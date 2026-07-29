Logo strona główna
Zdrowie
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Polacy mogliby żyć ponad rok dłużej. Ekspert mówi, co trzeba zmienić

|
senior emeryt starosc shutterstock_2473010025
Geriatria ginie w zestawieniu z potrzebami innych dyscyplin medycznych
Źródło wideo: Stanisław Kołton | tvn24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W ciągu roku ubyło 159 tysięcy mieszkańców Polski. Rodzi się mniej dzieci, przybywa seniorów, a do 2060 roku chorych na raka płuca może być nawet o 40 procent więcej. Polacy już dziś żyją blisko trzy lata krócej niż mieszkańcy państw rozwiniętych. Czy ochrona zdrowia poradzi sobie z tymi problemami?
Kluczowe fakty:
  • Wraz ze starzeniem się społeczeństwa będzie przybywać pacjentów z cukrzycą oraz chorobami serca, układu nerwowego i narządu ruchu. Czy system jest na to gotowy?
  • Polacy żyją średnio o 2,7 roku krócej niż mieszkańcy państw OECD. Czy większe wydatki na zdrowie wystarczą, by odwrócić ten trend?
  • Na części porodówek odbywa się zaledwie 150 porodów rocznie, podczas gdy brakuje miejsc opieki długoterminowej. Które oddziały powinny zostać przekształcone i co z Centrami Zdrowia 75+?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl.

Eksperci zauważają, że publiczne pieniądze i kadry są dziś rozproszone między placówki zaprojektowane dla społeczeństwa o zupełnie innej strukturze. W części szpitali spada liczba porodów i małych pacjentów, podczas gdy coraz trudniej znaleźć miejsce dla osoby starszej, która po hospitalizacji nie może jeszcze wrócić do samodzielnego życia. Ten problem będzie narastał: w kolejnych dekadach pacjentów wymagających długoterminowej opieki będzie coraz więcej.

Polska się kurczy i starzeje

Na koniec czerwca Polska liczyła 37,243 mln mieszkańców, o 159 tys. mniej niż rok wcześniej. W pierwszym półroczu na każde 10 tys. mieszkańców ubyły 24 osoby, podczas gdy przed rokiem było to 23. Ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika również, że od stycznia do czerwca zarejestrowano około 115 tys. urodzeń żywych, o około 1 tys. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Polska się kurczy i starzeje. Potrzeba "srebrnej gospodarki"
Dowiedz się więcej:

Polska się kurczy i starzeje. Potrzeba "srebrnej gospodarki"

Mniejsza liczba urodzeń oznacza w dalszej perspektywie ograniczanie zapotrzebowania na część świadczeń pediatrycznych i położniczych. - W bardzo istotny sposób wzrośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, czyli emerytów powyżej 65. roku życia. Jednocześnie będziemy dłużej żyć, a liczba urodzeń z roku na rok będzie malała - mówi dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Dla ochrony zdrowia oznacza to nie tylko więcej pacjentów z cukrzycą, chorobami układu krążenia, układu nerwowego czy narządu ruchu. Leczenie coraz częściej będzie trzeba prowadzić równolegle z powodu kilku schorzeń. - U osób starszych często pojawia się wielochorobowość, czyli kilka jednostek chorobowych jednocześnie. W sposób naturalny przybędzie pacjentów onkologicznych. Szacuje się, że nawet o 40 proc. do 2060 roku w przypadku nowotworu płuca - wyjaśnia ekspert.

Polacy żyją krócej niż w mieszkańcy innych krajów OECD

Zmiany demograficzne nakładają się na słabsze niż w wielu państwach rozwiniętych wyniki zdrowotne. Przeciętna długość życia w Polsce wyniosła w 2024 roku 78,4 roku, wobec 81,1 roku średnio w OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, do której należy 38 państw). Umieralność możliwa do uniknięcia sięga u nas 316 osób na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy średnia dla państw organizacji wynosi 222.

Na cukrzycę choruje 10,8 proc. dorosłych Polaków, a zły stan zdrowia deklaruje 9,8 proc. społeczeństwa. W latach 2013-2023 umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca wzrosła o ponad 30 proc. Jednocześnie 40 proc. dorosłych nie podejmuje wystarczającej aktywności fizycznej, a mammografię wykonuje 37 proc. kobiet objętych badaniami przesiewowymi, wobec 55 proc. średnio w OECD.

Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej
Dowiedz się więcej:

Bliscy osób z demencją chodzą od drzwi do drzwi. Zmiany coraz bliżej

Po uwzględnieniu różnic w cenach Polska przeznacza na zdrowie około 4,3 tys. dolarów rocznie na mieszkańca, podczas gdy średnia OECD wynosi niemal 6 tys. dolarów. To 8,1 proc. naszego PKB wobec 9,3 proc. średnio w krajach organizacji.

