Zdrowie

Dlaczego leki na nadciśnienie nie działają? Nowe badanie daje ciekawą odpowiedź

Dzieci mogą cierpieć na nadciśnienie tak samo jak dorośli. Lekarze apelują, by nie lekceważyć badań
Nowy trop w badaniach nad nadciśnieniem prowadzi nie do serca, a do mózgu. Naukowcy wskazali konkretną strefę, która może "nakręcać" ciśnienie i tłumaczyć, dlaczego leki nie działają u milionów pacjentów. Czy istnieje więc neurologiczna przyczyna nadciśnienia? I co wspólnego ma z tym kaszel, śmiech i oddech?
Kluczowe fakty:
  • Dotychczasowe terapie skupiały się głównie na sercu i nerkach, jednak nawet 40 procent pacjentów nie uzyskuje skutecznej kontroli ciśnienia krwi.
  • Eksperymenty na modelach zwierzęcych wykazały, że dezaktywacja strefy pFL prowadzi do normalizacji ciśnienia.
  • W Polsce problem nadciśnienia dotyczy milionów osób, z których znaczna część nie jest świadoma choroby.
  • Co wpływa na profilaktykę nadciśnienia i skuteczność leczenia oprócz farmakoterapii?

Nadciśnienie przez lata rozwija się po cichu, często bez wyraźnych sygnałów, aż daje o sobie znać powikłaniami. Problem w tym, że nawet u 40 proc. pacjentów nie udaje się go skutecznie kontrolować mimo leczenia. Coraz więcej, wskazuje na to, że przyczyna może leżeć nie w samym układzie krążenia, ale wyżej - w mózgu. Najnowsze badania sugerują, że u dużej części chorych kluczową rolę może odgrywać mechanizm neurogenny, powiązany z tym, jak organizm reguluje oddech i reakcję stresową.

Zagadka opornego nadciśnienia

Przez dziesięciolecia lekarze koncentrowali się głównie na nerkach i sercu jako kluczowych regulatorach ciśnienia krwi. Zespół badaczy z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii oraz Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii skierował jednak uwagę wyżej - na mózg. Szczególnie zainteresowała ich boczna strefa przypowierzchniowa, określana jako pFL (ang. lateral parafacial region). To obszar znany z kontroli oddychania, zwłaszcza wymuszonych, celowych wydechów pojawiających się podczas wysiłku, kaszlu czy śmiechu.

Badania opublikowane w "Circulation Research", a opisane także przez "Science Alert", pokazują, że strefa pFL może uruchamiać kaskadę procesów biologicznych prowadzących do wzrostu ciśnienia krwi. Na modelach zwierzęcych (szczurach) wykazano, że obszar ten rzeczywiście wywołuje takie zmiany. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi inżynierii genetycznej naukowcy mogli selektywnie "włączać" i "wyłączać" neurony w tym obszarze, obserwując natychmiastowe reakcje organizmu.

Analizowano jednocześnie aktywność nerwów odpowiedzialnych za oddychanie, działanie układu współczulnego oraz bezpośrednie wartości ciśnienia tętniczego. U osobników z nadciśnieniem neurony pFL wykazywały nadmierną aktywność, co przekładało się na patologiczne zwężenie naczyń krwionośnych.

Oddech, który zaciska naczynia krwionośne

To, co czyni odkrycie strefy pFL wyjątkowym, to jej bezpośredni związek z rytmem oddechu. Neurony tego obszaru łączą subtelne, często niezauważalne zmiany w oddychaniu ze wzrostem aktywności układu współczulnego, odpowiedzialnego za reakcję "walcz lub uciekaj". W fizjologicznych warunkach mechanizm ten pomaga organizmowi radzić sobie ze stresem, jednak w nadciśnieniu pozostaje stale pobudzony - zmuszając serce do intensywniejszej pracy i przyczyniając się do uszkodzeń ścian tętnic.

Ten sam mechanizm rzuca nowe światło na związek nadciśnienia z bezdechem sennym. Choć neurony pFL nie uczestniczą w spokojnym oddychaniu, uaktywniają się gwałtownie w sytuacjach, gdy poziom dwutlenku węgla we krwi rośnie, a stężenie tlenu spada - czyli dokładnie wtedy, gdy dochodzi do epizodów bezdechu. Reakcja, która ma chronić organizm przed niedotlenieniem, w praktyce może nasilać procesy prowadzące do uszkodzeń układu sercowo-naczyniowego.

