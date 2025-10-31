Dodatkowe miliardy dla NFZ. Szpitale: to krok w dobrą stronę, ale niewystarczający

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka o interdyscyplinarności w opiece nad pacjentami

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: NFZ otrzymał dodatkowe 3,5 mld zł z budżetu państwa. Pieniądze mają pomóc w rozliczeniach z placówkami medycznymi, zwłaszcza w województwie śląskim i mazowieckim.

Wciąż jednak w kasie NFZ brakuje ok. 10,5 mld zł, by domknąć tegoroczny budżet.

Premier Donald Tusk i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiadają reformy w systemie wynagrodzeń medyków. Podkreślając, że większe wydatki na ochronę zdrowia mają poprawić sytuację pacjentów, a nie tylko płace personelu.

Więcej o zdrowiu przeczytasz w tvn24.pl

O tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał dodatkowo 3,5 mld informowaliśmy wczoraj. Łącznie dotacja dla Funduszu w 2025 r. wyniosła już 31 mld zł. Centrala NFZ podała, że dodatkowe 3,5 mld zł dla placówek medycznych ma zapewnić finansowanie kontraktów ze świadczeniodawcami w województwach śląskim i mazowieckim oraz potrzeb pozostałych regionów, w tym płatności za leki w programach lekowych i w chemioterapii oraz za nadwykonania nielimitowane.

OGLĄDAJ: "NFZ nie jest w stanie sfinansować swoich zobowiązań"

"Każdy grosz się liczy"

Na sfinansowanie tegorocznych świadczeń wciąż jeszcze brakuje jednak kilkunastu miliardów złotych. - Każdy grosz się liczy. Czekamy, aż wpłyną kolejne pieniądze - dodaje Mariusz Trojanowski.

W pierwszej połowie października informowaliśmy o tym, że na rozliczenie świadczeń Funduszowi brakuje w tym roku ok. 14 mld zł. O 3,5 miliarda niższe od zakładanych były wpływy ze składek zdrowotnych za pierwszych osiem miesięcy tego roku. Po tych doniesieniach zapadła decyzja o zasileniu NFZ środkami z rezerw Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i z rezerw budżetowych wskazanych przez Ministerstwo Finansów, o czym informowała minister zdrowia.

Dotacja 3,5 mld zł, którą otrzymał Fundusz, zmniejsza braki w NFZ w 2025 r. do ok. 10,5 mld zł. Do NFZ ma też trafić ok. 1 mld zł z obligacji na polecenie premiera Donalda Tuska - podała Centrala NFZ.

Pieniądze "mają lepiej służyć pacjentowi"

Do sprawy przesunięć dodatkowych pieniędzy do kasy NFZ odniósł się wczoraj w czwartek w rozmowie z TVP Info premier Donald Tusk. Oświadczył, że większe wydatki na ochronę zdrowia nie powinny być przeznaczane wyłącznie na wyższe zarobki dla personelu medycznego, a lepiej służyć pacjentowi. Dodał, że resort zdrowia pracuje nad tym, aby pieniądze na ten cel były lepiej wydawane.

- Jeśli mamy o dziesiątki miliardów złotych więcej, wydamy na zdrowie, to nie chodzi o to, żeby te pieniądze poszły wyłącznie - żeby to dobrze i precyzyjnie powiedzieć - na wyższe zarobki, tylko one mają lepiej służyć pacjentowi- powiedział. W podobnym tonie premier wypowiadał się już podczas powoływania Jolanty Sobierańskiej-Grendy na stanowisko szefowej resortu zdrowia. Szef rady ministrów mówił wtedy, że jedynym celem ministry zdrowia będzie "nie poprawa sytuacji lekarzy, tylko poprawa sytuacji pacjentów".

Co z ustawą podwyżkową? Są "propozycje do dyskusji"

MZ chce zmienić regulacje dotyczące przepisów o pensji minimalnej w ochronie zdrowia. Według minister zdrowia ustawa spełniła swoją rolę w systemie, gdyż przybyło pracujących w zawodach medycznych. Pojawiają się postulaty zamrożenia ustawy na dwa lata, przesunięcia z lipca na styczeń waloryzacji pensji minimalnych, nad którymi MZ pod kierownictwem Sobierańskiej-Grendy chce rozmawiać z pracownikami i pracodawcami. Ministra zdrowia uważa, że należy określić maksymalne wynagrodzenia medyków opłacanych z publicznych pieniędzy.

W poniedziałek na spotkaniu prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony zdrowia MZ przedstawiło "propozycje do dyskusji" dotyczące wynagrodzeń w ochronie zdrowia. W kolejnych dniach resort zdrowia przekazał uczestnikom spotkania szczegóły tych propozycji w wersji papierowej. Zaznaczono, że zgodnie z wnioskiem przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Marii Ochman wskazano organizacje proponujące zmiany w poszczególnych obszarach.

- Zapraszamy w ramach szeroko pojętego dialogu społecznego do zgłaszania uwag i propozycji do ustawy o najniższym wynagrodzeniu oraz propozycji dotyczących wynagrodzeń w zakresie umów cywilnoprawnych zawieranych przez medyków - powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka w nagraniu opublikowanym w czwartek na X. Propozycje i uwagi należy zgłaszać do 7 listopada.

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zaplanowano na 18 listopada.