Według analiz przytaczanych przez "Puls Biznesu" zwiększenie nakładów do poziomu średniej OECD mogłoby wydłużyć życie Polaków o 1,24 roku i zmniejszyć liczbę zgonów możliwych do uniknięcia o 50 na 100 tys. mieszkańców. Większe finansowanie powinno jednak iść w parze z rozwojem profilaktyki, podstawowej opieki zdrowotnej, szybkiej diagnostyki i świadczeń dla starzejącego się społeczeństwa.

Puste oddziały, za mało opieki długoterminowej

Według dr. Gryglewicza część szpitalnej infrastruktury jest wykorzystywana w niewielkim stopniu, choć wymaga stałego utrzymywania personelu i gotowości do przyjmowania pacjentów. - Mamy za dużo łóżek szpitalnych. Przykładami są oddziały ginekologiczne i pediatryczne. Już od czasów ministra Religi ministrowie, bez względu na opcję polityczną, wskazywali na konieczność przekształcenia części szpitali w zakłady opiekuńczo-lecznicze. Zamiast pustych oddziałów potrzebujemy zakładów opieki długoterminowej - podkreśla ekspert.

Smutny obraz polskiej geriatrii. "Finansowanie, finansowanie i jeszcze raz finansowanie"
Dowiedz się więcej:

Smutny obraz polskiej geriatrii. "Finansowanie, finansowanie i jeszcze raz finansowanie"

Skala wykorzystania poszczególnych oddziałów bardzo się różni. W części placówek liczba pacjentów i wykonywanych procedur jest na tyle mała, że utrzymywanie całego zespołu staje się kosztowne i trudne do uzasadnienia. - Na niektórych oddziałach położniczych mamy zaledwie 150 porodów rocznie. To samo dotyczy oddziałów zabiegowych. Są takie oddziały chirurgiczne, gdzie co drugi dzień przeprowadza się zabieg operacyjny, i to też jest zupełnie nieracjonalne. Równocześnie mamy ogromne niedobory kadry medycznej, a lekarze na takich oddziałach cały czas pozostają w gotowości, choć realizują niewiele procedur - mówi dr Gryglewicz.

W debacie nad reorganizacją porodówek od dawna pojawia się próg 400 porodów rocznie. Nie jest to jednak obowiązująca automatycznie granica, po której oddział musi zostać zamknięty. - Takie decyzje są obarczone kosztami politycznymi i w małych szpitalach zamknięcie tych oddziałów zawsze wywołuje lokalne protesty - zauważa ekspert.

"Upłynnianie" majątku seniorów. Co może zrobić państwo?
Dowiedz się więcej:

"Upłynnianie" majątku seniorów. Co może zrobić państwo?

Polska

Przeszkodą jest także rozproszona struktura właścicielska. Szpitale prowadzone przez powiaty bywają utrzymywane mimo zadłużenia i małej liczby świadczeń, ponieważ ograniczenie ich działalności spotyka się ze sprzeciwem mieszkańców i samorządowców.

Zdaniem dr. Gryglewicza konsolidacja części oddziałów mogłaby jednocześnie skierować personel do placówek, w których niedobory są najbardziej dotkliwe. - Zamknięcie oddziału, na przykład ginekologiczno-położniczego czy pediatrycznego, zmusi zwolnionych lekarzy do podjęcia pracy w innych szpitalach, w których braki kadrowe są najbardziej odczuwalne. Zwiększenie podaży lekarzy przełoży się również na racjonalizację stawianych przez nich wymagań finansowych - ocenia.

Geriatrzy i Centra Zdrowia 75+

Przebudowa szpitali nie wystarczy bez spójnego modelu opieki nad seniorami, łączącego leczenie wielu chorób, rehabilitację i wsparcie w zachowaniu samodzielności. Jednym z rozwiązań mogłoby być zatrudnianie geriatrów jako konsultantów także w placówkach bez oddziału geriatrycznego.

Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać
Dowiedz się więcej:

Ta foka sprawia, że ludzie, którzy nie mówili, zaczynają rozmawiać

Technologia

- Osoby w podeszłym wieku inaczej reagują na leczenie i mają odmienne potrzeby, a zbyt agresywna terapia bywa dla nich bardziej szkodliwa niż pomocna. Geriatra pełni tu rolę swoistego adwokata pacjenta. Skupia się na najważniejszych elementach leczenia oraz na zachowaniu jak najlepszej sprawności i jakości życia seniora, a nie na spektakularnych sukcesach w leczeniu jednej konkretnej jednostki chorobowej - wyjaśnia dr Gryglewicz.

Ekspert przypomina też koncepcję Centrów Zdrowia 75+. Miałyby działać w powiatach jako dzienne ośrodki zapewniające seniorom opiekę medyczną, pielęgniarską i rehabilitację bez konieczności pobytu w szpitalu. Takie rozwiązanie mogłoby odciążyć zarówno placówki, jak i rodziny opiekujące się osobami wymagającymi regularnego wsparcia.