Wyciszanie kłębków szyjnych

Najważniejszy wniosek z badań jest jednak taki, że proces ten można odwrócić. Gdy naukowcy dezaktywowali strefę pFL u szczurów z nadciśnieniem, wartości ciśnienia wracały do normy. Problemem pozostaje jednak przełożenie tej strategii na ludzi - bez konieczności bezpośredniej, inwazyjnej ingerencji w mózg.

Tu pojawia się alternatywa: kłębki szyjne, czyli niewielkie struktury w obrębie szyi, które pełnią funkcję czujników składu krwi. Badacze zakładają, że modulowanie ich aktywności pozwoli pośrednio "wyciszyć" nadreaktywną strefę pFL. Trwają już prace nad wykorzystaniem znanych substancji w nowym wskazaniu - tak by działały precyzyjnie i bezpiecznie na te receptory. Jeśli ten kierunek się potwierdzi, może to oznaczać zupełnie nową klasę terapii, ukierunkowanych na źródło nadciśnienia, a nie tylko jego objawy.

Polska w cieniu wysokiego ciśnienia

Podczas gdy naukowcy szukają nowych metod leczenia, codzienność kliniczna w Polsce pozostaje niepokojąca. Szacuje się, że nawet trzy miliony Polaków mogą nie mieć pojęcia, że ich ciśnienie krwi przekracza bezpieczne normy. Jakie? Nadciśnienie rozpoznaje się, gdy podczas kilku pomiarów wartość skurczowa wynosi co najmniej 140 mm Hg lub rozkurczowa 90 mm Hg (lub obie jednocześnie). To liczby, które łatwo zignorować - choć ich konsekwencje są poważne: statystycznie co piąty zgon ma związek z nadciśnieniem.

- Pacjent często czuje się dobrze, funkcjonuje normalnie, realizuje swoje życie - aż nagle pojawia się udar, zawał, niewydolność serca - ostrzegała w reportażu "Pod ciśnieniem" TVN24+ prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Brak bólu i sygnałów ostrzegawczych sprawia, że nadciśnienie niszczy nie tylko serce, ale też mózg, nerki i narząd wzroku, często odbierając ludziom niezależność i sprawność.

W Polsce skuteczność leczenia jest wciąż niska - jedynie 23-33 proc. pacjentów osiąga cele terapeutyczne. W odpowiedzi na to wyzwanie powstał program "Misja 50/30. Ciśnienie pod kontrolą", którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której do 2030 roku przynajmniej połowa chorych będzie miała prawidłowo kontrolowane parametry krążenia - pisaliśmy o tym w tvn24.pl

Jak odzyskać kontrolę?

Eksperci podkreślają, że nowoczesna farmakoterapia to tylko połowa sukcesu. Równie istotna jest zmiana stylu życia, która może przynieść efekty porównywalne z działaniem niektórych leków.

Najnowsze wytyczne kardiologiczne z lat 2023 i 2024 wskazują na kilka kluczowych obszarów. Po pierwsze, redukcja masy ciała - utrata zaledwie 5-10 proc. wagi może obniżyć ciśnienie skurczowe nawet o kilkanaście mm Hg. Po drugie, dieta DASH, oparta na warzywach, owocach i pełnych ziarnach, przy jednoczesnym radykalnym ograniczeniu soli do jednej płaskiej łyżeczki dziennie (wliczając w to sól ukrytą w produktach gotowych).

Nie mniej ważna jest aktywność fizyczna - rekomenduje się co najmniej 150 minut umiarkowanego wysiłku aerobowego, takiego jak szybki marsz czy pływanie, tygodniowo. Rezygnacja z używek, takich jak alkohol i tytoń, jest kluczowa, gdyż powodują one nagłe skoki ciśnienia i drastycznie zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe.

W kontekście najnowszych doniesień, na szczególną uwagę zasługują także higiena snu i redukcja stresu. Odkrycia dotyczące roli mózgu w regulacji ciśnienia potwierdzają bowiem, że spokój ducha i dbałość o oddech mają realny wpływ na zdrowie naszych tętnic.

Sytuacja, w której aż 48 proc. wizyt w przychodniach dotyczy nadciśnienia i jego powikłań, dobrze pokazuje skalę problemu. Tym bardziej kluczowa jest świadomość i szybka reakcja. Objawy takie jak nagłe bóle głowy z zaburzeniami widzenia, duszność czy ból w klatce piersiowej nie powinny być bagatelizowane. Wczesna konsultacja z lekarzem, regularne pomiary ciśnienia i konsekwentna zmiana stylu życia mogą realnie zmniejszyć ryzyko najpoważniejszych powikłań.

NadciśnienieKardiologiaLekiZdrowieBadania naukowemózgNeurologia
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
