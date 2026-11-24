Zdrowie Dwa szczyty starzenia odporności. Czy to tłumaczy, dlaczego z wiekiem bardziej chorujemy? Agata Daniluk |

Tajemnice długowieczności. Najwięcej da nam aktywność fizyczna? Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Naukowcy przeanalizowali 3,8 miliona komórek odpornościowych od 1828 osób. W jakim wieku odporność zaczyna starzeć się szybciej?

Z wiekiem nasilają się procesy zapalne. Co je napędza?

Badacze odkryli także różnice w starzeniu odporności kobiet i mężczyzn. Czy to wyjaśnia, dlaczego niektóre choroby częściej dotykają jednej z płci?

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Z wiekiem pewne zmiany stają się coraz bardziej odczuwalne. Infekcje, z którymi kiedyś radziliśmy sobie w kilka dni, potrafią ciągnąć się tygodniami. Choroby mają cięższy przebieg, a organizm słabiej reaguje na szczepienia. Jedną z przyczyn jest starzenie się układu odpornościowego. Ale czy słabnie on stopniowo, rok po roku?

Sprawdzili to naukowcy z Duke-NUS Medical School w Singapurze. Przeanalizowali 3,8 miliona komórek odpornościowych, pobranych od 1828 zdrowych osób w wieku od 19 do 97 lat. Przyjrzeli się zmianom aktywności genów i różnicom między kobietami a mężczyznami. Wyniki opublikowano w "Nature Communications".

Starzenie układu odpornościowego po 40. i 60. roku życia. Co wykazały badania?

Analiza pokazała, że aktywność genów komórek odpornościowych nie zmienia się równomiernie. Naukowcy zaobserwowali dwa wyraźne okresy przyspieszenia - około 40. roku życia i po sześćdziesiątce. Największe zmiany dotyczyły limfocytów T, które odgrywają ważną rolę w obronie organizmu przed infekcjami i nowotworami.

- Zwykle myślimy o starzeniu jako o procesie stopniowym, ale nasze wyniki pokazują, że układ odpornościowy nie słabnie w stałym tempie - mówi prof. Jacques Behmoaras z Duke-NUS Medical School, cytowany w komunikacie uczelni.

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Co ciekawe, w każdym z tych okresów największe zmiany dotyczyły innych komórek. Około czterdziestki były to limfocyty T CD4, które koordynują reakcję obronną organizmu i pobudzają inne komórki do działania. Po sześćdziesiątce dominowały zmiany w limfocytach T CD8, odpowiedzialnych za bezpośrednie niszczenie komórek zakażonych wirusami oraz niektórych komórek nowotworowych.

Zmiany w funkcjonowaniu tych komórek mogą, zdaniem naukowców, częściowo wyjaśniać, dlaczego z wiekiem trudniej zwalczamy infekcje i jesteśmy bardziej podatni na choroby związane ze stanem zapalnym. Jak podkreśla współautor badania, immunolog prof. Antonio Bertoletti, limfocyty T należą do komórek odpornościowych szczególnie wrażliwych na procesy starzenia.

Dlaczego odporność słabnie z wiekiem? Rola przewlekłego stanu zapalnego

Wraz z wiekiem w komórkach odpornościowych spadała również aktywność genów odpowiedzialnych za produkcję białek i utrzymywanie ich prawidłowej budowy. Proces ten nazywa się proteostazą. Białka są niezbędne do funkcjonowania komórek - budują ich struktury, przekazują sygnały i pomagają reagować na zagrożenia. Gdy mechanizmy ich produkcji i kontroli zawodzą, mogą gromadzić się nieprawidłowe cząsteczki, które zakłócają pracę komórek.

Jednocześnie badacze zaobserwowali wzrost aktywności genów związanych z reakcjami zapalnymi. Z wiekiem w organizmie może utrzymywać się przewlekły stan zapalny o niewielkim nasileniu, nazywany inflammagingiem. Pojęcie to wprowadził w 2000 roku włoski immunolog Claudio Franceschi w artykule opublikowanym w "Annals of the New York Academy of Sciences". Zwrócił uwagę, że reakcje zapalne, które pomagają organizmowi bronić się przed zagrożeniami, z czasem mogą działać na jego niekorzyść. Przewlekły stan zapalny często nie daje wyraźnych objawów, takich jak gorączka czy ból, ale może stopniowo uszkadzać tkanki i sprzyjać rozwojowi chorób przewlekłych, między innymi układu krążenia.

Dlaczego układ odpornościowy z wiekiem coraz gorzej radzi sobie z zagrożeniami, a jednocześnie pozostaje w stanie ciągłego pobudzenia? Naukowcy podejrzewają, że zaburzenia w funkcjonowaniu białek i przewlekły stan zapalny mogą się wzajemnie napędzać, ale nie wiadomo jeszcze, który z tych procesów pojawia się pierwszy.

Starzenie odporności u kobiet i mężczyzn. Skąd różnice w ryzyku chorób?

Naukowcy odkryli również, że starzenie odporności przebiega inaczej u kobiet i mężczyzn. U kobiet oba szczyty zmian były z reguły wyraźniejsze, a część procesów utrzymywała się dłużej. Odnotowano u nich stopniowy wzrost aktywności genów w limfocytach T CD8, a w późniejszym wieku także zmiany w limfocytach T CD4, limfocytach B produkujących przeciwciała oraz komórkach NK (ang. natural killers, czyli "naturalnych zabójcach"), które niszczą komórki zakażone i nowotworowe. U mężczyzn zmiany metaboliczne w limfocytach T CD4 pojawiały się wcześniej - nasilały się w młodszym i średnim wieku, po czym częściej się stabilizowały.

W innym tempie przebiegała również metylacja DNA, czyli proces działający jak zestaw chemicznych przełączników decydujących o tym, które geny są w danej chwili odczytywane. Te biologiczne różnice dobrze tłumaczą statystyki zdrowotne. Kobiety żyją średnio dłużej niż mężczyźni, ale znacznie częściej zapadają na choroby autoimmunologiczne, w których układ odpornościowy atakuje własne tkanki. Silniejsza i dłużej utrzymująca się aktywność komórek pomaga skuteczniej zwalczać infekcje, lecz zwiększa ryzyko autoagresji.

Potwierdziły to też stworzone przez badaczy algorytmy, czyli zegary biologiczne szacujące wiek na podstawie aktywności genów we krwi. Modele trenowane osobno dla obu płci działały dokładniej niż wspólny algorytm - męski opierał się głównie na genach zmieniających się wcześniej, a kobiecy na tych, które zmieniają się w późniejszych dekadach życia.

Dwa szczyty starzenia odporności. Co potwierdzają badania, a czego jeszcze nie wiemy?

Podobne wyniki przedstawiono już w 2024 roku w "Nature Aging". W badaniu obejmującym 108 osób naukowcy wskazali dwa okresy szczególnie intensywnych zmian w organizmie - około 44. i 60. roku życia. Później pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące sposobu analizy danych. W lipcu 2026 roku redakcja czasopisma opublikowała oficjalną notę ostrzegawczą, informując, że wiarygodność części wyników jest kwestionowana.

Badacze z Singapuru wykorzystali podobną metodę, ale przeprowadzili dodatkowe testy, by sprawdzić wiarygodność wyników. Zmieniali parametry analizy, stosowali inne sposoby korygowania danych i powtarzali obliczenia na losowo wybranych próbkach. Dwa okresy intensywnych zmian nadal były widoczne. Znikały dopiero wtedy, gdy uczestnikom losowo przypisywano inny wiek. To przemawia za wiarygodnością obserwacji, choć wciąż nie daje pewności, że odporność rzeczywiście starzeje się skokowo.

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Pozostają też inne pytania, bo naukowcy porównywali osoby w różnym wieku, zamiast obserwować tych samych uczestników przez lata. Badali też wyłącznie komórki krwi, więc nie wiadomo, czy podobne zmiany zachodzą w innych tkankach i czy u wszystkich pojawiają się w tym samym okresie życia.

Czy można spowolnić starzenie odporności? Tego naukowcy jeszcze nie wiedzą. Liczą jednak na to, że lepsze poznanie zachodzących w organizmie zmian pozwoli w przyszłości dopasowywać profilaktykę do wieku i płci.

Na razie zalecenia pozostają bez zmian: regularny ruch, odpowiednia ilość snu, zbilansowana dieta, niepalenie tytoniu i szczepienia ochronne. Czy takie działania mogą również wpływać na dwa zaobserwowane okresy przyspieszonych zmian? To wymaga dalszych badań. Ale jeśli już teraz sami chcecie sprawdzić, w jakiej kondycji jest wasz organizm, podpowiadamy, które badania rzeczywiście mają sens, a które mogą okazać się tylko kosztowną obietnicą długowieczności.