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?
Dowiedz się więcej:

Długie życie to nie wszystko. Dlaczego warto dbać o poczucie radości na co dzień?

Ministerstwo Zdrowia chce natomiast ograniczać liczbę słabo wykorzystywanych oddziałów, wprowadzając wymogi dotyczące minimalnej liczby zabiegów i przyjmowanych pacjentów. Budzi to jednak obawy części środowiska medycznego i samorządów. - Bez głębokiej reformy nie uda się rozwiązać systemowych problemów: niedofinansowania, braku kadr, wysokich kosztów płacowych czy płacenia placówkom za samo istnienie, a nie za wykonaną pracę - podsumowuje dr Gryglewicz.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
SeniorzyOchrona zdrowiaSzpitalPacjentLekarze
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Ta czerwona kartka wywołała burzę. FIFA i IFAB rozbieżne w ocenach
EUROSPORT
samochody bmw shutterstock_571521265
Niemiecki koncern zlikwiduje osiem tysięcy miejsc pracy
BIZNES
Glen Hansard
Zdobywca Oscara zginął w wypadku motocyklowym
Kultura i styl
Policja zatrzymała kierowcę oraz jego kolegę
Po wypadku przyjechali koledzy kierowcy. Jeden z narkotykami, drugi poszukiwany
Trójmiasto
Pożar hali w Skórzewie pod Kościerzyną
Kłęby czarnego dymu. Alert dla mieszkańców
powiat kościerski
upal woda napoj nawadnianie shutterstock_2504907129
Nawet 36 stopni. Są czerwone alarmy IMGW
METEO
Mateusz Morawiecki
Kolejny krok Morawieckiego. "Formalności dopełnione"
RELACJA
Adam C. w sądzie
Areszt dla obu podejrzanych o pobicie Ukraińców
Wrocław
Gieła KOSPI w Seulu, maklerzy, inwestorzy
Miliardy znikają z giełdy. "Kraj zamienił się w kasyno"
BIZNES
mężczyzna telefon samotność (PLUS)
"Powinienem sam sobie poradzić". Dlaczego mężczyźni milczą za długo?
Bartłomiej Plewnia
Marcin Horała i Tobiasz Bocheński
"Zdradzeusz", "Tobiaszek" i "grupa muchomorki". Zaostrza się "żenujący spektakl"
Mikołaj Gątkiewicz
imageTitle
Kolejna federacja zaniepokojona pomysłem FIFA
EUROSPORT
Pożar lasu we francuskim departamencie Żyronda
Od wielu dni walczą z ogniem. Idzie kolejna fala upałów
METEO
shutterstock_2232936099
Hermes pokazał wyniki. Akcje w dół
BIZNES
Katastrofa samolotu na Bemowie
Skręcił w lewo i zaczął spadać. Raport po katastrofie awionetki
Klaudia Kamieniarz
Przemoc (zdjęcie ilustracyjne)
Przeanalizują zabójstwa kobiet. By zapobiec tragediom w przyszłości
Rzeszów
Jarosław Kaczyński
Morawiecki zakłada nowy klub. Jest reakcja Kaczyńskiego
Polska
imageTitle
Nie zostawili suchej nitki na młodym bramkarzu. W obronę wziął go rywal
EUROSPORT
Sprawca zabójstwa sprzed ponad 30 lat zatrzymany i tymczasowo aresztowany
Gdy zabił miał 17 lat, tożsamość ofiary wciąż nie jest znana
Piotr Krysztofiak
"Nienawiść do Polaków mają w genach". Fałszywki o ukraińskich przestępstwach
"Przemoc zawsze zaczyna się od słów". Apel do polskich polityków
Polska
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Agenci CBA weszli do sześciu szpitali. Szukali dowodów na ustawianie przetargów
WARSZAWA
mieszkania budownictwo shutterstock_2590924453_1
Nowy kredyt mieszkaniowy. Rząd szykuje nową formę wsparcia
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Wpłynął wniosek od PiS. Czarzasty: podjąłem decyzję
Polska
Donald Trump
Nowy zakaz USA. Jest zapowiedź Chin
BIZNES
imageTitle
Ruszają Tour de Pologne i kobiecy Tour de France. Kiedy start i gdzie transmisje?
EUROSPORT
Posłowie PiS opuszczają salę podczas ślubowania Sylwii Gregorczyk-Abram
"Totalny upadek". Wychodzili z sali w czasie ślubowania
Polska
imageTitle
Polacy przed meczem o półfinał. "Wszyscy są zdrowi. Na treningach wyglądamy dobrze"
EUROSPORT
bts shutterstock_1095337610
BTS napędza zyski. Wytwórnia nie świętuje
BIZNES
Strażak walczy z rozległym pożarem, Guarda, Portugalia
Ten europejski kraj także walczy z pożarami
METEO
Karol Karski
SMS-y od Karskiego w trakcie programu. Do gościa i prowadzącej
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica