiej sytuacji decyzja nie jest jednak automatyczna. - Tu trzeba wszystko dobrać, skomponować do konkretnego chorego. To nie jest proste, bo wchodzą w grę inne leki, choroby współistniejące i ryzyko działań niepożądanych - podkreśla dr Sutkowski. - Dlatego, choć aspiryna jest lekiem znanym, popularnym i dostępnym bez recepty, jej stosowanie powinno odbywać się w ścisłej współpracy z lekarzem.

"Zrobiłem badania, więc jestem zdrowy"

Dr Michał Sutkowski zwraca uwagę na jeszcze jeden element, który bardzo często pojawia się w publicznych deklaracjach - także w wypowiedziach osób znanych. Chodzi o argument: "zrobiłem badania, więc jestem zdrowy".

- Zwykle, gdy mówimy o badaniach, myślimy o morfologii, poziomie cukru, cholesterolu, parametrach tarczycy. To oczywiście są ważne rzeczy, ale to nie jest pełna diagnostyka - podkreśla lekarz.

Jak zaznacza, w tym schemacie często umykają badania, które w kontekście długotrwałego przyjmowania aspiryny mają kluczowe znaczenie. - Nie myślimy na przykład o kolonoskopii. Nie myślimy o ocenie ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego. A właśnie tam mogą pojawić się poważne powikłania - mówi dr Sutkowski.

To szczególnie istotne u osób starszych. - Można mieć dobre badania podstawowe, a jednocześnie rozwijającą się chorobę, której one nie pokażą. Mam wielu pacjentów w ciężkim stanie, którzy mają "ładne" wyniki badań - zaznacza lekarz. Dlatego samo powoływanie się na "dobre wyniki" nie przesądza ani o bezpieczeństwie leczenia, ani o braku ryzyka.

Wyleczyli nieuleczalne. Co jeszcze przyniósł 2025 rok w medycynie?
Dowiedz się więcej:

Wyleczyli nieuleczalne. Co jeszcze przyniósł 2025 rok w medycynie?

W kontekście aspiryny oznacza to jedno: badania muszą być dobrane do leku, wieku i realnych zagrożeń, a nie do medialnych, efektownych opowieści o profilaktyce. - Trzeba wiedzieć, jakie badania zrobić, kiedy je zrobić i jak je interpretować. Najlepiej zacząć od lekarza, a nie od własnych decyzji - podkreśla dr Sutkowski.

Dlatego aspiryna - mimo że dostępna bez recepty i znana od dekad - nie powinna być traktowana jak neutralny suplement. - Nawet prezydent pozostaje pacjentem. A pacjent, niezależnie od funkcji i pozycji, powinien współpracować z lekarzem, a nie prowadzić własne eksperymenty farmakologiczne - podsumowuje dr Sutkowski.

Autorka/Autor: Agata Daniluk/pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpZdrowieKardiologiaLekisuplementy diety
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow
Jest nowy szef biura Zełenskiego
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
METEO
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
METEO
Wjechali w rurę ciepłowniczą w Częstochowie
Zarzut dla 18-latka bez prawa jazdy, który autem wbił się w rury ciepłownicze
Katowice
imageTitle
Niepokonany klub ma nową koszykarkę. Najwyższą w historii
Najnowsze
Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu
WARSZAWA
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
WARSZAWA
Szwajcaria, pożar, kurort
"Najważniejszy jest czas". Śląskie Centrum Leczenia Oparzeń gotowe przyjąć ofiary tragedii w Alpach
Zdrowie
Tragiczny pożar w szwajcarskim kurorcie
Tragiczny pożar w miejscu "naznaczonym przez nieszczęścia"
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Koparka (zdj. ilustracyjne)
Zginął kierowca cysterny, operator koparki oskarżony
Kielce
Zaginiona kobieta
Jej partner wrócił do domu, ona została na przystanku. Szukają jej do dzisiaj
Lublin
imageTitle
Szerokie uśmiechy i rejs u wybrzeży Sydney. Polacy gotowi na United Cup
EUROSPORT
Boja znajduje się na plaży w kierunku Mikoszewa
Niecodzienny widok na plażach
Trójmiasto
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
BIZNES
Śnieżyca, droga
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Na co się szykować. Alarmy IMGW w całym kraju
METEO
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
BIZNES
Mężczyzna wsiadł za kółko po alkoholu i pomimo zakazu
Wiózł buraki, a nie powinien
Lublin
Policjanci zabrali psa do schroniska
"Sylwestrowy hałas" i przestraszony pies na ulicy. Pomogli policjanci
Kielce
imageTitle
Zupełnie nieudany początek sezonu Osaki
Najnowsze
Zrzut ekranu 2026-01-2 o 12
Tak Ukraińcy sfabrykowali śmierć dowódcy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego. Nagranie
Korek na zakopiance
Trzy godziny w korkach na zakopiance
Kraków
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
METEO
imageTitle
Czterokrotny mistrz olimpijski wycofany z kadry po porażce z Polakiem
EUROSPORT
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
WARSZAWA
Przechodnie zapalają znicze w miejscu, gdzie doszło do wypadku
"W nocy zginęła nasza wolontariuszka". Na chodniku potrącił ją samochód
Poznań
Raport DFRLab. Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są
Jesteś na grupie dla biegaczy? Albo o nieruchomościach? Oni też tam są
KONKRET24
imageTitle
Dramatyczny upadek młodego narciarza. Paraliż od pasa w dół
EUROSPORT
Piłka nożna
Sześć osób odpowie za pobicie wiceprezesa klubu piłkarskiego
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica